لقاحات الطفولة

التطعيم يحمي الأطفال من العديد من الأمراض المُعْدية.تحتوي اللقاحات إما مكونات غير مُعْدية لبكتيريا أو فيروسات أو أشكال كاملة من هذه الكائنات الدقيقة والتي تم إضعافها حتى لا تسبب المرض.إعطاء اللقاح (عادة بالحقن) يحفز جهاز المناعة للدفاع ومواجهة الأمراض.يُطلَق على التطعيم أيضًا التحصين لأنه يخلق حالة من المناعة ضد الأمراض (انظر أيضًا لمحة عامة عن التمنيع).
جداول تطعيمات مرحلة الطفولة
في الولايات المتحدة، يتبع تطعيم الأطفال جدولًا أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي يبدأ بلقاح التهاب الكبد B الذي يُعطى في دار الحضانة في المستشفى ويستمر البرنامج طوال مرحلة الطفولة:
Recommended Vaccinations for Infants and Children: Birth through 6 Years, United States
التطعيمات الموصى بها للأطفال من عمر 7 إلى 18 عامًا، الولايات المتحدة
يجب على الآباء تطعيم أطفالهم طبقًا للجدول.أي تأخير كبير في التطعيم يجعل الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة يمكن أن تقي منها اللقاحات.إذا ما فوت الطفل جرعة أحد اللقاحات، يجب على الوالدين التحدث مع الطبيب بشأن التعويض واستدراك الجدول.تفويت إحدى الجرعات لا يستلزم قيام الطفل ببدء سلسلة الحقن من جديد.يُستَعمل الجدول التالي للتعويض عن اللقاحات الفائتة:
جدول التطعيمات الاستدراكي للأطفال والمراهقين الذين يبدأون بأخذ التطعيمامت في وقت متأخر أو الذين تأخروا لأكثر من شهر واحد، الولايات المتحدة
لا تحتاج التطعيمات للتأجيل إذا كان الطفل يعاني من حرارة طفيفة ناتجة من عدوى بسيطة، مثل البرد العادي.
يوصى ببعض اللقاحات فقط تحت ظروف خاصة - على سبيل المثال، فقط عندما يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي يستخدم اللقاح للوقاية منه.
قد يتم إعطاء أكثر من لقاح واحد أثناء زيارة واحدة لعيادة الطبيب، ويتم تجميع عدة لقاحات غالبًا في حقنة واحدة.على سبيل المثال، هناك لقاح يجمع بين لقاحات كل من السعال الديكي، والخناق، والكزاز، وشلل الأطفال، والمستدمية النزلية من النوع b في حقنة واحدة.بكل بساطة يقلل اللقاح المُرَكَّب من عدد الحقن المطلوبة، ولا يقلل من أمان اللقاحات أو فعاليتها.(انظر أيضًا CDC: Multiple Vaccines at Once.)
فعالية اللقاح
يُعد التطعيم فعالًا في الوقاية من الأمراض الخطيرة.بدُون اللقاحات، يكون الأطفال مُعرَّضين لخطر الإصابة بمرضٍ خطير أو حتى الموت بسبب أمراضٍ مثل الحصبة والسعال الديكي.أثبتت اللقاحات فعالة كبيرة جدًا لدرجة أن العديد من اختصاصيي الرعاية الصحية الحاليين لم يشاهدوا سوى حالات قليلة أو لم يشاهدوا أي حالة من الأمراض التي كانت شائعة جدًا في السابق، والتي غالبا ما كانت مميتة (انظر مراكة مكافحة الأمراض والوقاية منها: أمراض صارت في غياهب النسيان بفضل اللقاحات).
لقد قضت اللقاحات على الجدري كما قضت تقريبًا على حالات العدوى الأخرى مثل شلل الأطفال، والتي كانت يومًا ما أسبابًا شائعة لمشكلات صحية مزمنة أو الوفاة بين الأطفال.ولكن العديد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم لاتزال موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنتشرة في بعض أنحاء العالم.وهذه الأمراض المعدية يمكن أن تنتشر بسرعة بين الأطفال غير المحصنين، والذين يمكن أن يكونوا عرضةً للإصابة حتى ولو كانوا يعيشون في مناطق لا ينتشر فيها المرض، وذلك بسبب توفر وسائل السفر الحديثة.ولهذا السبب من المهم أن يستمر تطعيم الأطفال.
سلامة اللقاح
تُعَدّ اللقاحات المعتمدة للاستخدام السريري آمنة وفعَّالة بشكل عام.لا يوجد لقاح (أو أي دواء آخر) آمن بنسبة 100% وفعَّال بنسبة 100%.فالقليل من الأطفال الملقحين لا يصبحون محصنين، والقليل يصاب بآثار جانبية.في أغلب الأحيان، تكون الآثار الجانبية بسيطة، مثل ألم واحمرار في موضع الحقن مع طفح جلدي وحمى طفيفة.وفي أحيان نادرة للغاية، تكون هناك مشكلات أكثر خطورة.
نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح (VAERS)
قبل إصدار ترخيص لأي لقاح جديد، فإنه، كأي منتج طبي آخر، يتم اختباره في تجارب سريرية.تقوم مثل هذه التجارب بمقارنة اللقاح الجديد بلقاح وهمي أو بلقاح موجود من قبل لنفس المرض لتقييم ما إذا كان اللقاح فعَّالا وللتعرُّف على الآثار الجانبية الشائعة. ومع ذلك، فإن بعض الآثار الجانبية تكون نادرة للغاية لدرجة لا يمكن اكتشافها في أي تجربة سريرية تضم عددًا معقولاً من المشاركين ولا تصبح ظاهرة إلا بعد استخدام اللقاح بشكل روتيني مع العديد من الأشخاص.وهكذا، تم استحداث نظام للمراقبة يسمى نظام الإبلاغ عن الأحداث السلبية للقاح (راجعVAERS) وذلك لمراقبة أمان اللقاحات المستخدمة بين عامة الناس.
VAERS عبارة عن برنامج أمان تحت الرعاية المشتركة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).ويُستخدَم هذا النظام لتجميع التقارير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم أصيبوا بأثر جانبي بعد تطعيمهم مؤخرًا ومن اختصاصيي الرعاية الصحية الذين يتعرفون على بعض الآثار الجانبية المحتملة بعد إعطاء اللقاح، حتى ولو لم يكونوا متأكدين من أن هذه الآثار مرتبطة باللقاح.وبالتالي، فوجود تقرير VAERS لا يعني أن اللقاح سبَّب أثرًا جانبيًا معينًا.فنظام VAERS عبارة عن نظام لتجميع البيانات حول الأشياء التي يحتمل أن تكون أثارًا جانبية.وبعد ذلك، يمكن لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية القيام بالتقييم الموسع للنقاط المثيرة للقلق من خلال مقارنة عدد مرات حدوث الأثر الجانبي المحتمل لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم ولدى أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم.
البرنامج الوطني لتعويض إصابات اللقاح
لمساعدة الأشخاص في تقييم مخاطر وفوائد التطعيم، تطلب الحكومة الأمريكية من الأطباء إعطاء الآباء بيان معلومات اللقاح كل مرة يتم تطعيم الطفل فيها.وأيضًا تم تأسيس البرنامج الوطني لتعويض إصابات اللقاح National Vaccine Injury Compensation Program لتعويض الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بسبب اللقاح.وقد تم تأسيس هذا البرنامج لأن الأطباء والهيئات الصحية ترغب في حماية أكبر عدد ممكن الأطفال من الأمراض المُهَدَّدة للحياة.
عند التفكير في مخاطر وفوائد التطعيم، يجب على الآباء تَذّكُّر أن الفوائد تفوق المخاطر بالنسبة لأغلب الأطفال.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): معلومات عن اللقاحات وجداول التمنيع للرضع، والأطفال، والمراهقين
CDC: Vaccines by age: معلومات تفصيلية عن اللقاحات حسب العمر، منذ الولادة وحتى عمر 18 عامًا
CDC: أمان اللقاح أحد الموارد التي توفر معلومات حول جميع جوانب سلامة اللقاحات، بما في ذلك مراقبة السلامة والأبحاث
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: اتخاذ قرار اللقاح: معالجة المخاوف المشتركة: معلومات حول أهمية تلقيح الأطفال
نظام الإبلاغ عن التأثيرات الضائرة للقاحات (Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS):): أين وكيف يجري الإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاحات
National Vaccine Injury Compensation Program: أين وكيف يمكن الحصول على إعانة الإصابة الناجمة عن اللقاح
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC): جداول اللقاحات في جميع دول الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية