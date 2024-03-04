الأزيز التنفسي عند الرُّضع والصغار

الأزيز التنفسي هو صوت صفير حادّ نسبيًا يحدث في أثناء التنفس عندما تكُون المسالك الهوائية مسدودةً جزئيًا أو متضيقة.

وهُوَ ينجُم عن تضيق المسالك الهوائية.

تستنِدُ الأعراض الأخرى إلى السبب، وقَد تنطوي على السعال والحمَّى وسيلان الأنف.

يستند تشخيص السبب إلى تصوير الصدر بالأشعَّة السينية وأحيانًا إلى اختباراتٍ أخرى.

يُمكن أن تنطوي المُعالَجة على الموسعات القصبية والستيرويدات القشرية.

(انظر أيضًا الأزيز التنفسي عند البالغين).

ينجم الأزيز التنفسي عن تضيق أو انسداد المسالك الهوائيَّة،يمكن للتضيق أن ينجم عن واحد أو أكثر مما يلي:

تورم النسج في المسالك الهوائية

تشنج العضلات الدَّقيقة في جدران المسالك الهوائيَّة (تشنج قصبي bronchospasm)

تراكُم المخاط في المسالك الهوائيَّة

تكُون النوبات المتكررة للأزيز التنفسيّ شائعةً في السنوات الأولى القليلة من الحياة،وحتى وقت قريب، شخَّصَ الاطباءُ هذه النوبات على أنها الربو، وذلك لأنَّ هذه النوبات وعلى غرار الربو، يُمكن أن تُخفَّف عن طريق استنشاق أدوية تفتحُ المسالك الهوائيَّة (الموسعات القصبية)، ولأن معظم مرضى الربو من البالغين ظهرت لديهم الأعراض أولًا في مرحلة الطفولة.ولكن أصبح الأطباء حاليًا يعلمون أن بعض الرضع والصغار الذين لديهم مثل هذه النوبات من الأزيز التنفسي، يُصابون بالربو في مراحل لاحقة من الطفولة أو المراهقة.

الصوت الأزيز التنفسي

هل تعلم...

تنطوي شريحة الأطفال الذين يكونون أكثر ميلًا لأن تُشخَّص إصابتهم بالربو في نهاية المطاف على الأطفالِ الذين لديهم واحدٌ أو أكثر من عوامل الخطر الآتية:

أنواع معينة من الطفح الجلدي (مثل الأكزيمة)

نوبات أزيز تنفسيّ أكثر شدَّة

لديهم أفراد عائلة مصابين بالربو

ميل عائليّ للإصابة بالعديد من حالات الحساسية

أزيز تنفسيّ مع أمراض فيروسية (خُصوصًا تلك الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي والفيروسة الأنفيَّة)

ولكن، تتوقف نوبات الأزيز التنفسي عند العديد من الأطفال في عمر يتراوح بين 6 إلى 10 سنوات، ولا يُشخِّصُ الأطباءُ هؤلاء الأطفال على أنهم مرضى ربو،ويكون لدى هؤلاء الأطفال أسباب أخرى لنوبات الأزيز المتكررة.

أسباب الأزيز التنفسي يكون السبب الأكثر شُيوعًا لنوبةٍ مُفاجئة واحدة من الأزيز التنفسيّ عندَ الرضَّع والصغار هو عادة عدوى تنفسية فيروسية وتكُون الأسباب الأكثر شيوعًا للنوبات المتكررة من الأزيز التنفسي هي عدوى فيروسية متكررة في الرئة

حالات الحساسية

الربو تنطوي الأسباب الأقل شيوعًا للأزيز التنفسي المتكرر على صعوبة البلع المزمنة التي تُسبب الاستنشاق المتكرر للطعام أو السوائل إلى داخل الرئتين (الشفط)، أو الجَزر المعدي المريئي، أو جسم غريب في الرئتين، أو الفشل القلبي. وبغض النظر عن السبب الأولي للأزيز التنفسي، تتفاقم الأعراض غالبًا بسبب حالات الحساسية أو استنشاق المواد المُهيِّجة (مثل دُخان التبغ).

أعراض الأزيز التنفسي غالبًا ما يترافق الأزيز التنفسي مع سُعال متكرر يكون جافًا أو يخخ معه البلغم.تستنِدُ الأعراض الأخرى على السبب، وقد تنطوي على الحمى وسيلان الأنف وصعوبات التغذية (تنجُم هذه الصعوبات عن فشل القلب أو صعوبة البلع). عندما يُخرِجُ الطفل زفيرًا، يُسمَعُ صوت أزيز ذو نبرة حادة،وإذا كان تضيُّق المسلك الهوائي شديدًا، يمكن سماع صوت الأزيز التنفسي عند الشهيق أيضًا.كما قد يكون التنفس سريعًا عند الأطفال الذين تكون حالاتهم شديدة أيضًا، ويستخدمون الكثير من عضلات الصدر للتنفُّس، ويتوسَّع المنخران ويتحول لون الجلد إلى الأزرق أو الرمادي (زرقة).وقد تكُون الحمَّى موجودةً عند الأطفال الذين لديهم عدوى في الرئة.

تشخيص الأزيز التنفسي تصوير الصدر بالأشعة السينية

في حالاتٍ نادرة، دراسات البلع، أو التصوير المقطعي المحوسَب، أو تنظير القصبات بالنسبة إلى أوَّل نوبةٍ من الأزيز التنفسي الشديد، يستخدِمُ معظم الأطباء الأشعة السينية للصدر للتحري عن علامات جسم غريب في الرئتين أو الالتهاب الرئويّ أو فشل القلب،ويقيس الأطباء مستويات الأكسجين في الدَّم عن طريق وضع حساس على إصبع الطفل (قياس التأكسج النبضي). بالنسبة إلى الأطفالِ الذين لديهم نوبات متكررة من الأزيز التنفسي والذين خضعوا مسبقًا للاختبار، لا تتطلَّب نوبات الاحتِدَام فحوصات عادةً إلَّا إذا كانت هناك علامات مشاكل شديدة في التنفس.بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم نوبات متكررة أو شديدة أو أعراض لا تخفّ عند أخذ الموسعات القصبية أو أدوية أخرى للربو، قد يحتاجون إلى الخضوع لفحوصات أخرى مثل دراسات البلع أو التصوير المقطعي المحوسب أو تنظير القصبات.