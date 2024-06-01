قد يكون النزفُ المهبلي غير الطبيعي دمًا من المهبل نفسه، أو قد يكون الدم قادمًا من أجزاء أخرى من السبيل التناسلي الأنثوي (الفرج، أو عنق الرحم، أو الرحم، أو قناتي فالوب، أو المبيضين).في بعض الأحيان، يبدو النزفُ قادمًا من المهبل (يظهر الدم على الملابس الداخلية، أو ورق الحمام، أو في ماء المرحاض)، ولكنَّ النَّزف يكون من أعضاء أجهزة أخرى مجاورة، مثل السبيل البولي أو الهضمي.
سوف نناقش هنا النزف المهبلي عند الرضيعات والأطفال الإناث(انظر النزف المهبلي للاطلاع على نقاش حول النزف المهبلي عند النساء البالغات.)
التشريح التناسلي الأنثوي الخارجي
التشريح التناسلي الأنثوي الداخلي
أسباب النَّزف المهبلي في بدايات الحمل
تختلف أسبابُ النزف المهبلي باختلاف العمر (انظر الجدول بعض أسباب النزف المهبلي عند الرضع والأطفال).
فالفَتيات الوليدات قد يكون لديهنّ كمِّية صغيرة من النزف المهبلي؛قبل الولادة، قد يعبر الإستروجين عبر المشيمة من الأم.وبعدَ الولادة، تنخفض هذه المستوياتُ العالية من الإستروجين بسرعة، ممَّا يَتسبَّب في بعض الأحيان بكمية ضئيلة من النزف المهبلي خلال الأسبوع الأول إلى الثاني من الحَياة.
يُعد أي نزف مهبلي في أثناء مرحلة الطفولة أمرًا غير طبيعي.ولكن، عندما يحدث ذلك، غالبًا ما يكون سببه
جسم غريب (مثل ورق تواليت أو دمية) في المهبل
إصابة أو اعتداء جنسي محتمل
الحالات الجلدية في الفرج (مثل التهاب الجلد والحزاز المتصلب)
يُعد هبوط الإحليل سببًا غير شائع للنزف المهبلي عند الأطفال.الإحليل هو الأنبوب الذي يخرج من خلاله البول من الجسم، وعند الإناث، تكون فتحة الإحليل فوق فتحة المهبل مباشرةً.قبل سن البلوغ، يكون الدعم أقل للإحليل عند الإناث، لذلك قد تتبارز بطانته الداخلية من خلال فتحته.يمكن لهذا البروز أو التدلي أن يسبب تهيُّجًا للنسيج ونزفًا، وهو ما يترافق أحيانًا مع ألم في أثناء التبول.
قد يحدث نزف بسبب حالات جلدية في الفرج.قد ينجم مثل هذا النَّزف عن التهابٍ شديد، أو احتكاك الجلد الملتهب، أو كنتيجة للخدش (إذا كان يسبب الحكة للشخص).قد يحدث التهاب الجلد إذا كانت ردَّة الفعل التحسُّسية أو التهاب الجلد ناجمًا عن مواد كيميائيَّة تتلامس مع المهبل أو منطقة الأعضاء التناسلية، مما قد يُؤدِّي إلى خروج مفرزات، أو تهيج، أو حكة.قد تكون هذه المواد الكيميائية موجودةً في مستحضرات تنظيف الغسيل، والمُبيضات، ومُليِّنات الأقمشة، وحمام الرغوة، والصابون، والبخاخات الصحية الأنثوية، والدوش المهبلي، والكريمات المهبلية، وفوط الدورة الطمثية، والملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية، والأصباغ النسيجية، وورق الحمام، والواقيات الذكرية، والحجاب المهبلي، ومبيدات النطاف.كما قد يحدث حزاز متصلب لدى الأطفال، وهي حالة جلدية غير شائعة يمكن أن تسبِّب بقعًا بيضاء حاكة على الفرج.
وقد يكون لدى الأطفال الإناث اضطراباتٌ هرمونيَّة أيضًا تسبِّب بدءَ سن البلوغ في وقت مبكِّر جدًّا—اضطراب يُسمَّى البلوغ المبكر.وفي هؤلاء الأطفال، تبدأ فتراتُ الحيض وتطوّر الثدي وظهور شعر العانة وتحت الإبط في وقت أبكر من المعتاد؟
يُصاب الأطفال بسرطان السبيل التناسلي في حالات نادرة، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث نزفٍ مهبلي.
بعض أسباب النزف المهبلي عند الرضع والأطفال الإناث
السَّبب
السّمات الشائعة*
المقاربة التشخيصية
في أثناء مرحلة الطفولة
التعرّض لهرمون الإستروجين من الأم قبلَ الولادة
كمية صغيرة من النزف خلال أوَّل أسبوع إلى أسبوعين من الحياة
تقييم الطبيب
خلال مرحلة الطُّفولة
جسم غريب في المَهبِل
مفرزات ذات رائحة كريهة عادة، تحتوي على كمِّياتٍ صغيرة من الدم غالبًا
تاريخ لإدخال جسم ما في المهبل، في بعض الأحيان
تقييم الطبيب
في بعض الأحيان الفحص الحوضي، حيث يُجرَِى بعدَ تهدئة الفتاة أو إعطاء مخدِّر عام أحيَانًا
تطوّر الثديين ومظهر شعر العانة والإبط (مثلما يحدث خلال سنّ البلوغ) في سنّ مبكِّرة
تقييم الطبيب
التصوير بالأشعَّة السينية لليَد والمعصم لتحرّي النموّ المتسارع للعظام
اختبارات الدَّم لقياس مستويات الهرمونات
الرضوض الجسدية (بما في ذلك الاعتداء الجنسي)
قصة سابقة لسقوط أو سبب آخر محتمل لإصابة في المنطقة المهبلية
صعوبة المشي أو الجلوس أو كدمات او تمزُّقات أو نزف في مناطق حول الأعضاء التناسلية أو الشرج أو الفم؛
مفرزات مهبليّة أو احمرار
تقييم الطبيب
تدلِّي بطانة الإحليل
ظهور كميات صغيرة من النزف المهبلي أو الدم على ورق التواليت أو في المرحاض بعد التبول
في بعض الأحيان ألم في أثناء التبوّل
تقييم الطبيب
استنبات البول (للتحري عن عدوى المسالك البولية)
التهاب الجلد (ردَّة فعلٍ تحسسية أو تهيج في المهبل أو منطقة الأعضاء التناسليَّة بسبب مواد كيميائية)
نزف مهبلي أو فرجي في بعض الأحيان
احمرار و/أو تورم المهبل أو الفرج
في بعض الأحيان حكة مهبلية أو فرجية أو مفرزات مهبلية
تقييم الطبيب
تحديد المنتجات التي تلامس منطقة الأعضاء التناسلية والتي قد تكون السبب والتوقف عن استخدامها (مثل ورق التواليت، والصابون، وحمام الرغوة، ومستحضرات تنظيف الغسيل)
بقع بيضاء على الفرج
حكَّة فرجيَّة
تقييم الطبيب فقط عادةً
خزعة في بعض الأحيان
سرطان نسائي (نادر عند الأطفال)
كتلة مرئية عند فتحة المهبل
ألم بطني مستمر أو تورم
تقييم الطبيب
يُجرى في بعض الأحيان إجراء فحص بالأمواج فوق الصوتية لمنطقة الحوض والبطن
* تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
تقييم النَّزف المهبلي عند الأطفال الإناث
يركِّز الأطباءُ أولاً على تحديد ما إذا كان سببُ النزف المهبلي هو اضطرابًا خطيرًا أو مهدّدًا للحياة يتطلب رعاية طارئة.
العَلامَات التحذيريَّة
يُعد أي نزف مهبلي عند الفتيات سببًا للقلق.أسباب زيادة المخاوف هي
فقدان الوعي، والضعف، والدوخَة، والجلد البارد والمتعرِّق، وصعوبة التنفُّس، والنبض الضعيف والسَّريع (الذي يشير إلى صَدمَة)
صعوبة المشي أو الجلوس، كدمات أو تمزُّقات حولَ الأعضاء التناسلية أو فتحة الشرج أو الفم، أو مُفرَزات مهبلية أو احمرار (قد تكون من علامات الاعتداء الجنسي)
متى ينبغي زيارةُ الطبيب
ينبغي أن تُعاين الرضيعات والأطفال الإناث اللواتي يعانين من نزف مهبلي من قبل طبيب بشكل فوري.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الطبيب عن أعراض الطفل وعن تاريخه الطبي.يتم الحصول على التاريخ الطبي من الوالدين (أو مقدم الرعاية) ومن الطفل، إذا كان في عمر مناسب.بالنسبة إلى الرضع، يسأل الطبيب عما إذا كانت هناك أية مُضاعَفات في أثناء الحمل أو الولادة.يُعد التاريخ العائلي للسرطان مهمًا.
يقوم الأطباء بإجراء فحص سريري عام.
إذا كان فحص الحوض ضروريًا، فسوف يتحدث الطبيب مع الوالدين والطفلة حول الفحص لكي يعرفوا ما هو المتوقع ولبناء الثقة بين الطفلة والطبيب.ينبغي أن يكون الهدف من الفحص هو الحصول على المعلومات اللازمة دون التسبب في خوف أو انزعاج غير ضروري للطفلة.قد يُجرى فحصٍ خارجيٍّ للحوض (الفرج [الأشفار]) وفتحة المهبل، وإذا كانت هناك حاجة إلى فحص داخلي للحوض، فعادةً ما تعطى الطفلة التخدير بحيث يمكن إجراء الفحص دون التسبب بالانِزعَاج.
الاختبارات
غالبًا ما تشير المعلومات المستمدة من التاريخ الطبي والفحص السريري إلى سبب النزف المهبلي والاختبارات الإضافية التي قد تكون ضرورية.
يُجرى اختبار تعداد الدَّم الكامل إذا كان النزف شديدًا أو مستمرًا أو إذا اشتبه الطبيب في وجود عدوى في الحوض.
في حال وجود إفرازات مهبلية، فسوف يقوم الطبيب بجمع عينة منها باستخدام طرق مناسبة للأطفال.يَجري اختِبارُ العينة لتحرِّي حالات العدوى المهبلية الشائعة.في حال الاشتباه باعتداء جنسي تُجرى اختبارات التحري عن العدوى المنتقلة بالجنس عن طريق اختبارات الدَّم وعينات من البول أو المهبل.
إذا كانت هناك علامات بلوغ مبكر، تُجرى اختبارات هرمونية.
إذا اشتبه الأطباء بكتلة في الحوض أو إذا لم يتم التعرف إلى سبب النزف عن طريق الفحص السريري، يُجرى تصوير بالأمواج فوق الصوتية .إذا كان التصوير بالأمواج فوق الصوتية غير حاسم، فقد يكون هناك حاجة إلى اختبار تصوير آخر، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
علاج النَّزف المهبلي عند الأطفال الإناث
الأهداف الرئيسية لتدبير النزف المهبلي هي
ضبط النَّزف الفعال
معالجة أو تدبير السبب الكامن للوقاية من النوبات المستقبلية
استبعاد الاعتداء الجنسي
علاج عوز الحديد (فقر الدم)
يُعالج النزف المهبلي بحسب السبب.
وتُعالَج حالات العدوى باستعمال الأدوية.
عادةً ما يتطلب إزالة جسم غريب من المهبل إخضاع الطفلة لإجراء تحت المهدئات أو التخدير.
تكون الجراحة مطلوبة سواءً للأورام غير السرطانية أو السرطانية.
في حال الاشتباه بالاعتداء الجنسي، يتم توثيق الحالة بناءً على الفحص السريري والمتطلبات الطبية والقانونية المحلية لعلاج ضحايا الاعتداء الجنسي.ينبغي فحص الطفلات وتقديم الدعم لهن في أثناء وبعد التقييم من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية المدربين.
إذا تسبب النزف في فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن مكملات الحديد ضرورية.
نقاط رئيسيّة
قد يبدو النزفُ من المهبل، ولكنَّه يحتمل أنه ينشأ في مكانٍ آخر من السبيل التناسليّ الأنثوي أو من السبيل البولي أو الهضمي.
يُعد النزيف المهبلي أمرًا غير طبيعي وغير شائع عند الأطفال الإناث.
عندما يحدث نزف مهبلي، تكون الأَسباب المحتملة هي العدوى في المهبل، والأجسام الغريبة في المهبل (مثل ورق التواليت)، والإصابة (بما في ذلك الناجمة عن الاعتداء الجنسي).
ينبغي أن تُعاين الرضيعات والأطفال الإناث اللواتي يعانين من نزف مهبلي من قبل طبيب بشكل فوري.