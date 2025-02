المَلاريا Malaria

يجب تناول الأدوية للوقاية من الملاريا خلال السفر في المناطق التي توجد فيها.يجري البدءُ بتناول الأدوية وقائية قبلَ أن يبدأ السفر، وبستمرُّ خلال كامل مدّة الإقامة، ويمتدّ لمرحلة من الزمن (تختلف من دواء إلى آخر) بعد أن يتركَ الشخص المنطقة.تقلِّل الأدوية الوقائية من خطر المَلاريا، ولكنها لا تقضي عليها.يمكن استخدامُ عدَّة أدوية للوقاية من المَلاريا (وعلاجها).

ولكن، تعدُّ مقاومة الأدوية مشكلةً خطيرة، خاصة تجاه المتصوِّرة المنجلية الخطرة، وفي مناطق قليلة من العالم تجاه المتصورة النشيطة.بهدف الوقاية، فإن اختيار الدواء يختلف بحسب المنطقة الجغرافية.تتوفَّر معلومات حولَ السفر إلى مواقع محدّدة من مَراكز مُكافَحة الأَمرَاض والوقاية منها (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC]: الملاريا والمسافرون و معلومات الملاريا والوقاية منها، بحسب البلد).

الأدوية التي تُستخدَمها بشكل أكثر شيوعًا للوقاية من المَلاريا هي

توليفة من أتوفاكون atovaquone وبروغوانيل proguanil (في قرص واحد)

دوكسيسايكلين Doxycycline

تتشابه فعالية هذين العلاجين، ولكنهما يختلفان في التأثيرات الجانبية.وبشكلٍ عام، يكون تحمُّل أتوفاكون مع البروغوانيل أفضل من تحمّل الدوكسيسايكلين (انظر التأثيرات الجانبية للأدوية المستخدمة في علاج الملاريا).

يُعطَى أتوفاكون مع بروغوانيل في قرص واحد، يُؤخَذ يوميًا ابتداء مدَّة 1 إلى يومين قبلَ الرحلة.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدّة 7 أيام بعدَ خروجهم منها.وهو أفضل الأدوية من حيث التحمُّل، ولكن قد تكون له آثار جانبية.وهو لا يُعطى للنساء الحَوامل أو اللواتي يَقُمن بالرضاعة الطبيعية أو الأطفال بوزن يقلّ عن 5 كغ.كما أنَّه لا يمنع الهجمات المتكرِّرة للملاريا الناجمة عن المُتَصَوِّرَة النَّشيطَة أو المتصورة البيضوية.

يُؤخَذ دوكسيسايكلين يوميًا ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر إلى منطقة ينتشر فيها الوباء.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء يوميًا في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.وهو جيد التحمُّل عادةً، ولكنَّه يُسبب آثارًا جانبية.لا يُعطى للنساء الحَوامل أو المُرضعات أو للأطفال دون سن 8 سنوات.كما أنَّه لا يمنع الهجمات المتكرِّرة للملاريا الناجمة عن المتصورة النشيطة أو المتصورة البيضوية.

وتشمل الخيارات الدوائية الأخرى للوقاية من الملاريا كلوروكين، وهيدروكسي كلوروكين، وميفلوكين، وبريماكين، وتافينوكين.

يُؤخَذ الكلوروكين مرة بالسبوع ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.يُستخدَم الكلوروكين، للوقاية من المَلاريا في أجزاء قليلة من العالم حيث لم تُطوِّر المُتَصَوِّرَة مقاومةً لها.الكلوروكين هو الدواءُ الوقائي الوحيد الذي يمكن أن يُؤخَذ بأمان من قبل النساء الحوامل.وبذلك، يَنصح الأطباءُ النساءَ الحوامل بعدم السفر إلى المناطق التي تبدي فيها أنواع المتصوِّرة مقاومة للكلوروكين.

يعدّ هيدروكسي كلوروكين، الذي يُستخدَم أيضًا في علاج اضطرابات مناعة ذاتية معينة، فعَّالًا ضد نفس أنواع المُتَصَوِّرَة مثل الكلوروكين.

يُؤخَذ مفلوكينين يوميًا ابتداء من أسبوعين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدة 4 أسابيع بعدَ خروجهم منها.يعدُّ المِفلوكين فعالًا للوقاية في العديد من المناطق، ولكن نادرا ما يَجرِي استخدامُه لأنه قد يكون لها آثار جانبية نفسية وغير نفسية شديدة.وهو غيرُ فعَّال أو أقلّ فعالية للوقاية من المتصورِّة المنجلية في جنوب شرقي آسيا، وفي أماكن أخرى أحيَانًا.

بريماكين هو بديلٌ آخر للوقاية، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يسافرون إلى مناطق تنجم فيها المَلاريا بشكلٍ رئيسي عن المتصورة النشيطة.ولكن قبل أن يبدأ الأشخاص باستعمال بالدواء، يحتاجون إلى فحص دمهم بحثًا عن نقص إنزيم شائع نسبيًا يسمّى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز 6 فوسفات (G6PD) (انظر المزيد حول بعض أسباب فقر الدم).يجب على الذين يعانون من هذا العوز تجنّب تناول بريماكوين، لأنّ الدواء قد يتسبب في انحلال خلايا الدم الحمر لديهم.يُؤخَذ بريماكين يوميًا ابتداء من 1 إلى يومين قبلَ الرحلة أو السَّفر.يستمرّ الأشخاصُ بتناول الدواء يوميًا في أثناء وجودهم في المنطقة المعروفة بانتشار المَلاريا، ولمدّة أسبوع بعدَ خروجهم منها.كما يُستخدَم بريماكين يوميًا لمدة 14 يومًا أيضًا لمنع وقوع نوبات ملاريا متكرِّرة عندَ المسافرين الذين يتناولون عقاقير أخرى مضادَّة للملاريا (مثل دوكسيسايكلين أو أتوفاكون-البروغوانيل)، أو الذين لديهم تعرض شديد المتصورة النشيطة أو المتصورة البيضوية.

يعدّ تافينوكين بديلًا للوقاية من الملاريا بالنسبة للأشخاص (الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر) المسافرين إلى أي منطقة تنتشر فيها الملاريا.ولكن، كما هي الحال مع البريماكين، قبل أن يبدأ الناس بالدواء، يحتاجون إلى فحص دمهم بحثًا عن نقص إنزيم شائع نسبيًا يسمّى عوز نازعة هيدروجين الغلوكوز 6 فوسفات (G6PD).يجب على الذين يعانون من هذا العوز تجنّب تناول التافينوكوين، لأنّه قد يتسبب في انخلال خلايا الدم الحمر لديهم.يُستَعملُ تافينوكين مرة واحدة في اليوم لمدة ثلاثة أيّام قبل الرحلة.يستمر الأشخاصُ بتناوله كلّ 7 أيام في أثناء إقامتهم ومرة واحدة بعد عودتهم، وبعد 7 أيام من آخر جرعة جرى أخذها في أثناء الرحلة.تُستخدم جرعة واحدة من التافينوكين لمنع تكرار نوبات الملاريا في المسافرين الذين يتناولون أدوية أخرى مضادة للملاريا (مثل دوكسيسايكلين أو أتوفاكون-بروغوانيل)، الذين لديهم تعرّض شديد للمُتَصَوِّرَة النَّشيطَة أو المُتَصَوِّرَة البَيضَوِيَّة.

التطعيم: أوصت منظمة الصحة العالمية باستعمال لقاح RTS,S/AS01 المضاد للملاريا للأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء وفي أقاليم أخرى تنتقل فيها ملاريا المتصورة المنجلية بمعدلات متوسطة إلى عالية.(انظر الرابط WHO recommends groundbreaking malaria vaccine for children at risk منظمة الصحة العالمية توصي بإعطاء لقاح ملاريا متطور للأطفال المعرضين للخطر.)