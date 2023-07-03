لمحة عامة عن الجِنسَانِيَّة

الجنسانية هي الطريقة التي يختبر بها الأشخاص غرائزهم ومشاعرهم ويعبرون عن انجذابهم الجنسي تجاه الآخرين.وهي جزء طبيعي من التجربة البشرية، وتتحدد من خلال عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك التركيبة الجينية، والتربية في الطفولة،وتأثيرات من حولنا، والمواقف الاجتماعية.تتباين المعايير المقبولة للسُّلُوك الجنسي والمواقف تجاهها بشكل كبير داخل الثقافات المختلفة وفيما بينها.

بشكلٍ عام، لا يمكن تحديد ما هو "طبيعي" أو "غير طبيعي" من الناحية الطبية.ولكن، عندما يتسبب السلوك الجنسي أو الصعوبات الجنسية في ضائقةٍ كبيرةٍ للشخص أو شريكه، أو يلحق به الضرر، فيكون العلاج مبرَّرًا.

فهناك اختلافاتٌ واسعة في السُّلُوك الجنسي للأشخاص، بما في ذلك الاهتمام بالجنس وتكرارُ التعبير أو التفريغ الجنسي sexual release أو الحاجة إليه في أثناء الحياة.يرغب بعض الأشخاص بممارسة النشاط الجنسي عدة مرات في اليوم، في حين يرضى البعض الآخر بالنشاط غير المتكرر (على سبيل المثال، عدة مرات في السنة).وعلى الرغم من أنَّ الشبابَ كثيرًا ما يترددون في اعتبار كبار السن مهتِّمين بالجنس، فإنَّ معظمَ كبار السن يبقون مهتمِّين بالجنس، ويتحدَّثون عن حياة جنسية مُرضِية في سنّ الشيخوخة.

(انظر أيضًا الوظيفة الجنسية وخلل الوظيفة الجنسية عند الرجال والوظيفة الجنسية وخلل الوظيفَة الجنسيَة عند النساء)

مفاهيم الجنس والهوية الجنسية تُستخدَم مصطلحاتٌ مختلفة للحديث عن الجنس وجنس الفرد.الجنس والجندر ليسا نفس الشيء. يُشير مصطلح الجنس إلى تشريح الشخص وكثيرًا ما يشاهد في عبارة "المحدد عند الولادة". يمكن اعتبار الشخص ذكرًا (مُحدد على أنه ذكر عند الولادة، ويرمز له اختصارًا AMAB، وهي الأحرف الأولى من عبارة "assigned male at birth")، أو أنثى (مُحدد على أنه أنثى عند الولادة، ويرمز له اختصارًا AFAB، وهي الأحرف الأولى من عبارة "assigned female at birth")، أو ليس ذكرًا أو أنثى بشكل واضح (قد يوصف على أن لديه أعضاء تناسلية غامضة أو كونه متداخل الجنس).

يشير مصطلح الهوية الجنسية/التوجه الجنسي إلى نمط من عوامل الانجذاب العاطفية، و/أو الرومانسية، و/أو الجنسية التي يتمتع بها الأشخاص تجاه الآخرين.كما يشير أيضًا إلى شعور الشخص بالهوية الشخصية والاجتماعية استنادًا إلى عوامل الانجذاب هذه، والسلوكيات ذات الصلة، والانتماء إلى مجتمع الأشخاص الآخرين الذين لديهم نفس الانجذاب والسلوكيات.هناك العديد من الهويات الجنسية المختلفة، مثل الغيرية الجنسية (الانجذاب إلى الجنس الآخر)، والمثلية الجنسية (الانجذاب إلى نفس الجنس)، وازدواجية الميول الجنسية (الانجذاب إلى كلا الجنسين)، واللاجنسانية (عدم الانجذاب إلى أي من الجنسين). يختلف مصطلح الهوية الجندرية عن مصطلح الهوية الجنسية.الهوية الجندرية هي إحساس الشخص الداخلي بكونه ذكرًا أو أنثى، أو شيء آخر، والذي قد يتطابق أو لا يتطابق مع جنس الفرد الذي تم تعيينه عند الولادة أو الخصائص الجنسية (انظر عدم التوافق الجندري وعدم الرضا الجندري).

المفاهيم النمائية للجنسانية (انظر أيضًا النماء الجنسي والجندري عند المراهقين). تُعدُّ مساعدة المراهقين على وضع الجنسانية والهوية الجنسية في سياقٍ صحيٍّ من الأمور شديدة الأهميَّة.يعاني بعض المراهقين مع هويتهم الجنسية وقد يخشون الكشف عن هويتهم الجنسية للأصدقاء أو أفراد الأسرة، وخاصة إذا كانت لديهم هوية غير مغايرة جنسيًا.يكون المراهقون الذين لديهم هوية غير مغايرة جنسيًا أكثر عرضة بمعدل 2 إلى 3 أضعاف للسلوكيات الانتحارية وإيذاء الذات بالمقارنة مع أقرانهم المغايرين جنسيًا.ينبغي تشجيع المراهقين وآبائهم على التحدث بصراحة عن مواقفهم تجاه الجنس والجندر. يمكن للوالدين أن يضرّا بقدرة أطفالهم على إقامة العلاقة الحميمة الجنسية والعاطفية من خلال ما يلي: البعد أو البرود العاطفي

معاقبة الأطفال بشدَّة

الإغواء واستغلال الأطفال جنسيًا

العدائيَّة اللفظيَّة والجسديَّة

رفض الأطفال

القسوة تبقى آراء الوالدين عاملاً محددًا مهمًا لسلوك المراهقين على الرغم من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات على الإنترنت.قد تشكل وسائل التواصل الاجتماعي الأساس لمعظم المعلومات والمعلومات الخاطئة عن الجنسانية التي يحصل عليها المراهقون.