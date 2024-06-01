النزف المهبلي عند الرضيعات والأطفال الإناث

تختلف أسبابُ النزف المهبلي باختلاف العمر (انظر الجدول بعض أسباب النزف المهبلي عند الرضع والأطفال).

فالفَتيات الوليدات قد يكون لديهنّ كمِّية صغيرة من النزف المهبلي؛قبل الولادة، قد يعبر الإستروجين عبر المشيمة من الأم.وبعدَ الولادة، تنخفض هذه المستوياتُ العالية من الإستروجين بسرعة، ممَّا يَتسبَّب في بعض الأحيان بكمية ضئيلة من النزف المهبلي خلال الأسبوع الأول إلى الثاني من الحَياة.

يُعد أي نزف مهبلي في أثناء مرحلة الطفولة أمرًا غير طبيعي.ولكن، عندما يحدث ذلك، غالبًا ما يكون سببه

جسم غريب (مثل ورق تواليت أو دمية) في المهبل

إصابة أو اعتداء جنسي محتمل

حالات العدوى في المهبل (التهاب المهبل)

الحالات الجلدية في الفرج (مثل التهاب الجلد والحزاز المتصلب)

يُعد هبوط الإحليل سببًا غير شائع للنزف المهبلي عند الأطفال.الإحليل هو الأنبوب الذي يخرج من خلاله البول من الجسم، وعند الإناث، تكون فتحة الإحليل فوق فتحة المهبل مباشرةً.قبل سن البلوغ، يكون الدعم أقل للإحليل عند الإناث، لذلك قد تتبارز بطانته الداخلية من خلال فتحته.يمكن لهذا البروز أو التدلي أن يسبب تهيُّجًا للنسيج ونزفًا، وهو ما يترافق أحيانًا مع ألم في أثناء التبول.

قد يحدث نزف بسبب حالات جلدية في الفرج.قد ينجم مثل هذا النَّزف عن التهابٍ شديد، أو احتكاك الجلد الملتهب، أو كنتيجة للخدش (إذا كان يسبب الحكة للشخص).قد يحدث التهاب الجلد إذا كانت ردَّة الفعل التحسُّسية أو التهاب الجلد ناجمًا عن مواد كيميائيَّة تتلامس مع المهبل أو منطقة الأعضاء التناسلية، مما قد يُؤدِّي إلى خروج مفرزات، أو تهيج، أو حكة.قد تكون هذه المواد الكيميائية موجودةً في مستحضرات تنظيف الغسيل، والمُبيضات، ومُليِّنات الأقمشة، وحمام الرغوة، والصابون، والبخاخات الصحية الأنثوية، والدوش المهبلي، والكريمات المهبلية، وفوط الدورة الطمثية، والملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الاصطناعية، والأصباغ النسيجية، وورق الحمام، والواقيات الذكرية، والحجاب المهبلي، ومبيدات النطاف.كما قد يحدث حزاز متصلب لدى الأطفال، وهي حالة جلدية غير شائعة يمكن أن تسبِّب بقعًا بيضاء حاكة على الفرج.

وقد يكون لدى الأطفال الإناث اضطراباتٌ هرمونيَّة أيضًا تسبِّب بدءَ سن البلوغ في وقت مبكِّر جدًّا—اضطراب يُسمَّى البلوغ المبكر.وفي هؤلاء الأطفال، تبدأ فتراتُ الحيض وتطوّر الثدي وظهور شعر العانة وتحت الإبط في وقت أبكر من المعتاد؟

يُصاب الأطفال بسرطان السبيل التناسلي في حالات نادرة، ممَّا قد يؤدي إلى حدوث نزفٍ مهبلي.