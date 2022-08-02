الحالاتُ الطبِّية الخاصة والسفر

يمكن أن يتعرَّضَ المسافرون المصابون بالكيسات الرئويَّة، أو انتفاخ الرئة الشديد، أو بتجمُّع كبير من السوائل حولَ الرئتين (الانصباب الجنبي)، أو انخماص الرئة الحديث (استرواح الصدر)، أو الذين خضعوا لجراحة صدريَّة مؤخَّرًا، للمُضَاعَفات الناجمة عن تغيّرات ضغط الطائرة.ولذلك، ينبغي ألا يسافروا بالطائرة من دون موافقة طبيبهم.

قد يحتاج مسافرون آخرون يعانون من أمراض الرئة إلى أكسجين إضافي في أثناء وجودهم على متن طائرة.ولهذا، يحدِّد الطبيب حاجةَ الشخص إلى الأكسجين في أثناء الطيران عن طريق قياس مستوى الأكسجين في الدم.ويسمّى انخفاضُ مستوى الأكسجين في الدَّم نقصَ الأكسجة hypoxemia.هذا، وتوفِّر معظمُ شركات الطيران الأكسجين في أثناء الرحلة إذا أعطيت وصفة طبية وإشعارًا مسبقًا.ولكن، لا يسمح للمسافرين بحمل الأكسجين بأيِّ شكل على متن طائرة.يجب على المسافرين الذين يحتاجون إلى الأكسجين خلال فترات الانتظار في المطار أن يتخذوا ترتيباتهم الخاصَّة، على الرغم من أنَّ معظمَ مورِّدي الأكسجين يساعدون عملاءَهم المنتظمين من دون رسوم إذا كان لديهم خدماتٌ في المدينة المقصودة.ويمكن توفيرُ معدَّات تنفسية أخرى، مثل أجهزة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمرّ، على متن طائرة، بشرط ألا تتجاوز المعدات الحجم المسموح به للأمتعة المحمولَة.ولكن، ينبغي للمسافرين الذين يحتاجون إلى هذه المعدَّات إتاحة الوقت الإضافي لإجراء الفحوص الأمنيَّة.

وقد يشكل السفرُ الأرضي على ارتفاعاتٍ عالية مشاكلَ خاصة، لأن الأكسجين يكون أقلّ ممَّا هو متاح عندَ مستوى سطح البحر ( انظر أمراض المُرتَفعات).بشكلٍ عام، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل خفيفة أو متوسِّطة في الرئة ليس لديهم أي صعوبة على مرتفعات تقلّ عن 1,500 متر، ولكنّ الارتفاع الأكبر يزيد فرصةَ حدوث المشاكل.يجب على الأشخاص المُصابين بأمراض الرئة والذين يسافرون في هذه المناطق، أو من خلالها، أن يأخذوا نفس الاحتياطات التي قد يأخذونها إذا كانوا يشافرون بالطائرة.

ويعدُّ السفرُ بالحافلات والقطارات والسيارات والسفينة آمنًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، ولكن يتطلب الأمرُ التخطيطَ لضمان إمدادات من الأكسجين.ويمكن للخدمات التجارية تنسيق تسليم الأكسجين للمسافرين في أي مكان في العالم.

قد يجد الأشخاصُ الذين يعانون من الربو أوانتفاخ الرئة أو التهاب المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية أنَّ أعراضهم تزداد سوءًا في المدن، حيث يكون تلوّث الهواء كبيرًا.ولذلك، قد يحتاجون إلى مُعالَجَة إضافية بأجهزة الاستنشاق أو بأدوية إضافية، مثل الستيرويدات القشرية، للسيطرة على الأَعرَاض بشكلٍ كاف.ويمكن أن يجعلَ التدخين نقصَ الأكسجة الخفيف أسوأ، ولذلك ينبغي تجنّبه قبلَ الطيران.ويمكن أن تزدادَ آثار الكحول بسبب نقص الأكسجة والتعب، وبذلك فمن الأفضل تجنّب الكحول في أثناء السفر.