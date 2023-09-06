الأيَّام الأولى القليلة بعد الولادة

تقدم العديد من المستشفيات والمنظمات الأخرى تعليمًا للآباء حول كيفية إطعام المولود الجديد، وتحميمه، وإلباسه، والتعرف إلى أنشطة الطفل، وإشاراته، وأصواته.كما يَجرِي تعليم الآباء الجوانب الروتينية للعناية بالحبل السري، والختان، والجلد، والتَّبوُّل، والتَّبرُّز، والوزن.
الحبل السري
عادةً ما يُطبق مشبك بلاستيكي على الحبل السري لحديث الولادة.يمكن إزالة المشبك بعد أن يجف الحبل السري تمامًا.
ينبغي عدم القيام بأية محاولة لسحب جذع الحبل السرِّي أو إزالته، لأنه سيسقط من تلقاء نفسه في غضون أسبوع أو أسبوعين.ينبغي الحفاظ على نظافة وجفاف جدعة الحبل السرّي.لا داعٍ لتطبيق الكحول أو غيره من المحَاليل المطهرة على الجدعة.
وفي حالاتٍ نادرة، يمكن أن يصاب الحبل السري بعدوى، لذلك ينبغي على الطبيب التحقق من أيَّة علاماتٍ لاحمرارٍ أو تورُّمٍ أو مُفرزات.
الخِتان
عادة ما يتم ختان المواليد الجدد الذكور، إذا رغب الأهل بذلك، خلال الأيام القليلة الأولى من الحياة.ويستنِدُ القرارُ بشأن ختان المولود عادة إلى المعتقدات الدينية للوالدين أو الميول الشخصية.
هناك عدد قليل من المسائل الطبية التي تتطلب الختان.تكون القلفة ضيقة بشكل غير طبيعي في بعض الأحيان (شَبَم) بحيث تعرقل جريان البول، وينبغي إجراء الختان لإزالة الانسداد.ورغم أنَّ خطر عدوى السبيل البولي يكون منخفضًا عند الذكور المختونين أيضًا، يُمكن التقليل من هذا الخطر عن طريق النظافة الشخصية المناسبة.كما يكون خطر سرطان القضيب أقل عند الذكور المختونين، ولكن هذا السرطان نادر الحدوث، واستراتيجية الوقاية منه هي التطعيم ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري المُسببة للسرطان.
عمليات الختان هي إجراءات غير معقدة بشكل عام.تحدث بعضُ المضاعفاتٌ عند نسبة ضئيلة من الأولاد الذكور في أثناء إجراء الختان، وتنطوي عادةً على نزف بسيط أو عدوى موضعية.ولكن، تحدث مُضاعفات خطيرة من حين لآخر.
ينبغي عدمُ إجراء الختان إذا لم يتبوَّل الولد بعد أو كان يُعاني من اضطرابٍ نزفي، أو إذا كان القضيب غيرَ طبيعي بأي شكل من الأشكال، لأنَّه قد يجري استعمال القلفة لأيِّ إصلاحٍ جراحيٍّ تجميلي قد يكون مطلوبًا في وقتٍ لاحق.ينبغي أن يتأخر الختان إذا تناولت الأم أدوية تزيد من خطر النزف خلال فترة الحمل، مثل مضادَّات التخثُّر (مميعات الدم) أو الأسبرين.ينبغي تأخير الختان حتى تنطرح جميع هذه الأدوية من جسم الوليد.
الجلد
يحدث عند معظمُ الأطفال حديثي الولادة طفح جلدي خفيف في وقت ما في أثناء الأسبوع الأول من بعد الولادة،ويظهر الطفح الجلدي عادةً في مناطق الجسم التي تحتكُّ بالملابس، أي الذراعين والساقين والظهر، ونادرًا على الوجه،ويميلُ الطفح إلى الاختفاء من دون معالجة.يميلُ تطبيق المستحضرات أو المساحيق واستعمال أنواع معطَّرة من الصابون ووضع غطاء فوق الحفاظات لا يسمح للرطوبة بالجفاف إلى جعل الطفح يتفاقم، خُصوصًا في الطقس الحارّ.يحدث جفاف وشيءٌ من تقشُّر الجلد بعد أيام قليلة غالبًا، خُصوصًا في الطيَّات على المعصمين والكاحلين.
قد يظهر لون أصفر على جلد المواليد الجدد (يرقان) بعد اليوم الأول من الحياة.ويحدث اليرقان لأن الكبد لديهم يحتاج إلى التحول من أداء وظائفه داخل الرحم إلى أدائها خارج الرحم؛ولكنَّ اليرقان الذي يظهر قبل 24 ساعة من العمر يثير القلق على وجه الخصوص، وقد يشير إلى مشاكل أكثر خطورة.إذا حدث يرقان عند المولود الجديد، يجري الأطباء اختبارًا للدم عادةً لقياس مستوى البيليروبين، وهو الصباغ الرئيسي في الصفراء،وإذا تجاوز مستوى البيليروبين رقمًا معينًا، يبدأ الأطباء العلاج بالضوء.في المعالجة الضوئية، يَجرِي وضع المولود الجديد من دون ملابس تحت أضواء خاصة (أضواء "بيلي") بهدف تفكيك البيليروبين بحيث يمكن التخلص منه.وقد تكون هناك حاجة لهذه الأضواء لمدة يومين إلى أسبوع.يُفترض أن يزول اليرقان النموذجي عند حديثي الولادة بعمر أسبوعين.ينبغي تقييم الرضيع الذي يعاني من اليرقان حدث بعد أسبوعين من العمر أو استمر لأكثر من أسبوعين من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Michael J.Cochran، MD.
التبوُّل والتبرُّز
في أوّل يومين من الحياة، يكون البول عند المولود الجديد مركزًا، وغالبًا ما يحتوي على مواد كيميائية تسمى اليُورات، والتي يمكن أن تجعل لون الحفاظة برتقاليًا أو ورديًا.إذا لم يتبوَّل الطفل حديث الولادة خلال أوَّل 24 ساعة من حياته، فقد يكون من الضروري إجراء تقييم طبي.
يتكوَّن البرازُ الأوَّل من مادة سوداء مُخضرَّةٍ لزجة تسمى العِقي meconium،وينبغي على صغير أن يتبرزَ العِقي خلال 24 ساعة الأولى من بعد الولادة،وإذا لم يحدث هذا، قد يقوم الطبيبُ بإجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة،حيث في بعض الأحيان وعلى سبيل المثال، قد يُسبب عيبٌ خِلقي انسدادًا في الأمعاء.
الوزن
يفقد معظمُ المواليد الجدد ما يتراوح بين 5 إلى 7٪ من أوزانهم عند الولادة في أثناء الأيام القليلة الأولى من الحياة، ويعود هذا في معظم الأحيان إلى فقدان السائل في البول وإلى خروج العقي أيضًا.تعود أوزانُ المواليد الجدد إلى ما كانت عليه عند الولادة خلال أسبوعين تقريبًا إذا رضعوا من الثدي وخلال 10 أيَّام تقريبًا عند استعمال حليب الأطفال الاصطناعي.بعدَ ذلك، ينبغي أن يكسب الرضيع نَحو 20 إلى 30 غرامًا (1 أونصة) في كل يوم خلال الأشهر القليلة الأولى.بشكل عام، يبلغَ وزن الرَّضيع ضعف وزنه عند الولادة عندما يصبح عمره خمسة أشهر تقريبًا.
الخروجُ من المستشفى
في الولايات المتحدة، يولد الأطفال عادةً في المستشفى ويخرجون منها خلال 24 إلى 48 ساعة.وينبغي أن يخضعَ الرضع الذين جرى إخراجهم من المستشفى في غضون 48 ساعة، إلى فحص من قِبَل اختصاصي الرعاية الصحية بعدَ يومين إلى ثلاثة أيام (انظر زيارات الرِّعاية الصحيَّة الوقائيَّة عند الأطفال).يخضع الرضع الذين جرى إخراجهم من المستشفى بعد 48 ساعة إلى فحصٍ في عمر أسبوعين أو أبكر من ذلك إذا كانت لديهم أيَّة مشاكل نوعيَّة (مثل سوء التغذية أو الإمساك أو الإسهال أو اليرقان).
ولكن، قبلَ إخراج الرضيع من المشفى، يُعطَى الآباء معلومات نوعيَّة حول متى ينبغي عليهم الاتصال بعيادة الطبيب؛فمثلًا، ينبغي على الآباء الاتصال بطبيب الأطفال مباشرةً إذا كان لدى الرضيع حُمَّى (ينبغي أخذ درجة الحرارة عن طريق الشرج)، أو ضائقة تنفُّسيَّة أو ضعف في الشَّهية أو قيء صفراوي bilious vomiting (تقيُّؤ مواد صفراء مائلة للأخضر)، أو تغيُّر لون الجلد إلى الأزرَق (زُرقة cyanosis).
عند العودة إلى المنزل، يحتاجُ وجود صغير في كنف العائلة إلى مقدارٍ كبيرٍ من التعديل بالنسبة إلى الجميع،وبالنسبة للعائلة الذين ليس لديها أطفال، قد تكون التغيّرات في أسلوب الحياة كبيرةً،وعند وجود أطفال آخرين، يُمكن تُصبح الغيرة مشكلةً.يمكن أن يُسهِّل إعداد الأطفال الآخرين لاستقبال الصغير الجديد والحرص على الاهتمام بهم وإعطائهم دور في رعاية الصغير جديد، أن يُسهَِّل عمليةَ التَّحوُّل.كما قَد تحتاج الحيوانات الأليفة إلى بعض الاهتمام الإضافي لمساعدتهم على التكيُّف مع الطفل أيضًا.في بعض الحالات، قد يكون من الضروري إبقاء الحيوانات الأليفة بعيدةً عَن الطفل.