داء السكري عند الأطفال والمراهقين

يمكن حقن الأنسولين بعدة طرق:

محقنة وقنينة (فيال)

قلم الأنسولين

مضخة الأنسولين

يستخدم بعض الأطفال القنينة والمحقنة.في هذه الطريقة، يجري سحب كل جرعة من الأنسولين إلى محقنة من قنينة (فيال) ومن ثم حقنها تحت الجلد، في ذراع المريض غالبًا أو في جدار البطن.تكون المحاقن ذات إبر قصيرة ورفيعة جدًا، مما يجعل الوخزة غير مؤلمة تقريبًا.يختلف مقدار الأنسولين الذي يمكن للمحقنة أن تستوعبه بحسب مقدار جرعة الأنسولين المطلوبة في كل حقنة.عادةً ما يستخدم الأطفال الصغار المحاقن المُدرّجة بعلامات 1/2 وحدة للسماح بإجراء تعديلات أصغر في جرعات الأنسولين المراد استخدامها.

An insulin pen, is a convenient way for many children to carry and use insulin, especially for children who take several injections a day outside the home.يحتوي القلم على ظرف يستوعب كميات من الأنسولين تكفي لعدة جرعات.يجري تعديل الجرعة في كل حقنة عن طريق فتل الجزء العلوي من القلم.

Another device is an insulin pump, which automatically pumps insulin continuously from a reservoir through a catheter that is left in the skin.ينبغي تبديل موضع القثطار بمعدل مرة كل 2-3 أيام.تتزايد أكثر فأكثر أعداد الأطفال الذين يستعملون مضخات الأنسولين، بمن فيهم الأطفال الصغار.تحاكي المضخة الطريقة التي يقوم الجسم فيها بإيصال الأنسولين إلى الأنسجة.تكون المضخات مبرمجة على تحرير كميات ضئيلة من الأنسولين بشكل مستمر على مدى 24 ساعة (الجرعة الأساسية)، كما يمكن تشغيلها بشكل تلقائي لتحرير كميات إضافية من الأنسولين (جرعة مُكملة) بالتزامن مع تناول الوجبات أو لعلاج ارتفاع غلوكوز الدم.وخلافًا للطرق الأخرى، تقوم مضخة الأنسولين بضخ جرعات قصيرة المفعول فقط من الأنسولين.ولا يحتاج الأطفال في هذه الحالة للجرعات مديدة المفعول من الأنسولين لأنهم يحصلون بشكل مستمر على جرعات صغيرة من الأنسولين في الجرعة الأساسية.يمكن برمجة المضخة بحيث تُعطي كميات متباينة من الأنسولين في أوقات مختلفة من النهار والليل.

قد تُستخدم مضخة الأنسولين مع نظام مراقبة الغلوكوز المستمر ( انظر العلاج) بهدف تعقب مستويات الغلوكوز في الدم على نحو أدق.وتتوفر حاليًا في الأسواق أجيال حديثة من مضخات الأنسولين التي تحتوي على نظام يدمج بين المعالجة بمضخة الأنسولين وتعقب مستويات الغلوكوز في الدم بشكل مستمر.

توفر هذه المضخة مستوىً إضافيًا من التحكم لدى بعض الأطفال، في حين يجد بعض الأطفال أن ارتداء هذه المضخة مزعج، أو أنه يُسبب تقرحات أو عدوى في موضع القثطار.ينبغي على الأطفال تبديل مواضع الحقن والضخ بشكل دوري لتجنُّب الإصابة بتضخم شحمي.التضخم الشحمي lipohypertrophy هو تراكم لكتل نسيجية تحت الجلد.تحدث الكتل في مواضع الحقن التي جرى الإفراط في استعمالها لحقن الأنسولين ويمكن أن تسبب اختلافًا في مستويات الغلوكوز في الدم لأنها قد تمنع امتصاص الأنسولين بشكل متساوٍ.