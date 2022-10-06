الإنتانُ عند حديثي الولادة

يمكن أن يُصاب حديثو الولادة حديثًا بالإنتان في وقت مبكر إذا تعرضوا لأنواع معينة من البكتيريا في أثناء الولادة.

تنطوي عواملُ خطر الإنتان المبكّر على التالي:

يزداد خطرُ حدوث الإنتان إذا تمزَّقت الأغشية المملوءة بالسائل والمُحيطة بالجنين قبل أكثر من 18 ساعة من الولادة، أو إذا كانت الأمُّ مصابةً بعدوى (لاسيَّما في السبيل البولي أو بطانة الرحم).

الأنواع الأكثر شُيُوعًا للجراثيم المُسبِّبة للإنتان عند حديثي الولادة في وقت قريب من موعد الولادة هي الإِشريكِيَّة القولونِيَّة Escherichia coli والجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS، التي تُلتَقطُ عادةً في أثناء المرور من خِلال قناة الولادة.كان الإنتان الناجم عن العدوى بالجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS هو السبب الرئيسي للإنتان المبكر البَدء عادةً حتى قبل عقدٍ من الزمن، إلى أن أصبح فحصُ جميع الأمهات اللواتي ينتظرن الولادة للتَّحرِّي عن الجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS جزءًا روتينيًّا من الرعاية السابقة للولادة.إذا اكتشف الفحصُ أو التحرّي وجود الجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب)، أو كانت الأم قد ولدن وليدًا مصابًا بهذه الجراثيم سابقًا، فيمكن عندها أن تستعمل الأمُّ مضادَّاتٍ حيويَّة في أثناء المخاض.على الرغم من أنّ المولود الجديد قد يحتاج إلى مراقبة إضافية في المستشفى، وربما اختبارات دم للتحري عن العدوى، إلّا أنه لا يُعطى حديثو الولادة المضادات الحيوية إلا إذا كان لديهم أعراضٌ أو علامات العدوى.