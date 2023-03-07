المَلاريا Malaria

المَلاريا هي عدوى لخلايا الدَّم الحمر بواحد من خمسة أنواع من أوالي المُتَصَوِّرَة.تتسبَّب المَلاريا في حدوث حُمَّى، وقشعريرة، وتعرُّق، وشعور عام بالمرض (توعُّك)، وأحيَانًا إسهال، وألَم بطني، وضائقة تنفُّسية، وتخليط ذهني، واختلاجات. تشمل العلامات الأخرى كلاً من تضخم الطحال، وفقر الدم (بسبب انحلال خلايا الدم الحمراء المصابة)، وأحيانًا الضرر في القلب، أو الدماغ، أو الرئتين، أو الكلى.
تنتشر المَلاريا من خلال لدغة البعوض الإناث المصابة بالعدوى عادة.
يعاني المرضى من قشعريرة، تليها حمّى، وقد يعانون من صداع وآلام في الجسم وغثيان، كما قد يشعرون بالتعب.
هنا نوعٌ واحد من المَلاريا يسبِّب أعراضًا خطيرة، مثل الهذيان والتَّخليط الذهنِي، والاختِلاجَات، والغيبوبة، ومشاكل التنفُّس الشديدة، والفشل الكلوي، الإسهال، والموت أحيَانًا.
يقوم الأطباءُ بتشخيص العَدوى عن طريق تحديد أو كشف الأَوَالي (كائنات وحيدة الخلية تسبب العدوى) في عَيِّنَة من الدم أو بإجراء اختبارات دموية أخرى، أو بكليهما.
وتُستخدَم عدَّةُ أدوية مُضادَّة للمَلاريا لعلاج العَدوَى والوقايَة منها (يعتمد نوع العقار المستخدَم على نوع الملاريا الذي يسبّب العدوى، واحتمال مقاومة الأدوية في المنطقة التي حدثت فيها العدوى، والآثار الجانبية للدواء، والتكلفة).
يمكن أن يساعد القضاءُ على مناطق تكاثر البعوض وقتل اليرقات في المياه الراكدة ومنع لدغات البعوض وتناول الأدوية الوقائية قبلَ السفر إلى المناطق المصابة في الوقاية من الملاريا.
يتوفر لقاح الملاريا للأطفال في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية ومناطق أخرى ذات معدلات انتقال عالية.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن العدوى الطفيلية).
المَلاريا هي عدوى بالأوالي تنتشر عن طريق لدغة البعوض الإناث المصابة.
وعلى الرغم من أنّ الأدوية ومبيدات الحشرات جعلت المَلاريا نادرة في الولايات المتحدة، وفي معظم البلدان ذات الموارد المرتفعة، لكنَّ المرضَ ما زال شائعًا ومميتًا في العديد من المناطق.في العام 2020، كان هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا، 95% منها في أفريقيا (انظر تقرير الملاريا العالمي 2021).تشير الإحصائيات إلى أن نحو 627,000 شخص توفوا بسبب الملاريا في العام 2020، معظمهم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.ومنذ العام 2000، انخفضت الوفيات بسبب المَلاريا بنسبة 30٪ تقريبًا نتيجة الجهود التي بذلتها شراكة RBM لدحر الملاريا (Roll Back Malaria).وعلى الرغم من عقود من التراجع، إلا أن أعداد الوفيات ازدادت في العام 2020 نتيجة العراقيل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
في الولايات المتحدة الأمريكية، تُسجَل حوالى 1500 حالة من الملاريا سنويًا.وتحدث معظمُ الحالات لدى المهاجرين، أو الزوار من المناطق المدارية، أو المسافرين العائدين من تلك المناطق.ولكنَّ القليل منها ينجُم عن نقل الدَّم أو لدغة البعوض المحليّ الذي قام بلدغ شخص مصاب.
هل تعلم...
انتقال المَلاريا
تبدأ دورةُ عدوى المَلاريا عندما تلدغ أنثى البعوض شخصًا مصابًا بالملاريا.يبتلع البعوضُ الدَّم الذي يحتوي على الخلايا التناسلية للطفيلي.وعندما يصبح الطفيلي داخلَ البعوض، يَتوالد ويتخلَّق ويهاجر إلى الغدة اللعابية للبعوض.
وحينما تلدغ البعوضةُ شخصًا آخر، تحقن الطفيليَّات مع لعابها.وفي داخل الشخص المصاب حديثًا، تنتقل الطفيليَّات إلى الكبد، وتتكاثر مَرَّةً أخرى.وهي تنضج خلال 1-3 أسابيع في المتوسِّط عادة، ثم تترك الكبدَ وتغزو خلايا الدَّم الحمر للشخص.وتتكاثر هذه الطفيليَّات مَرَّةً أخرى داخل خلايا الدَّم الحمر، ممَّا يَتسبَّب في نهاية المطاف في تمزُّق الخلايا المصابة، مُطلقةً الطفيليَّات التي تغزو خلايا أخرى من الكريّات الحمر.
وفي حالات نادرة جدًّا، ينتقل المرض من الأم المصابة إلى جنينها، أو عن طريق نقل الدَّم الملوث، أو من خلال زرع عضو ملوّث، أو من خلال الحقن بإبرة كانت تستخدم في السابق من قبل شخص مصاب بالملاريا.
أنواعُ المَلاريا
هناك خمسة أنواع من طفيليَّات المَلاريا يمكن أن تصيب البشر:
المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum
المُتَصَوِّرَة النَّشيطَةُ Plasmodium vivax
المُتَصَوِّرَة البَيضَوِيَّة Plasmodium ovale
المُتَصَوِّرَة المَلاريَّة (الوَبالِيَّة) Plasmodium malariae
المُتَصَوِّرَة النُّولِسِيَّة Plasmodium knowlesi (نادرًا)
تُعد المتصورة النشيطة و المتصورة المنجلية أكثر أنواع الملاريا شُيُوعًا.ينجم العدد الأكبر من الوفيات عن المتصورة المنجلية.
يمكن للمتصورة النشيطة و المتصورة البيضوية أن تبقى هاجعة في الكبد وتطلِق على نحوٍ دَوري الطفيليَّات البالغة في مجرى الدم، ممَّا يَتسبَّب في الهجمات المتكرِّرة للأَعرَاض.لا يُقتَل الشَّكل الهاجِع بالعديد من الأدوية المُضادَّة للمَلاريا.
ولكن، لا تبقى المُتَصَوِّرَةُ المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum والمُتَصَوِّرَة المَلاريَّة (الوَبالِيَّة) Plasmodium malariae في الكبد.ومع ذلك، يمكن أن تستمرَّ الأشكال النَّاضجة من المُتَصَوِّرَة المَلاريَّة Plasmodium malariae في مجرى الدَّم لشهور أو حتّى سنوات قبل أن تتسبَّب في ظهور الأعراض.
المتصورة النولسية، التي تصيب القردة بشكلٍ رئيسيّ، وتسبب الملاريا عند البشر أيضًا.غالبًا ما تحدث عند الرجال الذين يعيشون بالقرب من مناطق الغابات في ماليزيا أو يعملون بها، ومناطق أخرى من جنوب شرق آسيا.
أعراض ومُضَاعَفات الملاريا
بعدَ حدوث العدوى، تظهر أعراضُ المَلاريا في غضون بضعة أسابيع إلى عدة أشهر عادة، لكنّها قد لا تحدث حتَّى سنوات لاحقة.
تنطوي المرحلة الأولى من جميع أشكال المَلاريا ما يلي:
الحمَّى والقشعريرة أو النوافض
شعور عام بالمرض (التَّوعُّك)، وصداع، وأوجاع في الجسم، وإرهاق
عندما تتمزق خلايا الدم الحمر المصابة وتطلق الطفيليات، يُصاب الشخص عادة بقشعريرة مرتعشة، تليها حمى يمكن أن تصل إلى 105.8° فهرنهايت (41° مئوية).من الشائِع حدوثُ التعب، والانِزعَاج الغامض (التوعُّك)، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان.تنخفض الحمَّى بعدَ عدَّة ساعات عادة، ويُتبَع ذلك بتعرُّق وتعب شديدَيْن.تحدث الحمَّى بشكلٍ غير متوقَّع في البداية، ولكن مع مرور الوقت، قد تصبح دورية.تحدث الحمّى الدورية وتذهب على مراحل منتظمة.تميل الحمّى إلى الحدوث كلّ 48 ساعة في حالة المتصورة النشيطة والمتصورة البيضوية، وعلى مراحل تمتدّ لمدة 72 ساعة في المتصورة الملارية.غالبًا ما تكون الحمى الناجمة عن المتصورة المنجلية غير دورية، ولكنها تحدث في بعض الأحيان بفوارق 48 ساعة.عادةً ما تسبب عدوى المتصورة النولسية ارتفاعات يومية في درجة الحرارة.
ومع تقدُّم العدوى، يتضخَّم الطحال، وقد يصبح فقرُ الدَّم شًديدًا.كما قد يظهر اليَرقان.
المَلاريا المَنجِلِيَّة Falciparum malaria
هذه العدوى، التي تسبِّبها المُتَصَوِّرَةُ المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum، هي الشكلُ الأكثر خطورة للمَلاريا، ويمكن أن تكون قاتلة إذا لم تُعالج.في المَلاريا المنجلية، تلتصق خَلايا الدَّم الحمر المصابة بالعدوى بجدران الأوعية الدموية الصَّغيرة وتسدُّها، وتلحق الضررَ بعدد من الأعضاء، خاصَّة الدماغ (المَلاريا الدماغية) والرئتين والكليتين والجهاز الهضمي.
بالنسبة إلى المَلاريا المنجلية، يمكن للسوائل أن تتراكم في الرئتين وتُسبب مشاكل تنفسية شديدة (مُتلازمة الضائقة التنفسية الحادة).يمكن أن يؤدي تضرُّر الأعضاء الداخلية إلى انخفاض ضغط الدَّم، ممَّا يؤدي إلى حدوث صدمة أحيانًا.تنطوي الأَعرَاضُ الأخرى للملاريا المنجلية على الإسهال، واليرقان، والفشل الكلوي.كما يمكن أن ينخفضَ مستوى السكَّر (الغلُوكُوز) في الدَّم (انخفاض سكر الدم).قد يصبح مستوى السكر في الدم منخفضًا بشكل يهدّد الحياة لدى الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من الطفيليات في دمائهم.
تعدُّ المَلاريا الدماغية من المُضَاعَفات الخطيرة للملاريا المنجلية بشكل خاص، حيث يمكن أن تسبِّب الحُمَّى الشَّديدة والصداع والنعاس والهذيان والتَّخليط الذهنِي والاختِلاجَات والغيبوبة.وأكثر ما تحدث عندَ الرضَّع والأطفال الصغار والنساء الحوامل، والأشخاص الذين لم يسبق لهم أن تعرَّضوا للإصابة بالمَلاريا، والذين يسافرون إلى المناطق المعرَّضة للخطر.
وتعدُّ حُمَّى البِيلَةِ السَّوداء Blackwater fever من المضاعفات غير المَألوفَة للمَلاريا المنجليَّة؛وهي ناتجة عن تمزُّق أعداد كبيرة من خلايا الدَّم الحُمْر، مما يُسبب تحرر مكونات الخلايا الدموية في مجرى الدم، بما في ذلك الهيمُوغلُوبين.يُفرَغ الهيموغلوبين المُطلق في البول، ويحول لونه إلى الداكن.وقد يكون ضرَر الكلى شديدًا بما فيه الكفاية ليتطلب غَسلَ الكُلى.تعدُّ حُمَّى البِيلَةِ السَّوداء أكثرَ ميلًا لتلحدوث في المَرضَى الذين أخذوا الكينين للعلاج.
إذا أصيبت النساء الحوامل بالملاريا، فقد يكون وزن طفلهنّ منخفضًا عند الولادة أو يكون مصابًا بالعدوى.كما تكون هذه النساء أكثر ميلاً للإجهاض أو ولادة جنين ميت.
تشخيص الملاريا
اختبار دموي تشخيصي سريع
فَحص عَيِّنَة من الدَّم تحت المجهر
يشتبه الطبيبُ في المَلاريا عندما تظهر لدى الشخص الحُمَّى والأَعرَاض المميزة الأخرى خلال أو بعدَ السفر إلى منطقة توجَد فيها المَلاريا.تحدث الحُمَّى الدَّورية في أقلّ من نصف المسافرين الأمريكيين المصابين بالملاريا، ولكن - عند وجودها - تُوحي بتشخيص المَلاريا.
تُشخَّص الملاريا عند كشف طفيليات المتصوّرة Plasmodium من خلال
اختبار دموي تشخيصي سريع يكشف البروتينات التي تطلقها طفيليات الملاريا (في هذا الاختبار، تُوضَع عينة من الدم وبعض المواد الكيميائية على بطاقة الاختبار؛ وبعد حوالى 20 دقيقة، تظهر أشرطة نوعية على البطاقة إذا كان الشخصُ مصابًا بالملاريا)
فحص عَيِّنَة من الدم تحت المجهر
وينبغي إجراء الاختبارين إن أمكن ذلك.إذا لم يرَ الأطباء طفيليات الملاريا في أثناء الفحص المجهري، ولكنهم ما زالوا يشتبهون في الإصابة بها، فإنهم يأخذون عيِّنات دم إضافية كل 4 إلى 6 ساعات للتحقق من الطفيليات.
تحاول المختبراتُ التعرُّفَ إلى أنواع المُتَصَوِّرَة Plasmodium، لأنَّ العلاج والمُضَاعَفات والتَّشخيص تختلف تبعًا للأنواع المسبِّبة.يمكن أن يكشفَ اختبار الدَّم التشخيصي السريع ملاريا المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة بنفس فعالية الفحص المجهري، ولكنه ليس موثوقًا تمامًا بالنسبة للكشف عن غيرها من أنواع المُتَصَوِّرَة ولا يمكنه تمييز الأشخاص الذين يصابون بأكثر من نوع من الملاريا في آن واحد.وهذا هو السبب في ضرورة إجراء كلّ من الاختبار التشخيصي السريع والفحص المجهري للدم إذا كان ذلك متاحًا.
عندَ الاشتباه بعدوى المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum، لابدّ من التقييم والعلاج الفوريين.
علاج المَلاريا
أدوية لعِلاج الملاريا
بعدَ البدء بعلاج المَلاريا، فإن معظم المَرضَى يتحسَّنون في غضون 24 إلى 48 ساعة؛ ولكن في المَلاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum يمكن أن تستمرَّ الحمَّى لمدة 5 أيام.
لعلاج المَلاريا الحادَّة، يستند اختيارُ الأدوية إلى
أعراض الشخص
الأنواع المُعدِيَة من المتصوِّرة
احتمال أن يكون الطفيلي مقاومًا
تختلف إمكانية أن يكون الطفيلي مقاومًا حسب:
نوع المُتَصَوِّرَة Plasmodium
الموقع الجغرافي الذي أُصيبَ الأشخاصُ فيه بالعَدوى
تعتمد أدوية المعالجة على نتائج الاختبارات التشخيصية وموقع التعرّض.ولكن، إذا كان الأطباءُ يشتبهون بشدة في الإصابة بالملاريا، فقد يعالجون الأشخاص حتّى في حال عدم تأكيد نتائج الاختبار للتشخيص، لأن الاختبارات لا تكشف جميع الحالات. وإذا لم تجرِ مُعالجتها، يمكن أن تكونَ الملاريا مهددة للحياة.يقيس الأطباءُ مستوى السكر في الدَّم (الغلُوكُوز)، لاسيَّما في الملاريا المنجلية، ويُعطون الغلُوكُوز إذا انخفض مستواه عن الطبيعي.
ونظرًا إلى أنَّ المَلاريا من المحتمل أن تُهدِّد الحياة، تجري مُعالجة الأشخاص على الفور.يمكن مُعالَجَة معظم حالات الملاريا بالأدوية الفموية.بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون استعمال الأدوية عن طريق الفم، يمكن استعمال الأرتيسونات التي تُعطى عن طريق الوريد.تتطلّب الملاريا الشديدة علاجًا عاجلًا، ويفضّل أن يكون ذلك بإعطاء الأرتيسونات عن طريق الوريد (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDCٍٍ]: الملاريا الشديدة للاطلاع على المعايير).عندما لا يتوفَّر دواء الأرتيسونات على الفور، تُستطب المعالجة الفموية المؤقتة بالأرتيميثير-لوميفانترين أو أتوفاكون-بروغوانيل أو كبريتات الكينين (بالإضافة إلى دوكسيسايكلين أو كلينداميسين عن طريق الوريد)، أو إذا لم يتوفَّر شيء آخر، يبدأ استعمالُ الميفلوكين عن طريق الفم أو بالحبوب المهروسة التي يجري إعطاؤها من خلال أنبوب التغذية لدى أولئك الذين لا يستطيعون تناولَ الأدوية عن طريق الفم.
في بعض المناطق التي تنتشر فيها المَلاريا، قد تكون الأدوية المُضادَّة للملاريا التي تبيعها الصيدليات المحلية مزيّفة.ولذلك، قد ينصح بعضُ الأطبَّاء المسافرين إلى المناطق النائية عالية المخاطر بأخذ شوط كامل من الأدوية المناسبة المضادة للملاريا.ويجري استخدامُ هذه الأدوية إذا أكد الطبيبُ المحلّي أنَّ المسافر لديه مَلاريا.تضمن هذه الإستراتيجية استخدام الأدوية الفعالة وتجنُّب استنفاد الإمدادات المحدودة من الأدوية في البلد الذي تجري زيارته.
المَلاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum
تشتمل المُعالجَاتُ المستخدَمة بشكل شائع، والتي تُؤخَذ عن طريق الفم، على:
أرتيميثير-لوميفانترين Artemether-lumefantrine
أتوفاكون -بروغوانيل Atovaquone-proguanil للملاريا من دون مُضَاعَفات
تُستخدَم الأدويةُ، التي جَرَى تطويرها من مادة الأرتيميسينين artemisinin (مثل أرتيميثير وأرتيسونات artesunate)، في جميع أنحاء العالم الآن، لعلاج ملاريا المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة أو غيرها من أنواع المتصوّرات .يُشتقُّ الأرتيميسينين من أحد الأعشاب الطبية الصينية، ويُدعى تشينغاوسو qinghaosu، وهو يأتي من نبات الشِّيح الحلو sweet wormwood plant.يَجرِي إِعطاءُ بعض أدوية الأرتيميسينين عن طريق الفم، بينما يَجرِي إعطاء الأخرى عن طريق الحقن أو التحاميل.ولكن، لا يبقى أيٌّ منها في الجسم لمدّة كافية لاستخدامه في الوقاية من الملاريا.ولكنّ هذه الأدوية مفيدةٌ للعلاج، لأنها تعمل بسرعة أكبر من الأدوية المُضادَّة للملاريا الأخرى، وهي بشكلٍ عام جيّدة التحمُّل.وهي تُعطَى مع دواء ثانٍ لمنع ظهور مقاومة للدوِاء.ومن هذه التوليفات الدَّوائيَة نذكر أرتيميثر ولوميفانترين (يُعطَيان في قرص واحد).تُستخدَم هذه التوليفةُ في جميع أنحاء العالم، وهي المعالجة المفضّلة في الولايات المتحدة.عندما تكون هناك حاجةٌ إلى العلاج عن طريق الوريد لمعالجة الملاريا الشديدة أو للأشخاص غير القادرين على تناول الأدوية عن طريق الفم، فإن مادة الأرتيسونات هي العلاج المفضّل حتى يمكن البدء بالمعالجة عن طريق الفم.
وعندما لا تكون هناك أي مُضَاعَفات، يمكن ان تعالَج الملاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة Plasmodium falciparum بتوليفة من أتوفاكون وبروغوانيل.
يُعد الكلوروكين خيارًا لعلاج ملاريا المتصورة المنجلية في هاييتي، وجمهورية الدومينيكان، وأمريكا الوسطى غربًا وشمالًا من قناة باناما، وأجزاء من الشرق الأوسط.ولكن المقاومة للكلوروكين منتشرة على نحو واسع الآن في المتصورة المنجلية في أماكن أخرى من العالم.
كان الكينين يُستخدَم مع المضادّ الحيوي دوكسيسايكلين أو في بعض الأحيان مع الكليندامَيْسين على نطاق واسع، ولكن أرتيميثير مع لوميفانترين وأتوفاكون مع بروغوانيل لهما آثار جانبية أقلّ.لقد حلَّت هذه المجموعاتُ من الأدوية إلى حدٍّ كبير محلَّ المُعالجَات التي تحتوي على الكينين.
ويمثِّل مفلوكين Mefloquine الذي يُعطَى بجرعات أعلى من تلك الموصى بها للوقاية عِلاجًا بديلًا؛ ولكن لا يَجرِي استخدامه إلا إذا لم تكن الخيارات الأخرى متوفرة بسبب تأثيراته النفسية المحتملة الشديدة والتأثيرات الجانبية الأخرى.كما أنَّ المقاومة له منتشرة على نطاق واسع في جنوب شرقي آسيا وسجلت في بعض المناطق الأخرى.
بسبب خطر التفاقم إلى مرض شديد عند المصابين بعدوى المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة، ينبغي إدخال الأشخاص إلى المستشفى حتى تتحسن الأعراض وتنخفض كثافة الطفيليات.
المَلاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة النَّشيطَة Plasmodium vivax والبَيضَوِيَّة Plasmodium ovale
يبقى الكلوروكين (أو هيدروكسي كلوروكين) خيارًا فعالًا لعلاجالمتصورة النشيطة والمتصورة البيضوية عدا حالات عدوى المتصورة النشيطة المكتسبة في البلدان ذات الانتشار المرتفع للمتصورة النشيطة المقاومة للكلوروكين (انظر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC): علاج الملاريا).في هذه المناطق، يُعالج الأشخاصُ باستخدام أرتيميثير مع لوميفانترين أو أتوفاكون مع بروغوانيل.
يجري استعمال بريماكين بشكلٍ يومي لمدة 14 يومًا، أو يُعطى التافينوكين كجرعة وحيدة عندَ البالغين (16 عامًا أو أكثر) في نهاية العلاج لمنع حدوث هجمات متكرّرة من المَلاريا.ويقتل كلال الدواءين الطفيليَّات المستديمة في الكبد.ولكن، قبل البدء، يُجرَى اختبارٌ دمويّ لتحرِّي عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز - 6 - فوسفات G6PD.ففي الأشخاص الذين يعانون من عوز هذا الإنزيم، قد يتسبَّب بريماكين وتافينوكوين في انحلال خلايا الدَّم الحمر، ولذلك لا يمكن استعمالُه.
المَلاريا الناجمة عن الأنواع الأخرى
تستجيب المُتَصَوِّرَةُ الوَبالِيَّة (المَلاريَّة) Plasmodium malariae والمُتَصَوِّرَةُ النُّولِسِيَّة Plasmodium knowlesi للكلوروكين.كما أنَّ العقاقيرَ وتَوليفَات الأدوية المستخدَمة لعلاج المَلاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة المقاومة للكلوروكين فعَّالة في مُعالَجَة المَلاريا الناجمة عن هذه الأنواع أيضًا.حيث تقتل هذه الأدوية الطفيليَّات المستمرَّة في الكبد.
الآثارُ الجانبية للأدوية المستخدَمة في علاج الملاريا
قد يكون لأَدوِيَة أرتيميسينين (مثل الأرتيميثير والأرتيسونات) آثار جانبية في بعض الأحيان، تشتمل على الصداع ونَقص الشَّهية والدوخة والضعف.عندما يَجرِي استخدامُ تركيبة من أرتيميثيرمع لوميفانترين، يمكن أن يتفاعل لوميفانترين مع الأدوية الأخرى، ممَّا يَتسبَّب في بعض الأحيان باضطراب نظم القلب.لذا، ينبغي على المَرضَى أن يتأكَّدوا من أنَّ الطبيبَ يعرف كلَّ الأدوية التي يأخذونها، بحيث يمكن تجنُّب التفاعلات بينَ هذه الأدوية.يمكن أن يحدثَ انحلال لخلايا الدَّم الحمر وفقر الدَّم في الأسابيع التالية لإعطاء أرتيسونات، وفي بعض الأحيان لأدوية أخرى من زمرة الأرتيميسينينات artemisinins.تُعطى أدوية الأرتيميسينين للنساء الحوامل فقط إذا لم تكن هناك بدائلُ أخرى، وكانت فائدتها المحتملة تفوق المخاطرَ المحتملة على الجنين.
يعدُّ أتوفاكون مع بروغوانيل جيّدَ التحمُّل عادة، ولكنَّه يسبب طفحًا جلديًا تحسُّسيًا أو أعراضًا معوية في أحيان نادرة.وهو يُعطى للنساء الحوامل أو المرضعات فقط إذا لم تكن هناك بدائل أخرى وكانت فائدته المحتملة تفوق المخاطر المحتملة على الجنين.
يعدُّ الكلوروكين آمنًا نسبيًا للبالغين، والأطفال، والنساء الحوامل عند استخدامه بالجرعات الموصى بها.وهو ذو طعم مرّ، ويمكن أن يسبب الحكة وأعراضًا في الأمعاء، مثل ألم البطن ونقص الشهية والغثيان والإسهال.يجب إبقاءُ الدواء بعيدًا عن الأطفال، لأن الجرعات الزائدة يمكن أن تكونَ قاتلة.هيدروكسي كلوروكينوهو دواء مشابه كيميائيًا له تأثير مضاد للالتهاب ويستخدم بشكل رئيسي في علاج الذئبة والتهاب المَفاصِل الروماتويدي، كما أن له تأثيرًا مضادًا للملاريا.تكون تأثيراته الجانبية مماثلة لتلك التي يُسبِّبها كلوروكين.
ويمكن أن يسبِّب دوكسيسايكلين أعراضًا معوية وعدوى مهبلية بالخميرة لدى النساء، وحساسية لأشعَّة الشمس، ممّا يؤدِّي إلى رد فعل شبيه بحروق الشمس في نسبةٍ صغيرة من الأشخاص.ويجب أن يأخذه المَرضَى مع كوب كامل من السوائل، كما يجب ألاَّ يستلقي المريضُ لعدَّة ساعات للتأكد من أنَّ الدواء وصل إلى المعدة.فإذا لم يصل إلى المعدة، فإنَّه يمكن أن يؤدّي الى تهيج في المريء وألم شديد في الصدر.بما أنّ دوكسيسايكلين يمكن أن يلوِّن أسنان الأطفال الصغار والأجنة بشكل دائم، لا ينبغي أن يعطى للأطفال الذين تقلُّ أعمارهم عن 8 سنوات أو للنِّساء الحوامل.
يسبِّب المفلوكين زيادةً في الأحلام والأرق.كما يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نفسية شديدة واختلاجات عند الأشخاص الذين يعانون من اضطراب اختلاجي (مثل الصرع)، ويؤثر في القلب.وهكذا، يَجرِي تجنُّبُ المفلوكين في المَرضَى الذين يعرفون بأن لديهم اضطرابًا صرعيًا، أو مشاكل نفسية، أو مشاكل في القلب.ولذلك، يُزوَّد المَرضَى الذين يتناولون الدواء بمعلوماتٍ مكتوبة حول آثاره الجانبية.
غالبًَا ما يسبِّب الكينين الصداع والغثيان والتقيؤ والاضطرابات البصرية والرنين في الأذنين.وتسمَّى هذا التوليفةُ من الأعراض التَّسَمُّم بالكينا cinchonism.كما قد يسبِّب الكينين أيضًا انخفاضَ مستوى السكّر في الدَّم لدى المصابين بعدوى المُتَصَوِّرَة المَنجِلِيَّة.
قد تضرّ الأدوية المُضادَّة للملاريا بالجنين.ولذلك، ينبغي استشارةُ خبير بالأمر عندَ مُعالَجَة المرأة الحامِل.
الوقاية من الملاريا
تشتمل الوقاية على ما يلي:
ضبط البعوض
تجنُّب لسعات البعوض
استعمال أدوية وقائية (الوقاية من الملاريا)
تعدُّ تدابير مكافحة البعوض، التي تقوم على القضاء على مناطق التكاثر وقتل اليرقات في المياه الراكدة حيث تعيش، مهمةً جدًّا.
كما أنَّ الأشخاصَ، الذين يعيشون في مناطق انتشار المَلاريا أو يسافرون إليها، يمكن أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحدِّ من التعرُّض للبعوض:
استخدام بخاخ من المبيدات الحشرية (بيرميثرين أو بيريثروم) في المنازل وخارجها
وضع دوارئ على الأبواب والنوافذ
استخدام ناموسيَّات مشبَّعة بالمبيدات الحشرية فوق الأسرَّة
تطبيق طاردات البعوض (التي تحتوي على ثنائي إيثيل تولواميد) على المناطق المكشوفة من الجلد
ارتداء سراويل طويلة وقمصان طويلة الأكمام، وخاصّة بين الغسق والفجر، للوقاية من لدغات البعوض
إذا كان من المحتمل أن يكونَ التعرُّضُ للبعوض طويلًا أو ينطوي على الكثير من البعوض، قم برشِّ البيرميثرين على الملابس قبلَ ارتدائها
من المفيد ارتداء ثياب مُعالجة بمادة طاردة للحشرات تحتوي على البيرميثرين.يبقى بيرميثرين واقياً حتى بعد غسل الثياب لعدّة مرات.تتوفَّر ملابس مُعالجة مسبقًا بالبيرميثرين، ويمكن أن تُؤمِّن وقاية حتى بعد غسلها عدة مرات.
ينبغي إرشاد المرضى الذين يخططون لاستخدام طاردات تحتوي على DEET
تطبيق طارد للحشرات فقط على الجلد المكشوف وفقًا للتوجيهات الموجودة على الملصق، واستخدامه بشكل مقتصد حول الأذنين (لا ينبغي تطبيقه أو رشه على العينين أو في الفم).
غسل الأيدي بعدَ الاستعمال.
لا يُسمَح للأطفال بالتعامل مع طاردات الحشرات (يجب على البالغين رشّ طارد للحشرات على أيديهم، ومن ثمَّ تطبيقه على جلد الأطفال).
تطبيق ما يكفي من طارد الحشرات لتغطية المنطقة المكشوفة.
ينبغي غسلُ المادة الطاردة بعد العودة إلى الداخل.
يجب غسلُ الثياب قبل ارتدائها مجدّدًا، ما لم يُذكر خلاف ذلك من خلال الملصق الخاص بالمنتج.
أدوية الوقاية من المَلاريا
يجب تناول الأدوية للوقاية من الملاريا خلال السفر في المناطق التي توجد فيها.يجري البدءُ بتناول الأدوية وقائية قبلَ أن يبدأ السفر، وبستمرُّ خلال كامل مدّة الإقامة، ويمتدّ لمرحلة من الزمن (تختلف من دواء إلى آخر) بعد أن يتركَ الشخص المنطقة.تقلِّل الأدوية الوقائية من خطر المَلاريا، ولكنها لا تقضي عليها.يمكن استخدامُ عدَّة أدوية للوقاية من المَلاريا (وعلاجها).
ولكن، تعدُّ مقاومة الأدوية مشكلةً خطيرة، خاصة تجاه المتصوِّرة المنجلية الخطرة، وفي مناطق قليلة من العالم تجاه المتصورة النشيطة.بهدف الوقاية، فإن اختيار الدواء يختلف بحسب المنطقة الجغرافية.تتوفَّر معلومات حولَ السفر إلى مواقع محدّدة من مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: الملاريا والمسافرون و معلومات الملاريا والوقاية منها، بحسب البلد).
الأدوية التي تُستخدَمها بشكل أكثر شيوعًا للوقاية من المَلاريا هي
توليفة من أتوفاكون atovaquone وبروغوانيل proguanil (في قرص واحد)
دوكسيسايكلين Doxycycline
تتشابه فعالية هذين العلاجين، ولكنهما يختلفان في التأثيرات الجانبية.وبشكلٍ عام، يكون تحمُّل أتوفاكون مع البروغوانيل أفضل من تحمّل الدوكسيسايكلين (انظر التأثيرات الجانبية للأدوية المستخدمة في علاج الملاريا).
يُعطَى أتوفاكون مع بروغوانيل في قرص واحد، يُؤخَذ يوميًا ابتداء مدَّة 1 إلى يومين قبلَ الرحلة.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدّة 7 أيام بعدَ خروجهم منها.وهو أفضل الأدوية من حيث التحمُّل، ولكن قد تكون له آثار جانبية.وهو لا يُعطى للنساء الحَوامل أو اللواتي يَقُمن بالرضاعة الطبيعية أو الأطفال بوزن يقلّ عن 5 كغ.كما أنَّه لا يمنع الهجمات المتكرِّرة للملاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة النَّشيطَة أو المتصورة البيضوية.
يُؤخَذ دوكسيسايكلين يوميًا ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر إلى منطقة ينتشر فيها الوباء.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء يوميًا في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.وهو جيد التحمُّل عادةً، ولكنَّه يُسبب آثارًا جانبية.لا يُعطى للنساء الحَوامل أو المُرضعات أو للأطفال دون سن 8 سنوات.كما أنَّه لا يمنع الهجمات المتكرِّرة للملاريا الناجمة عن المتصورة النشيطة أو المتصورة البيضوية.
وتشمل الخيارات الدوائية الأخرى للوقاية من الملاريا كلوروكين، وهيدروكسي كلوروكين، وميفلوكين، وبريماكين، وتافينوكين.
يُؤخَذ الكلوروكين مرة بالسبوع ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.يُستخدَم الكلوروكين، للوقاية من المَلاريا في أجزاء قليلة من العالم حيث لم تُطوِّر المُتَصَوِّرَة مقاومةً لها.الكلوروكين هو الدواءُ الوقائي الوحيد الذي يمكن أن يُؤخَذ بأمان من قبل النساء الحوامل.وبذلك، يَنصح الأطباءُ النساءَ الحوامل بعدم السفر إلى المناطق التي تبدي فيها أنواع المتصوِّرة مقاومة للكلوروكين.
يعدّ هيدروكسي كلوروكين، الذي يُستخدَم أيضًا في علاج اضطرابات مناعة ذاتية معينة، فعَّالًا ضد نفس أنواع المُتَصَوِّرَة مثل الكلوروكين.
يُؤخَذ مفلوكينين يوميًا ابتداء من أسبوعين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.يعدُّ المِفلوكين فعالًا للوقاية في العديد من المناطق، ولكن نادرا ما يَجرِي استخدامُه لأنه قد يكون لها آثار جانبية نفسية وغير نفسية شديدة.وهو غيرُ فعَّال أو أقلّ فعالية للوقاية من المتصورِّة المنجلية في جنوب شرقي آسيا، وفي أماكن أخرى أحيَانًا.
بريماكين هو بديلٌ آخر للوقاية، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق تنجم فيها المَلاريا بشكلٍ رئيسي عن المتصورة النشيطة.ولكن قبل أن يبدأ الأشخاص باستعمال بالدواء، يحتاجون إلى فحص دمهم بحثًا عن نقص إنزيم شائع نسبيًا يسمّى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز 6 فوسفات (G6PD) (انظر المزيد حول بعض أسباب فقر الدم).يجب على الذين يعانون من هذا العوز تجنّب تناول بريماكوين، لأنّ الدواء قد يتسبب في انحلال خلايا الدم الحمر لديهم.يُؤخَذ بريماكين يوميًا ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء يوميًا في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدّة أسبوع بعدَ خروجهم منها.كما يُستخدَم بريماكين يوميًا لمدة 14 يومًا أيضًا لمنع وقوع نوبات ملاريا متكرِّرة عندَ المسافرين الذين يتناولون عقاقير أخرى مضادَّة للملاريا (مثل دوكسيسايكلين أو أتوفاكون-البروغوانيل)، أو الذين لديهم تعرض شديد المتصورة النشيطة أو المتصورة البيضوية.
يعدّ تافينوكين بديلًا للوقاية من الملاريا بالنسبة للأشخاص (الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر) المسافرين إلى أي منطقة تنتشر فيها الملاريا.ولكن، كما هي الحال مع البريماكين، قبل أن يبدأ الناس بالدواء، يحتاجون إلى فحص دمهم بحثًا عن نقص إنزيم شائع نسبيًا يسمّى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز 6 فوسفات (G6PD).يجب على الذين يعانون من هذا العوز تجنّب تناول التافينوكوين، لأنّه قد يتسبب في انخلال خلايا الدم الحمر لديهم.يُستَعملُ تافينوكين مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيّام قبل الرحلة.يستمر الأشخاصُ بتناوله كلّ 7 أيام في أثناء إقامتهم ومرة واحدة بعد عودتهم، وبعد 7 أيام من آخر جرعة جرى أخذها في أثناء الرحلة.تُستخدم جرعة واحدة من التافينوكين لمنع تكرار نوبات الملاريا في المسافرين الذين يتناولون أدوية أخرى مضادة للملاريا (مثل دوكسيسايكلين أو أتوفاكون-بروغوانيل)، الذين لديهم تعرّض شديد للمُتَصَوِّرَة النَّشيطَة أو المُتَصَوِّرَة البَيضَوِيَّة.
التطعيم: أوصت منظمة الصحة العالمية باستعمال لقاح RTS,S/AS01 المضاد للملاريا للأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وفي أقاليم أخرى تنتقل فيها ملاريا المتصورة المنجلية بمعدلات متوسطة إلى عالية.(انظر الرابط WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk منظمة الصحة العالمية توصي بإعطاء لقاح ملاريا متطور للأطفال المعرضين للخطر.)
للمَزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: معلومات عن الحمّى الصفراء والملاريا حسب البلد Yellow Fever and Malaria Information, by Country
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها : الملاريا Malaria