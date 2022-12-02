الماريجوانا، اصطناعية

القنب الهنديّ هُوَ مُصطلح يُشير إلى الماريجوانا.ويُعدُّ رُباعِيُّ هيدروكانابينول Tetrahydrocannabinol المُكوِّن الفعَّال الرئيسيّ في الماريجوانا.الكانابينُويدات التصنيعية synthetic cannabinoids هي أدويَة اصطناعيَّة تُشبه رُباعِيُّ هيدروكانابينول،ويَجرِي عادةً رشها كرذاذ على مادَّة نباتية مجففة ويجري تدخينها أو استنشاقها كسائل مُبخَّر من السجائر الإلكترونية.هناك العديد من المجموعات الكيميائية للكانابينويدات التصنيعية، وتجري الإفادة عن مُركَّبات جديدة بشكلٍ منتظم.تُعرف هذه العقاقير التركيبية عادةً باسم "التوابل" و "K2".
(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).
أعراض استعمال الماريجوانا الاصطناعية
هناك تأثيرات مختلفة لأنواع مختلفة من الكانابينويدات، ولا تزال العديد من التأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى غير معروفة.ولكن هناك 3 تصنيفات رئيسية لهذه التأثيرات:
نفسية: التَّخليط الذهنِي والهيجان والهلاوِس والذهان (فقدان الاتصال مع الواقع)، وقد لا يُمكن الشفاء منها
قلبية وعائية: ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب (تسرُّع القلب tachycardia) ونوبات القلب
عصبية: تغيُّم الرؤية والتعرق الشديد والاختِلاجَات
تنطوي التأثيرات الإضافيَّة على التقيُّؤ، وارتفاع درجة حرارة الجسم (فرط الحرارة)، وانحلال العضلات، والفشل الكلويّ.
تشخيص التسمم بالماريجوانا الاصطناعية
تقييم الطبيب
يضع الأطباءُ التشخيصَ عادةً استِنادًا إلى الأدوية التي يقول الأشخاص أو أصدقاؤهم أنَّه جرى أخذها،لا تكشف الاختبارات البولية الروتينية للتحري عن العقاقير أن تكشف عن الكانابينُويدات التصنيعية، على الرغم من وجود اختبارات محدَّدة للكشف عن الكانابينُويدات التصنيعية في الدَّم أو البول أو الشعر.
يحتاج المرضى الذين تظهر لديهم علامات تسمم حادّ إلى اختبارات للتحري عن المُضَاعَفات غالبًا.يقوم الأطباءُ عادةً بإجراء فحوصات الدَّم للتحري عن تعداد الدم والكهارل ووظائف الكلى، ويستخدمون تخطيط كهربية القلب (ECG) للتحري عن نظم القلب.كما قد يجري أيضًا اختبار البول للمرضى للتحري عن الميوغلوبين myoglobin الذي يُشير إلى انحلال العضلات.
علاج التسمم بالماريجوانا الاصطناعية
الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص
المهدئات عن طريق الوريد
السوائل عن طريق الوريد
تكُون المُعالجَات النموذجية التي تنطوي على المهدئات (البنزوديازيبينات) والسوائل عن طريق الوريد والرعاية الداعمة، كافيةً عادةً.بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم (فرط الحرارة) وزيادة مستمرة في معدَّل ضربات القلب أو الهيجان وارتفاع مستوى كرياتينين المصل (مُؤشِّر لمشاكل محتملة في الكُلى)، ينبغي إدخالهم إلى المستشفى ومراقبتهم حول انحلال العضلات (انحلال الربيدات) والضرر في القلب والكُلَى.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال المواد (NIDA): معلومات خاصة بالكانابينويدات تقدمها الوكالة الاتحادية التي تدعم الأبحاث العلمية حول تعاطي المخدرات وعواقبها، وتوفر المعلومات حول العقاقير شائعة الاستخدام، وأولويات الأبحاث وتقدمها، والموارد السريرية، وفرص المنح والتمويل.
إدارة خدمات الصحة النفسية وإساءة استعمال المواد (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.