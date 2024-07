لمحة عامة عن الجِنسَانِيَّة

المثلية الجنسية هو الانجذاب الجنسي للأشخاص من نفس الجنس.وكما هي الحال مع مغايري الجنس، فإن المثلية الجنسية تنجم عن عوامل بيولوجية معقدة وخبرات الشخص، مما يؤدي إلى إمكانية الاستثارة من قبل أشخاص من نفس الجنس.وكما هي الحال مع الغيرية الجنسية، فإن المثلية الجنسية ليست مسألة اختيار.يُنظر إلى المثلية الجنسية على نطاق واسع بأنها توجّه جنسي يوجد منذ الطفولة.قد يجرِّب المراهقون اللعبَ مع نفس الجنس، ولكنَّ هذه التجربةَ لا تشير بالضرورة إلى اهتمام دائم بالنَّشاط المِثلي أو ثنائيّ الجنس كبالغين (انظر النماء الجنسي والجندري عند المراهقين).

وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب للأمريكيين في عام 2022 أن نسبة البالغين الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم مثليين، أو سحاقيات، أو مزدوجي الميول الجنسية، أو عابرين جندريًا قد تضاعفوا منذ عام 2012 إلى نسبة 7.1٪.تتباين النسب بشكلٍ كبيرٍ بحسب الفئة العمرية.من بين البالغين الذين يُعرّفون عن أنفسهم بأنهم مثليون، أو سحاقيات، أو مزدوجو الميول الجنسية، أو عابرون جندريًا، فإنّ نسبةٍ تصل إلى 91٪ من المولودين بين عامي 1946 و 1964 ("طفرة المواليد Baby Bomers") يُعرّفون أنفسهم على أنهم "مستقيمون/مغايرون جنسيًا" بمقابل 76٪ من أولئك الذين ولدوا بين عامي 1997 و 2003 ("الجيل Z").انظر Gallup: LGBT Identification in U.S. Ticks Up to 7.1%.