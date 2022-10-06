التهاب الملتحمة هو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن، ويغطي الجزء الأمامي من العين.
ينجم التهابُ الملتحمة عن بكتيريا أو فيروساتٍ أو عن ردة فعلٍ تجاه مواد كيميائيَّة.
تتفاوت الأَعرَاض، ولكنها قد تنطوي على التهاب العينين وخروج مفرزات منها.
يستند التَّشخيصُ إلى الأَعرَاض وإلى مظهر العين.
يمكن الوقاية من العدوى عن طريق قطرات أو مراهم تُوضَع في العينين بعد الولادة.
يَجرِي استعمال المضادَّات الحيويَّة والمراهم لمعالجة العدوى.
نظرة داخل العين
(انظر أيضًا لمحة عامة على العدوى عند حديثي الولادة والتهاب الملتحمة العدوائي).
أسباب التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة
يمكن أن يكونَ التهابُ الملتحمة عند حديثي الولادة ناجمًا عن عدوى أو عن ردَّة فعل تجاه مواد كيميائيَّة يجري وضعها في العينين (يُسمَّى التهاب الملتحمة الكيميائيّ).يُمكن أن تنجُمَ هذه العدوى عن بكتيريا أو فيروسات.
إذا كانت بكتيريا مُعيَّنة موجودة في مهبل الأم، يمكن أن تنتقل إلى الوليد في أثناء الولادة.وتشتمل هذه البكتيريا على: المتدثِّرة والعقدية الرئوية Streptococcus pneumoniae، والمستدمية النزلية Haemophilus influenzae والنيسيرية البنّية Neisseria gonorrhoeae وغيرها.
التهابُ الملتحمة الكيميائي الكيميائي هو رد فعل تجاه قطرات العين التي يتلقاها حديثو الولادة للوقاية من العدوى.
أعراض التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة
تختلف أعراضُ هذا الداء استنادًا إلى موضع العدوى.
يبدأ التهاب الملتحمة بجرثومة المُتَدَثِّرَة Chlamydia بعد 5-14 يومًا من الولادة، ولكنَّه يبدأ بعد ستَّة أسابيع في بعض الأحيان؛حيث يحدث عند حديثي الولادة تورُّمٌ في الأجفان وخروج مُفرزات مائيَّة من العينين تحتوي على كمياتٍ متزايدة من القيح.يمكن أن تكون العدوى شديدةً جدًّا أحيانًا.
يبدأ التهاب الملتحمة النَّيسَرِيَّةُ البُنِّيَّة Neisseria gonorrhoeae بعد يومين إلى خمسة أيام من الولادة عادةً؛حيث يُعاني حديثو الولادة من التهابٍ شديدٍ في الأجفان ومن خروج مفرزاتٍ من القيح من العينين.وقد يؤدي إهمال المعالجة إلى حدوث العَمى.
يبدأ التهاب الملتحمة الناجم عن المواد الكيميائية، مثل قطرات العين، عادةً في غضون 6 إلى 8 ساعات من وضع القطرات، ويزول من تلقاء نفسه في غضون 2-4 أيام.
يبدأ التهاب الملتحمة الناجم عن بكتيريا أخرى بعد 4 أيام إلى عدة أسابيع من الولادة.
تشخيص التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة
اختبار مُفرَزات (نجيج) العين
يقيّم الطبيب الأعراض ومظهر العينين لدى الوليد.
قد يجري إرسال عيِّنات للمفرزات من العين المصابة إلى المختبر للتعرُّف إلى الكائن الحيّ المُعدي.
الوقاية من التهاب الملتحمة عند حديثي الولادة
في الولايات المتحدة، يَجرِي وضع مرهم أو قطرات إريثروميسين بشكل روتيني في كل من عيني حديث الولادة بعد ولادته للوقاية من التهاب الملتحمة الناجم عن النيسرية السيلانية.وفي بلدان أخرى، يمكن استخدام نترات الفضة أو التتراسيكلين أو يود البوفيدون أيضًا.وباستثناء يود البوفيدون، لا تقي هذه الأدوية من التهاب الملتحمة الناجم عن المتدثّرة.
يجب أن يحصلَ حديثو الولادة من النساء اللواتي لديهنَّ داء السيلان غير المعالج على حقنة واحدة من المضاد الحيوي سِفْترياكسون ceftriaxone حتى إذا لم يصبن بمرض بعد.
علاج التهابُ الملتحمة عند حديثي الولادة
المضادَّات الحيوية
بالنسبة إلى التهاب الملتحمة الناجم عن المتدثّرة ، يُعطى المضاد الحيوي إريثروميسين أو أزيثروميسين عبر الفم.
أمّا بالنسبة إلى التهاب الملتحمة الناجم عن النيسرية السيلانية ، فيجري نقل حديثي الولادة إلى المستشفى، ويُعطَون المضادَّ الحيوي سِفْترياكسون ceftriaxone أو سيفوتاكسيم cefotaxime عبر الوريد أو الحقن.
وأمّا بالنسبة إلى التهاب الملتحمة الناجم عن بكتيريا أخرى فيجري تطبيق المراهم التي تحتوي على بوليميكسين وباسيتراسين، أو إريثروميسين، أو تتراسيكلين.