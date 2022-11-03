لا يوجد اضطرابٌ طبيٌّ مُحدَّدٌ مسؤولٌ عن البكاء المفرط في أكثر من 95% من حالات البكاء.ورغم أنَّ مثلَ هذا البكاء يكون مُجهِدًا للأبوين، فإنَّ الأطفال في نهاية المطاف يهدؤون ويتوقَّفون عن البكاء من تلقاء أنفسهم.

التعب هو أحد الأَسبَاب الشائعة للبكاء عند الرُّضَّع.

يعود سبب بكاء الطفل بين عمر 6 اشهر و3 سنوات خلال الليل غالبًا إلى صعوبة العودة إلى الاستغراق في النوم بعد استيقاظه ليلًا بشكلٍ طبيعي.يَصعبُ على الأطفال العودة إلى النَّوم من تلقاء أنفسهم ولاسيَّما الأطفال الذين اعتادوا على النوم في ظروفٍ معينة مثل الهَز أو استعمال اللَّهَّاية.

ومن الشَّائع أن يشعر الطفل الذي تجاوز عمره 3 سنوات بالخوف خلال الليل.تختلف المخاوف الخاصَّة عادةً باختلاف عمر الطفل ومرحلة نُموِّه العاطفي والجسدي.يبكي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 - 8 سنوات خوفًا في منتصف الليل أحيانًا دون أن يبدو عليهم أنَّهم مُدركون أو قادرون على الشُّعور بالرَّاحة.كما لا توجد عندهم ذاكرة للحلم أو للبكاء عند استيقاظهم صباحًا.تُسمَّى هذه النَّوبات من البكاء بحالات االرُّعب اللَّيلي night terrors.

هل تعلم...