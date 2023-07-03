استسقاءُ الرأس (مَوَه الرَّأس)

استسقاءُ أو مَوَه الرأس (hydrocephalus) هو تراكم سائل إضافي في الأحياز الطبيعية داخل الدماغ (البطينين)، أو بين الطبقات الداخلية والوسطى من النسج التي تغطّي الدماغ (الحيز تحت العنكبوتية).عادةً ما يُؤدي السائل الزائد إلى تضخم الرأس ومشاكل نمائية.

ويحدث موه الرأس عندما لا يُمكن تصريف السائل الموجود في الأحياز الطبيعية في الدماغ (البطينات).

قد يتراكم السَّائِل لعدة أسباب، مثل عيب خلقيّ أو نزف داخل الدماغ أو ورم دماغي.

تنطوي الأعراضُ النموذجية على رأس كبير بشكلٍ غير طبيعي ونماء غير طبيعي.

يستند التَّشخيصُ إلى التصوير المقطعي المحوسب أو تخطيط الصدى أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

هناك حاجة للجراحة لإدخال تحويلة في الدماغ أو لتشكيل فتحة تسمح بتصريف السائل.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في الدماغ والحبل الشوكي).

يُسمى السائل الذي يحيط بالدماغ بالسَّائِل الدماغي الشوكييجري إنتاجُ هذا السائل في أحياز داخل الدماغ تسمى البُطينات.ويجري إنتاج السائل باستمرار وينبغي أن يُصرَّف إلى منطقة مختلفة، حيث يجري امتصاصه في الدم.عندما لا يُمكن تصريف السائل، فإنه يتراكم في البطينات أو في الحيز تحت العنكبوتية، مما يتسبب في موه الرأس (ماء على الدماغ).في كثير من الأحيان، يزداد الضغطُ في البطينات وفي داخل الدماغ، مما يضغط على نسيج الدماغ.

بالنسبة إلى العديد من الحالات، مثل العيب الولادي، أو النزف داخل الدماغ (والذي يكون بشكل خاص أحد المضاعفات عند الرضع الخدّج)، أو أورام الدماغ، يمكنها أن تؤدي إلى انسداد التصريف وتُسبب مَوَه الرأس (استسقاء الرأس).كما قد ينجم موه الرأس عن عيوب جينية معينة أيضًا.

يمكن أن يُولد الرضع ولديهم استسقاء في الرأس، أو يمكن أن يحدث هذا في أثناء الولادة أو من بعدها.

مَوَه الرَّأس hydrocephalus الصورة STEVE ALLEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

أعراض موه الرأس قد يكون الرأس الكبير بشكل غير طبيعي علامة لمَوَه الرأس. عندما يزداد الضغطُ داخل الدماغ بسبب مَوَه الرأس، يكون الرضع متهيجين وخاملين وتكون نبرة البكاء لديهم عالية ويتقيؤون وقد تحدث لديهم اختلاجات.كما قد تبرز أيضًا بقع ليِّنة بين عظام الجمجمة (تسمى اليوافيخ fontanelles)، ممَّا يَتسبَّب في حدبة لينة على الرأس.قد لا تتحرك العينان مع بعضهما بعضًا، مما يجعل الطفل أحيانًا يبدو أحولَ الزَّور strabismus. قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من صداع ومشاكل في الرؤية أو من كليهما. إذا لم يعالج موه الرأس، لا ينمو الرضع بشكل طبيعي.يكون بعض الأطفال الذين يعانون من موه الرأس، خصوصًا الذين يُصابونَ بموه الرأس في وقت مبكر من فترة الحمل، معاقين ذهنياً أو لديهم صعوبات في التعلم، واضطراب اختلاجي (صرع)، أو البلوغ المبكر عند الفتيات.قد يعاني بعض الأطفال من ضعف أو فقدان البصر. ويكون الذكاء طبيعيًا عند الأطفال الآخرين.

تشخيص موه الرأس قبل الولادة، الموجات فوق الصوتية قبل الولادة

بعدَ الولادة، التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو الموجات فوق الصوتية للرأس قبل الولادة، غالبًا ما يَجرِي التحري عن موه الرأس عند الخُضوع إلى الفحص الروتيني للتصوير بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة. بعدَ الولادة، يشتبه الأطباءُ في التشخيص عند المواليد الجدد استنادًا إلى الأعراض التي جرت ملاحظتها في أثناء الفحص السريري الروتيني،ثم يقوم الأطباء بتخطيط الصدى للرأس لتأكيد تشخيص موه الرأس. بالنسبة إلى الرضع الأكبر سنًا والأطفال، يقوم الأطباء بإجراء التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية للرأس لتأكيد التَّشخيص؛ وبمجرد وضع التشخيص، يخضع جميعُ الأطفال للتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بتخطيط الصدى لمراقبة موه الرأس وتحديد ما إذا كان يتفاقم أم لا.

علاج موه الرأس البزل النخاعي أحيَانًا

بالنسبة لمَوَه الرأس المترقي، تحويلة أو فتحة في البطينات والهدفُ من المُعالجة هو: الحفاظ على الضغط الطبيعي داخل الدماغ تحويلة بلاستيكية عند طفل مصاب بمَوَه الرَّأس الصورة تستند مُعالَجَةُ موه الرأس إلى ما يسبِّب الاضطراب ومدى شدّته وما إذا كان يتفاقم. إذا لزم الأمر، فغالبًا ما يجري تخفيض الضغط داخل الدماغ بشكلٍ مؤقت عن طريق إزالة السائل الشوكي بتكرار إجراء البزل النخاعي حتى يجري وضع تحويلة. إذا كان موه الرأس يتفاقم، يضع الأطباء تحويلة بُطينية،والتحويلة هي أنبوب بلاستيكي يُحدِثُ مسارَ تصريف بديل دائم للسائل النخاعي.يؤدي تصريفُ السائل النخاعي إلى خفض ضغط وحجم السائل داخل الدماغ.يضع الأطباءُ التحويلة في بطينات الدماغ ويمررونها تحت الجلد من الرأس إلى موضعٍ آخر، ويكون إلى البطن عادةً (تُسمى تَحويلَة بُطَينِيَّة صِفاقِيَّة، أو تحويلة VP).تحتوي التحويلة على صمام يسمح للسائل بمغادرة الدماغ إذا أصبح الضغط مرتفعًا جدًا. على الرغم من أن بعضَ الأطفال يمكنهم الاستغناء عن التحويلة في نهاية المطاف مع تقدمهم في العمر، إلا أنه نادرًا ما يَجرِي إزالة التحويلة بسبب خطر النزف والإصابة. بالنسبة إلى بعض الأطفال، يقوم الأطباءُ بإجراء فَغر البُطَين ventriculostomy،في هذا الإجراء، لا يقوم الأطباء بوضع تحويلة وإنما يُحدثون فتحة بين أحد البطينات والحيز تحت العنكبوتية في الدماغ.تسمح هذة الفتحة بتصريف السائل الفائض وامتصاصه كالمعتاد.في بعض الأحيان، يبقى إجراء تحويلة ضروريًا إذا لم يُساعد فغر البطين على الشفاء من مَوَه الرأس. بعدَ وضع التحويلة أو إجراء فغر للبطين، يقيسُ الأطباءُ محيط الرأس ويقومون بتحديد نماء الطفل.تُجرى فحوصات تصويرية (مثل التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي) بشكلٍ دوري. مُضَاعَفاتُ التحويلات يمكن أن تحدث عدوى في التحويلات،يُعطى الأطفال الذين يصابون بالعدوى المضادات الحيوية،وتجري إزالة التحويلة واستبدالها بعدَ ذلك عادةً. يمكن أن تنكسرَ التحويلة أو تُسدّ وتتوقف عن العمل بشكلٍ صحيح.لتحديد أداء التحويلة، يقوم الأطباء بأخذ صور أشعة سينية للتحويلة ويجرون فُحوصًا تصويريَّة للدماغ.تَجرِي إزالة التحويلة التي لا تعمل بشكل صحيح وتُستبدل عادة.