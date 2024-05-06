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السلفوناميدات sulfonamides

حسبBrian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
تمت مراجعته شوّال 1445

السلفوناميدَات هي زُمرَةٌ من المضادَّات الحيوية التي تكون فعَّالة ضدّ العديد من البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام.يجري تطبيق بعض السلفوناميدات على الجلد مُباشرةً (موضعيًا) لعلاج الحروق والعدوى الجلدية والمهبلية والعينية.

تنطوي السلفوناميدات على الآتي:

من الشائع أن يستخدم السلفاميثوكسازول (SMX) في توليفةٍ معَ التريميثوبريم (TMP).وتُسمَّى هذه التوليفة TMP مع SMX.

تعمل السلفوناميدات عن طريق منع البكتيريا من إنتاج شكل من أشكال حمض الفوليك الذي تحتاجه للنمو والتكاثر.

الجدول

السلفوناميدات sulfonamides

الدواء

الاستخدامات الشائعة

بعض التأثيرات الجانبية المحتملة

مافينيد mafenide

سلفاسيتاميد sulfacetamide

سلفاديازين Sulfadiazine

سلفادوكسين

سلفاميثيزول sulfamethizole

سلفانيلاميد

سلفاسالازين

سُلفيزوكسازول sulfisoxazole

تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول

عَدوى السَّبيل البوليّ (باستثناء سلفاسالازين وسلفاسيتاميد ومافينيد)

بالنسبة للسلفانيلاميد:التهاب المهبل

بالنسبة إلى السلفاسالازين: الدَّاء المعويّ الالتهابيّ

بالنسبة إلى السلفاسيتاميد: حالات عدوى سطحية في العين

بالنسبة إلى المافينيد والسلفاديازين: فقط موضعيًا لمعالجة الحروق

بالنسبة إلى التريميثوبرين والسلفاميثوكسازُول: عدوى الجلد النَّاجمة عن البكتيريا التي تتأثر بالمُضاد الحيوي وتكون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبية Staphylococcus aureus المقاومة للميثيسيللين (MRSA).

غثيان وقيء وإسهال

الاستجابات التحسُّسية بما في ذلك الطفح الجلدي، والتأق، والوذمة الوعائية

بلورات في البول (نادرًا)

انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء

حساسيَّة لضوء الشَّمس

زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين

بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات (انظر الجدول المزيد عن بعض أسباب فقر الدم)، تفكُّك كُريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)

G6PD = عَوَز نازِعَةِ هيدرُجين الغلُوكُوز -6- فُسفات

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).

استخدَام السلفوناميدات في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية

ينبغي عدم استخدام السلفوناميدات في أثناءِ فترة الحمل إلا عندما تفوق فوائد العلاج المخاطر.ولكن، ينبغي عدم استخدامها عندما يقترب موعد الولادة، لأن أخذها في ذلك الوقت قد يُسبب اليرقان الذي قد يكون شديدًا بما يكفي للتسبب في ضرر في الدماغ (اليرقان النووي) عندَ الجنين أو عند حديث الولادة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)

ينبغي عدَم أخذ السلفوناميدات في أثناء الرِّضاعة الطبيعيَّة.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.