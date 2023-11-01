لمحة عامة عن اختبارات التصوير

تقدِّم اختباراتُ التصوير صورة للجزء الداخلي للجسم من الجسم كله أو جزء منه.ويساعد التصويرُ الأطباءَ على تشخيص أحد الاضطرابات، وتحديد مدى خطورة الاضطراب، ومراقبة الأشخاص بعدَ التشخيص.ومعظمُ اختبارات التصوير غير مؤلمة، وآمنة نسبيًا، وغير باضعة (أي أنها لا تتطلب شقًا في الجلد أو إدخال أداة في الجسم).

قد تستخدم اختباراتُ التصوير ما يلي:

هناك بعضُ مخاطر الإشعاع في التصوير الطبّي

للحصول على معلومات حول اختبارات التصوير الشائعة لتشخيص وفحوصات محددة ، انظر ما يلي: