الأيَّام الأولى القليلة بعد الولادة

عادة ما يتم ختان المواليد الجدد الذكور، إذا رغب الأهل بذلك، خلال الأيام القليلة الأولى من الحياة.ويستنِدُ القرارُ بشأن ختان المولود عادة إلى المعتقدات الدينية للوالدين أو الميول الشخصية.

هناك عدد قليل من المسائل الطبية التي تتطلب الختان.تكون القلفة ضيقة بشكل غير طبيعي في بعض الأحيان (شَبَم) بحيث تعرقل جريان البول، وينبغي إجراء الختان لإزالة الانسداد.ورغم أنَّ خطر عدوى السبيل البولي يكون منخفضًا عند الذكور المختونين أيضًا، يُمكن التقليل من هذا الخطر عن طريق النظافة الشخصية المناسبة.كما يكون خطر سرطان القضيب أقل عند الذكور المختونين، ولكن هذا السرطان نادر الحدوث، واستراتيجية الوقاية منه هي التطعيم ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المُسببة للسرطان.

عمليات الختان هي إجراءات غير معقدة بشكل عام.تحدث بعضُ المضاعفاتٌ عند نسبة ضئيلة من الأولاد الذكور في أثناء إجراء الختان، وتنطوي عادةً على نزف بسيط أو عدوى موضعية.ولكن، تحدث مُضاعفات خطيرة من حين لآخر.

ينبغي عدمُ إجراء الختان إذا لم يتبوَّل الولد بعد أو كان يُعاني من اضطرابٍ نزفي، أو إذا كان القضيب غيرَ طبيعي بأي شكل من الأشكال، لأنَّه قد يجري استعمال القلفة لأيِّ إصلاحٍ جراحيٍّ تجميلي قد يكون مطلوبًا في وقتٍ لاحق.ينبغي أن يتأخر الختان إذا تناولت الأم أدوية تزيد من خطر النزف خلال فترة الحمل، مثل مضادَّات التخثُّر (مميعات الدم) أو الأسبرين.ينبغي تأخير الختان حتى تنطرح جميع هذه الأدوية من جسم الوليد.