لمحةٌ عامة عن أورام الدماغ والحبل الشوكي عندَ الأطفال

الاستئصال الجراحي للورم

العلاج الكيميائي، أو العلاج الشعاعي، أو العلاج الموجه، أو مزيج من ذلك

تصريف السَّائِل النخاعي

(انظر أيضًا مبادئُ مُعالَجَة السرطان أيضاً).

عادةً ما تنطوي معالجة أورام الدماغ والحبل الشوكي على الاستئصال الجراحي للورم.ثم يُستخدَم العلاج الكيميائي، أو العلاج الشعاعي، أو العلاج الموجه، أو مزيج من ذلك.

ينبغي التخطيط للمُعالجة من قبل الذين لديهم خبرة في مُعالَجَة هذه الأورام عند الأطفال.وقد ينطوي فريقُ الرعاية على أطباء مختصين في رعاية ومُعالجة الرُضع والأطفال والمراهقين، مثل اختصاصي السرطان عند الأطفال (اِختِصاصِي الأورام)، واختصاصي الجهاز العصبي عند الأطفال، واختصاصي جراحة الأعصاب عند الأطفال، واِختِصاصِيّ علاج الأورام بالأشعَّة.

وعند الإمكان، يجري استئصال الورم جراحيًا.يجري استئصال أورام الدماغ عن طريق فتح الجمجمة (إجراء يُسمَّى بضع القحف).يمكن استئصالُ بعض أورام الدماغ مع ضَرر بسيطٍ في الدماغ أو من دُون أيّ ضرر،بعد الجراحة، يُجرى تصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد ما إذا بقي أي شيء من الورم؛ ولمعرفة الكمية المتبقية، في حال كان الأمر كذلك.

بعد الجراحة، قد يكون من الضروري استعمال العلاج الشعاعي، أو الكيميائي، أو المستهدف، أو توليفةٍ من هذه العلاجات.بالنسبة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، قد يجري استخدَام المُعالجة الكيميائية أولًا، وذلك استنادًا إلى نوع الورم، لأن المُعالجة الإشعاعية يمكن أن تُؤثِّر في النمو عمومًا ونمو الدماغ.وإذا لزم الأمر، قد يُضاف العلاج الشعاعي عندما يكون الأطفال أكبر سنًّا.كما قد يكون للمُعالجَة الكيميائية تأثيرات جانبية خطيرة أيضًا.

إذا كان الورم يَحُولُ دون تدفق السائل النخاعي، قد يجري استخدام أنبوب صغير (قثطار) لتصريف السائل النخاعي قبل استئصال الورم جراحيًا؛وبعدَ إعطاء مخدر موضعي أو عام، يجري إدخال الأنبوب من خلال فتحة صغيرة في الجمجمة، ويجري سحب السائل لتقليل الضغط في داخل الجمجمة.ويجري توصيل الأنبوب إلى مقياس يقيس الضغط داخل الجمجمة.بعد بضعة أيام، قد يُزال الأنبوب أو يجري تحويله إلى مَصرَف دائم (انظر معالجة موه الرأس).

ونظرًا إلى أنَّ السرطان نادر نسبيًا عند الأطفال، قد يشاور الطبيب مع الأبوين حول الانضمام إلى إحدى التجارب السريرية، في حال توفرها.وفي مثل هذه التجارب، يتلقى بعض الأطفال المُعالجة المعيارية، ويتلقى آخرون المعالجة من بعد اختبارها (تُسمى المُعالجة التجريبية)؛وقد تنطوي المعالجة التجريبية على استخدام علاج كيميائي جديد، أو مشاركات جديدة بين عقاقير قديمة، أو تقنيات جراحية أو إشعاعية جديدة.ولكن المُعالجَات التجريبية ليست دائمًا فعالة، وقد لا تكون التأثيرات الجانبية أو المُضَاعَفات معروفة فيها.