بشكلٍ عام، يكون لدى الأطفال الذين يُعانون من اضطراب التصرُّف الخصائص التالية:

الأنانيَّة.

عدم الارتباط بشكلٍ جيِّدٍ مع الآخرين.

الافتقار إلى الإحساس المُناسِب بالذنب.

عدم الاكتراث لمشاعر وعافية الآخرين.

الميل نحوَ إساءة فهم سلوك الآخرين على أنَّه تهديد مع الاستجابة له بعدوانية.

الانخراط في التنمُّر والتهديد والشجارات المتكررة.

قد يكونون قساةً مع الحيوانات.

قد يُخرِّبُون الممتلكات خُصوصًا عن طريق إشعال الحرائق.

قد يكذبون أو يسرقون.

يميل اضطراب التصرُّف لأن يؤثر في الذكور والإناث على نحو مختلف.فقد تكون الفتيات أقل ميلًا لأن يكُنَّ عدوانيات بدنياً.وبدلا من ذلك، عادةً ما تهرب الفتيات، ويكذبن، وينخرطن في الأعمال الجنسية أحيانًا.بينما يميل الأولاد إلى العراك والسرقة والتخريب.يميل جميع الأشخاص الذين لديهم اضطراب تصرف إلى استعمال مواد غير مشروعة.(انظر أيضًا المشكلات السلوكية عند المراهقين واضطراب استعمال المواد.)

يُعدُّ انتهاك القواعد بشكلٍ خطير أمر شائع وهو ينطوي على الهروب من المنزل والتغيُّب عن المدرسة بشكلٍ متكرر،يميل الأطفال إلى استعمال العقاقير المحظورة ويُواجهون صعوبات في المدرسة.قد تحدث أفكار انتحارية وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد لضمان سلامة الطفل.

قد يُعاني الأطفال الذين لديهم اضطراب التصرُّف من اضطرابات أخرى، مثل الاكتئاب أو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو اضطراب التعلم.

تتوقَّف نسبة من الأطفال تصل إلى حوالى الثلثين عن السُّلُوكيات غير الملائمة في مرحلة البلوغ،وكلما كان الطفل أصغر سنا عندما يبدأ اضطراب التصرُّف، ازداد الميل إلى أن يستمر السلوك.إذا استمر السُّلُوك إلى مرحلة البلوغ، يُواجه الأشخاص مشاكل قانونية غالبًا، حيث ينتهكون حقوق الآخرين بشكل مزمن، وغالبا ما يَجرِي تشخيص إصابتهم باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.يُصاب بعض هؤلاء البالغين باضطراب المزاج أو القلق، أو غيرهما من اضطرابات الصحة النفسيَّة.