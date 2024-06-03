الوَرَم الأَرُومِي العَصَبِيّ neuroblastoma هو سرطان شائع عند الأطفال، ينمو في أجزاء من الجهاز العصبي أو الغدتين الكظريتين؛

وغالبًا ما يكون سبب الورم الأرومي العصبي مجهولاً.

تستندُ الأعراض إلى مكان حدوث الورم الأرومي العصبي، مثل البطن أو الصدر أو العظام أو الجلد أو الحبل الشوكي.

ينطوي التَّشخيص على فحصٍ تصويري وخزعة عادةً،

وتستنِدُ المُعالَجة إلى عُمر الطفل والسِّمات النوعيَّة للسرطان، وقد تنطوي على الجراحة والمُعالجة الكيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان عند الأطفال).

يحدُث الوَرَم الأَرُومِي العَصَبِي في نوع معين من النسيج العصبيّ الموجود في أماكن كثيرة من الجسم،وعادةً ما ينشأ في أعصاب البطن أو الصدر، وفي معظم الأحيان في الغدتين الكظريتين (الموجودتين فوق كلّ كلية).بالنسبة إلى أكثر من نصف الأطفال، يكون السرطان قد انتشر (نقائل) إلى أجزاء أخرى من الجسم في الوقت الذي تجري فيه استشارة الطبيب.

يُعد الوَرَم الأَرُومِي العَصَبِي السرطان الأكثر شُيُوعًا عند الرضع.يحدث نحو 90% من جميع الأورام الأَرُومِيٌّة العَصَبِيٌّة عندَ الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات،ومع استثناءات قليلة جدًا، لا تحدث الأورام الأرومية العصبية إلا عند الأطفال.

غالبًا ما يكون سبب الورم الأرومي العصبي مجهولاً.حيث يحدث معظم هذه الأورام بشكلٍ تلقائيّ،وفي حالاتٍ نادرةٍ، تسري هذه الأورام بين العائلات.

هل تعلم...

أعراض الورم الأرومي العصبي تستنِدُ أعراض الورم الأرومي العصبي إلى المكان الذي نشأ فيه الوَرَم، وما إذا انتشر وأين انتشر، وذلك على النحو التالي: عندما ينشأ في البطن: تنطوي الأَعرَاض الأكثر شيوعًا على البطن الكبير، والإحساس بالامتلاء، وضعف الشهية، والألم البطني.

عندما ينشأ في الصدر أو العنق: قد يعاني الطفل من سعال أو صعوبة في التنفُّس.

عندما ينتشر إلى العظام: يُعاني الطفل من ألمٍ في العظام.إذا وصل السرطان إلى نِقي العَظم، يمكن أن ينخفض عدد الأنواع المختلفة من كريات الدَّم، مما يُسبب أعراضًا محددة أخرى.على سبيل المثال، يُسبب انخفاض عدد كريات الدَّم الحمراء (فقر الدم) الإرهاق وفي بعض الأحيان شحوب الجلد.يؤدي انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى سُهولة التكدُّم وظهور بقع أرجوانية صغيرة على الجلد،ويؤدي انخفاض عدد الكريَّات البيض إلى زيادة خطر حالات العدوى.

عندما ينتشر إلى الجلد: تظهر كُتل.

عندما ينتشر إلى الحبل الشوكي: قد يشعر الطفل بضعفٍ وخدر في الذراعين والساقين، أو قد لا يتمكن الأطفال من التحكم طواعية في بعض أجزاء الجسم. وعلى نحوٍ أقل شيوعًا، تظهر عند الأطفال أعراض اضطراب يسمى مُتلازمة هورنر Horner،وفي هذه المتلازمة، يضغط الورم في العنق على الأعصاب التي تؤثر في جانب واحد من الوجه؛ويتدلَّى الجفن عند الأطفالِ وتصغر حدقة العين وينقص التعرّق على جانب واحد من الوجه. تُنتج معظم الأورام الأرومية العصبية الكاتيكولامينات.الكاتيكولامينات هي هرمونات تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وتسبب القلق.ويمكن أن تحدُث متلازمات أخرى تترافق مع السرطان (تسمى متلازمات الأَباعِدِ الوَرَمِية)، مثل حركات العين غير المضبوطة (رمع العين) أو التقلصات السريعة للذراعين والساقين (الرمع العضلي)، أو الإسهال المائي، أو ارتفاع ضغط الدم.

تشخيصُ الورم الأرومي العصبي التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي

الخزعة

تحليل نقِي العِظام واختبارات البول أحيانًا أكثر ما يُكتشف الوَرَم الأَرُومِي العصبي عندما يجري تقييم الأطفال للتحري عن الأعراض التي يعانون منها. قبل الولادة، يمكن لدراسات التصوير بالأمواج فوق الصوتية قبل الولادة التي تُجرى بشكل روتيني أن تكشف من حين لآخر عن ورم أرومي عصبي عند الجنين. بعد الولادة، إذا أصبح السرطان كبيرًا بما يكفي، فقد يكُون الطبيب قادرًا على الإحساس بكتلةٍ في بطن الطفل. يستخدِمُ الطبيب الذي يشتبه بالوَرَم الأَرُومِي العَصَبِي التصويرَ المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن.إذا جَرَى العثور على ورم، تُؤخذُ عَيِّنَة وتُرسَل إلى مختبر لتفحصها (الخزعة).قد يجري أخذ عَيِّنَة من نقِي العِظام للتحري عن الخلايا السرطانية (انظر فحص نقيّ العظام). ويمكن اختبار عَيِّنَة من البول لتحري المستويات المرتفعة من الكاتيكولامينات (التي يمكن للورم أن ينتجها). لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر، قد يقوم الطبيب بالفحوصات التالية: التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن، والحوض، والصدر، وفي بعض الأحيان الدماغ

خزعة لأي كتلة جرى تحديدها

فحص عينة من نقي العظم

تصوير العظم أو تصوير يستخدم فيه مادة مشعة تعرف باسم ميتا يود بنزيل غوانيدين تساعد الأطباء على معرفة ما إذا كان الورم الأرومي العصبي قد انتشر يستخدم الطبيب كل هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان خطر الورم منخفضًا أم متوسطًا أم عاليًا.

علاج الورم الأرومي العصبي الاستئصال الجراحي

المُعالجة الكِيميائيَّة

في بعض الأحيان المُعالجة الشعاعيَّة

وزرع الخلايا الجذعية أحيَانًا أخرى

المعالجة المناعيَّة Immunotherapy ( انظر مبادئُ مُعالَجَة السرطان أيضًا) تستند مُعالَجَة الأورام الأرومية العصبية إلى فئة الخطر؛ كثيرًا ما يكون من الممكن استئصال الورم الأرومي العصبي جراحيًا وعلاجه في حال لم ينتشر وكان منخفض الخطورة. يُعطَى الأطفال الذين لديهم مرض متوسط أو عالي الخطورة العلاج الكيمائي، مثل فينكريستين، وسيكلوفوسفاميد، ودوكسوروبيسين، وإيتوبوسيد، وسيسبلاتين. كثيرًا ما تُستخدم جرعة عالية من المُعالجة الكِيميائيَّة مع زرع الخلايا الجذعية عندَ الأطفال الذين لديهم مرض مرتفع الخطورة،وللتقليل من خطر عودة السرطان بعد المُعالجة الكِيميائيَّة بالجرعات العالية وزرع الخلايا الجذعية، يعطى هؤلاء الأطفال ريتينويد، وهو مادة كيميائية ذات صلة بفيتامين A. قد يجري استخدام المُعالجَة الشعاعيَّة مع الأطفال الذين لديهم خطر متوسط للمرض أو خطر مرتفع، أو عندما تكون الأورام غير قابلة للجراحة، وتعد المعالجة المعيارية للأورام عند الأطفال من ذوي الخطورة المرتفعة. يُستعمل العلاج المناعيّ لمُعالجة الأطفال الذين لديهم مرض ذو خطر مرتفع.ويُساعِدُ هذا العلاج على تنبيه الجهاز المناعي للجسم ضد السرطان.

مآل الورم الأرومي العصبي يستندُ المآل إلى عدة عوامل مثل عمر الطفل عند التَّشخيص، وما إذا كان الورم قد انتشر وبعض خصائص الورم التي تسمى السمات البيولوجية (على سبيل المثال، كيف يبدو الورم تحت المجهر وبعض سِمَات الحمض النووي الوراثي داخل الخلايا السرطانية).بالنسبة إلى الأطفال الأصغر سنًا الذين لم ينتشر السرطان لديهم، يكون المآل هُو الأفضل عندهم. تكون معدلات النجاة بالنسبة للأطفال الذين لديهم خطر منخفض وخطر متوسط حوالى 90 إلى 95%. كان معدل النجاة لدى الأطفال الذين لديهم خطر مرتفع للمرض نَحو 15%، ولكنه تحسَّن إلى أكثر من 50% مع استخدام أساليب جديدة ومكثفة من العلاج المشترك.