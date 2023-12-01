عدوى فيروس الهربس البسيط Herpes Simplex Virus (HSV) Infections

يُسبِّبُ الهربس التناسلي ظهور بثور مؤلمة في منطقة الأعضاء التناسلية أو الشرج.وعندَ النساء، قد تحدث بثور داخلية في المهبل أو على عنق الرَّحم.وتكون البثور الداخلية أقلَّ إيلامًا وغير مرئية.تظهر الفقاعاتُ بعد 4 إلى 7 أيَّام من إصابة الأشخاص بالعدوى.تزول البثورُ، ولكن قد تعود (تنكس)، لأنّ الفيروس لا يترك الجسم بشكلٍ حقيقي.عادةً ما تكون البثورُ الناجمة عن العدوى التناسلية الأولى أكثر إيلامًا وتستمر لفترة أطول، وهي أكثر انتشارًا من تلك الناجمة عن عدوى متكرّرة.

عندَ الأشخاص الذين يُعانون من ضعف في جهاز المناعة، يمكن أن تؤدي عودة الإصابة بالهربس الفموي أو التناسلي إلى ظهور قرحات متقدمة تتضخَّم بشكلٍ تدريجي، وتستغرق أسابيع حتَّى تَشفى.قد تتفاقم العدوى داخل الجسم، وتنتقل إلى المريء أو الرئتين أو القولون.تُسبِّبُ قرحاتُ المريء شعورًا بالألم في أثناء البلع، وتُسبِّبُ عدوى الرئة حدوث التهاب رئوي مع السعالِ وضيقِ النَّفَس.

يدخل فيروسُ الهربس البسيط من النوع الأوَّل HSV-1 أو النوع الثاني HSV-2 من خلال شِقٍّ أو جرح في جلد الإصبع في بعض الأحيان، ممَّا يؤدِّي إلى حدوث تورُّم واحمرار وشعور بالألمٍ (داحِسٌّ هربسيّ ).يكون العاملون في مجال الرعاية الصحّية الذين يتعرضون للعاب أو مفرزات الجسم الأخرى (مثل أطباء الأسنان)، عندما لا يستعملون قفازاتٍ، أكثرَ عُرضةً للإصابة بالعدوى.

الدَّاحِس الهربسيّ الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

يمكن أن يُصيبَ فيروسُ الهربس البسيط من النَّوع الأوَّل HSV-1 قرنية العين بالعدوى.تُسبِّبُ هذه العدوى (تسمى التهاب القرنية بفيروس الهربس البسيط ) حدوثَ قرحةٍ مؤلمة وتمزُّقٍ وحساسيةٍ للضوء وتشوُّشٍ في الرؤية.ومع مرور الوقت، لاسيَّما عند إهمال المعالجة، يمكن أن تصبح القرنية مُعتِمة، ممَّا يتسبَّبُ في حدوث نقصٍ كبيرٍ في الرؤية.

يمكن للرُّضَّع أو البالغين المصابين باضطرابٍ جلديٍّ يُسمَّى الإِكزيمَة التَأَتُّبِيَّة أن يصابوا بعدوى فيروس الهربس، التي يُحتَملُ أن تؤدي إلى الوفاة، في منطقة الجلد المُصابة بالإكزيما (إكزِيمَة هِربِسِيَّة).ولذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من الإكزيمة التأتبية تجنب الاقتراب من أي شخص لديه عدوى هربس نشطة.

يمكن أن يُصابَ الدماغ بعدوى فيروس الهربس البسيط.تبدأ هذه العدوى (تسمى التهاب الدماغ الهربسي) بالتَّخليط الذهني والحُمَّى والاختلاجات، ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

وفي حالاتٍ نادرة، يمكن للمرأة الحامل أن تنقل العدوى بفيروس الهربس البسيط HSV إلى طفلها (تُسمَّى الحالة الهربس الوليدي ).يحدث انتقال العدوى عند الولادة عادةً، وذلك عندما يصبح المولود على تماس مع المُفرزات المصابة بالعدوى في قناة الولادة.وفي حالاتٍ نادرة، ينتقل فيروس الهربس البسيط إلى الجنين خلال فترة الحمل.يكون انتقالُ العدوى في أثناء الولادة أكثر احتمالًا عندما:

تكون الأم قد التقطت عدوى الهربس حديثًا

وجود قرحات هربسية مرئية في المنطقة المهبلية عند الأم، رغم أن الأطفال قد يُصابون بالعدوى من أمهات ليست لديهن أيَّة قرحاتٍ واضحة

وإذا جري التقاط العدوى في أثناء الولادة، فإنَّها تظهر بين الأسبوعين الأول والرابع من الحياة.ويُعاني حديثو الولادة المصابون بعدوى فيروس الهربس البسيط HSV من مرضٍ شديد؛وقد يكونون مُصابينَ بمرضٍ واسع الانتشار أو بعدوى دماغيَّة أو بعدوى جلديَّة.وعندَ إهمال المعالجة، يتوفَّى حوالى 85% من الأطفال المصابين بمرضٍ واسع الانتشار، ويتوفَّى حوالى نصف المصابين بعدوى الدماغ.يُعاني الكثيرُ من الأطفال من ضررٍ في الدماغ رغم استعمال العلاج.