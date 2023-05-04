لمحة عامة عن المشاكل السُّلُوكية عند الأطفال

يمكن للثناء والمكافأة أن يُعززا السُّلُوك المناسب عند الطفل.قد ينتهي المطاف بالوالدين أحيانًا لأن لا يمنحا انتباههما للطفل إلا إذا ارتكب سلوكًا سلبيًا، الأمر الذي قد يعود بنتائج عكسية إذا كان هذا هو الانتباه الوحيد الذي يتلقاه الطفل.وبما أن معظم الأطفال يفضلون الحصول على الاهتمام حتى إن كان بسبب سلوك غير اللائق على عدم الاهتمام مطلقًا، فقد يلجؤون لزيادة وتيرة السلوكيات غير اللائقة بهدف جذب انتباه الآباء، وبالتالي ينبغي على الآباء تخصيص أوقات محددة من كل يوم من أجل التفاعل مع أطفالهم.

قد يُعزى عدد من المشاكل السلوكية البسيطة نسبيًا إلى أنماط الأبوة والأمومة.

مشاكل التفاعل بين الأطفال والآباء هي الصعوبات في العلاقة بين الأطفال وذويهم، والتي قد تبدأ خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة.قد تكون العلاقة بين الطفل وذويه متوترة بسبب

صعوبة الحمل أو الولادة

الاكتئاب بعد الولادة الذي يؤثِّر في الأم

عدم كفاية الدعم الذي تحصل عليه الأم من والد الطفل، أو شريكها، أو أقاربها، أو أصدقائها

إهمال الأب لمسؤولياته

يمكن لمواعيد نوم الطفل وطعامه غير المنتظمة أو غير المتوقعة أن تساهم في صعوبة تأسيس علاقة قوية بين الطفل وذويه.لا تتأسس عادة النوم الليلي عند معظم الأطفال إلى أن يبلغوا من العمر 3-4 أشهر.يمكن للعلاقة السيئة بين الطفل وذويه أن تُضعف من مهاراته الذهنية والاجتماعية وتسبب اضطراب نموه.

يمكن للطبيب أو الممرضة مناقشة الأهل حول مزاج طفلهم، وتقديم المعلومات والنصائح المفيدة لتجاوز المشاكل.قد يصبح الوالدان بعد ذلك أكثر قدرة على تصور الأمور بواقعية أكثر، وقبول شعورهم بالذنب والنزاع مع الطفل كأمر طبيعي، ومحاولة إعادة بناء علاقة صحية.إذا لم يَجرِ إصلاح العلاقة، قد يستمر الطفل في مشاكل في وقت لاحق.

تساهم التصورات غير الواقعية في فهم المشاكل السُّلُوكية.على سبيل المثال، قد يعتقد الآباء بأن الطفل البالغ من العمر سنتين يعاني من مشكلة سلوكية إذا لم يقم بالتقاط ألعابه بنفسه دون مساعدة من أحد.وقد يُخطئ الآباء في تفسير سلوكيات طبيعية أخرى مرتبطة بالعمر لطفل يبلغ من العمر سنتين، مثل رفض الالتزام بطلبات الكبار أو أوامرهم.

الدورة الذاتية الدائمة (self-perpetuating cycle) هي حلقة مفرغة تؤدي فيها الاستجابة السلبية (الغاضبة) من أحد الوالدين أو مقدم الرعاية تجاه سلوك الطفل السلبي (غير المناسب) إلى مزيد من السلوك السلبي من قبل الطفل، مما يؤدي إلى استمرار الاستجابات السلبية من الوالد أو مقدم الرعاية.غالبًا ما يعزز الانتباه الذي يتلقاه الطفل من والديه أو مقدم الرعاية من قيامه بالسلوك غير اللائق.

في الدورات الذاتية، يستجيب الطفل للشدَّة والانِزعَاج العاطفي بشكل عناد، والردود المتحدية، والعنف، والمقاومة بدلًا من البكاء.قد يستجيب الوالدان أو مقدمو الرعاية للسلوك السلبي بالتوبيخ، والصراخ، والضرب.قد تنجم الدورات الذاتية الدائمة أيضًا عندما يستجيب الآباء بمزيد من الحماية والتسامح مع الطفل الخائف، أو المتشبث بذويه، أو المتلاعب بهم.

يمكن كسر الدورة الذاتية الدائمة إذا تعلم الأهل كيفية تجاهل السلوك السلبي الذي لا يُسيء للآخرين، مثل نوبات الغضب المزاجية أو رفض تناول الطعام.كما إن إعادة توجيه انتباه الطفل إلى أنشطة محببة لديه يساعد الأهل على مكافأة سلوكه المرغوب، الأمر الذي يجعل الطفل والآباء أو مقدمي الرعاية يشعرون بالنجاح.أما بالنسبة للسلوكيات التي لا يمكن تجاهلها، فيمكن تجريب طريقة تشتيت الانتباه أو تقنية العزل المؤقت.

مشاكل التأديب هي سلوكيات غير مناسبة تحدث بسبب عدم فعالية العملية التأديبية.يختلف مصطلح التأديب عن مصطلح العقاب.حيث يقوم التأديب على تزويد الطفل بتصورات واضحة وملائمة لعمره تسمح له بمعرفة ما هو متوقع منه.تُعد المكافأة على السلوك الجيد خيارًا أسهل وأفضل لكل من الأهل والطفل بالمقارنة مع العقاب على السلوك السلبي.

بالنسبة إلى الأطفال الأكبر سنًا والمراهقين، قد تنشأ مشاكل سلوكية عندما يسعى الأطفال إلى تحرير أنفسهم من قواعد الأبوين ورقابتهما (انظر المشاكل السُّلُوكية عندَ المراهقين).يجب على الآباء تعلم كيفية التفريق بين مثل هذه المشاكل وأخطاء سوء التقدير.