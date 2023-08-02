رَتَقُ المَريء والناسور الرُغامِي المَريئِيّ

رتق المريء هو عيب ولادي يتضيَّق فيه المريء أو يُصبح مسدودًا.كما يكُون أيضًا لدى معظم الأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من رتق المريء وصلة غير طبيعية بين المريء والرُّغامَى تُسمَّى الناسور الرُغامِي المَريئِيّ tracheoesophageal fistula.

المريء، هو العضو الطويل الذي يُشبه الأنبوب ويصل الفمَ بالمعدة.بالنسبة إلى رتق المريء، يكون المريء ضيقًا أو يظهر كقطعتين منفصلتين غير متصلتين (رتق).بسبب هذا العيب، يتأخر أو يتوقف انتقال الطعام أو السوائل من المريء إلى المعدة.

الرُّغامَى هي المجرى الهوائي الرئيسي إلى الرئتين.في الحالة الطبيعية، يكون المريء والرغامى منفصلين.ولكن، في الناسور الرُغامِي المَريئِيّ، يتشكل اتصال غير طبيعي (ناسور) بين المريء والرغامى.وبسبب العيب، يدخل الطعام والسوائل إلى القصبة الهوائية والرئتين.

كثيرًا ما يحدث رتق المريء والناسور الرغامي المريئي معًا.

لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب رتق المريء والناسور الرُغامِي المَريئِيّ، ولكن العديد من الأطفال المصابين بهذه العيوب الولادةي تكون لديهم شذوذات أخرى، مثل عيوب العمود الفقري، والقلب، والكلى، والأعضاء التناسلية، والأذنين، والأطراف، وتأخر النمو العقلي أو النمو البدني أو كليهما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العيوب الخلقية في السبيل الهضميّ).

الرتق والناسور: العيوب في المريء

الأعراض يعاني حديثُ الولادة الذي لديه رتق المريء من السعال والاختناقات وسيلان اللعاب بعدَ محاولة البلع في أثناء الرضاعة. يُعدّ الناسورُ الرُغامِي المَريئِي خطيرًا، لأنه يسمح بانتقال الطعام الذي جرى بلعه واللعاب من خلال الناسور إلى الرئتين، ممَّا يؤدِّي إلى السعال والاختناق وصعوبة في التنفُّس، وربما الالتِهاب الرِئَوِي الشَفطِيّ (بسبب استنشاق الطعام أو اللعاب).يمكن للأطعمة أو السوائل في الرئتين أن تؤدي إلى إضعاف أكسَجة الدم، مما يؤدي إلى تغير لونُ الجلد إلى الأزرق (الزّرقة).

التَّشخيص قبلَ الولادة، تخطيط الصدى السابق للولادة

بعد الولادة، تمرير أنبوب عبر المريء والأشعة السينية قد يشتبه الأطباء في رتق المريء والناسور الرُغامِي المَريئِيّ قبل الولادة استنادًا إلى نتائج تخطيط الصدى السابق للولادة، أو بعد الولادة استنادًا إلى الأَعرَاض. إذا اشتبه الأطباء في هذه العيوب بعد الولادة، فإنهم يحاولون تمرير أنبوب في مريء الرَّضيع.إذا كان هناك انسداد في مجرى الأنبوب، يستخدم الأطباء الأشعَّة السِّينية لتأكيد التَّشخيص وتحديد موضع المشكلة.