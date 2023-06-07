التَسَمُّم السُجُقِّيّ Botulism

تُشكل جرثومة المِطَثِّيَّة الوَشِيقِيَّة Clostridium botulinum خلايا هاجعة تُسمَّى الأبواغ spores.تاجد هذه الأبواغ الخاملة على نطاق واسع في البيئة، بما في ذلك التربة ومياه الأنهار والبحار.وكما هيَ الحال في البذور، يمكن أن تكون الأبواغ موجودة في حالة خاملة لسنواتٍ كثيرة، وتكون شديدة المقاومة للتَّخريب، كالحرارة على سبيل المثال.وعندَ وجود الرطوبة والمغذيات، وغياب الأكسجين (كما هيَ الحال في الأمعاء أو المَرطَبانِ المَختوم أو العلب المختومة)، تبدأ الأبواغ في النمو وتنتج السموم.لا يتمّ تخريبُ بعض السموم التي تنتجها المِطَثِّيَّةُ الوَشِيقِيَّة Clostridium botulinum بواسطة حمض المعدة أو الإنزيمات الواقية في الأمعاء.

من الشائع وجودُ المِطَثِّيَّة الوَشِيقِيَّة Clostridium botulinum في البيئة المُحيطة، ويمكن أن تنتقل الأبواغ عن طريق الهواء.تنجم الكثير من حالات التسمم الوشيقي عن تناول أو استنشاق كميات صغيرة من التربة أو الغبار.بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الذيفان كسلاح.كما يمكن أن تدخل الجراثيم إلى الجسم من خلال العينين أو من خلال شِقٍّ في الجلد.

ومن النَّادر أن يحدثَ التَّسَمُّم الوَجائِيّ بعد حقن ذيفان الوشيقية (onabotulinumtoxinA) لأسباب تجميليَّة، مثل إزالة التجاعيد، أو لأسباب طبية، مثل معالجة صداع الشقيقة.

ولكنَّ معظمَ الحالات تنجم عن تناول الأطعمة التي تحتوي على السُّموم.

توجد أشكال مختلفة من التسمّم السجقي، ولها أسبابٌ مختلفة.والأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا هي:

التَّسَمُّمُ السُّجقي المنقول بالغذاء

تَسَمُّمُ الجُرْحِ السُّجُقِّيّ Wound botulism

التسمم الوشيقي عند الرضع (تمت مناقشته في موضعٍ آخر)

شكلٌ نادرٌ من التسمم الوشيقي يُسمَّى التسمم الوشيقي الدموي المعوي.قد يحدث إذا دخلت الأبواغ إلى أمعاء الشخص وأنتجت الذيفان هناك.عندما تحدث الإصابة بالتسمم الوشيقي الدموي المعوي عند الرضع، فتُسمى التسمم الوشيقي عند الرضع.يُطلق اسم التسمم الوشيقي الدموي المعوي عند البالغين على التسمم الوشيقي عند الأطفال بعمر سنة واحدة فما فوق وعند البالغين.تختلف هذان النوعان من التسمم الوشيقي الدموي المعوي عن التسمم الوشيقي المنقول بالغذاء، والذي يكون أكثر شيوعًا عندما يستهلك الأشخاص طعامًا ملوثًا بالذيفان نفسه.من غير الواضح كيف تصل الأبواغ إلى الأمعاء في التسمم الوشيقي الدموي المعوي.بالنسبة إلى الرُّضَّع، قد يكون المصدر هو بلع العسل أو التواجد بالقرب من التربة الملوَّثة.بالنسبة إلى البالغين، يواجه الأشخاص الذين خضعوا لجراحة في المعدة أو الأمعاء، والمصابين بداء المعي الالتهابي، والذين استعملوا المضادَّات الحيوية خطرًا أكبر للإصابة بالتسمم الوشيقي الدموي المعوي.

التَّسَمُّمُ السُّجقي المنقول بالغذاء قد يحدث التسمّم السجقي أو الوشيقي عندما يأكل الشخص طعامًا يحتوي على ذيفان الوشيقية botulinum toxin، الذي تُنتجه المِطَثِّيَّةُ الوَشِيْقِيَّة.يدخل الذيفان إلى مجرى الدم من الأمعاء الدقيقة ثم ينتقل إلى الأعصاب.يمكن للأغذية المخزنة أن تُسبب التسمم السجقي إذا جرى طهيها بطريقة غير مناسبة قبلَ تخزينها. وأكثر مصادر التَّسَمُّمُ السُّجقي المنقول بالغذاء شيوعًا هي الأطعمة المُعلَّبة في المنزل، لاسيَّما الأطعمة ذات المحتوى الحمضي المنخفض، مثل الهليون والفاصوليا الخضراء والشمندر والذرة وتشتمل المصادرُ الأخرى على الثوم المفروم في الزيت والفلفل الحار والطماطم المعلّبة، والبطاطا المشوية المغلفة بالرقائق التي تُركت في درجة حرارة الغرفة لمدّةٍ طويلة، والأسماك المُعلَّبة أو المُخمَّرة في المنزل.ولكن، ينجم حَوالى 10٪ من الفاشيات عن تناول الأطعمة المُعَدَّة تجاريًا - لاسيَّما الخضار والأسماك والفاكهة والتوابل (مثل الصلصة).في حالاتٍ أقل شيوعًا، يحدُث التسمم السجقي بسبب تناول لحوم البقر، ومنتجات الألبان، ولحم الخنزير، والدواجن، أو بعض الأطعمة الأخرى. إن تبريد الطَّعَام لا يجعله آمنًا، لأن المطثيات Clostridia قد تنتج بعض السموم (أو الذيفانات) في درجات حرارة الثلاجة الاعتيادية.