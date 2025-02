يُعطى لقاح التهاب الكبد A عن طريق الحقن في العضل.كجزء من التطعيمات الروتينية في مرحلة الطفولة، تُعطى جرعتين لجميع الأطفال: عادةً في عمر 12-23 شهرًا وثم بعد مرور 6 إلى 18 شهرًا.يمكن للبالغين غير المُلقحين أن يحصلوا أيضًا على هذا اللقاح ثنائي الجرعات.بعد الجرعة الأولى، يكون الشخص محصنًًا تمامًا لمدة 6 إلى 12 شهرًا، وبعد الجرعة الثانية، يحظى الشخص بحماية لمدة 14 إلى 20 عامًا على الأقل.(See CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

يتوفر أيضًا لقاح يجمع بين لقاحي التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.يُعطى هذا اللقاح بشكل سلسلة من 3 أو 4 جرعات للأشخاص الذين يبلغون 18 عامًا فأكثر.

ويوصى بإعطاء لقاح التهاب الكبد A للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين الذين لم يتم تطعيمهم من قبل.

كما يُوصَى أيضًا بإعطاء اللقاح للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب الكبد A بشكل أكبر، مثل ما يلي:

الأشخاص الذين يسافرون إلى أو يعملون في المناطق التي تكون فيها العدوى منتشرة

الأشخاص الذين يُعرِّضهم عملهم لمخاطر التعَرُّض للإصابة (مثل الأشخاص الذين يتعاملون مع الحيوانات الرئيسيات (مثل الغوريلا) المصابة بفيروس التهاب الكبد A أو أولئك الذين يتعاملون مع الفيروس في أحد المختبرات البحثية)

الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير غير المشروعة (سواءٌ بالحقن أم لا)

الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال

الأشخاص الذي يعانون من اضطراب الكبد المزمن (مثل التهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، وتليف الكبد، ومرض الكبد الدهني، وأمراض الكبد المرتبطة بتعاطي الكحوليات، والتهاب الكبد ذاتي المناعة) أو ارتفاع مستويات بعض إنزيمات الكبد في الدم

الأشخاص المشرودون بلا مأوى

الأشخاص المتوقع مخالطتهم لطفل مُتبنَى خلال أول 60 يومًا بعد وصوله الولايات المتحدة الأمريكية من منطقة يشيع فيها التهاب الكبد A

النساء الحوامل المعرضات لخطر الإصابة بعدوى التهاب الكبد أ في أثناء الحمل (مثل أولئك النساء اللواتي يسافرن دوليًا، أو يتعاطين المخدرات [سواءٌ بالحقن أو بدونه]، أو يُحتمَل تعرضهن أثناء العمل، أو يُتوقع مخالطتهن عن قرب لطفل مُتبنَى من الخارج، أو مشردات بلا مأوى) أو أولئك المعرضات للمرض الشديد أو الوفاة جَرَّاء عدوى فيروس التهاب الكبد A (مثل أولئك النساء اللاتي يعانين من مرض كبدي مزمن أو عدوى العَوَز المَناعي البَشَري HIV)

كما يمكن للبالغين الذين لم يتم تطعيمهم ويريدون أن يحصلوا على الوقاية من التهاب الكبد A أن يحصلوا على اللقاح أيضًا، حتى مع عدم وجود أي عامل خطورة.

في أثناء تفشي التهاب الكبد ِ، يجب تطعيم الأشخاص ابتداءً من عمر عام واحد أو أكثر، والمعرضين للإصابة بعدوى التهاب الكبد A.

في حال أصيب الشخص بمرض مؤقت، عادةً ما يتريّث الأطباء ولا يقوموا بإعطاء اللقاح إلا بعد التعافي من المرض (انظر أيضًا مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: مَن الذي لا يجب أن يحصل على هذه اللقاحات؟ CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines?).