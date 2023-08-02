لقاحات الطفولة

في الولايات المتحدة، يتبع تطعيم الأطفال جدولًا أوصت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي يبدأ بلقاح التهاب الكبد B الذي يُعطى في دار الحضانة في المستشفى ويستمر البرنامج طوال مرحلة الطفولة:

يجب على الآباء تطعيم أطفالهم طبقًا للجدول.أي تأخير كبير في التطعيم يجعل الأطفال عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة يمكن أن تقي منها اللقاحات.إذا ما فوت الطفل جرعة أحد اللقاحات، يجب على الوالدين التحدث مع الطبيب بشأن التعويض واستدراك الجدول.تفويت إحدى الجرعات لا يستلزم قيام الطفل ببدء سلسلة الحقن من جديد.يُستَعمل الجدول التالي للتعويض عن اللقاحات الفائتة:

لا تحتاج التطعيمات للتأجيل إذا كان الطفل يعاني من حرارة طفيفة ناتجة من عدوى بسيطة، مثل البرد العادي.

يوصى ببعض اللقاحات فقط تحت ظروف خاصة - على سبيل المثال، فقط عندما يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالمرض الذي يستخدم اللقاح للوقاية منه.

قد يتم إعطاء أكثر من لقاح واحد أثناء زيارة واحدة لعيادة الطبيب، ويتم تجميع عدة لقاحات غالبًا في حقنة واحدة.على سبيل المثال، هناك لقاح يجمع بين لقاحات كل من السعال الديكي، والخناق، والكزاز، وشلل الأطفال، والمستدمية النزلية من النوع b في حقنة واحدة.بكل بساطة يقلل اللقاح المُرَكَّب من عدد الحقن المطلوبة، ولا يقلل من أمان اللقاحات أو فعاليتها.(انظر أيضًا CDC: Multiple Vaccines at Once.)