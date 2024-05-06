السلفوناميدَات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية التي تكون فعَّالة ضدّ العديد من البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام.يجري تطبيق بعض السلفوناميدات على الجلد مُباشرةً (موضعيًا) لعلاج الحروق والعدوى الجلدية والمهبلية والعينية.
تنطوي السلفوناميدات على الآتي:
مافينيد mafenide
سلفاسيتاميد sulfacetamide
سلفاديازين Sulfadiazine
سلفادوكسين
سلفاميثيزول sulfamethizole
سلفانيلاميد
سلفاسالازين
سُلفيزوكسازول sulfisoxazole
من الشائع أن يستخدم السلفاميثوكسازول (SMX) في توليفةٍ معَ التريميثوبريم (TMP).وتُسمَّى هذه التوليفة TMP مع SMX.
تعمل السلفوناميدات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج شكل من أشكال حمض الفوليك الذي تحتاجه للنمو والتكاثر.
السلفوناميدات sulfonamides
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
مافينيد mafenide
سلفاسيتاميد sulfacetamide
سلفاديازين Sulfadiazine
سلفادوكسين
سلفاميثيزول sulfamethizole
سلفانيلاميد
سلفاسالازين
سُلفيزوكسازول sulfisoxazole
عَدوى السَّبيل البوليّ (باستثناء سلفاسالازين وسلفاسيتاميد ومافينيد)
بالنسبة للسلفانيلاميد:التهاب المهبل
بالنسبة إلى السلفاسالازين: الدَّاء المعويّ الالتهابيّ
بالنسبة إلى السلفاسيتاميد: حالات عدوى سطحية في العين
بالنسبة إلى المافينيد والسلفاديازين: فقط موضعيًا لمعالجة الحروق
بالنسبة إلى التريميثوبرين والسلفاميثوكسازُول: عدوى الجلد النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).
غثيان وقيء وإسهال
الاستجابات التحسُّسية بما في ذلك الطفح الجلدي، والتأق، والوذمة الوعائية
بلورات في البول (نادرًا)
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
حساسيَّة لضوء الشَّمس
زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات (انظر الجدول المزيد عن بعض أسباب فقر الدم)، تفكُّك كُريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)
G6PD = عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
استخدَام السلفوناميدات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية
ينبغي عدم استخدام السلفوناميدات في أثناءِ فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.ولكن، ينبغي عدم استخدامها عندما يقترب موعد الولادة، لأن أخذها في ذلك الوقت قد يُسبب اليرقان الذي قد يكون شديدًا بما يكفي للتسبب في ضرر في الدماغ (اليرقان النووي) عندَ الجنين أو عند حديث الولادة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
ينبغي عدَم أخذ السلفوناميدات في أثناء الرِّضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)