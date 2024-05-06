السلفوناميدات sulfonamides

السلفوناميدَات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية التي تكون فعَّالة ضدّ العديد من البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام.يجري تطبيق بعض السلفوناميدات على الجلد مُباشرةً (موضعيًا) لعلاج الحروق والعدوى الجلدية والمهبلية والعينية.

تنطوي السلفوناميدات على الآتي:

مافينيد mafenide

سلفاسيتاميد sulfacetamide

سلفاديازين Sulfadiazine

سلفادوكسين

سلفاميثيزول sulfamethizole

سلفاميثوكسازول (في توليفةٍ مع تريميثوبريم trimethoprim)

سلفانيلاميد

سلفاسالازين

سُلفيزوكسازول sulfisoxazole

من الشائع أن يستخدم السلفاميثوكسازول (SMX) في توليفةٍ معَ التريميثوبريم (TMP).وتُسمَّى هذه التوليفة TMP مع SMX.

تعمل السلفوناميدات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج شكل من أشكال حمض الفوليك الذي تحتاجه للنمو والتكاثر.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).