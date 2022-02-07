هناك أنواع عَديدة للحَول،وتتميز بعض الأنواع بتحوُّل العينين إلى الداخل (الحَول الإنسيّ esotropia) أو نحو الخارج (الحول الوحشيّ exotropia أو عُفاءة القرنيَّة walleye)،بينما تتميَّز أنواع أخرى بتحوُّل العينين نحو الأعلى (الاحولال الفوقانيّ hypertropia)، أو نحو الأسفَل (الاحولال التحتانيّ hypotropia).قد يكون العيب في تراصف العينين مستمرًا (تدور العين طوال الوقت) أو متقطعًا (تدُور العين بعض الوقت فقط)، وقَد يكون خفيفًا أو شديدًا.

الحول: سوءُ تراصف العين

الحَوَل (الحَوَل الإنسي) إخفاء التفاصيل تُظهر هذه الصورة طفلًا مصابًا بنوع من الحَوَل الذي يُدعى بالحَوَل الإنسي.تستدير عين الطفل اليسرى نحو الداخل باتجاه العين اليمنى. DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

الاحوِلَال هو سوءُ تراصف بسيط وغير مرئيّ في العينين.يجري إصلاحُ سوء التراصف هذا بسهولة عن طريق الدماغ للحفاظ على التراصف الظاهر للعينين، وللسماح باندماج الصور من العينين معًا؛وهكذا، لا تُؤدِّي حالات الاحوِلال إلى أعراض ولا تحتاجُ إلى مُعالَجة إلّا إذا كانت كبيرةً ولا معاوضة وتُسبب الرؤية المزدَوجة (الشفع diplopia).

انحراف مقلة العين هو انحرافٌ مستمر ومرئيّ أو سوء تراصف لعينٍ واحدةٍ أو العينين معًا؛ويستخدم الأطباءُ مصطلح انحراف مقلة العين المُتقطِّع لوصف الانحراف المتقطِّع في العين الذي يحدث بشكلٍ متكررٍ ولا يجري ضبطه بشكلٍ جيِّدٍ من قِبَل الدماغ.