الإنتانُ عند حديثي الولادة

الإِنتان sepsis هو ردَّة فعلٍ خطيرة تشمل كامل الجسم تجاه عدوى تنتشر في الدَّم
يكون حديثو الولادة المصابون بالإنتان متوعّكين بشدّة - لا يرضعون جيدًا، ولون جلهم رمادي، وقد تكون درجة حرارة أجسامهم مرتفعة أو منخفضة.
يعتمد التَّشخيصُ على الأَعرَاض وعلى وجود بكتيريا، أو فيروس، أو فطر في الدم، أو البول، أو السائل الشوكي.
تنطوي المعالجة على استخدام المضادَّات الحيوية والعلاجات الداعمة مثل السوائل الوريدية، ونقل الدَّم والبلازما، والمساعدة على التنفُّس (في بعض الأحيان باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي)، والأدوية لدعم ضغط الدم.
قد تنتشر العدوى في مجرى الدَّم إلى الأنسجة التي تغطي الدماغ والدماغ نفسه (التهاب السحايا).
(انظر أيضًا لمحة عامّة عن العدوى عند الأطفال حديثي الولادة والإنتان، والإنتان الشديد، والصدمة الإنتانية).
يكون الإنات أكثر ميلاً للحدوث في
الرضّع الذين لديهم نقص وزن عند الولادة
الرضع الذين لديهم نقص في مقياس أبغار
الرُّضَّع الذين توجد لدى أمهم عوامل خطر معينة (مثل الحالة الاجتماعية الاقتصادية المتدنّية أو تمزُّق الأغشية قبل المخاض)
الذُّكور
تختلف عواملُ الخطر الأخرى وأسباب الإنتان باختلاف توقيت حدوثه.يجري تصنيف البدء كما يلي:
الإنتان المبكّر: قبل 3 أيام من الحياة
الإنتان المُتأخّر: بعدَ 3 أيام أو أكثر من الحياة
يمكن أن تسبّب بعض حالات العدوى الفيروسية، مثل عدوى الهربس البسيط، أو الفيروس المعوي، أو الفيروسات الغدّية، أو الفيروس المخلوي التنفُّسي، إنتانًا مبكرًا أو متأخّرًا.
يكون الرُّضَّعُ الخُدَّج مُعرَّضين لخطرٍ أكبرَ بكثير للإصابة بإنتانٍ مُبكِّر ومتأخِّر مقارنةً بالرُّضَّع الذين يُولدون في تمام الحمل، وذلك نتيجةً لعدم نضج جهازهم المناعي.يفتقر حديثو الولادة الخُدَّج إلى وجود أضدَّاد مُحدَّدة لجراثيم مُعيَّنة، لأنَّ هذه الأضداد لا تعبر المشيمة من الأم إلى دم الجنين إلَّا في مرحلةٍ متأخِّرة من الحمل.
الإنتانُ المُبكِّر البَدء
يمكن أن يُصاب حديثو الولادة حديثًا بالإنتان في وقت مبكر إذا تعرضوا لأنواع معينة من البكتيريا في أثناء الولادة.
تنطوي عواملُ خطر الإنتان المبكّر على التالي:
تمزُّق قبل المخاض طويل الأمد للأغشية المملوءة بالسائل والمُحيطة بالجنين
حدوث عدوى في الأنسجة المحيطة بالجنين (التِهاب المَشيماءِ والسَّلَى chorioamnionitis)
وجود الجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) عند الأم
الولادة المبكرة للجنين
يزداد خطرُ حدوث الإنتان إذا تمزَّقت الأغشية المملوءة بالسائل والمُحيطة بالجنين قبل أكثر من 18 ساعة من الولادة، أو إذا كانت الأمُّ مصابةً بعدوى (لاسيَّما في السبيل البولي أو بطانة الرحم).
الأنواع الأكثر شُيُوعًا للجراثيم المُسبِّبة للإنتان عند حديثي الولادة في وقت قريب من موعد الولادة هي الإِشريكِيَّة القولونِيَّة Escherichia coli والجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS، التي تُلتَقطُ عادةً في أثناء المرور من خِلال قناة الولادة.كان الإنتان الناجم عن العدوى بالجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS هو السبب الرئيسي للإنتان المبكر البَدء عادةً حتى قبل عقدٍ من الزمن، إلى أن أصبح فحصُ جميع الأمهات اللواتي ينتظرن الولادة للتَّحرِّي عن الجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب) GBS جزءًا روتينيًّا من الرعاية السابقة للولادة.إذا اكتشف الفحصُ أو التحرّي وجود الجراثيم العِقديَّة من المجموعة (ب)، أو كانت الأم قد ولدن وليدًا مصابًا بهذه الجراثيم سابقًا، فيمكن عندها أن تستعمل الأمُّ مضادَّاتٍ حيويَّة في أثناء المخاض.على الرغم من أنّ المولود الجديد قد يحتاج إلى مراقبة إضافية في المستشفى، وربما اختبارات دم للتحري عن العدوى، إلّا أنه لا يُعطى حديثو الولادة المضادات الحيوية إلا إذا كان لديهم أعراضٌ أو علامات العدوى.
الإنتانُ المُتأخِّر البَدء
يمكن أن يُصاب حديثو الولادة بالإنتان في وقت متأخّر إذا تعرضوا إلى أنواع معينة من البكتيريا في المستشفى.
تنطوي عواملُ الخطر المهمّة للإنتان المتأخّر البدء على ما يلي:
الاستعمال الطويل الأمد للقثاطر في الشرايين، و/أو الأوردة، و/أو المثانة
استخدام المضادَّات الحيوية عندَ حديثي الولادة
استعمال أنبوب تنفّس من خلال إدخاله عبر أنف أو فم الوليد (أنبوب رغامي) وربطه بمُنَفِّسة للمساعدة على دعم التَّنفُّس عبر الرئتين (منفِّسة)
الإقامة الطويلة في المستشفى
الإنتان الذي يحدث في وقت لاحق هو أكثر ميلًا لأن ينجم عن الكائنات الحية في بيئة حديثي الولادة، بما في ذلك من خلال أو حول القثاطير (أنبوب يستخدمه الطبيب لإدخال السوائل أو الأدوية في المجرى الدموي لحديث الولادة، عبر الوريد مثلاً، أو أنبوب يستخدم لسحب البول من مثانة حديث الولادة) والمعدات الطبية الأخرى، بدلًا من الكائنات الحية المكتسبة من قناة الولادة.يمكن لاستخدام بعض المضادَّات الحيوية أن يسمح لبعض الكائنات الحية مثل فطريات المبيضّة Candida بالتسبب في حالات عدوى عند حديثي الولادة (الولدان).
أعراض الإنتانُ عند حديثي الولادة
يكون حديثو الولادة المصابون بالإنتان خاملين ولا يرضعون جيدًا، وغالبًا ما تكون درجة حرارة أجسامهم غير مستقرّة.الحمّى التي تستمر لأكثر من ساعة غيرُ شائعة، ولكن عندما تكون موجودة، فإنها تشير عادةً إلى أن المولود لديه عدوى.
قد تشمل الأعراضُ الأخرى على صعوبة التنفس (ضيق التنفس)، وتوقف التنفس (انقطاع النفس)، والحمّى، واللون الشاحب، وضعف الدوران الدموي للجلد، مع برودة الأطراف وانتفاخ البطن والتقيّؤ والإسهال والنوبات الصرعية والنَزَق واليرقان.يمكن للمجموعة B من عدوى العقديات أن تُسبب الالتهاب الرئوي.تحدث الأعراض الأخرى بناءً على نوع الكائن المسبب للعدوى.
مُضَاعفات الإنتان
إحدى أكثر المُضَاعَفات الخطيرة للإنتان هي التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ (التهاب السّحايا).قد يعاني حديثو الولادة المُصابون بالتهاب السحايا من بطءٍ شديدٍ (خمول) أو غيبوبة أو اختلاجات أو تبارز لبقعة رخوة بين عظام الجمجمة (اليافوخُ)، وغالبًا ما يموتون إذا لم يُعالجوا على الفور.
تشخيص الإنتان عند حديثي الولادة
زرع الدم، والبول أحيانًا
بزل الحبل الشوكي مع زرع السائل النخاعي
يقوم الأطبَّاء بتشخيص الإنتان اعتمادًا على الأعراض لدى الوليد ونتائج الاختبارات؛ويجرون العديد من الاختبارات، بما في ذلك اختبارات الدم، في محاولة لتحديد البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات التي تسبّب العدوى.
كما يُجرى زرع الدم، وأحيَانًا زرع البول، والبزل النخاعي (البزل القطني) أيضًا.بالنسبة للزروع، يأخذ الأطباء عيِّنات من الدَّم والسائل النخاعي والبول، ويحاولون استنبات (زرع) البكتيريا في العيّنات في المختبر والتعرُّف إليها.
يخضع حديثو الولادة الذين يعانون من مشاكل في التنفُّس إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية.
مآل الإنتان عند حديثي الولادة
الإنتانُ هو السبب الرئيسي للوفاة عند حديثي الولادة الخُدَّج بعد الأسبوع الأول.يزداد خطرُ الوفاة عندَ الرضع ناقصي وزن الولادة.ويكون الرضع منخفضو وزن الولادة بشكل كبير، الذين لديهم إنتان ناجم عن فطريات المبيضّة Candida أو البكتيريا، أكثرَ عرضةً للوفاة.
لا يُعاني حديثو الولادة الذين يتعافون من الإنتان من مشاكل على المدى الطويل عادة.ولكنّ المُصابين بالتهاب السحايا الذين يبقون على قيد الحياة قد يكون لديهم تأخُّرٌ في النُّمو أو شلل دماغي أو اختلاجات أو نقصٍ في السَّمَع.
علاج الإنتان عند حديثي الولادة
مضادَّات حيوية عن طريق الوريد
استخدام المُنَفِّسة للمساعدة على التنفُّس في بعض الأحيان
خلال فترة انتظار نتائج زرع الدَّم، يعطي الأطباء مضادات حيوية قوية عن طريق الوريد لحديثي الولادة الذين يشتبه في إصابتهم بالإنتان.وبمجرَّد التعرُّف إلى كائنٍ حيٍّ مُحدَّد، قد يقومون بتعديل نوع المضادَّات الحيويَّة.
بالإضافة إلى المُعالجة بالمضادَّات الحيويَّة، قد يكون من الضَّروري استعمال مُعالجَات أخرى، مثل مساعدة التنفس باستخدام المُنَفِّسة، وتسريب السوائل والدم والبلازما عن طريق الوريد، ودعم ضغط الدَّم والدَّورة الدمويَّة بالأدوية.