لمحة عامة عن عدوى الفيروسة المنقولة بالمفصليَّات Arbovirus، والفيروس الرَّملي Arenavirus، والفيروس الخيطي Filovirus

المصطلح اللاتيني للفيروسات المنقولة بالمفصليات (آربوفايروس Arbovirus) هو اختصار لـ arthropod-borne viruarthropod-borne virus."الآربوفايروس" ليس نوعًا واحدًا من الفيروسات.يُطلق العلماء تسمية الفيروس المنقولة بالمفصليَّات arbovirus على أكثر من 250 فيروسًا مختلفًا من الكثير من العائلات المختلفة للفيروسات التي تنتشر إلى البشر أو الحيوانات عن طريق بعض المَفصليات التي تتغذى على الدَّم.تشتمل المفصليات على الحشرات (مثل الذباب والبعوض) والقراد.يتسبَّب ما لا يقل عن 80 نوعًأ من الفيروسات المنقولة بالمفصليات في حدوث المرض عند الأشخاص.

تنتقل مُعظم الفيروسات المنقولة بالمفصليات عن طريق البعوض، ولكن ينتقل بعضها عن طريق القراد، وينتقل فيروس واحد منها (فيروس الأُرُوبُوش Oropouche virus) عن طريق الذباب الصغير، وبعضها الأخر عن طريق ذباب الرمل.تنتشر العدوى بالفيروسات المنقولة بالمفصليَّات عندما تلدغ الحشرة أو القُراد حيوانًا مصابًا بالعدوى، ثم تلدغ حيوانًا أو شخصًا آخر.لا تنتشر معظمُ حالات عدوى الفيروسات المنقولة بالمفصليات من شخصٍ لآخر، وربما يعود ذلك إلى أنَّ كميَّة الفيروس في دم الإنسان غير كافية لنقل العدوى إلى مفصلي الأرجل الناقل.وتنطوي الاستثناءات على داء شيكونغونيا chikungunya وحالات العدوى بالفيروسات المُصفِّرة حمى الضنك والحمَّى الصفراء والعدوى بفيروس زيكا، والتي يمكن أن تنتقل من شخصٍ لآخر عن طريق البعوض.كما يمكن أن ينتشر فيروس زيكا في أثناء النشاط الجنسي.ومن غير الشائع انتشار فيروسات حمى الضَّنك وشيكونغونيا وزيكا عن طريق نقل الدَّم أو التبرُّع بالأعضاء أو من الأم إلى الوليد عند الولادة.لم يجرِ إثبات أنَّ الاتصال العارض واليومي ينقل الفيروسات المنقولة بالمفصليَّات من شخصٍ لآخر.

ينتشر الآن الكثير من الفيروسات المنقولة بالمفصليَّات التي كان يقتصر وجودها على أجزاء قليلة من العالم.تشتمل هذه الفيروسات على فيروس شيكونغونيا وفيروس حمَّى القرم والكونغو النَّزفيَّة وفيروس التهاب الدِّماغ الياباني وفيروس حمَّى الوادي المُتصدِّع وفيروس غرب النيل وفيروس نهر روس وفيروس زيكا.تنتشر هذه الفيروساتُ بشكلٍ جزئي لأن تغّيُرات المناخ قد أدّت إلى زيادة المناطق التي يمكن للبعوض الذي ينقل عدوى الفيروسات أن يعيش فيها؛كما قد يُصاب المسافرون في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، ثمَّ يعودون إلى منازلهم ويتمُّ لدغهم من قبل البعوض، ممَّا يؤدِّي إلى انتقال الفيروس إلى أشخاصٍ آخرين.

ينتشر فيروس الشيكونغونيا عن طريق نوعٍ معينٍ من البعوض يُدعى البعوضة الزَّاعجة.جرى اكتشاف هذا الفيروس للمرَّة الأولى في إفريقيا ولكنه انتشر مؤخرًا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبيَّة والشماليَّة.تُسبِّبُ عدوى فيروس شِيكُونغُونيا Chikungunya عادةً حمى وآلامًا شديدة في مفاصل اليدين والقدمين غالبًا.كما قد يُعاني الأشخاص المصابون بالعدوى من الصُّداع أو من ألمٍ في العضلات أو تورُّمٍ في المَفاصِل أو من طفحٍ جلدي.يشعر معظمُ الأشخاص بالتحسُّن في غضون أسبوع ، ولكن يمكن أن يستمرَّ ألم المَفصِل لأشهر أو حتَّى لسنوات في بعض الأحيان.