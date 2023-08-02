عيوبُ جدار البطن (القِيلَة السُرِّيَّة والانشِقاقُ البَطنِي الخلقِيّ)

بالنسبة إلى عيوب جدار البطن، تكون العضلات المحيطة بتجويف البطن ضعيفةً أو تحدث فيها ثُقوب، ممَّا يسمَح باندِلاق الأمعاء.
وينطوي العيبان الرئيسيان في جدار البطن على القِيلَة السُرِّيَّة والانشِقاق البَطنِي الخِلقِيّ.
القِيلَة السُرِّيَّة
تحدُث القِيلَة السُرِّيَّة omphalocele بسبب فتحة (أو عيب) في منتصف جدار البطن في السرة.تتسم بغياب الجلد، والعضلات، والنسيج الليفي.وتندلق الأمعاء (تنفتق) عبر الفتحة، وتُغطى بكيس رقيق.ويكون الحبل السري في وسطِ العيب.
تحدُث القِيلَة السُرِّيَّة مع العيوب الخلقية الأخرى عادةً (مثل عيوب القلب وعُيوب الكلى)، ومع متلازمات وراثية محدّدة (مثل مُتلازمة داون، وتثلُّث الصبغي 18، وتثلُّث الصبغي 13، ومتلازمة بيكويث-ويدمان).
الانشِقاقُ البَطنِي الخلقِيّ
الانشِقاقُ البَطنِي الخِلقِيّ gastroschisis هو فتحة غير طبيعية في جدار البطن أيضًا،وتكون الفتحة بالقرب من السرة (عادة إلى اليمين)، ولكن ليس فوقها مباشرةً، كما هي الحال في القِيلَة السُرِّيَّة.كما هي الحال في القِيلَة السُرِّيَّة، تسمح الفتحة للأمعاء أن تندلق، ولكن على عكس القِيلَة السُرِّيَّة، لا تُغطى الأمعاء بكيسٍ رقيق.
قبل الولادة ولأن الأمعاء لا يغطيها كيس، فإنها قد تتلف بسبب التعرض إلى السائل السَّلَوِيّ، ممَّا يسبب الالتهاب،يهيج الالتهابُ الأمعاءَ، ويُمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل مشاكل في حركات الجهاز الهضمي والنسيج المتندب وانسداد الأمعاء.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضميّ).
تشخيص عُيوب جدار البطن
اختبارات الدم
تخطيط الصدى قبلَ الولادة عادةً
قد يشتبه الأطباء في الإصابة بانشقاق البطن الخلقي إذا كان مستوى البروتين الجنيني ألفا alpha-fetoprotein (بروتين ينتجه الجنين) في دم الأم مرتفعًا بشكل غير طبيعي في أثناء الحمل.
عادةً ما يَجرِي تشخيص كل من القِيلَة السُرِّيَّة والانشِقاق البَطنِي الخِلقِيّ قبل الولادة في أثناء تخطيط الصدى الروتيني قبل الولادة.وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن العيوب تكون واضحة جدًا بمجرد ولادة الرضيع.
علاج عُيوب جدار البطن
الجراحة
بمجرد حدُوث الولادة، يَجرِي تغطية الأمعاء المكشوفة بضمادات معقمة لحمايتها والحفاظ على رطوبتها، ويُعطى الرضع السوائل والمضادَّات الحيوية عن طريق الوريد.ثم يَجرِي تمرير أنبوب طويل ورقيق من خلال الأنف إلى المعدة أو المِعَى (أنبوب أنفي معدي)، لتصريف السائل الهضمي الذي يتجمَّع في المعدةِ.
تكون الجراحة مطلوبة لاستبدال الأمعاء في البطن وإغلاق الفتحة؛تُجرى الجراحة لإصلاح العيب بعد الولادة مباشرة، إذا كان ذلك ممكنًا.ولكن عادةً يتوجب تمطيط جلد جدار البطن لبضعة أيام قبل الجراحة بحيث يكون هناك نسيج كاف لتغطية الفتحة.إذا كان العيب كبيرًا، فقد يحتاج الأطباء لتشكيل طيات جلدية لتغطيته.إذا كانت هناك كمية كبيرة من الأمعاء متبارزة، فقد تكون ملفوفة في غطاء واق (يُسمى سَلوَة silo)، ثم تتحرك تدريجيًا إلى داخل البطن خلال عدة أيام أو أسابيع.عندما تعود جميع الأمعاء إلى البطنِ، تُغلق الفتحة جراحيًا.