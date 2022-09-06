داء السكري عند الأطفال والمراهقين

يعتمد عدد مرات المراقبة على نوع الإصابة بالسكري.

في السكري من النوع الأول، ينبغي قياس مستويات غلوكوز الدم حتى 6 إلى 10 مرات يوميًا وينبغي قياسها أيضًا قبل جميع الوجبات، وقبل الوجبة المسائية القريبة من موعد النوم.عادةً ما يُستعمل اختبار الغلوكوز الواخز لليد لمراقبة سكر الدم. وتستعمل معظم أجهزة مراقبة نسبة الغلوكوز في الدَّم (مقاييس الغلوكوز) قطرةٌ من الدَّم يجري الحصول عليها من خلال وخز طرف الأصبع بواخزة صغيرة.تحمل هذه الواخزة إبرة دقيقة يمكن غرزها في الإصبع أو وضعها على رأس نابض خاص بحيث تخترق البشرة بسرعة.توضع القطرة الدموية على شريط اختبار خاص يجري إدخاله في جهاز صغير لتحليل نسبة الغلوكوز في الدم.يُظهر الجهاز نتيجة الاختبار على شاشة رقمية.وبما أن التمارين الرياضية قد تُخفض مستوى الغلوكوز في الدم لمدة تصل حتى 24 ساعة، فينبغي قياس مستوى الغلوكوز بعدد مرات أكثر في الأيام التي يتمرن فيها الطفل أو يزداد فيها نشاطه.قد تتطلب بعض الحالات قياس مستوى غلوكوز الدم في أثناء الليل.

في السكري من النوع الثاني ينبغي قياس مستويات غلوكوز الدم بصورة منتظمة، ولكن عادةً ما يكون ذلك بوتيرة أقل مما هو عليه الحال في السكري من النوع الأول.هناك العديد من العوامل التي تحدد عدد مرات المراقبة الذاتية لغلوكوز الدم، بما في ذلك مستويات الغلوكوز لدى الطفل بين الوجبات وبعد تناول الطعام.ينبغي زيادة عدد مرات مراقبة مستويات الغلوكوز إلى 3 مرات على الأقل يوميًا إذا لم تكن تلك المستويات مضبوطة بشكل جيد لدى الطفل، وفي حالات المرض، وفي حال الشعور بأعراض ارتفاع أو انخفاض سكر الدم.وحالما يجري ضبط مستويات الغلوكوز، فيمكن الاقتصار على اختبارات قليلة كل أسبوع، بين الوجبات وبعدها.

وحالما تُكتسب الخبرة، يُصبح بوسع الأهالي والكثير من الأطفال تعديل جرعات الأنسولين لتحقيق أفضل ضبط لمستويات غلوكوز الدم.بشكل عام، عندما يبلغ الطفل عمر 10 سنوات يصبح بوسعه إجراء اختبارات غلوكوز الدم وحقن الأنسولين بمفرده.ينبغي على الأهل تشجيع الطفل لكي يعتمد على نفسه، شريطة أن يتوفر لديه حس المسؤولية الكافي.يعمد الأطباء إلى تدريب معظم الأطفال على تعديل جرعات الأنسولين بأنفسهم بناءً على نتائج قياس غلوكوز الدم في المنزل.

ينبغي على الأطفال المصابين بأي من نوعي السكري زيارة الطبيب عدة مرات في السنة.يقوم الطبيب بتقييم نمو الطفل وتطور جسمه، ومراجعة سجلات قياس الغلوكوز في الدم التي قامت العائلة بتسجيلها، ويوفر بعض الإرشادات والتوجيهات حول تغذية الطفل، ويقوم بقياس مستويات الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (الهيموغلوبين A1C- انظر تشخيص داء السكري).عادةً ما يقوم الطبيب بتحري مضاعفات السكري بعيدة المدى عن طريق قياس مستويات البروتين في الدم، وإجراء اختبارات لتقييم وظيفة الغدة الدرقية، واختبارات لتحري أية أضرار عصبية، وفحوص للعينين.يمكن إجراء اختبارات التحري تلك بمعدل مرة في السنة، أو مرة كل سنتين.

يزداد شيوع استعمال أنظمة المراقبة المستمرَّة للغلوكوز بشكل تدريجي بهدف مراقبة مستويات الغلوكوز في الدم، ويمكن أن تحل محل المراقبة الذاتية الروتينية لغلوكوز الدم عند بعض الأطفال.في أنظمة المراقبة المستمرة للغلوكوز، يقيس حساس صغير يوضع تحت الجلد مستويات الغلوكوز في الدم بمعدل مرة كل 1-5 دقائق، على مدى 24 ساعة.تُرسل نتائج فحص مستويات غلوكوز الدم لاسلكيًا وبشكل فوري إلى جهاز قد يكون مدمجًا بمضخة أنسولين أو إلى شاشة مراقبة لاسلكية يمكن ارتداؤها على الحزام.كما تُسجل هذه الأنظمة نتائج القياسات لكي يقوم الطبيب بمراجعتها.يمكن ضبط أنظمة المراقبة المستمرة للغلوكوز بحيث تُصدر صوتًا تحذيريًا عندما ينخفض مستوى الغلوكوز أو يرتفع بشكل كبير، وهو ما يُساعد الأشخاص على التنبه بسرعة للتبدلات الخطرة في مستوى غلوكوز الدم بحيث يمكنهم معالجتها فورًا.قد يساعد استخدامُ أنظمة المراقبة المستمرة للغلوكوز على خفض مستويات الهيموغلوبين A1c.

هناك نوعان من أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرو المتاحة حاليًا: أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بالزمن في الوقت الحقيقي (real-time CGM)، وأنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بشكل متقطع (intremittently scanned CGM).

ويُمكن استخدامُ أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بالزمن في الوقت الحقيقي عند الأطفال بعمر سنتين أو أكثر.يرسل هذا النوع من الأنظمة تلقائيًا سيلاً مستمرًا من بيانات الغلوكوز إلى المستخدم في الوقت الحقيقي، كما يُقدِّم إشعارات وتنبيهات نشطة، كما ينقل بيانات الغلوكوز إلى جهاز استقبال، أو ساعة ذكية، أو هاتف ذكي.ينبغي استعمال أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة في الوقت الحقيقي بشكل يومي ما أمكن لتحقيق أقصى فائدة.

يمكن استعمال أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بشكل متقطع عند الأطفال بعمر 4 سنوات فما فوق.يوفر هذا النوع من الأنظمة نفس نوع بيانات الغلوكوز التي تقدمها أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بالزمن في الوقت الحقيقي، ولكنها تتطلب من المستخدم مسح المستشعر بشكل متقصد للحصول على المعلومات ولا يتوفر فيها تنبيهات أو إشعارات.ينبغي تكرار استعمال أنظمة مراقبة الغلوكوز المستمرة بشكل متقطع، وذلك بمعدل مرة واحدة على الأقل كل 8 ساعات.ينبغي أن يكون الأطفال الذين يستخدمون جهاز مراقبة الغلوكوز المستمر (CGM) قادرين على قياس مستوى الغلوكوز في الدم باستخدام جهاز قياس غلولكوز بوخز الإصبع لمعايرة جهازهم والتحقق من قراءات الغلوكوز إذا لم تتطابق مع أعراضهم.

وعلى الرغم من أن أنظمة قياس الغلوكوز المستمرة يمكن استخدامها مع أي نظام لإيصال الأنسولين، إلا أنها تُستخدم عادةً من قبل المرضى الذين يرتدون مضخة الأنسولين.عندما تستخدم بالتوازي مع مضخة الأنسولين، تُعرف هذه المشاركة باسم العلاج بالمضخة المعززَ بالمستشعر.يحتاج هذا العلاج إلى تعديل يدوي لجرعات الأنسولين استنادًا إلى نتائج بيانات أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة.تكون أنظمة مراقبة غلوكوز مستمرة أخرى مدمجة مع مضخة ويمكنها خفض جرعة الأنسولين إذا كانت مستويات الغلوكوز في الدَّم منخفضة جدًّا.يمكن لهذا الدمج أن يُقلل من عدد النوبات التي تنخفض فيها مستويات الغلوكوز في الدَّم بشكلٍ كبير، حتى عند مقارنتها بالعلاج بالمضخة المعزِّز بالمستشعر.

يمكن لمضخات الأنسولين مغلقة العروة أن تُستخدم عند الأطفال بعمر سنتين أو أكثر.وهي تُؤمِّن تلقائيًا الكمية المناسبة من الأنسولين عن طريق استخدام خوارزميات حاسوبية مُعقَّدة موجودة على الهاتف الذكي أو جهاز مشابه، وتقوم بربط مستشعر جهاز مراقبة الغلوكوز المستمر بمضخة الأنسولين لتحديد مستويات الغلوكوز في الدَّم والتحكم بإيصال الأنسولين.لا تكون الأنظمة مغلقة العروة الحالية مؤتمتة بشكل كامل، لأنها تتطلب من المستخدمين تقديم الأنسولين يدويًا للوجبات الرئيسية والخفيفة وتعديلها عند ممارسة الرياضة.تساعد هذه الأنظمة على مراقبة جرعات الأنسولين بشكل أدق، وتقلل من نوبات الارتفاع أو الانخفاض الشديد في مستويات الأنسولين.لا يزال النظام مغلق العروة المؤتمت بشكل كامل، الذي يُعرف أحيانًا بالبنكرياس الاصطناعي، تحت التجربة وهو غير متاح تجاريًا بعد.