التهابُ الملتحمة عند حديثي الولادة

تختلف أعراضُ هذا الداء استنادًا إلى موضع العدوى.

يبدأ التهاب الملتحمة بجرثومة المُتَدَثِّرَة Chlamydia بعد 5-14 يومًا من الولادة، ولكنَّه يبدأ بعد ستَّة أسابيع في بعض الأحيان؛حيث يحدث عند حديثي الولادة تورُّمٌ في الأجفان وخروج مُفرزات مائيَّة من العينين تحتوي على كمياتٍ متزايدة من القيح.يمكن أن تكون العدوى شديدةً جدًّا أحيانًا.

يبدأ التهاب الملتحمة النَّيسَرِيَّةُ البُنِّيَّة Neisseria gonorrhoeae بعد يومين إلى خمسة أيام من الولادة عادةً؛حيث يُعاني حديثو الولادة من التهابٍ شديدٍ في الأجفان ومن خروج مفرزاتٍ من القيح من العينين.وقد يؤدي إهمال المعالجة إلى حدوث العَمى.

يبدأ التهاب الملتحمة الناجم عن المواد الكيميائية، مثل قطرات العين، عادةً في غضون 6 إلى 8 ساعات من وضع القطرات، ويزول من تلقاء نفسه في غضون 2-4 أيام.

التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة التهاب ملتحمة عند طفل حديث الولادة يتميز بالتهاب حاد في الأجفان وإفرازات قيحية. DR M.A.ANSARY/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يبدأ التهاب الملتحمة الناجم عن بكتيريا أخرى بعد 4 أيام إلى عدة أسابيع من الولادة.