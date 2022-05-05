الحكة التناسلية

يؤدِّي تغييرُ المَلابس الداخلية والاستحمام مرة واحدة في اليوم إلى المساعدَة على الحفاظ على المهبل والمنطقة التناسلية نظيفين، وأقلّ عرضة للتهيُّج.ولكنَّ الاستحمامَ المتكرِّر قد يسبّب جفافًا مفرطًًا، يمكن أن يزيد من الحكَّة.ويمكن استخدامُ أحد مساحيق الجسم المكوَّنة من نشا الذرة للمساعدَة على الحفاظ على منطقة الأعضاء التناسلية جافَّة.ولكن، يجب على النساء عدم استخدام مساحيق تعتمد على التلك.ويُنصَح بغسل المنطقة بالماء الدافئ العادي.ولكن، عند الحاجة لاستعمال الصابون، فيجب أن يكون من النوع غير المسبِّب للحساسية.كما ينبغي عدمُ تطبيق منتجات أخرى (مثل الكريمات، أو بخاخات النظافة الأنثوية، أو الدوشات) على المنطقة المهبلية.وقد تقلِّل هذه التدابيرُ العامَّة من التعرُّض للمهيجات التي تسبِّب الحكة.

وإذا استمرَّت الحكة، قد يساعد حمَّام المِقعدَة.يجري أخذ حمَّام مِقعدَة في وضع الجلوس مع الماء التي يغطِّي الأعضاء التناسلية والشرج فقط.يمكن أخذ حمامات المِقعدَة في حوض استحمام مليء بالقليل من الماء، أو في حوض كبير.

إذا كان يبدو أن منتجاً طبياً (مثل رُهيم مصروف بوصفة طبية) أو نوعاً تجارياً للواقي الذكري يسبِّبان تهيجًا وحكة، فإنَّه لا ينبغي أن يُستخدما.ويجب على النساء التحدّث إلى طبيبهن قبلَ التوقف عن استخدام منتجات الوصفات الطبية.