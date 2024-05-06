تريميثوبريم هو مُضادّ حيويّ يتوفر كدواء مفرد أو كتوليفةٍ مع السلفاميثوكسازول (المُضاد الحيوي السلفوناميد).

يكُون استخدام تريميثوبريم وتوليفة من تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول (TMP/SMX) فعالًا ضد العديد من البكتيريا إيجابية الغرام والبكتيريا سلبية الغرام، بما فيها البكتيريا التي تتأثر بالمُضادات الحيوية وتكون مقاومة لمُضادَّات حيوية أخرى، مثل العنقودية الذهبية المُقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وبعض الأوالي (حلقيات الأبواغ ومتماثلات الأبواغ)، والفطريات ( المُتكيِّسة الرئويَّة).يُعزِّزُ استخدام التريميثوبريم والسلفاميثوكسازول في آنٍ واحدٍ من فعاليتهما معًا.

يعمل هذان المضادان الحيويان عن طريق منع البكتيريا من إنتاج نوع حمض الفوليك الذي تحتاجه لكي تقوم بوظائفها.

الجدول

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).