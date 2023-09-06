الرِّضاعةُ الطبيعيَّة

للبدء في الرضاعة الطبيعية، تستقرّ الأم في وضعية راحة واسترخاء، سواء جالسة أم مُتمدِّدة تقريبًا،وينبغي أن تكونَ قادرة على الانتقال بشكلٍ مريح من جانب إلى آخر لتقديم كل ثدي لرضيعها،ويكون الرضيعُ في وضعيَّةٍ مواجهةٍ للأم.تدعم الأم ثديها بوضع الإبهام والسبَّابة في الأعلى وأصابعها الأخرى في الأسفل، وتضغط الحلمة على منتصف الشفة السفلى للرضيع، ممَّا يحرِّضُ على أن يفتح فمه (منعكس التجذير) ويتلقَّف الثدي.بعد ان تضع الأم الحلمة وهالة الثدي في فم الرضيع، تتأكد من وجود الحلمة في المنتصف، ممَّا يحول دُون تقرُّح الحلمة.وقبلَ إبعاد الرضيع عن الثدي، تقوم الأم بإيقاف المص عن طريق إدخال إصبعها في فمه والضغط بلطف على ذقنه للأسفل.ينجم التهاب الحلمة عن الوضعية السيئة للرضاعة، ومن الأسهل الوقاية منه بدلًا من معالجته.

وضعية الطفل في أثناء الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية فيديو

وضعية الالتقاط الصحيحة للرضاعة الطبيعية الصورة

وضعية الالتقاط غير الصحيحة للرضاعة الطبيعية الصورة

في البداية، ينبغي أن يرضع الطفلُ لعدة دقائق من كل ثدي.يُحرِّضُ المُنعكس عند الأم والذي يسمى مُنعكس درّ اللبن letdown reflex إنتاجَ الحليب،ويستنِدُ إنتاجُ الحليب إلى الوقت الكافي للرضاعة، ولذلك ينبغي أن تكون أوقات التغذية طويلة بما يكفي لإنتاج كمية كافية من الحليب.خلال الأسابيع القليلة الأولى، ينبغي تشجيعُ الصغير على الرضاعة من الثديين معًا في كل مرَّة،ولكن، ينام بعضُ الصغار في أثناء الرضاعة من الثدي الأول،وتساعد تجشئة الرضيع والانتقال إلى ثديٍ إلى آخر على أن يبقى مُستيقظًا،وينبغي أن يكون الثَّدي الذي رضع منه الصغير لآخر مرَّة هُوَ نفس الثدي الذي سيُستخدَم أولًا للرضاعة التالية.

بعض الوضعيات الإضافية للرضاعة الطبيعية الصورة

بالنسبة للصغير الأول، يكتمل إنتاجُ الحليب في غضون 72 إلى 96 ساعة عادةً؛بالنسبة للأطفال اللاحقين، يبدأ إنتاج الحليب في وقت أبكر.ينبغي عدم مرور أكثر من 6 ساعات بين جلسات الإرضاع في أثناء الأيام القليلة الأولى، وذلك من أجل تحفيز إنتاج حليب الثدي.ينبغي أن تكون الرضاعة بناءً على طلب أو حاجة الطفل، وليس بحسب ساعة معيَّنة،وعلى نحو مماثل، ينبغي تعديل طول كل جلسة للرضاعة لتلبية احتياجات الطفل.ينبغي إرضاع الأطفال بحسب رغبتهم، وهو ما يكون عادةً بين 8 إلى 12 مرة خلال فترة 24 ساعة، ولكنَّ تختلف هذه الإرشادات على نحوٍ واسع.

بعض الوضعيات لإرضاع أكثر من طفل واحد الصورة

حيث قد تستخدِمُ الأمهات العاملات الرضاعة الطبيعية في أثناء وجودهن في المنزل، ولكن عند وجودهنَّ في الخارج، تجري تغذية الصغير عن طريق زجاجة الإرضاع التي تحتوي على حليب الثدي الذي جرى ضخَّه.ينبغي وضع حليب الثدي الذي جرى ضخه مباشرةً في الثلاجة إذا كان سيُستخدم خلال يومين، وينبغي تجميده على الفور إذا كان سيُستخدم بعد يومين.ينبغي التخلُّصُ من الحليب المُبرَّد الذي لم يُستخدم خلال أربعة أيام، وذلك لأن خطر تلوثه بالبكتيريا يكون مرتفعًا،وينبغي إذابة الحليب المجمَّد بوضعه في ماءٍ دافئ،وينبغي عدم تسخين حليب الثدي في جهاز الميكروويف.