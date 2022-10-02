داء الفيلاريَّات اللِّمفي Lymphatic Filariasis

بعدَ عدَّة سنوات من العدوى، تتوسَّع الأوعية اللِّمفَية المسدودة.ولا يكون لدى معظم المَرضَى أعراض.ولكن عند عدد قليل من الأشخاص، تُسبب الأوعية اللمفية المتوسعة تورمًا يصبح دائمًا بشكل تدريجي (مزمنًا).وأكثر ما يُصاب الساقان في معظم الأحيان، ولكن يمكن أن تُصاب بقية الأطراف والثديان والأعضاء التناسلية أيضًا.يحدث هذا التورُّم (الذي يُسمَّى الوذمة اللِّمفية lymphedema) لأنَّ:

الديدانَ البالغة تعيش في الجهاز اللِّمفَي، وتحدُّ من تدفُّق السَّائل اللِّمفي من الأنسجة، ممَّا يَتسبَّب في ارتجاع السائل أو تراكمه في الأوعيَة اللِّمفيَّة.

تؤدي الديدان الى ردِّ فعل من الجِهاز المَناعيّ الذي يُحدِث الالتهاب والتورُّم.

ويجعل هذا التورُّم الجلدَ إسفنجيًا.ولذلك، يترك الضغطُ على الجلد تفرُّضًا أو تسنُّنًا لا يختفي على الفور (يسمَّى الوذمة الانطباعيَّة أو الوهديَّة).يمكن للتورّم المزمن أن يجعل الجلد صلبًا وسميكًا (يسمى داء الفيل).وعند الرجال الرجال، قد يتورّم كيسُ الصَّفَن.

داء الفيلاريّات (داء الفيل) الصورة © Springer Science+Business Media

وتعدُّ حالاتُ العَدوَى الجُرثومِيَّة والفطرية في الجلد شائعة عندَ المصابين بداء الفيلاريَّات اللمفي.يمكن لهذه العدوى، بالإضافة إلى الالتهاب الناجم عن الديدان، أن تسبب الألم والانزعاج.تُسهم هذه العدوى أيضًا في حدوث داء الفيل في الساقين، وفي الذراعين نادرًا، وفي بعض الأحيان يحدث تورّم كبير جدًا في كيس الصفن.

كما يكون لدى بعض المَرضَى آلام خفيفة في المفاصل ودم في البول.

وفي حالات أقل شيوعًا، تُصاب الرئتان بالمكروفيلاريَّات الموجودة في مجرى الدَّم، ممَّا يؤدِّي إلى اضطراب يُسمَّى فرط الحمضات الرئوي المداري tropical pulmonary eosinophilia.قد يكون لدى المصابين ارتفاعٌ خفيف في درجة حرارة الجسم، مع الشعور بضيق التنفُّس أو السعال أو الأزيز.وإذا استمرَّت العدوى، قد يتشكَّل نسيج ندبي (تليُّف) في الرئتين.