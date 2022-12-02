الماريجوانا، اصطناعية

هناك تأثيرات مختلفة لأنواع مختلفة من الكانابينويدات، ولا تزال العديد من التأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى غير معروفة.ولكن هناك 3 تصنيفات رئيسية لهذه التأثيرات:

نفسية : التَّخليط الذهنِي والهيجان والهلاوِس والذهان (فقدان الاتصال مع الواقع)، وقد لا يُمكن الشفاء منها

قلبية وعائية : ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب (تسرُّع القلب tachycardia) ونوبات القلب

عصبية: تغيُّم الرؤية والتعرق الشديد والاختِلاجَات

تنطوي التأثيرات الإضافيَّة على التقيُّؤ، وارتفاع درجة حرارة الجسم (فرط الحرارة)، وانحلال العضلات، والفشل الكلويّ.