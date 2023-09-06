الفَحص السريري لحديثي الولادة

(انظر أيضًا العيوب الخلقية في الوجه والعظام والمفاصل والعضلات).

فحص رأس الوليد، ووجهه، ورقبته من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية للتحري عن أية شذوذات.حيث تحدث بعضُ التشوهات في أثناء الولادةوقد تنجُم التشوهات الأخرى عن عيبٍ خِلقي.

بعد الولادة الطبيعية بوضعة الرأس أولًا، قد يتغير شكل رأس الطفل لعدة أيام (قد يبدو مخروطيًا أو مُسطَّحًا على بعض الجوانب).حيثُ تتراكب العظامُ التي تُشكِّل الجمجمة، ممَّا يسمح بانضغاط الرأس من أجل الولادة،ويكون بعض التورُّم والتكدُّم في فروة الرأس أمرًا طبيعيًّا.في بعض الأحيان، يُسبِّبُ حدوث نزفٌ من أحد عظام الجمجمة والغطاء الخارجي لها نتوءًا صغيرًا على الرأس يزول في غضون أشهرٍ قليلة (يسمى الورم الدموي الرأسي cephalhematoma).

عندما تكون (الولادة مقعديةً)، أي يخرج الردفان أو الأعضاء التناسلية أو القدمان أولًا، لا يحدث تشوه في الرأس عادةً،ولكن، قد يحدث تورم أو تكدُّم في الردفين أو الأعضاء التناسلية أو القدمين،عندما يكون الصغير في الوضعية المقعدية، يوصي الأطباء عادة بالولادة القيصرية (ولادة جراحية للصغير عن طريق شق في بطن المرأة والرحم)، عوضًا عن الولادة المهبلية لتقليل خطر إصابة الطفل أثناء الولادة.

قد يتكدَّم وجه الوليد بسبب الضغط في أثناء الولادة الطبيعيَّة،وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الانضغاط عبر قناة الولادة إلى جعل الوجه يظهر في البداية غير متناظر،ينجم عدم التناظر هذا في حالات نادرة عن تضرر أحد اعصاب الوجه في أثناء الولادة.ويكُون التَّعافي تدريجيًّا خلال الأسابيع القليلة التالية.

كما قد تؤدي عملية الولادة إلى تشكُّل نزوف تحت الملتحمة (تمزُّق الأوعية الدموية على سطح العين) في عيني المولود أيضًا،وتكون هذه النزوفُ شائعة ولا تحتاج إلى معالجة، وتختفي تمامًا خلال أسبوعين عادةً.

يتفحص الأطباء الأذنين لملاحظة ما إذا كان شكلهما طبيعيًا وفي المكان الصحيح؛فعلى سبيل المثال، قد يعني وجود الأذنين في مكان منخفض أو تشكلهما على نحوٍ غير صحيح أنَّ المولود لديه اضطراب وراثيّ أو ضعف في السمع.

كما يتفحص الأطباء الفم للتَّحرِّي عن أيَّة مشاكل أيضًا.في حالاتٍ نادرةٍ، يُولد الصغار مع أسنان، ممَّا قد يحتاجُ إلى إزالتها، أو لديهم الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق.كما يتحرَّى الأطبَّاء عن وجود ورم لثوي (نمو غير سرطاني على اللثة)، لأن هذ الأورام يُمكن أن تسبب مشاكل في التغذية وقد تُسبِّبُ انسدادًا في المسالك الهوائيَّة.

يتفحصُ الأطباءُ العُنقَ للتحري عن ورمٍ أو زوائد والتواءات أو تشنجات.