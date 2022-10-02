ينطوي الاختبار التشخيصي قبل الولادي على إجراء اختبار للجنين قبل ولادته لتحديد ما إذا كان يعاني من شذوذات معينة، بما في ذلك بعض الاضطرابات الجينية الموروثة أو التي حدثت بشكل عفوي.

يمكن لقياس مستويات بعض المواد في دم الأم الحامل بالإضافة إلى التصوير بتخطيط الصدى أن يساعدا على تقدير خطر الإصابة بشذوذات جينية عند الجنين.

يمكن إجراء هذه الاختبارات الدموية والتصوير بتخطيط الصدى كجزء من الرعاية الطبية الروتينية في أثناء الحمل.

إذا أظهرت نتائج الاختبارات زيادة في خطر الإصابة بأمراض جينية، فسوف يعمد الطبيب لإجراء اختبارات لتحليل المادة الوراثية للجنين، مثل بزل السلى وأخذ عينة من الزغابات المعوية.

يُعد بزل السلى وأخذ عينات من الزغابات المشيمائية من الطرق الباضعة والتي تكون ذات معدل خطورة منخفض جدًا على الجنين.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطرابات الصبغيّات والجينات) ولمحة عن العيوب الولادية.

تكون بعض الاختبارات التشخيصية قبل الولادية جزءًا من الاختبارات الروتينية التي تُجرى في سياق الرعاية الطبية للأم الحامل، مثل التصوير بتخطيط الصدى وبعض الاختبارات الدموية.يُعد التصوير بتخطيط الصدى والاختبارات الدموية من الإجراءات التشخيصية الآمنة، وقد تساعد أحيانًا على تحديد مدى الحاجة لإجراء اختبارات جينية قبل ولادية أكثر بضعًا (مثل أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، وبزل السلى، وأخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد).في الحالة العادية، تُجرى هذه الاختبارات الباضعة عند وجود زيادة في خطر إنجاب طفل مُصاب بشذوذات جينية (مثل عيوب الأنبوب الولادي) أو الشذوذات الصبغية (وخاصة عندما تبلغ الأم 35 عامًا أو أكثر).ولكن، هناك العديد من الأطباء الذين يوفرون إجراء هذا النوع من الاختبارات لجميع النساء الحوامل، كما يمكن للأم الحامل طلب إجرائه إن رغبت بذلك.قد تنطوي هذه الاختبارات على احتمال خطورة منخفض جدًا، وخاصة على الجنين.

ينبغي على الزوجين مناقشة تلك المخاطر مع اختصاصيي الرعاية الصحية، والموازنة بين فوائد الاختبار ومخاطره.على سبيل المثال، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان عدم معرفة نتائج الاختبار قد يُسبب القلق للزوجين، وأن التأكد من عدم وجود شذوذ جيني سوف يكون مطمئنًا لهما.وينبغي على الزوجين التفكير فيما إذا كانا سيلجآن إلى الإجهاض في حال اكتشاف شذوذ جيني.فإذا لم يكن الإجهاض واردًا بالنسبة لهما، فينبغي إعادة النظر بإجراء الاختبار، والتأكد ما إذا كان اكتشاف شذوذ جيني عند الجنين سيُحضّر الزوجين من الناحية النفسية قبل الولادة، أم أنه لن يفيد إلا في زيادة مستويات القلق والشدة النفسية لديهما.على سبيل المثال، إذا كانت مخاطر الاختبار تفوق فوائد معرفة أن الجنين يعاني من شذوذات صبغية، فالأفضل عدم إجرائه.

في حال إجراء الإخصاب في الأنابيب، فقد يكون من الممكن أحيانًا تشخيص الاضطرابات الجينية قبل نقل البويضة الملقحة من وعاء التلقيح إلى رحم الأم (التَّشخيص الجيني قبل الزرع أو التعشيش).

الجدول بعض الاضطرابات الوراثية التي يمكن اكتشافها قبل الولادة

إجراءات التشخيص السابق للولادة يمكن استخدام عدة إجراءات للكشف عن الشذوذات الجينية والصبغية عند الجنين.تُعد جميع تلك الإجراءات باضعة، ما عدا التصوير بتخطيط الصدى، بمعنى أنها تتطلب إدخال أدوات إلى الجسم، وقد تُعرض الجنين لخطر بسيط. التصوير بتخطيط الصدى يُعد التصوير بتخطيط الصدى من الإجراءات الشائعة في أثناء الحمل.لا توجد مخاطر معروفة للتصوير بالأمواج فوق الصوتية، سواءً على الأم أو الجنين.يمكن للتصوير بتخطيط الصدى أن يساعد على ما يلي: تأكيد عمر الحمل

تحديد موضع المشيمة

تحديد ما إذا كان الجنين على قيد الحياة

تحديد عدد الأجنة الموجودة

الكشف عن عيوب تشريحية ولادية محددة واضحة بعد الشهر الثالث من الحمل، مثل العيوب التشريحية في الدماغ، والحبل الشوكي، والقلب، والكلى، والمعدة، وجدار البطن، والعظام

في الثلث الثاني من الحمل، اكتشاف العيوب التشريحية التي تُشير إلى زيادة خطر الشذوذات الصبغية عند الجنين (يُسمى التصوير الموجه بالأمواج فوق الصوتية) فحص الجنين بتخطيط الصدى فيديو عادةً ما يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى لتحري الشذوذات في الجنين عندما تظهر نتائج غير طبيعية في اختبارات الدم للأم الحامل، أو عند وجود تاريخ عائلي للإصابة بعيوب ولادية (مثل عيوب القلب الولادية أو شق الشفة وقبة الحنك).ولكن ظهور نتائج طبيعية لا يضمن إنجاب طفل طبيعي، فلا يوجد اختبار دقيق بشكل كامل.يمكن لنتائج التصوير بتخطيط الصدى أن تقترح وجود شذوذات صبغية عند الجنين، ولكنها لا تُحدد ماهية المشكلة بالتحديد.في مثل هذه الحالات، قد يُوصي الطبيب بإجراء بزل السلى. يُجرى التصوير بتخطيط الصدى قبل أخذ عينات الزغابات المشيمائية وبزل السلى، وذلك بهدف تأكيد عمر الحمل، بحيث يمكن إجراء تلك الاختبارات في الوقت المناسب في أثناء الحمل.في أثناء هذه الإجراءات، يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى لمراقبة الجنين وتوجيه الأدوات المُستخدمة. يمكن إجراء التصوير الموجه بتخطيط الصدى باستخدام تجهيزات عالية الدقة في بعض المراكز الطبية المتخصصة.في هذا الاختبار، يقوم الطبيب بفحص الجنين بشكل دقيق للتحري عن العيوب التشريحية التي تُشير إلى زيادة خطر الشذوذات الصبغية.يمكن للتصوير الموجه بالأمواج فوق الصوتية أن يُقدم تفاصيل أكثر من تلك التي يوفرها التصوير التقليدي بالأمواج فوق الصوتية.وبالتالي، فإن هذا الاختبار قد يساعد على كشف الشذوذات الأصغر في وقت أبكر، أو بدقة أعلى، أو كلا الأمرين. بزل السلى يُعد بزل السلى amniocentesis أحد أكثر الاختبارات شيوعًا للكشف عن الشذوذات قبل الولادة.كثيرًا ما يُوصى بإجراء هذا الاختبار للأمهات الحوامل اللواتي تزيد أعمارهنّ عن 35 عامًا لأنهن يواجهن خطرًا أعلى لإنجاب طفل مُصاب بتشوهات صبغية، بشكل أكبر من النساء الأصغر سنًا.ولكن، يوصي العديد من الأطباء بإجراء هذا الاختبار لجميع النساء الحوامل بغض النظر عن أعمارهنّ، كما يمكن لأي امرأة حامل طلب إجراء هذا الاختبار حتى وإن كانت مخاطره أعلى من المستوى الطبيعي. في هذا الإجراء، تؤخذ عينة من السائل المُحيط بالجنين (السائل الأمنيوسي amniotic fluid) وتُرسل لتحليلها في المختبر.عادةً ما يُجرى اختبار بزل السلى في الأسبوع الخامس عشر من الحمل أو بعد ذلك.يحتوي السائل الأمنيوسي على خلايا يطرحها الجنين.تُنمّى هذه الخلايا في المختبر بحيث يمكن تحليل الصبغيات الموجودة فيها.يُساعد بزل السلى الأطباء على قياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا (بروتين يُصنع من قبل الجنين) في السائل الأمنيوسي.يشير هذا الإجراء بدقة أكبر إلى احتمال إصابة الجنين بتشوهات في الدماغ أو الحبل الشوكي، وذلك بالمقارنة مع قياس مستويات البروتين في دم الأم الحامل. اكتشاف الشذوذات قبل الولادة قبل الإجراء، يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى لتقييم حالة قلب الجنين، وتأكيد عمر الحمل، وتحديد موضع المشيمة والسائل الأمنيوسي، ولتحديد عدد الأجنة داخل الرحم. يقوم الطبيب بإدخال إبرة عبر جدار البطن إلى السائل الأمنيوسي مباشرةً.قد يُستخدم في البداية مخدر موضعي لتخدير موضع الحقن.وفي أثناء الإجراء، يُستخدم التصوير بتخطيط الصدى أيضًا لمراقبة الجنين وتوجيه الإبرة نحو المكان المناسب.يجري سحب عينة من السائل، وتُخرج الإبرة. قد يحتوي السائل الأمنيوسي على آثار من دم الجنين.يمكن لهذه الكميات من الدم أن ترفع من مستوى البروتين الجنيني-ألفا، مما يجعل تفسير نتائج الاختبار صعبًا. إذا كانت زمرة دم الأم الحامل سلبية العامل الريصي، فتُعطى الغلوبولين المناعي الريصي Rho(D) بعد الإجراء، وذلك لمنع تشكل أجسام مضادة للعامل الريصي.عندما تكون المرأة ذات زمرة دموية سلبية العامل الريصي حاملًا بجنين ذو زمرة دموية إيجابية العامل الريصي (يسمى ذلك عدم توافق العامل الريصي)، فقد تنتج هذه الأجسام المضادة إذا تماس دم الجنين مع دمها، كما قد يحدث في أثناء بزل السلى.قد تُسبب هذه الأجسام المضادة مشاكل عند الجنين الذي تكون زمرة دمه إيجابية العامل الريصي.ولكن إذا كانت زمرة دم الأب سلبية العامل الريصي أيضًا، فلا داعٍ لهذه الحقنة، لأنه في هذه الحالة ستكون زمرة دم الجنين سلبية العامل الريصي دائمًا. يمكن لاختبار بزل السلى أن يُسبب في حالات نادرة مشاكل للأم الحامل أو جنينها.قد يحدث ما يلي: ألم: تشعر بعض النساء بألم بسيط في غضون ساعة أو ساعتين من الإجراء.

تسرب بقع من الدم أو كميات من السائل الأمنيوسي من المهبل: يحدث هذا الاختلاط بنسبة 1-2%، ولكن المشكلة لا تستمر لفترة طويلة، وعادةً ما تتعافى بدون علاج.

الإسقاط: تبلغ نسبة حدوث الإسقاط بسبب بزل السلى حوالى حالة واحدة لكل 500-1,000 حالة.

أذية الجنين بسبب الإبرة المُستخدمة: تكون هذه الإصابات نادرة جدًا. عادةً ما يمكن إجراء اختبار بزل السلى عندما تكون الأم حاملًا بتوأمين أو حتى أكثر من ذلك. أخذ عينات من الزغابات المشيمائية في أخذ العينات من الزغابات المشيمائية Chorionic Villus Sampling يقوم الطبيب بأخذ عينات صغيرة من الزغابات المشيمائية، وهي امتدادات صغيرة تُشكل جزءًا من المشيمة.يُستخدم هذا الإجراء لتشخيص بعض الاضطرابات عند الجنين، وعادةً في الفترة بين الأسبوعين 10-12 من الحمل. وخلافًا لبزل السلى، فإن أخذ عينات من الزغابات المشيمائية لا يُمكّن الطبيب من أخذ عينات من السائل الأمنيوسي.وبالتالي، فلا يمكن للطبيب قياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا في السائل الأمنيوسي للتحري عن تشوهات الحبل الشوكي والدماغ (عيوب الأنبوب العصبي).قد يقترح الطبيب إجراء بزل السلى أو اختبارات دموية لقياس مستويات البروتين الجنيني-ألفا في مرحلة لاحقة من الحمل لتحري هذه العيوب. الميزة الرئيسية لاختبار أخذ عينات الزغابات المشيمائية هو أنه يمكن إجراؤها وظهور نتائجها في وقت أبكر من الحمل بالمقارنة مع بزل السلى.وبالتالي، في حال اكتشاف شذوذ، يمكن التعامل مع قلق الزوجين في وقت أبكر.ففي هذه الحالة، قد يُقرر الزوجان إنهاء الحمل، وإذا جرى اتخاذ هذا القرار في وقت مبكر، فإن الإجهاض يكون أسهل وأكثر أمانًا.بالإضافة إلى ذلك، فإن الاكتشاف المبكر للشذوذات عند الجنين قد يمنح الزوجين وقتًا أطول للاستعداد للولادة التي قد تتطلب إجراءات طبية خاصة. قبل أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، يُجرى تصوير بتخطيط الصدى لتحديد ما إذا كان الجنين على قيد الحياة أم لا، ولتأكيد عمر الحمل، والتحقق من وجود شذوذات واضحة، وتحديد موقع المشيمة. يمكن أخذ العينة من الزغابات المشيمائية من خلال عنق الرحم أو من خلال جدار البطن. من خلال عنق الرحم: تستلقي المرأة على ظهرها مع ثني الوركين والركبتين، وغالبًا ما يُستخدم رُكبان خاص لدعم الركبتين أو الكعبين، كالذي يُستخدم في سياق الفحص الحوضي.يقوم الطبيب بإدخال أنبوب رفيع ومرن (قثطار) من خلال المهبل وعنق الرحم باتجاه المشيمة.بالنسبة لمعظم النساء، يكون الإجراء مشابهًا جدًا لإجراء لطاخة بابانيكولاو Pap test، إلا أن عددًا قليلًا من النساء يجدنه مزعجًا أكثر.لا يمكن استخدام هذه الطريقة عند النساء اللواتي يعانين من عدوى تناسلية نشطة (مثل الهربس التناسلي أو السيلان).

من خلال جدار البطن: يقوم الطبيب بتخدير منطقة من الجلد عبر البطن ويقوم بإدخال إبرة من خلال جدار البطن إلى المشيمة.مُعظم النساء لا يجدن هذا الإجراء مؤلمًا.ولكن قد تشعر بعض النساء بألم خفيف في المنطقة فوق البطن لمدة ساعة أو ساعتين بعد الإجراء. في كلا الإجراءين، يستخدم الطبيب تخطيط الصدى لإرشاده في أثناء إدخال القثطار أو الإبرة وشفط عينة الأنسجة باستخدام محقن.بعد ذلك تُرسل العينة للتحليل في المختبر.تعاني الكثير من النساء من مشاهدة بقع ضوئية لمدة يوم أو يومين بعد أي من هذين الإجراءين. بعد أخذ العينة من الزغابات المشيمائية، تُعطى المرأة التي تكون زمرة دمها سلبية العامل الريصي حقنة من الغلوبولين المناعي الريصي 0(D)، وذلك للوقاية من إنتاج أجسام مضادة للعامل الريصي.عندما تكون المرأة ذات زمرة دموية سلبية العامل الريصي حاملًا بجنين ذو زمرة دموية إيجابية العامل الريصي (يسمى ذلك عدم توافق العامل الريصي)، فقد تنتج هذه الأجسام المضادة إذا تماس دم الجنين مع دمها، كما قد يحدث في أثناء أخذ عينات من الزغابات المشيمائية.يمكن لهذه الأجسام المضادة أن تُسبب مشكلة لدى الجنين.ولكن إذا كانت زمرة دم الأب سلبية العامل الريصي أيضًا، فلا داعٍ لهذه الحقنة، لأنه في هذه الحالة ستكون زمرة دم الجنين سلبية العامل الريصي دائمًا. تكون مخاطر أخذ عينات من الزغابات المشيمائية مشابهةً تقريبًا لمخاطر بزل السلى.وإن الخطر الأكثر شيوعًا هو الإسقاط، والذي يحدث بنسبة 1 لكل 500 حالة تقريبًا. يمكن في حالات نادرة أن يكون التشخيص الجيني غير دقيق بعد أخذ عينات من الزغابات المشيمائية، وبالتالي قد يكون من الضروري إجراء بزل السلى.في العموم، تكون دقة كلا الاختبارين متشابهة. أخذ عينات من الزغابات المشيمائ... فيديو أخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد عند أخذ عينات من دم الحبل السري عن طريق الجلد يقوم الطبيب أولًا بتخدير منطقة الجلد فوق البطن.يستخدم الطبيب التصوير بتخطيط الصدى للاسترشاد، وبعد ذلك يقوم بإدخال إبرة عبر جدار البطن والرحم وصولاً إلى الحبل السري.تُسحب عينة من دم الجنين وتُرسل إلى المختبر لتحليلها، وتُسحب الإبرة من مكانها.يُعد أخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد إجراءًا باضعًا.يمكن لهذا الإجراء أن يُسبب الإسقاط في حوالى 1% من الحالات. في الماضي، كان أخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد يُستخدم عند الحاجة لتحليل صبغيات الجنين على وجه السرعة، وخاصةً قرب انتهاء الحمل عندما يكشف التصوير بتخطيط الصدى عن شذوذات في الجنين.ولكن هذا الإجراء أصبح نادرًا اليوم لنفس الهدف.وعوضًا عن ذلك، يقوم الطبيب بتحليل الجينات في خلايا السائل الأمنيوسي (التي يجري أخذها في أثناء بزل السلى)، أو قد يقوم الطبيب بتحليل جزء من المشيمة (في أثناء أخذ عينات من الزغابات المشيمائية).عادةً ما تكون هذه الاختبارات أقل خطورة وتوفر نتائج بسرعة أكبر. حاليًا، تؤخذ عينة من دم الحبل السري للجنين عن طريق الجلد من حين لآخر، وذلك عندما يشتبه الطبيب بأن الجنين يُعاني من فقر الدم .إذا كان الجنين يشتكي من فقر دم شديد، فقد يُنقل له الدم عن طريق الإبرة التي لا تزال مغروسة في الحبل السري للجنين. الاختبار الجيني قبل الزرع عند استخدام التخصيب داخل الأنبوب، فيمكن للطبيب أحيانًا تشخيص الاضطرابات الجينية عند المُضغة قبل نقلها إلى رحم الأم.يتطلب هذا الاختبار الجيني قبل الزرع خبرة تقنية ويكون مكلفًا.تُستخدم هذه التقنية بشكل رئيسي للأزواج الذين يواجهون خطرًا مرتفعًا لإنجاب طفل مصاب باضطرابات جينية (مثل التليف الكيسي) أو شذوذات صبغية.ولكن، التقنيات الأحدث قد تقلل من تكلفة هذا الاختبار وتجعله متوفرًا على نطاق أوسع. حتى الآن، يبدو بأنه من غير المؤكد ما إذا كان التشخيص الجيني قبل الزرع لتحري الشذوذات الصبغية عند المضغة يزيد من احتمال نجاح الحمل حتى النهاية.