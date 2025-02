عَدوَى فيروس زيكا

يظهر فيروسُ زيكا في الدَّم خلال الأسبوع الأوَّل من العَدوَى.وعندما يلدغ البعوضُ شخصًا مصابًا العَدوَى، فإنَّه يبتلع الدَّم الذي يحتوي على الفيروس؛يتكاثر الفيروس في البعوض، وبعد أيام قليلة، يمكنه نقل الفيروس إلى ذلك الشخص عندما يلسعه.

ولذلك، فإنَّ الأشخاصَ الذين سافروا إلى مناطق تشيع فيها عدوى فيروس زيكا قد يكون لديهم فيروسُ زيكا في دمائهم عندما يعودون إلى ديارهم.وإذا كانوا يعيشون في منطقة يوجد فيها بعوض الزاعجة، فقد يلسعهم البعوض، ثم ينشر الفيروسَ إلى أشخاصٍ آخرين يعيشون في المنطقة، ممَّا يؤدِّي إلى انتقال محلِّي لفيروس زيكا.

على الرغم من أنَّ فيروسَ زيكا ينتشر عن طريق البعوض عادة، فإنه قد ينتشر بطرق أخرى:

الجِماع الجنسي (المهبلي، أو الشرجي، أو الفموي) وتشارُك الأدوات الجنسية

امرأة حامِل مصابة بالعدوى إلى طفلها قبلَ الولادة أو خلالها

نقل الدَّم أو زراعة عضو

يمكن للأشخاص المصابين بعدوى فيروس زيكا نقل الفيروس من خلال الجِماع الجنسي في كثيرٍ من الظروف:

إذا لم تسبِّب العدوى أيَّ أعراض

قبل أن تبدأَ الأَعرَاض لديهم

خلال ظهور الأعراض لديهم

بعدَ زوال الأعراض

تكون مدَّة بقاء فيروس زيكا في السائل المنوي أطول بكثير من مدة بقائه في الدَّم وسوائل الجسم الأخرى.ويمكن أن ينتشرَ من الرِّجال المصابين بالعدوى إلى شركائهم الجنسيين (ذكورًا وإناثًا) من خلال الاتِّصال الجنسي غير المحمي (من دون الواقي الذكري)، بما في ذلك الجنسُ المهبلي والجنسُ الشرجي والجنس الفموي (انظر أيضًا فيروس زيكا :الانتقال الجنسي والوقاية Zika: Sexual Transmission and Prevention) .

كما يبقى فيروس زيكا في السَّوائل المهبلية بعدَ أن يختفي من الدَّم والبول.ولذلك، يمكن للنساء المصابات بالعدوى نشر الفيروس إلى شركائهنَّ الذكور في أثناء الجِماع.

وقد أُبلِغ عن الانتقال بالدَّم عن طريق نقل الدَّم في البرازيل.ولكن، لم يَجرِ تأكيدُ حالات الانتقال بالدَّم عن طريق نقل الدَّم في الولايات المتَّحدة.

كما يمكن أن ينتشرَ فيروس زيكا من الأمِّ إلى الطفل في أثناء الحمل أو خلال الفترة المحيطة بوقت الولادة.

وفي الوقت الحاضر، لم ترد تقارير عن إصابة الرضَّع بفيروس زيكا من خلال الرضاعة الطبيعية.وعلى الرغم من أنَّ المادة الوراثية لفيروس زيكا وُجِدت في حليب الثدي، لكنَّ المنافع الغذائية لحليب الثدي للرضيع تفوق خطرَ انتقال العدوى من حليب الثدي.(See Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Zika Transmission and World Health Organization [WHO]: Guideline: infant feeding in areas of Zika virus transmission, 2nd edition.)