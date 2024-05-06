الكاربابينيمات Carbapenems هي فئة فرعية من المضادَّات الحيوية التي تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).كما تنطوي المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام على السيفالوسبورينات والمونوباكتامات والبنسلينات أيضًا.

الكاربابينيمات هي من المضادَّات الحيوية واسعة الطيف،أي أنَّها فعَّالة ضدَّ العديد من أنواع البكتيريا، ومن بينها البكتيريا المُقاوِمَة للعديد من المُضادات الحيوية الأخرى.

وتنطوي الكاربابينيمات على الآتي:

إرتابينيم ertapenem

إيميبينيم Imipenem

الميروبينيم Meropenem

تيبيبينم (Tebipenem)

ينبغي إعطاء الكاربابينيمات عن طريق الحقن.وغالبًا ما تستخدم مع الأمينوغليكوزيدات لعلاج بعض حالات العدوى، وذلك لأن استخدامهما مع بعضهما بعضًا يعزز من فعاليتهما معًا.

يُعطى دواء إيميبينيم دائمًا بالمشاركة مع الدواء سيلاستاتين، وأحيَانًا ريليباكتام.إن سيلاستاتين وريليباكتام ليسا مضادين حيويين.وهما يساعدان على إطالة تأثير إميبينيم عن طريق حمايته من التفكُّك.

تمتلك بعض البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هُو الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع بيتا لاكتام، تعمل الكاربابينيمات من خلال منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.

في حالاتٍ نادرةٍ، ولأنَ الكاربابينيمات تكون مشابهة للبنسلينات من الناحية البنيويَّة، يكون للأشخاص الذين لديهم استجابة تحسسية للبنسلينات، استجابة تحسسية للكاربابينيمات.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).