لمحة عامة عن اختبارات التصوير

تقدِّم اختباراتُ التصوير صورة للجزء الداخلي للجسم من الجسم كله أو جزء منه.ويساعد التصويرُ الأطباءَ على تشخيص أحد الاضطرابات، وتحديد مدى خطورة الاضطراب، ومراقبة الأشخاص بعدَ التشخيص.ومعظمُ اختبارات التصوير غير مؤلمة، وآمنة نسبيًا، وغير باضعة (أي أنها لا تتطلب شقًا في الجلد أو إدخال أداة في الجسم).
قد تستخدم اختباراتُ التصوير ما يلي:
الإشعاع، كما هي الحال في الأشعَّة السِّينية، وتصوير الأوعية الدموية، والتصوير المقطعي المحوسب، والمسح بالنوكليدات المشعّة بما في ذلك التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)
الموجاتُ الصوتيَّة، كما في التصوير بالموجات فوق الصوتية
المجالات المغناطيسية، كما هي الحال في التصوير بالرنين المغناطيسي
المواد التي يَجرِي ابتلاعها، أو حقنها، أو إدخالها لإظهار أو تحديد حواف الأنسجة أو العضو لفحصه (تسمَّى عوامل التباين)
هناك بعضُ مخاطر الإشعاع في التصوير الطبّي
للحصول على معلومات حول اختبارات التصوير الشائعة لتشخيص وفحوصات محددة ، انظر ما يلي: