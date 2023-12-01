كثرةُ الوحيدات العدوائيَّة Infectious Mononucleosis

تُسبِّبُ العدوى بفيروس إبشتاين- بار Epstein-Barr virus عددًا من الأمراض، بما في ذلك كَثرَة الوَحيدات العَدوائِيَّة.

وبذلك ينتشر الفيروس من خلال التقبيل.

تكون الأعراضُ متفاوتة، ولكن أكثرها شيوعًا هو التعب الشديد والحُمَّى والتهاب الحلق وتورُّم العقد اللَّمفيَّة.

يُجرى اختبارٌ دموي لتأكيد التَّشخيص.

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تُعدُّ العدوى بفيروس إبشتاين- بار (EBV) من الحالات الشديدة الشيوع.فيروس إبشتاين بار (EBV) هو أحد أنواع فيروسات الهربس ويُمسى فيروس الهربس من النوع 4.في الولايات المتحدة، يُصاب حوالى 50٪ من الأطفال في عمر 5 سنوات وأكثر من 90٪ من البالغين بعدوى فيروس إبشتاين- بار.

وفي معظم حالات العدوى، لا تُوجَد أيُّ أعراض.تحدث الإصابة بعدوى كثرة الوحيدات العدوائية عادةً عند المراهقين والشباب المصابين بعدوى فيروس إبشتاين بار.تُسمى كَثرَةُ الوَحيداتِ العَدوائِيَّة بهذه التسمية نتيجة وجود أعداد كبيرة من نوع محدد من خلايا الدَّم البيضاء (الخلايا وحيدة النواة) في مجرى الدَّم.يلتقط الشباب عدوى كَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة عادةً من خلال تقبيل شخص مصاب بعدوى فيروس إبشتاين- بار.

وبعدَ الإصابة الأوَّلية بالعدوى، يبقى فيروس إبشتاين- بار في الجسم طوال العمر، مثل فيروسات الهربس الأخرى، وخصوصًا في كريات الدَّم البيض.يطرح الأشخاص المصابون بالعدوى الفيروس بشكلٍ دوري من خلال لعابهم.تزداد فرصة نقلهم للعدوى في أثناء طرح الفيروس، الذي لا يُسبِّب ظهور أيَّة أعراضٍ عادةً.

وفي حالاتٍ نادرة، يُسهم فيروس إبشتاين- بار في الإصابة بالتصلب المتعدد وعدة أنواع غير شائعة من السرطان، مثل لمفومة بِوركِيت وبعض أنواع السرطان في الأنف والحلق (سرطان البلعوم الأنفي).يُعتقد أن جينات فيروسية محددة تُغيِّرُ دورة نموِّ الخلايا المصابة بالعدوى، وتَتسبَّبُ في تحوُّلها إلى سرطانيَّة.لا يتسبَّبُ فيروس إبشتاين- بار في حدوث مُتلازمة التعب المزمن كما كان يُعتَقدُ سابقًا.

أعراض كثرة الوحيدات العدوائيَّة لا تؤدِّي العدوى إلى ظهور أيَّة أعراض عند معظم الأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 5 سنوات.ولكن، يُحتَملُ أن تتسبَّبَ في ظهور أعراض المرض عند المراهقين والبالغين. ويُعتقد أن الفترةَ الفاصلة الطبيعيَّة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض تتراوح بين 30-50 يومًا.تُسمَّى هذه الفترة الفاصلة بدَورِ الحَضانَة incubation period. الأعراضُ الرئيسية الأربعة للإصابة بعدوى كَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة هي التَّعب الشديد

الحُمَّى

التهاب الحلق

تورُّم العُقَد اللِّمفية كثرةُ الوحيدات العدوائيَّة الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY ولكن، لا يُعاني جميعُ الأشخاص من جميع الأعراض الأربعة هذه.تبدأ العدوى بشعورٍ عامٍّ بالمرض (التَّوعُّك) والإرهاق عادةً، وحمّى خفيفة يتبعها التهاب الحلق أو تضخّم العقد اللمفية.يكون الإرهاق شديدًا غالبًا، وتزداد شدَّته عادةً خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الأولى، ولكنَّه قد يستمرُّ فترةً أطول.تصل درجةُ الحرارة إلى حوالى 39.5 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر أو بداية المساء.ويكون التهابُ الحلق شديدًا غالبًا، وقد تكون مادة شبيهة بالقيح موجودةً في الجزء الخلفي من الحلق.وفي الحالات الأكثر شيوعًا، تكون العقد اللمفية الموجودة في الرقبة متورمة، إلَّا أنَّه يمكن لأيَّة عقدةٍ لمفيَّة أن تتورَّم.يكون العَرَضُ الوحيد هو تورُّم العقد اللمفيَّة عند بَعض الأشخاص (وفي بعض الأحيان يُسمّى "العقد المتورّمة" خطأً). كثرةُ الوحيدات العدوائيَّة الصورة MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY ويتضخَّم الطحال عند حوالى 50٪ من الأشخاص المُصابين بكَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة.وعندَ معظم الأشخاص المصابين بالعدوى، يُسبِّبُ الطحال المتضخم أعراضًا قليلة إن وجدت، ولكنه قد يتمزَّق، وخصوصًا عند التعرُّض للإصابة.يعدّ تمزُّق الطحال مُهدِّدًا للحياة.كما قد يحدث تضخُّمٌ بسيطٌ في الكبد.وتتورَّم المنطقة المُحيطة بالعينين في بعض الأحيان. يظهر الطفحُ الجلدي بشكلٍ غير شائع؛ولكن، قد يكون الأشخاص المصابون بعدوى EBV، الذين يتناولون المضاد الحيوي الأمبيسلين، أكثر عرضة للإصابة بطفح جلدي. وتحدث مضاعفاتٌ أخرى شديدة النُّدرة، تنطوي على حدوث اختلاجات وتضرُّر الأعصاب وشذوذات سلوكية، والتهاب الدماغ أو الأنسجة التي تغطي الدماغ (التهاب السحايا) وفقر الدم وانسداد المسالك الهوائية بالعقد اللمفية المُتورِّمة. تختلف فترة استمرار الأَعرَاض.تزول الأعراض بعد حوالى أسبوعين، ويمكن لمعظم الأشخاص استئناف أنشطتهم المعتادة؛إلَّا أنَّ الشعور بالتَّعب قد يستمرُّ عدةَ أسابيع أخرى، وأحيانًا عدة أشهر.يُتوفَّى أقل من 1٪ من المُصابين بالعدوى عادةً نتيجة حدوث مضاعفات، مثل التهاب الدماغ أو تمزُّق الطحال أو انسداد المسالك الهوائية.

تَشخيص كثرة الوحيدات العدوائيَّة اختبار الدَّم تظهر أعراضُ كَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة أيضًا في عددٍ من حالات العدوى الجرثوميَّة والفيروسيَّة الأخرى.وبذلك، لا يجري تمييز الإصابة بكَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة غالبًا؛ومع ذلك ، فإن الغدد الليمفاوية المنتفخة ، وخاصة في الرقبة ، يُشير بقوَّةٍ إلى الإصابة بكَثرَة الوَحيداتِ العَدوائِيَّة. يُجرِى اختبار دمٍ بسيط يعرف باختبار الضِّدِّ الغَيرَوِيّ أو اختبار البقعة الأحادية لتأكيد التَّشخيص.يمكن لهذا الاختبار أن يكون سلبيًا في مرحلة مبكرة من المرض عند المراهقين والبالغين، وإذا اشتبه الأطباء بقوة في العدوى، فيمكنهم تكرار الاختبار بعد نحو أسبوع.يكون الاختبار أقل موثوقية بكثير وكثيرًا ما يعطي نتيجة سالبة عند الأطفال الصغار المصابين بكثرة الوحيدات العدوائية.من الاختبارات البديلة لتأكيد التَّشخيص اختبار دموي نوعي للجسم المضاد لفيروس إبشتاين بار.(الأجسام المُضادَّة يُنتِجُها الجهازُ المَناعي للمساعدة في الدفاع عن الجسم ضد أيِّ عامل غاز، مثل فيروس EBV). كما يُجرى اختبار تعداد الدَّم الكامل في كثيرٍ من الأحيان.قد يكون العثور على الكثير من خلايا الدَّم البيضاء وحيدة النواة المميزة (اللِمفاوِيَّات اللَانَمُوذَجِيَّة) أولَ دليلٍ على أنَّ التشخيص هو داء كَثرَة الوَحيدات العَدوائِيَّة.