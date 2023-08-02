عيوبُ جدار البطن (القِيلَة السُرِّيَّة والانشِقاقُ البَطنِي الخلقِيّ)

الانشِقاقُ البَطنِي الخِلقِيّ gastroschisis هو فتحة غير طبيعية في جدار البطن أيضًا،وتكون الفتحة بالقرب من السرة (عادة إلى اليمين)، ولكن ليس فوقها مباشرةً، كما هي الحال في القِيلَة السُرِّيَّة.كما هي الحال في القِيلَة السُرِّيَّة، تسمح الفتحة للأمعاء أن تندلق، ولكن على عكس القِيلَة السُرِّيَّة، لا تُغطى الأمعاء بكيسٍ رقيق.

قبل الولادة ولأن الأمعاء لا يغطيها كيس، فإنها قد تتلف بسبب التعرض إلى السائل السَّلَوِيّ، ممَّا يسبب الالتهاب،يهيج الالتهابُ الأمعاءَ، ويُمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل مشاكل في حركات الجهاز الهضمي والنسيج المتندب وانسداد الأمعاء.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضميّ).