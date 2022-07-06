منع الحمل وحمل المراهقات

يمكن أن يكونَ الحمل مصدرًا لشدِّةٍ انفعالية ملحوظة عند المراهقات،

حيثُ تميلُ المُراهقات الحوامل وشركاؤهم إلى ترك المدرسة أو التدريب الوظيفي، مما يؤدي إلى تدهور وضعهم الاقتصادي وخفض تقديرهم لذاتهم وتأزيم العلاقات الشخصية.تكون المراهقات الحوامل أقلّ ميلاً من البالغات للحصول على الرعاية قبل الولادة، مما يؤدي إلى نتائج حمل سيئة، مثل ارتفاع معدلات وِلادة الخدَّج.كما تكون المراهقات الحوامل، خُصوصًا اليافعات جدًا واللواتي لا يتلقينَ رعاية ما قبل الولادة، أكثر ميلاً من النساءِ في العقد الثاني من العمر للإصابة بمشاكل طبية مثل فقر الدم (عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة) ومُقَدِّمات الانسمام الحملي (ارتفاع ضغط الدَّم والبروتين في البول الذي يُمكن أن يسبب الشدَّة للجنين).

من المرجح أن يولد الأطفال المولودين لمراهقات أصغر سنًا (خاصة أولئك اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا) قبل الأوان وأن يكون وزنهم منخفضًا عند الولادة.ولكن مع الرعاية المناسبة قبل الولادة، لا تُواجه المراهقات الأكبر سنًا زيادةً في خطر مشاكل الحمل، وذلك بالمُقارنة مع البالغات من خلفيات اجتماعية واقتصادية مماثلة.

قد تختار المراهقة الحامل الاستمرار بالحمل أو إنهاءه.قد تقوم الفتاة المراهقة بتربية الطفل بنفسها أو مع والد الطفل، وربما بدعم من أفراد الأسرة، أو قد تتخلى عن الطفل طواعية (التبني).

يمكن لجميع تلك الخيارات أن تسبب شدة انفعالية.يمكن للاستشارة أن تكون مفيدة للغاية لكل من الفتاة وشريكها.ينبغي أن تتضمن الاستشارة أيضًا التثقيف حول استعمال وسائل منع الحمل بعد الحمل.

قد يكون لوالدي المراهق أو المراهقة ردود فعل مختلفة عندما يعلما بحمل ابنتهما أو أن ابنهما تسبب بحمل فتاة ما.قد تتراوح المشاعر بين الضيق وحتى البهجة، أو اللامبالاة، أو خيبة الأمل، أو الغضب.من المهم أن يعبّر الوالدان عن دعمهما واستعدادهما لمساعدة المراهق أو المراهقة على تحديد اختياراتهم.يحتاج الآباء والمراهقون إلى التواصل بشكلٍ صريح حول الإجهاض والتبني والأبوة، وجميعها خياراتٌ أصعب من يواجهها المراهقون بمفردهم.