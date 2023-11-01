السقوط عند البالغين الأكبر سنًا

تحدث مُعظم حالات السقوط عندما تتفاعل عدة عوامل مع بعضها بعضاً.وتنطوي العوامل على:

الحالات الجسدية التي تضعف الحركة أو التوازن

استعمال أدوية مُعيَّنة

المخاطر في البيئة المحيطة

المواقف التي يُحتمل أن تكون خطرة

فعلى سبيل المثال، قد يتعثَّر الأشخاص الذين يُعانون من داء باركنسون ولديهم ضعف في الرؤية (حالات بدنيَّة تسبب اضطراب الحركة أو التوازن)، بتوصيلة من الأسلاك (خطر بيئيّ) عندما يُهرعون للردّ على الهاتف (موقف من المُحتَمل أن يكون خطراً).

تتأثر الحالة البدنية للشخص بالتغيرات النَّاجِمَة عن الشيخوخة ذاتها، واللياقة البدنية والاضطرابات الموجودة والأدوية المُستخدَمة.قد يكون للحالة البدنية تأثيرٌ أكبَر في خطر السقوط بالمُقارنة مع دور الأخطار البيئيَّة والمواقف الخطرة.تُؤدِّي الحالة البدنيَّة السيئة أو الضعيفة إلى أكثر من مُجرَّد زيادة في خطر السقوط، فهي تُؤثِّرُ أيضًا في كيفية استجابة الأشخاص للأخطار والمواقف الخطرة.

تنطوي الحالات الجسدية التي تزيدُ من خطر السقوط على اضطراب ما يلي:

التوازن أو المشي

الرؤية

الإحساس، خُصوصًا في القدمين

قوة العضلات

الإدراك

ضغط الدَّم أو نبض القلب

على سبيل المثال، قد يحول فقدان كبار السن لقوة العضلات من حفاظهم على توازنهم أو استرداده عندما يخطون على سطح غير مستو أو عندما يرتطمون بشيء ما.مع التقدم في السن، يصبح الأشخاص أقل قدرة على الحكم على موضع الأشياء بالنسبة لبعضها وقد يحتاجون إلى ضوء أكثر سطوعًا للرؤية بشكل جيد.قد يمنع الضعف الإدراكي كبار السن من تذكر اتخاذ تدابير السلامة عند المشي—على سبيل المثال، التمسك بسور السلم (الدرابزن) عند صعود السلالم ونزولها.يُمكن أن يُؤدِّي انخفاض ضغط الدَّم أو بطء ضربات القلب إلى الدوخة والإغماء، أو فقدان الوعي.والسبب هو أن مشاكل القلب يمكن أن تقلل من كمية الدم التي تصل إلى الدماغ.

يمكن لاستخدام بعض الأدوية أن يزيد أيضًا من خطر السقوط.تشمل هذه الأدوية تلك التي تؤثر في الانتباه (مثل المسكنات الأفيونية، والأدوية المضادة للقلق، وبعض مضادات الاكتئاب) أو التي تخفض ضغط الدم (مثل خافضات ضغط الدم، ومدرات البول، وبعض أدوية القلب).

تُمارس الأخطار في البيئة دورًا في العديد من حالات السقُوط،فقد يحدث السقوط عندما لا يُلاحظ الأشخاص خطراً ما أو لا يستجيبون بسرعة كافية من بعد ملاحظة الخطر.

تنطوي الأخطار البيئيَّة التي تزيد من خطر السقوط على:

الإضاءة غير الكافية

القطع الصغيرة من السجاد

الأرضيات الزَّلِقَة

الأسلاك أو الوصلات الكهربائيَّة أو الأشياء التي تعترضُ الطريقَ في داخل المنزل

الأرصفة غير المُستوية والحواف المتكسِّرَة

المحيط غير المألوف

تحدُث معظم حالات السقوط في الأماكن المُغلَقة،ويَحدث بعضها عندما يكون الشخص واقفاً من دون حراك،ولكن يحدث معظمها عندما يكون الشخص في حالةٍ من الحركة، مثل استخدام السرير أو كرسيّ أو الجلوس والنهوض عند استخدام كرسي المرحاض أو المشي أو استخدام الدرج صعوداً أو نزولاً.في أثناء الحركة، قد يتعثَّر الشخص أو تزّل قدمه أو قد يفقد التوازن،ويُمكن لأيَّة حركة أن تكون خطيرةً،ولكن إذا كان الشخصُ مُندفعاً أو كان انتباهه مشتتاً، تُصبح الحركة أكثر خطورةً،فعلى سبيل المثال، يُمكن أن يُؤدِّي الاندفاع نحو الحمَّام (خُصوصًا في الليل عندما لا يكون الشخص مستيقظاً بشكلٍ كاملٍ أو عندما قد تكون الإضاءة ضعيفةً)، أو الاندفاع نحو الهاتف الذي يرنّ أو المشي في أثناء التحدث بهاتف لاسلكيّ، إلى أن يُصبِح المشي أكثر خطورةً.