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لمحة عامة عن اختبارات التصوير

حسبMehmet Kocak, MD, Rush University Medical Center
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    تقدِّم اختباراتُ التصوير صورة للجزء الداخلي للجسم من الجسم كله أو جزء منه.ويساعد التصويرُ الأطباءَ على تشخيص أحد الاضطرابات، وتحديد مدى خطورة الاضطراب، ومراقبة الأشخاص بعدَ التشخيص.ومعظمُ اختبارات التصوير غير مؤلمة، وآمنة نسبيًا، وغير باضعة (أي أنها لا تتطلب شقًا في الجلد أو إدخال أداة في الجسم).

    قد تستخدم اختباراتُ التصوير ما يلي:

    هناك بعضُ مخاطر الإشعاع في التصوير الطبّي

    للحصول على معلومات حول اختبارات التصوير الشائعة لتشخيص وفحوصات محددة ، انظر ما يلي:

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