تريميثوبريم هو مُضادّ حيويّ يتوفر كدواء مفرد أو كتوليفةٍ مع السلفاميثوكسازول (المُضاد الحيوي السلفوناميد).
يكُون استخدام تريميثوبريم وتوليفة من تريميثوبريم وسلفاميثوكسازول (TMP/SMX) فعالًا ضد العديد من البكتيريا إيجابية الغرام والبكتيريا سلبية الغرام، بما فيها البكتيريا التي تتأثر بالمُضادات الحيوية وتكون مقاومة لمُضادَّات حيوية أخرى، مثل العنقودية الذهبية المُقاومة للميثيسيلين (MRSA)، وبعض الأوالي (حلقيات الأبواغ ومتماثلات الأبواغ)، والفطريات ( المُتكيِّسة الرئويَّة).يُعزِّزُ استخدام التريميثوبريم والسلفاميثوكسازول في آنٍ واحدٍ من فعاليتهما معًا.
يعمل هذان المضادان الحيويان عن طريق منع البكتيريا من إنتاج نوع حمض الفوليك الذي تحتاجه لكي تقوم بوظائفها.
التريميثوبريم و السلفاميثوكسازول
الدواء
الاستخدامات الشائعة
بعض التأثيرات الجانبية المحتملة
التريميثوبريم*
التريميثوبريم والسلفاميثوكسازول (TMP/SMX)
حالات عَدوى ناجمة عن بكتيريا تتأثر بالمضادات الحيوية وتكُون مُقاوِمَةً لمُضادَّات حيوية أخرى، بما فيها العنقودية الذهبيَّة Staphylococcus aureus المُقاوِمَة للميثيسيلين (MRSA)
عدوى مُزمِنَة في البروستات التهاب البروستات
عدوى المثانة عند النساء
الوقاية من تكرار عدوى السبيل البولي عندَ النساء والأطفال
عدوى معوية بسبب بكتيريا مختلفة، مثل الإشريكية القولونية (E. coli)
العلاج والوقاية من الالتهاب الرئوي الناجم عن المُتَكَيِّسَةُ الرِّئَوِيَّة الجيروفيسيَّة (نوع من الفطريات)
تريميثوبريم وحده:التهاب البروستات المزمن وعلاج عدوى السبيل البولي والوقاية منها عند الأشخاص الذين لديهم حساسية للسلفوناميدات
غثيان وقيء وإسهال
ردات فعل تحسسية (بما في ذلك الطفح الجلدي)
بلورات في البول (نادرًا)
انخفاض في تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وكريات الدَّم البيضاء
حساسيَّة لضوء الشَّمس
زيادة مُحتَملة في الميل نحو النَّزف إذا جرى استخدامها مع الوارفارين
الفشل الكلوي عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الكُلى
* يُسبب دواء تريميثوبريم تأثيرات جانبية مشابهة لتأثيرات سلفاميثوكسازول، ولكنها أقل شيوعًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المضادات الحيوية).
الاستخدام في أثناء الحمل والرضاعة الطبيعيَّة
ينبغي تجنب تريميثوبريم/سلفاميثاكسازول في أثناء الثلث الأول من الحمل.تُعدُّ عيوب في الدماغ والحبل النخاعي (عيوب الأنبوب العصبي)، مثل السِّنسِنَة المشقوقة، خطرًا.ينبغي عدم استخدام توليفة تريميثوبريم/سلفاميثوكسازول في أثناء الحمل أو عند حديثي الولادة، وذلك لأنها قد تسبب اليرقان وتزيد من خطر تضرُّر الدماغ (اليرقان النووي) عند الجنين أو حديث الولادة.(انظر أيضًا أمان الأدوية في أثناء الحمل.)
لا يُشجِّعُ الأطباءُ عادةً على استخدام توليفة التريميثوبريم وسلفاميثوكسازول، وذلك لأنَّ السلفاميثوكسازول ينتقِلُ إلى حليب الثَّدي.يُعَدّ استخدام تريميثوبريم في أثناء الرضاعة الطبيعية مقبولاً عمومًا.(انظر أيضًا استعمال الأدوية والمواد في أثناء الإرضاع الطبيعي.)