الأمفيتامينات هي أدوية منبِّهة تُستَعملُ في علاج حالات طبية معيَّنة، ولكنها عرضة أيضًا لإساءة الاستعمال.

تزيدُ الأمفيتامينات amphetamines من اليقظة وتُعزِّزُ الأداء البدنيّ وتمنح إحساساً بالنشوةِ والعافية،

وهي تكبح الشهيَّة ممَّا يجعل بعض الأشخاص يُسيؤون استخدامها بقصد إنقاص الوزن.

يُمكن أن تُؤدِّي جرعة زائدة من الأمفيتامينات إلى الهياج، أو الهذيان، أو ارتفاع درجة الحرارة المهدد للحياة، أو النوبات القلبية، أو لسكتة.

يُمكن التحري عن مُعظَم الأمفيتامينات عن طريق اختبارات البول.

تنطوي مُعالَجة الجرعة الزائدة على المهدِّئات والأدوية الخافضة لضغط الدم وأحيانًا المُعالجَات بالتبريد.

(انظر أيضًا تعاطي المخدرات ومعاقرتها).

تنطوي الأمفيتامينات على عقار الأمفيتامين والعديد من أشكاله مثل الميثامفيتامين (الميث السريع أو الكريستالي) وميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين (MDMA، أو Ecstasy، أو Adam).الميثامفيتامين هو أكثر أشكال الأمفيتامين شُيُوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية،ويزداد استخدام ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين رواجاً.يجري أخذ الأمفيتامينات عن طريق الفم عادةً ولكن يمكن شمَّها أو تدخينها أو حقنها.

نظرًا إلى أنَّه يَجرِي استخدام بعض الأمفيتامينات على نطاق واسع كمُعالجة لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، والبدَانة، والخدار النومي (التغفيق)، يُوجَد كميات جاهزة منها للاستخدام بشكلٍ غير قانونيّ.لم تَجرِ الموافقة على بعض الأمفيتامينات للاستخدام الطبي ويَجرِي تصنيعها واستخدامها بصورة غير مشروعة.

يُعاني بعض مُتعاطي الأمفيتامين من الاكتئاب ويلتمسون التأثيرات المُحسِّنة للمزاج لهذه المنِّبهات للتخفيف من الاكتئاب بشكلٍ مُؤقَّت،ويستخدمها آخرون في أثناء النشاطات ذات الطاقة العالية.تُؤدِّي الأمفيتامينات إلى إطلاق المزيد من الدوبامين في الدماغ،و(الدوبامين هو ناقل عصبي ومادَّة تساعد الخلايا العصبية على التواصل).ربَّما يكون هذا التأثير هُو سبب تحسُّن المزاج.يختلف ميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين عن الأمفيتامينات الأخرى في كونه يُؤثِّرُ أيضًا في استرداد السيروتونين (ناقل عصبي آخر) في الدماغ.يُصبِح مُتعاطوالأمفيتامين مدمنين في أكثر الأوقات، ويُشار إلى هذه الحالة غالبًا باضطراب تعاطي المواد.

هل تعلم...

أعراض تعاطي الأمفيتامين يؤدي استعمال الأمفيتامينات إلى ظهور أعراض فورية وطويلة الأجل معًا. التأثيرات الفورية تنطوي بعض التأثيرات الفورية لتعاطي الأمفيتامين على: زيادة اليقظة

قلَّة التعب

زيادة التركيز

قلة الشهية

تعزيز الأداء البدني قد تُعطي الأمفيتامينات شعوراً بالعافية والنشوة وضعف المثبطات،كما يتعرَّق مُستخدموها بغزارة وتتوسع حدقات العين لديهم أيضًا. يُؤدِّي الاستخدام المفرط (ربما خلال أيام عديدة) إلى إرهاقٍ شديد وحاجة إلى النوم في نهاية المطاف. الجرعة الزائدة تزيد الجرعات الزائدة من ضغط الدَّم ونبضات القلب،وقد تُشكِّل هذه الزيادات تهديدًا للحياة.قد يُصبح الأشخاص مُصابين بالزَّوَر paranoid بشكلٍ شديد وعنيفين ولا يُمكن ضبط سلوكهم، وقد يُصابون بالهذيان.تحدث نوبات القلب حتَّى عند الرياضيين اليافعين السليمين.قد يصبح ضغط الدَّم مرتفعاً جدًا إلى درجة أنَّ الأوعية الدموية في الدماغ تتمزَّق، ممَّا يُسبِّبُ السكتة.تنطوي التأثيرات الأخرى على الدوخة والغثيان والتقيُّؤ والإسهال والاختِلاجَات ودرجة حرارة عالية للجسم تُهدد الحياة (فرط الحرارة hyperthermia). التأثيرات طويلة الأجل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتعاطون الأمفيتامينات بشكلٍ اعتيادي، يُصبح لديهم وبشكلٍ سريع تحمُّل وذلك كجزء من الإدمان،ويحتاجُون إلى تعاطي المزيد من الأمفيتامينات للحُصول على نفس التأثير،وقد تكون الكمية المُستخدمة في نهاية المطاف أكبر بمرَّات عديدة من الجرعة الأصلية.يُصبح معظم الأشخاص الذين يتعاطون جرعات عالية جدًا خلال أيام أو أسابيع عديدة مُصابين بالتخليط الذهنيّ والذهان، وذلك لأنَّه يُمكن أن تُسبب الأمفيتامينات القلقَ الشديد والزَوَر وإحساساً مشوهاً للواقع. تنطوي الاستجابات الذهانية على سَماع ورؤية أشياء غير موجودة (الهلاوِس السمعية والبصرية) والتوهُّمَات delusions، مثل الشعور بامتلاك قوَّة لا متناهية (جَبروت omnipotence) أو كون الشخص مضطهداً (الزور).قد تتأثَّر الذاكرة،وقَد يستمر التَّخليط الذهنِي وضعف الذاكرة والتوهُّمات لأشهُر.على الرغم من أن هذه التأثيرات يمكن أن تحدث عند أي شخص يتعاطى الأمفيتامينات، يكون الأشخاص الذين يُعانون من اضطراب في الصحة النفسية مثل الفُصَام، أكثر عرضةً لتلك التأثيرات. يكون لدى مُتعاطي الميثامفيتامين مُعدلات مرتفعة لصرير الأسنان bruxism والنخر الشديد في الأسنان ممَّا يُؤثِّر في العديد منها،وتنطوي الأَسبَاب على انخفاض كمية اللعاب والمواد المسببة للتآكل corrosive في الدخان، وسوء نظافة الفم (تُسمَّى الحالة فم مُتعاطي الميثامفيتامينات meth mouth). أعراض السَّحب عندما يجري التوقُّف عن تعاطي الأمفيتامين فجأة، تختلف الأَعرَاض من شخصٍ إلى آخر.يُصبِحُ المدمنون على الأمفيتامينات مُتعبين أو يشعرون بالنعاس، وقد يستمر هذا التأثير ليومين أو ثلاثة من بعد التوقُّف عن تعاطي المادَّة،ونتيجة لذلك، يكونون أكثر ميلًا للتعرض إلى الإصابة. يُعاني البعض من القلق والتملمُل الشديدين، ويُصبِحُ بعضهم، خُصوصًا أولئك الذين لديهم ميل نحو الاكتئاب، مكتئبين عند التوقف عن تعاطي المادَّة،وقد يُصبِحون انتحاريين ولكن قد لا تكون لديهم الطاقة لمُحاولة الانتحار لأيامٍ عديدة.

تشخيص تعاطي الأمفيتامين تقييم الطبيب

تاريخ من تعاطي الأمفيتامين يستنِدُ الأطباء عند وضع التَّشخيص إلى الأَعرَاض عند الأشخاص الذين يُعرف عنهم أنَّهم أخذوا الأمفيتامينات،وإذا كان التَّشخيص غير واضح، قد يقومون باختبارات البول، ولكن قد لا تتحرى هذه الاختبارات عن الميثامفيتامين والميثيل فندات (عقار محفز مرتبط بالأمفيتامينات). قد يستخدم الأطباء اختبارات أخرى، مثل تخطيط كَهربيَّة القلب، والتصوير المقطعي المحوسَب واختبارات الدم للتحري عن المُضاعَفات.

علاج تعاطي الأمفيتامين قد تنطوي المُعالَجة من بعد أخذ جرعة زائدة على: الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص

المهدئات

الأدوية الخافضة لضغط الدَّم

التبريد لفرط حرارة الجسم hyperthermia (ارتفاع خطير في درجة حرارة الجسم)

مُعالَجة الاكتئاب والميول الانتحارية في أثناء فترة السَّحب

العلاج المعرفي السُّلُوكي للوِقاية من الانتكاس يجري إعطاء البنزوديازيبينات (مجموعة من الأدوية المهدئة)، مثل لورازيبام، عن طريق الوريد للأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة مثل ارتفاع ضغط الدم أو الهياج الشديد أو الاختِلاجَات. يجري إعطاء أدوية ارتفاع ضغط الدَّم، مثل لابيتالول أو الهيدرالازين، عن طريق الوريد إذا بقي ضغط الدَّم مرتفعاً. قد تكون هناك حاجة إلى مُعالجَات التبريد، مثل ترطيب الشخص ونفخ الهواء على جلده أو استخدام بطانيات تبريد خاصة، لعلاج فرط الحرارة. في أثناء فترة السَّحب، قد يحتاج الأشخاص الذين تعاطوا المخدر لفترةٍ طويلةٍ إلى دُخول المستشفى حتى يتمكَّن الأطباء من مراقبتهم حول السلوك الانتحاريّ.قَد يَجري إعطاء مضادَّات الاكتئاب إذا استمر الاكتئاب،وخلافاً ذلك، لا حاجة بشكلٍ عام إلى أيَّة مُعالَجات بالنسبة إلى من لا يُعانون من أعرَاض السَّحب. يُساعِدُ العلاج المعرفي السُّلُوكي (شكل من أشكال العلاج النفسي) بعض الأشخاص على عدم تعاطي الأمفيتامينات.