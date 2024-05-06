الكاربابينيمات Carbapenems هي فئة فرعية من المضادَّات الحيوية التي تسمى المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتام (المضادات الحيوية التي لها بنية كيميائية تسمى حلقة بيتا لاكتام).كما تنطوي المضادَّات الحيوية من نوع بيتا لاكتام على السيفالوسبورينات والمونوباكتامات والبنسلينات أيضًا.
الكاربابينيمات هي من المضادَّات الحيوية واسعة الطيف،أي أنَّها فعَّالة ضدَّ العديد من أنواع البكتيريا، ومن بينها البكتيريا المُقاوِمَة للعديد من المُضادات الحيوية الأخرى.
وتنطوي الكاربابينيمات على الآتي:
إرتابينيم ertapenem
إيميبينيم Imipenem
الميروبينيم Meropenem
تيبيبينم (Tebipenem)
ينبغي إعطاء الكاربابينيمات عن طريق الحقن.وغالبًا ما تستخدم مع الأمينوغليكوزيدات لعلاج بعض حالات العدوى، وذلك لأن استخدامهما مع بعضهما بعضًا يعزز من فعاليتهما معًا.
يُعطى دواء إيميبينيم دائمًا بالمشاركة مع الدواء سيلاستاتين، وأحيَانًا ريليباكتام.إن سيلاستاتين وريليباكتام ليسا مضادين حيويين.وهما يساعدان على إطالة تأثير إميبينيم عن طريق حمايته من التفكُّك.
تمتلك بعض البكتيريا غطاءً خارجيًا (جدارًا خلويًا) يحميها.وكما هُو الحال بالنسبة إلى المضادَّات الحيوية الأخرى من نوع بيتا لاكتام، تعمل الكاربابينيمات من خلال منع البكتيريا من تشكيل هذا الجدار الخلوي، ممَّا يؤدِّي إلى موت البكتيريا.
في حالاتٍ نادرةٍ، ولأنَ الكاربابينيمات تكون مشابهة للبنسلينات من الناحية البنيويَّة، يكون للأشخاص الذين لديهم استجابة تحسسية للبنسلينات، استجابة تحسسية للكاربابينيمات.
الكاربابينيمات carbapenems
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
إيرتابينيم ertapenem
أميبينيم / سيلاستاتين Imipenem/cilastatin
إيميبينيم/سيلاستاتين/ريليباكتام Imipenem/cilastatin/relebactam
الميروبينيم Meropenem
ميروبينيم Meropenem / فابورباكتام vporbactam
تيبيبينم (Tebipenem)
عَدوى في البطن وعدوى بوليَّة
عَدوَى بسبب مُقاومة البكتيريا الحسَّاسة لمُضادَّاتٍ حيويَّةٍ أخرى
باستثناء دواء إيرتابينيم، عدوى الزَّائفة أو عدوى المكورات المعوية
في حالات غير شائعة، اختلاجات (يزداد الخطر بعض الشيء مع دواء إميبينيم)
تَخليط ذهنيّ
في حالاتٍ نادرةٍ، استجابة تحسسية عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للبنسلين
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدام الكاربابينيمات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
عندما أعطيت بعض الكاربابينيمات لبعض الحيوانات الحوامل، لوحظت تأثيرات ضارة على الجنين، ولكن لم يُلاحظ هذا الأثر مع جميع الكاربابينيمات أو عند جميع الحيوانات الحوامل التي تم اختبارها.لا تتوفر سوى بيانات سلامة محدودة بالنسبة للنساء الحوامل ولا يمكن استبعاد الخطر على الجنين.ينبغي عدم استعمال الكاربابينيمات إلا عند المريضات الحوامل اللواتي لا تكون المضادَّات الحيوية الأكثر أمانًا خيارًا متاحًا بالنسبة لهنّ.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
تُطرح كميات صغيرة من الكاربابينيمات في حليب الأم، ولكن بيانات السلامة محدودة، لذلك لا يمكن استبعاد التأثيرات الضارة على الرضيع تمامًا.
من المحتمل أن يؤثر استخدام كاربابينيم في أثناء الرضاعة الطبيعية على توازن البكتيريا الطبيعية في الجهاز الهضمي للطفل.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)