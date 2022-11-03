يبكي جميع الرُّضَّع والأطفال الصغار كشكلٍ من أشكال التَّواصل.حيث تُعدُّ الطريقة الوحيدة لديهم للتَّعبير عن الحاجة.وبالتالي، تكون معظم حالات البكاء ردَّة فعلٍ على الجوع أو الانِزعَاج (مثل الانزعاج النَّاجم عن ترطيب الحفاضات) أو الخوف أو الانفصال عن الأبوين.يكون مثل هذا البكاء طبيعيًّا ويتوقَّف عند تلبية الاحتياجات عادةً- مثل، عند تغذية الرضع أو حدوث التَّجشُّؤ أو تغيير الحفاض أو الحضن.يميل هذا البكاء إلى أن يحدثَ بشكلٍ أقل ولأوقاتٍ أقصرَ غالبًا بعد بلوغ الأطفال عمرَ 3 أشهر.
يشير مصطلح البكاء المفرط إلى البكاء الذي يستمرُّ بعد محاولة مقدمي الرعاية تلبية الاحتياجات الروتينية أو البكاء الذي يستمرُّ لمدة أطول من المعتاد لطفلٍ مُعيَّن.
أسباب البكاء
لا يوجد اضطرابٌ طبيٌّ مُحدَّدٌ مسؤولٌ عن البكاء المفرط في أكثر من 95% من حالات البكاء.ورغم أنَّ مثلَ هذا البكاء يكون مُجهِدًا للأبوين، فإنَّ الأطفال في نهاية المطاف يهدؤون ويتوقَّفون عن البكاء من تلقاء أنفسهم.
التعب هو أحد الأَسبَاب الشائعة للبكاء عند الرُّضَّع.
يعود سبب بكاء الطفل بين عمر 6 اشهر و3 سنوات خلال الليل غالبًا إلى صعوبة العودة إلى الاستغراق في النوم بعد استيقاظه ليلًا بشكلٍ طبيعي.يَصعبُ على الأطفال العودة إلى النَّوم من تلقاء أنفسهم ولاسيَّما الأطفال الذين اعتادوا على النوم في ظروفٍ معينة مثل الهَز أو استعمال اللَّهَّاية.
ومن الشَّائع أن يشعر الطفل الذي تجاوز عمره 3 سنوات بالخوف خلال الليل.تختلف المخاوف الخاصَّة عادةً باختلاف عمر الطفل ومرحلة نُموِّه العاطفي والجسدي.يبكي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 8 سنوات خوفًا في منتصف الليل أحيانًا دون أن يبدو عليهم أنَّهم مُدركون أو قادرون على الشُّعور بالرَّاحة.كما لا توجد عندهم ذاكرة للحلم أو للبكاء عند استيقاظهم صباحًا.تُسمَّى هذه النَّوبات من البكاء بحالات االرُّعب اللَّيلي night terrors.
هل تعلم...
الاضطرابات الطِّبِّيَّة
يكون سبب البكاء المفرط في أقلِّ من 5% من وقت البكاء ناجمًا عن اضطرابٍ طِبِّي.تكون بعض الاضطرابات مُزعِجة ولكنَّ خطورتها ليست فوريَّة.وتشتمل هذه الأَسبَاب الأقلُّ خطورةً لحدوث البكاء على الارتجاع المَعدي المريئي والتفاف الشعر حول إصبع اليد، أو إصبع القدم، أو القضيب (عاصبة الشعر) وحدوث خدش على سطح العين (سحجة قرنويَّة) والشَّق الشَّرجي وعدوى الأذن الوسطى.
وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، يكون الاضطراب الخطير هو السَّبب.وتشتمل هذه الاضطرابات على انسداد الأمعاء النَّاجم عن الانغلاف (انزلاق جزءٍ من الأمعاء ضمن جزءٍ آخر) والانفتال (التواء في الأمعاء) بالإضافة إلى فشل القلب والتهاب السحايا وإصابات الرَّأس التي تُسبِّبُ النَّزف داخل الجمجمة.يُعاني الأطفال المصابون بمثل هذه الاضطرابات الخطيرة غالبًا من أعراضٍ أخرى (مثل القيء أو الحُمَّى)، ممَّا ينبِّه الأهل إلى وجود مشكلةٍ أشدُّ خطورة.إلَّا أنَّ البكاء المُفرِط يكون العلامة الأولى في بعض الأحيان.
يُشير البكاء المفرط إلى المغص الذي ليس له سببٌ محدَّدٌ والذي يستمرُّ 3 ساعات على الأقل يوميًّا لأكثر من 3 أيَّام في الأسبوع ولأكثر من 3 أسابيع.يحدث المغص عادةً عند الرُّضَّع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع وحتَّى 3 أو 4 أشهر.
تقييم البكاء
يحاول الأطباء تحديد الاضطراب الطِّبِّي الذي قد يُسبِّبُ البكاءَ المستمرَّ عند الرُّضَّع.
العَلامات التَّحذيريَّة
تُثير بعض الأعراض القلق وتشير إلى أنَّ اضطرابًا طبيًّا يُسبِّبُ البكاء:
صعوبة الَّتنفُّس
كدمات أو تورُّم على الرأس أو على أجزاء أخرى من الجسم
حركات غير طبيعيَّة أو نَفضان في أيِّ جزءٍ من الجسم
التَّهيُّج الشديد (يُسبِّب التَّعامل أو الحركة الطبيعيَّان البكاء أو الضِّيق)
البكاء المُستمر ولاسيَّما إذا كان مترافقًا مع حُمَّى
كيس الصفن المحمر و/أو المتورم
حدوث حُمَّى عند الرَّضيع الذي لم يتجاوز عمره 8 أسابيع
متى ينبغي مراجعة الطَّبيب
ينبغي تقييم الأطفال من قبل الطبيب مباشرةً إذا كانت لديهم أيُّ علامات تحذير أو إذا كانوا يتقيَّؤون أو إذا توقَّفوا عن تناول الطعام أو إذا لاحظ الآباء تورمًا في البطن أو وجود احمرارٍ أو تورُّمٍ في كيس الصَّفَن أو أيِّ سلوك غير طبيعي (بالإضافة إلى البكاء).
إذا بدا الأطفال طبيعيين في غياب هذه العلامات، فيمكن للوالدين محاولة القيام بتدابير نموذجيَّة مثل التغذية والتجشُّؤ وتغيير الحفاض والحضن.فإذا استمرَّ البكاء بعد هذه التدابير، يجب على الآباء الاتصال بالطبيب.يمكن للطبيب مساعدة الآباء على تحديد مدى سرعة حصول الطِّفل على التَّقييم.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الأطبَّاء في البداية عن الأعراض التي يُعاني منها الطِّفل وعن تاريخه الطِّبِّي.ثم يقومون بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائج دراستهم للتَّاريخ الطِّبي والفَحص السَّريري إلى سبب البكاء غالبًا وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضَّروري إجراؤها ( انظر جدول: بعض الاضطرابات الطِّبيَّة التي تُسبِّبُ البكاء المُفرِط عند الرُّضَّع والأطفال الصِّغار).يكون الرُّضَّع الذين يُعانون من الحُمَّى مصابين بالعدوى غالبًا، وقد يكون لدى الرُّضَّع الذين يعانون من صعوبةٍ في التَّنفُّس اضطرابٌ في القلب أو في الرئة، ويمكن أن يكون لدى الرُّضَّع الذين يعانون من القيء أو الإسهال أو الإمساك اضطرابٌ هضمي.
ويسأل الأطبَّاء عند استفسارهم عن البكاء الأسئلة التَّالية:
متى بدأ المغص؟
مدَّة المعاناة منه
عدد مرَّات حدوثه
مدى ارتباطه بالتَّغذية أو بالتَّبرُّز
مدى استجابة الرُّضَّع إلى الجهود الرَّامية إلى تهدئتهم
كما يُسألُ الآباء عن الأحداث الأخيرة التي قد تفسِّر البكاء (مثل التطعيمات والإصابات والأمراض الحديثة)، وعن الأدوية التي تُعطى للرَّضيع.كما يطرح الأطبَّاء أسئلةً لمعرفة مدى ارتباط الوالدين بالرَّضيع وإدارتهم لاحتياجاته.
يُجرى فحصٌ سريريٌّ للتَّحرِّي عن أعراض الاضطرابات التي يمكن أن تُسبِّبَ الانِزعَاج أو الألم.يُدقِّق الأطبَّاء عند فحصهم لعيني الطفل بشكلٍ خاص في وجود سحجةٍ في القرنيَّة، وفي أصابع يديه وقدميه وقضيبه للتَّحرِّي عن وجود عاصبة شعر.
الاختبارات
قد يكون من الضَّروري إجراء اختباراتٍ وفقًا لأعراض الرَّضيع والأَسبَاب التي يشتبه بها الأطباء.إذا كان الفحص الطِّبِّيِّ لا يشير إلى اضطرابٍ خطير، فليس من الضروري إجراء اختباراتٍ عادةً، ولكنَّ الأطباء قد يقومون بجدولة مواعيد مراجعة لإعادة تقييم الرَّضيع.
بعض الاضطرابات الطِّبيَّة التي تُسبِّبُ البكاء المُفرِط عند الرُّضَّع والأطفال الصِّغار
السبب*
الخصائص المشتركة†
الاختبارات
اضطرابات القَلب
صعوبة في التَّنفُّس والتَّغذية وتعرُّق مُفرِط
يتمُّ الكشف عن صوتٍ غيرَ طبيعيٍّ في القلب خلال فَحص الطَّبيب غالبًا
الأشعّة السينية للصدر
تخطيط كهربيَّة القلب ECG
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
اضطرابات هضميَّة
تقيُّؤ
الإسهال أو الإمساك
التغذية السيئة
نَقص الوَزن أو ضُعف النُّمو أو كليهما
الدَّم في البراز
اختبار عيِّناتٍ من البراز
الأَعرَاض التي تتراجع عند تغيير الحليب الاصطناعي
احتمال إجراء تنظير داخلي أو تنظير القولون أو كليهما
الإمساك
يصعُبُ خروج البراز القاسي مع حدوث نقصٍ في عدد مرَّات التبرُّز
الشُّعور بألم واضح في أثناء التَّبرُّز في بعض الأحيان
حدوث تمزُّقات (شقوق) في الشَّرج في بعض الأحيان
فحص الطبيب
الارتجاع المعدي المريئي Gastroesophageal reflux
الأَعرَاض التي تظهر بعد الرضاعة، بما في ذلك التململ أو البكاء أو البُصاق أو تقوُّس الظهر
في بعض الأحيان حدوث السُّعال عند الاستلقاء أو زيادة طفيفة في الوزن
فحص الطبيب
المُعالجة في بعض الأحيان من خلال استعمال الأدوية المُثبِّطة لإنتاج الحمض (إذا تراجعت الأَعرَاض، يكون السَّبب على الأرجح هو داء الارتجاع المِعَدي المريئي)
يتمُّ استعمال التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة في بعض الأحيان للجزء العُلوي من السَّبيل الهضمي بعد تناول الباريوم عن طريق الفم أو إجراء اختبار لقياس الحموضة أو لنوبات الارتجاع في المريء (يُسمَّى مسبار درجة الحموضة أو مسبار المُعاوقة) أو التنظير الدَّاخلي
الفتق المُنحَبِس‡
انتفاخ أحمر ومُتورِّم ومؤلم عند اللَّمس في الفخذ
فحص الطبيب
الانغلاف Intussusception‡ (انزلاق أحد أجزاء الأمعاء في جزءٍ آخر)
البكاء الذي يحدث في نوباتٍ كلَّ 15 - 20 دقيقة عند الأطفال الذين يرفعون أرجلهم إلى صدورهم غالبًا
وفي وقتٍ لاحق، الشُّعور بألم عند جس البطن والبراز الذي يبدو شبيهًا بهلام الزبيب (لاحتوائه على الدَّم)
عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3- 36 شهرًا عادةً
استعمال التَّصوير بتخطيط الصَّدى لتصوير البطن
إدخال الهواء في المستقيم (حقنة شرجيَّة هوائيَّة)
الانفتال‡ (التواء الأمعاء)
القيء أو تورُّم البطن أو الشُّعور بالألم عند جس البطن
احتمال وجود الدَّم في البراز أو عدم خروج براز
تصوير البطن بالأشعَّة السينيَّة
حقنة شرجيَّة هوائيَّة أو بالباريوم
العدوى
عدوى الأذن (التهاب الأذن الوسطى)
أعراض الزُّكام (مثل سيلان الأنف والسُّعال) في كثيرٍ من الأحيان
أحيَانًا الحُمى
ألم في الأذن
فحص الطبيب
الحمى والخمول أو الكسل
بروز البقع الرَّخوة (اليَوافيخ) من بين عظام الجمجمة
التَّململ والتَّهيُّج (ولاسيَّما عند احتجازه) ومقاومته وضَعف التغذية
البزل الشوكي (البزل القطني)
حمَّى في كثير من الأحيان
البكاء أو الشَّكوى من الألم في أثناء التَّبوُّل
فحص (تحليل البول) وزَرع البَول
الإصابة
عظم مَكسور
التَّورم أو التَّكدُّم
الإحجام عن استعمال الطرف
الشُّعور بألم في أثناء الاستحمام أو تغيير الحفاض أو فَحص الطَّبيب
التصوير بالأشعة السينية
سحجة قرنويَّة (خدش على سطح العين)
لا توجَد أعراضٌ أخرى
فحص العين بعد تطبيق قطرة عينيَّة تجعل السَّحجات واضحة (اختبار فلوريسيين fluorescein test)
عاصبة الشَّعر Hair tourniquet
تورُّم طرف إصبع القدم أو إصبع اليد أو القضيب بواسطة شعرة ملفوفة أسفل التَّورُّم
فحص الطبيب
إصابة في الرأس‡
بكاء حاد النَّبرة من دون مُبرِّر
منطقة مُتورِّمة على الرأس في بعض الأحيان
تصوير الرَّأس بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب
الأسبابُ الأخرى
أدوية مُستَعملة في علاج حالات الزُّكام
المعالجة الدَّوائيَّة الحديثة للزُّكام
فحص الطبيب
بزوغ الأسنان أو الاستعداد لبزوغ الأسنان وسيلان اللُّعاب
الأرق أو النَّوم المُشوَّش خلال الليل في بعض الأحيان
الحُمَّى الخفيفة في بعض الأحيان
الأَعرَاض التي تزول بعد بزوغ الأسنان
التواء الخصية‡ (انفتال الخصية)
تورُّم واحمرار وشعور بالألم في الصَّفن
تصوير الصَّفن بتخطيط الصَّدى الدوبلري
ردَّة فعل تجاه لقاح
تلقي جرعة حديثة من أحد اللقاحات (خلال 24-48 ساعة)
فحص الطبيب
* اضطرابات طبيَّة تُسبِّب أقل من 5٪ من حالات البكاء المُفرط.
† تشمل السمات كلاً من الأعراض ونتائج الفحص السريري.إن السمات المذكورة هنا هي السمات النموذجية، وليس من الضروري أن تكون موجودة دائمًا.
‡ تُعدُّ هذه الاضطرابات، وإن كانت نادرةً، مُهدِّدةً للحياة وتتطلَّبُ تدخُّلًا طِبيًّا فوريًّا.
CT = التصوير المقطعي المحوسب؛ ECG = تخطيط كهربية القلب.
علاج البكاء
يجري علاج أيَّ اضطرابٍ مُعيَّن.فمثلًا، يتمُّ نزع عاصبة الشعر أو قد تُعالَج السَّحجة القرنويَّة من خلال تطبيق مرهم يحتوي على مُضادٍ حَيَويّ.
بالنسبة للرُّضَّع غير المُصابين باضطرابٍ معين، ينبغي على الأبوين أو مقدمي الرعاية مواصلة التَّحرِّي عن أسبابٍ واضحةٍ للبكاء، مثل رطوبة الحفاضات أو الشُّعور بالدِّفء الشديد نتيجة الإفراط في ارتداء الملابس، وتلبية تلك الاحتياجات.ويمكنهم تجربة تطبيق استراتيجيات مختلفة أخرى.فمثلًا، يمكن أن يهدأ الرَّضيع عندما:
يتمُّ حمله أو هزَّه بلطفٍ أو التَّربيت عليه
الاستماع إلى أصوات لطيفة، مثل صوت المطر أو الأصوات المُنتَجة إلكترونيًّا التي تصدر عن مروحة أو غسَّالة أو المكنسة الكهربائيَّة أو مُجفِّف الشَّعر
الرُّكوب في سيارة
مَصُّ اللَّهايَّة
استعمال حلماتٍ ذات ثقوبٍ أصغر عندما يرضع الرُّضَّع بسرعةٍ كبيرة
يتمُّ لفُّه بشكلٍ مريح (مُقمَّط)
قيامه بالتَّجشُّؤ
القيام بتغذيته (ولكن يجب على الآباء تجنب الإفراط في تغذيته في محاولةٍ لإيقاف البكاء)
عندما يكون سبب البكاء هو التعب، يكون تأثير الكثير من التَّدخُّلات المذكورة سابقًا مقتصرًا على تهدئته لفترةٍ قصيرة حيث يعود إلى البكاء بمجرَّد إيقاف التَّنبيه أو النشاط، ممَّا يزيد من إعياء الطفل.ففي بعض الأحيان تكون الفعاليَّة أكبر من خلال تشجيع الرضيع على الهدوء والنوم الذاتي وذلك بوضعه بشكلٍ روتيني في سريره وهو مستيقظٌ حتى لا يعتمد على والديه أو القيام بحركاتٍ مُعيَّنة أو استعمال بعض الأشياء أو سماع أصوات قبل استغراقه في النَّوم.
يمكن أن تلاحظ الأمهات اللواتي يُرضعن رضاعةً طبيعيَّة أنَّه بعد تناولهنَّ لأطعمة معيَّنة فإنَّ الرَّضيع يبكي بعد الرِّضاعة.ولذلك فعليهنَّ تجنُّب تناول هذه الأطعمة.
وتنتهي فترة التَّسنين في نهاية المطاف، ويقلُّ البكاء الذي يُسبِّبُه مع مرور الوقت.يمكن لمُسكِّنات الألم الخفيفة، مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين وعضَّاضات التسنين أن تساعد خلال هذه الفترة.ينبغي عدم استعمال منتجات التسنين التي تحتوي على بنزوكايين المُسكن للألم لوجود خطر ظهور تأثير جانبي خطير يسمى ميتهيموغلوبينيَّة الدَّم methemoglobinemia.طلبت هيئة الغذاء والدواء (FDA) من الشركات التوقف عن بيع هذه المنتجات من أجل التسنين.
دعم الأبوين
يمكن أن يشعر الأبوان بالإنهاك والإجهاد عندما يبكي الرَّضيع بشكلٍ مفرطٍ من دون سببٍ واضح.وقد يُصابا بالإحباط الشديد في بعض الأحيان إلى درجة إساءة معاملة الطفل.ويمكن للدَّعم العاطفي من الأصدقاء وأفراد الأسرة والجيران والأطباء أن يُساعدهما على مواجهة الحالة.یجب أن يطلب الأبوان أيَّ مساعدةٍ یحتاجونھا (من الأشقاء أو المُساعدين أو مقدِّمي رعایة الأطفال) وأن يتشاركوا مشاعرھم ومخاوفھم مع بعضھم ومع أشخاصٍ داعمین آخرین.إذا شعر الأبوان بالإحباط، فعليهم أخذ استراحةٍ من الرَّضيع أو الطفل الباكي ووضع الطفل أو الرَّضيع في بيئةٍ آمنةٍ لبضع دقائق.ويمكن لمثل هذه الاستراتيجية أن تساعد الأبوان على التكيُّف ومنع إساءة المعاملة.
يمكن للأطباء تقديم معلوماتٍ حول خدمات دعم الآباء الذين يشعرون بالانكسار.
النُّقاط الرئيسيَّة
يُعَدُّ البكاء وسيلةً للتَّواصل و هو جزءٌ من التَّطوُّر الطبيعي.
تؤدي معرفة وتلبية احتياجات الرَّضيع إلى إيقاف البكاء في كثيرٍ من الأحيان.
يقلُّ البكاء عادةً بعد بلوغ الرُّضَّع سنَّ 3 أشهر.
تنجم أقلُّ من 5% من حالات البكاء عن سببٍ صحي.
إذا كان الأبوان يشعران بالقلق إزاء بكاء الرَّضيع، فيمكنهم الاتصال بالطبيب، الذي يمكنه إرشادهم بخصوص إحضار الرَّضيع للتَّقييم.
قد يحتاج الأبوان إلى دعمٍ عندما يبكي الرَّضيع بشكلٍ مفرطٍ دون سببٍ واضحٍ ودون أن يتمكَّنا من تهدئته.