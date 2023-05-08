الاختبارات الطبية الشائعَة

يتوفر عدد كبير من الاختبارات الطبية عَلى نطاقٍ واسعٍ.تُستخدم العديد من الاختبارات لاضطراب معين أو لمجموعة من الاضطرابات ذات الصلة.وتُستخدَمُ اختبارات أخرى مع طيفٍ واسعٍ من الاضطرابات عادةً.
يستخدِمُ الأطباءُ الاختبارات لأسبابٍ مُختلفةٍ، مثل:
التحرّي والاستقصاء
تشخيص اضطراب
تقييم شدة اضطراب بحيث يُمكن وضع خطَّة لمُعالَجته
مُراقبة الاستِجابة إلى المُعالَجة
في بعض الأحيان يُستخدَم اختبار لأكثر من غرض واحد،فقد يُبيِّنُ اختبار الدَّم أن الشخصَ لديه عدد قليل جدًا من كريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)،وقَد يجري تكرار نفس الاختبار من بعد المُعالَجة لتحديد ما إذا عاد عدد هذه الكريَّات إلى المستوى الطبيعيّ.في بعض الأحيان، يمكن مُعالَجَة اضطراب في نفس الوقت الذي يجري فيه اختبار للتحرِّي أو للتشخيص،فعلى سبيل المثال، عندما يُبيِّنُ تنظير القُولون colonoscopy (تفحُّص المِعَى الغليظ من الدَّاخل بأنبوبِ مُعايَنة مَرِن) وجود سلائل، يُمكن استئصال هذه السلائل قبل الانتهاء من هذا الإجرَاء.
بعض الإجراءَات التشخيصيَّة
الإجراء
منطقة الجسم أو العَيِّنَة اللتان جرى اختبارهما
الوصف
بزل السلى
السَّائل من الكيس المحيطة بالجنين
تحليل السَّائِل الذي يجري بزله عن طريق إبرة تُدخَل عبر جدار البطن للتحرِّي عن مشكلة عند الجنين
تصوير الشرايين arteriography (تصوير الأوعية angiography)
أي شريان في الجسم، عادةً في الدِّماغ أو القلب أو الكُلَى أو الأبهر أو الساقين
دراسة بالأشعَّة السِّينية باستخدام صبغة ظَليلَة للأشعَّة يجري حقنها عبر أنبوب رقيق (قثطَار) يُمرَّر في الشريان المقصود، وذلك لتحديد انسدادٍ أو عيب في شريان
قياس السَّمع audiometry
أذنين
تقييم القدرة على سماع وتمييز الأصوات في درجاتٍ وأحجام مُحدَّدة باستخدام سمَّاعات الرأس
التسمُّع
القلب
التحرِّي عن أصواتٍ غير طبيعية في القلب باستخدام سمَّاعة الطبيب
دراسة بالأشعَّة السينيَّة مع الباريوم
المريء أو المعدة أو المِعَى أو المُستقيم
دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن القرحات أو الأورَام أو شذوذات أخرى
الخزعة
أيّ نسيج في الجسم
إزالة وتفحص عَيِّنَة من النسيج تحت المجهر للتحرِّي عن السرطان أو مشكلة أخرى
قياس ضغط الدم
ذراع عادةً
اختبار لارتفاع او انخفاض ضغط الدَّم، وعادةً باستخدَام كُمّ قابل للنفخ inflatable cuff يجري لفّه حول الذراع
الاختبارات الدموية
أخذ عَيِّنَة من الدَّم من ذراع عادةً
قياس المواد في الدَّم لتقييم وظيفة عُضو والمساعدة على تشخيص ومُراقبة اضطرابات مُختلفة
بزل نقِي العظم
عظم الورك (الحرقفة) أو عظم القصّ
إزالة عَيِّنَة من نِقي العَظم بواسطة إبرة لتفحُّصها تحت المجهر للتحقُّق من شذوذات في خلايا الدم
تَنظير القصبات bronchoscopy
المسالك الهوائيَّة في الرئتين
فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى
قثطرة قلبية
القلب
دراسة وظيفة القلب وبنيته باستخدضام قثطار يجري إدخاله في وعاء دمويّ ويمتدّ إلى القلب
أخذ عيِّنةٍ من الزغابات المشيمائيَّة chorionic villus sampling
المَشيمة placenta
إزالة عَيِّنَة لتفحُّصها تحت المجهر والتحقُّق من تشوُّهات عند الجنين
تحليل الصبغيات
الدم
فحص تحت المجهر للتحرِّي عن اضطراب وراثي أو لتحديد جنس الجنين
تنظير القولون
الأمعاء الغليظة
فحص مُباشر بأنبوب مُعايَنة للتحقُّق من وَرم أو مشكلة أخرى
تَنظير المهبل colposcopy
عنق الرحم Cervix
فحص مُباشر لعنق الرحم باستخدام عدسة مكبِّرة
التصوير المقطعي المحوسَب
أيّ جزء من الجسم
دراسة بالأشعَّة السِّينية المُعزَّزة بالحاسُوب للتحرِّي عن تشوُّهات بنيويَّة
اختزاع مخروطي
عنق الرحم Cervix
إزالة وتفحُّص قطعة من النسيج مخروطية الشكل، ويجري هذا عادةً باستخدام عروة سلكيَّة مُحمَّاة heated wire loop أو الليزر
استنبات أو زرع الجلد culture
عينة من أيَّة منطقة من الجسم (سائل مثل الدَّم أو البول عادةً)
استنبات وتفحُّص المكروبات من العينة للتعرُّف إلى عَدوى بكتيرية أو فطريَّة
التوسيع dilation والتجريف curettage
عنق الرحم والرَّحم
فحص عَيِّنَة تحت المجهر للتحقُّق من تشوُّهات في بطانة الرحم باستخدام أداة صغيرة حادَّة (المِكشَطة curet).
قياس الامتِصاص المُزدَوج بالأشعَّة السينيَّة dual x-ray absorptiometry
الهيكل العظمي مع التركيز على مناطق محددة، وهي تنطوي عادةً على الورك والعمود الفقريّ والمعصم
دراسة بجرعة منخفضة من الأشعَّة السينيَّة لتحديد ثخانة العظام
تخطيط صَدى القلب Echocardiography
القلب
دراسة بنية ووظيفة القلب باستخدَام الأمواج الصوتيَّة
تخطيط كهربيَّة القلب
القلب
دراسة النشاط الكهربائي للقلب باستخدام أقطاب كهربائية موصولة بالذراعين والساقين والصَّدر
تخطيط كهربية الدِّماغ (EEG)
الدماغ
دراسة الوظيفة الكهربائيَّة للدِّماغ باستخدَام أقطاب كهربائيَّة موصولة بفروة الرأس
تخطيط كهربيَّة العضل Electromyography
العضلات
تسجيل النشاط الكهربائي العضلي باستخدام إبَر صغيرة يجري إدخالها في العضلة
اختبار الفيزيولوجيَّة الكهربية electrophysiologic testing
القلب
اختبار لتقييم مشاكل نظم القلب أو التوصيل الكهربائيّ باستخدَام قثطار يجري إدخاله في وعاءٍ دمويٍّ ويمُدَّد إلى القلب
تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيريّ بالطريق الرَّاجع endoscopic retrograde cholangiopancreatography
السبيل الصفراويّ
دراسة بالأشعَّة السينيَّة للسبيل الصفراويّ من بعد حقن مادة ظليلة واستخدَام أنبوب مُعايَنة مَرِن
التنظير الداخلي
السَّبيل الهضميّ
فحص مُباشر للبنى الدَّاخليَّة باستخدام أنبوب مُعايَنة مرن
مُقايَسة المُمتَزّ المناعيّ المُرتبط بالإنزيم enzyme-linked immunosorbent assay
الدَّم عادةً
اختبار ينطوي على مزج عيِّنة من الدَّم مع مواد يُمكنها تحريض الحساسيَّة (عوامل مُسبِّبة للتحسُّس) أو مع مكرُوبات لاختبار وجود أجسام مُضادَّة مُحدَّدة
التنظيرُ التألُّقي Fluoroscopy
السبيل الهضميّ أو القلب أو الرئتين
دراسة بالأشعَّة السينيَّة المستمرَّة تُمكِّنُ الطبيب من مُعاينة عضو من الدَّاخل في أثناء قيامه بوظائفه
تنظير الرَّحِم
الرحم
فحص مُباشر للرحم من الداخل باستخدام أنبوب مُعايَنة مَرن
التصوير الوريديّ للجهاز البوليّ intravenous urography
الكلى والمَسالك البولية
دراسة بالأشعَّة السِّينية للكلى والسبيل البوليّ من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الوريد
شفط المَفصِل joint aspiration
المَفاصِل، خُصوصًا في الكتفين والمرفقين وأصابع اليَد والوركين والركبتين والكاحلين وأصابع القدمين
إزالة وفحص السَّائِل من الحيِّز داخل المَفاصِل للتحقُّق من كريَّات الدَّم والبلّورات التي تشكَّلت من المعادن، والمكروبات
تنظير البطن
البطن
فحص مُباشَر باستخدام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقٍّ في البَطن لتشخيص ومُعالَجة المشاكل في البطن
التصوير بالرنين المغناطيسي
أيّ جزء من الجسم
فحص تصويريَّ يُستخدَم فيه مجال مغناطيسيّ قويّ وأمواج راديويَّة للتحقُّق من الشذوذات البنيويَّة
التصوير الشعاعي للثدي
الثَّديين
دراسة بالأشعَّة السِّينية للتحرِّي عن سَرطان الثَّدي
تنظير المنصف mediastinoscopy
الصَّدر
فحص مُباشر لمنطقة الصَّدر بين الرئتين باستخدَام أنبوب مُعاينة يجري إدخاله عبر شقّ صغيرٍ فوق عظم القصّ مباشرةً
تصوير النخاع myelography
العمود الفقري spinal column
دراسة بالأشعَّة السينيَّة العادية أو المُعزَّزة بالحاسُوب للعمود الفقريّ من بعد حقن مادَّة ظليلة للأشعَّة
دراسة التوصيل العصبي nerve conduction
الأعصَاب
اختبار لتحديد سرعة الإشارة العصبيّ باستخدام أقطاب كهربائيَّة أو إبر يجري إدخالها في المسار العصبيّ
اختبار الدَّم الخفيّ occult blood test
الأمعاء الغليظة
اختبار للتحرِّي عن الدَّم في البراز
تَنظير العَين Ophthalmoscopy
العينان
فحص مباشر باستخدَام جهاز محمُول يُصدر ضوءاً إلى داخل العين للتحرِّي عن المشاكل فيها
اختبار بابا نيكُولا Papanicolaou
عنق الرحم Cervix
فحص تحت المجهر للخلايا التي جرى كشطها من عُنق الرَّحم للتحرِّي عن السرطان
البزل paracentesis
البطن
إدخال إبرة في تجويف البطن لبزل السَّائِل وتفحُّصه
تصوير القنوات الصفراوية عبر الكبد عن طريق الجلد percutaneous transhepatic cholangiography
الكبد والسبيل الصفراويّ
دراسة بالأشعَّة السِّينية للكبد والسبيل الصفراوي من بعد حقن صبغة ظَليلَة للأشعَّة في الكبد
التصوير المقطعي المُحوسَب بالإصدار البوزيتروني Positron emission tomography
الدِّماغ والقلب
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُطلِقُ أشعَّةً (بوزيترونات positrons) للتحرِّي عن الشذوذات في الأداء
اختبارات وظائف الرئة
الرئتان
اختبارات لقياس قدرة الرئتين على احتجاز الهواء ونقله إلى داخل وخارج الجسم، وعلى تبادُل الأكسجين وثاني اكسيد الكربون عندما يقوم الشخص بالنفخ في جهازِ قياس
التَّصوير بالنوكليدات المُشعَّة radionuclide
العديد من الأعضَاء
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه جزيئات تُصدِرُ أشعَّةً (نوكليدات مُشعَّة) للتحرِّي عن مشاكل في تدفُّق الدَّم أو البنية أو الوظيفة
اختبارات المُنعَكسات reflex tests
الأوتَار
اختبارات يُستخدَم فيها التنبيه الفيزيولوجيّ (مثل نقرة خفيفة) للتحرِّي عن مشاكل في وظائف العصب
تَصوير الجهاز البوليّ بالطَّريق الرَّاجع
المثانة والحالبان
دراسة بالأشعَّة السينيَّة للمثانة والحالبين من بعد إدخال صبغة ظليلة في الحالب
التنظير السيني
المستقيم والجزء الأخير من المِعَى الغليظ
فحص مُباشر باستخدام أنبوب مُعاينة للتحرِّي عن الأورام أو شذوذات أخرى
اختبارات الحساسية الجلدية
ذراع أو الظهر عادةً
اختبارات للحساسية يقوم فيها الأطباء عن طريق وضع محلول على الجلد يحتوي على عامل يُحتمل أن يُسبب الحساسية، ومن ثمَّ يقومون بوخز الجلد بإبرَة
البزل النخاعي spinal tap
القناة الشوكية spinal canal
إزالة السَّائِل الشوكيّ عن طريق إبرة يجري إدخالها في الحرقفة hipbone، وذلك للتحرِّي عن شذوذات في هذا السائل
قياس التنفُّس spirometry
الرئتان
اختبار لوظيفة الرئة ينطوي على النفخ في جهاز قياس
اختباراتُ الإجهاد
القلب
اختبار لوظيفة القلب في أثناء الإجهاد باستخدام السير المتحرِّك أو أجهزة تمرين أخرى وتخطيط كهربية القلب (إذا كان الشخص لا يستطيع ممارسة التمارين، يستخدِمُ الأطباءُ دواءً لتحريض تأثيرات التمارين)
بزل الصدر thoracentesis
الحيِّز بين الجنبة أو ما يُسمَّى الغشاء الجنبيّ، وهو غشاء من طبقتين يُغطِّي الرئتين ويُبطِّنُ جدار الصَّدر
إزالة السَّائِل من هذا الحيَّز عن طريق إبرَة للتحري عن الشذوذات
تنظير الصدر thoracoscopy
الرئتان
تفحُّص سطوح الرئة والجنبة والحيِّز الجنبيّ من خلال أنبوب مُعايَنة
قِياسُ الطَّبل
أذنين
قياس المقاومة للضغط (المُعاوَقة impedance) في الأذن الوسطى باستخدام أداة يجري إدخالها في الأذن وأمواج صوتية للمُساعدة على تحديد السبب في ضعف السَّمع
تخطيط الصَّدى
أيّ جزء من الجسم
فحص تصويريّ تُستخدَم فيه الأمواج الصوتية للتحرِّي عن شذوذات بنيويَّة أو وظيفيَّة
تحليل البول
الكلى والمَسالك البولية
تحليل كيميائيّ لعيِّنَةٍ من البول للتحرِّي عن البروتين والسكر والكيتونات ketones وخلايا الدم
تصويرُ الأوردة Venography
والأوردة
دراسة بالأشعَّة باستخدامِ صبغة ظَليلَة للأشعَّة (على غرار تصوير الشرايين) للتحرِّي عن انسدادٍ في وريد
أنواع الاختِبارات
تكُون الاختبارات واحدةً من الأنواع الستَّة التالية عادةً.
تحليل سَوائل الجسم
تنطوي السوائل التي يجري تحليلها بشكلٍ أكثر شُيُوعًا على:
الدم
البول
السائل الذي يحيط الحبل الشوكي والدماغ (السائل الدماغيّ الشوكيّ)
السائل في داخل المَفصِل (السائل الزليلي synovial)
في حالاتٍ أقلّ شُيُوعًا، يجري تحليل العَرق واللعاب والسائل من السبيل الهضميّ (مثل العصارات الهضميَّة gastric juices).في بعض الأحيان، تكُون السوائل التي يَجرِي تحليلها موجودةً فقط إذا كان هناك اضطراب، كما هي الحال عندما يتجمَّع السَّائِل في البطن مُسبِّباً الاستسقاء ascites، أو في الحيِّز بين الغشاء الذي يتكون من طبقتين ويُغطِّي الرئتين وبِطانة جدار الصدر (الجنبة)، ممَّا يُسبِّبُ الانصِباب الجنبيّ pleural effusion.
الاختبارات الدَّمويَّة*
الاختبار
نطاق مرجعي أو عتبة (وحدات اعتياديَّة†)
الحموضة (الرقم الهيدروجيني أو باهاء الدَّم pH)
7.35–7.45
الكحول (الإيثانول)
0 ملغ / دسل (يُشيرُ أكثر من 0.1 ملغ / دسل إلى الانسِمام أو السُّكُر intoxication عادةً).
الأمونيا (النَّشادر) ammonia
15 إلى 50 وحدة في الليتر
الأميلاز amylase
53 إلى 123 وحدة في الليتر
أضدَاد النَّوى ANA) antinuclear antibodies) ‡
0 (نتيجة سَلبية)
حمض الأسكوربيك ascorbic acid
0.4 إلى 1.5 ملغ / دسل
بيكربُونات (محتوى ثاني أكسيد الكربون)
18 إلى 23 ميليّ مُكافئ في الليتر (مئك/ل)
البيليروبين
مباشر: إلى غاية 0.4 ملغ/دسل
إجمالي: إلى غاية 1.0 ملغ/دسل
حَجم الدم
8.5 إلى 9.1% من وزن الجسم
الكالسيوم
8.5 إلى 10.5 ملغ/دسل (أعلى قليلًا عند الأطفال)
ضغط ثاني أكسيد الكربون (يجري التعبير عنه كمقارنة مع ارتفاع مستوى الزئبق [Hg] في أنبوب بسبب ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر)
من 35 إلى 45 ملم زئبق
كربوكسي هيموغلوبين carboxyhemoglobin (أحادي أكسيد الكربون في الهيموغلوبين)
أقل من 5% من إجمالي الهيموغلوبين
تعداد الخلايا CD4
500 إلى 1500 خلية في الميكروليتر /μL
سيرولوبلازمين ceruloplasmin
15 إلى 60 ملغ/دسل
الكلوريد
98 إلى 106 ميليّ مُكافئ في الليتر
تعداد خلايا الدم الكامل CBC
انظر إلى الاختبارات الفرديَّة: الهيمُوغلُوبين والهيماتوكريت hematocrit والهيمُوغلُوبين الوسطي في الكريات الحمر mean corpuscular hemoglobin والتركيز الوسطيّ للهيموغلوبين في الكريات الحمر mean corpuscular hemoglobin concentration والحجم الوسطيّ للكريات الحمر mean corpuscular volume وعدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة وتعداد كريات الدم البيضاء
النحاس
70 إلى 150 ميكروغرام في الديسليتر μg/dL
كيناز الكرياتين creatine kinaseK والذي يُسمَّى أيضًا فوسفوكيناز الكرياتين creatine phosphokinase
عند الذكور: 38 إلى 174 وحدة في الليتر
عند الإناث: 96 إلى 140 وحدة في الليتر
كيناز الكرياتين في أشكاله المُختلفة (النظائر الإنزيميَّة isoenzymes)
5% أو أقلّ من كيناز الكرياتين الخاص بالعضلة القلبية CK-MB (الشكل الذي يحدُث في عضل القلب بشكلٍ رئيسيّ)
الكريَاتينين
0.6 إلى 1.2 ملغ/دسل
الكهارل
انظُر إلى الاختبارات الفرديَّة: الكالسيوم والكلوريد والمغنيزيوم والبوتاسيوم والصُّوديوم (وهِيَ تُستَخدم بشكل روتيني)
سرعة تثفُّل الكريات الحمر (ESR)
عندَ الذكور: 1 إلى 13 ملم/في الساعة
عند الإناث: 1 إلى 20 ملم/في الساعة
الغلوكوز
الصياميّ: 70 إلى 110 ملغ/دسل
الهِيماتوكريت
عند الذكور: 45 إلى 52%
عند الإناث: 37 إلى 48%
الهيمُوغلُوبين
عندَ الذكور: 13 إلى 18 غراماً في الديسيليتر
عندَ الإناث: 12 إلى 16 غراماً في الديسيليتر
حديد
60 إلى 160 ميكروغرام μ في الديسيليتر (أعلى عند الذكور)
السِّعَة الرَّابطة للحَديد Iron-binding capacity
250 إلى 460 ميكروغرام μ في الديسيليتر
اللاكتَات (حمض اللاكتيك)
الوَريديّ: 4.5 إلى 19.8 ملغ/دسل
الشريانيّ: 4.5 إلى 14.4 ملغ/دسل
نازعة هيدروجين اللاكتات lactic dehydrogenase
50 إلى 150 وحدة في الليتر
الرَّصاص
20 ميكروغرام μ في الديسيليتر أو أقلّ (نسبته أقل بكثير عندَ الأطفال)
الليباز lipase
10 إلى 150 وحدة في الليتر
الشَّحميات lipids:
الكولستيرول الإجمالي
أقل من 225 ملغ في الديسيليتر (بالنسبة إلى العمر الذي يتراوح بين 40 إلى 49 عامًا، ويزداد المستوى مع التقدُّم في العُمر)
البروتين الشحميّ عالي الكثافة HDL
30 إلى 70 ملغ/دسل
البروتين الشحميّ مُنخفض الكثافة
60 ملغ/دسل
وثُلاثيَّات الغليسيريد
40 إلى 200 ملغ/دسل (أعلَى عِندَ الذكور)
اختبارات وَظائف الكبد
تنطوي على البيليروبين (الإجماليّ) والفوسفاتاز (القلويّ) والبروتين (الإجماليّ والألبومين) وإنزيمات ناقلات الأمين transaminases (الألانين والأسبارتات) والبروثرومبين prothrombin
المغنيزيوم
1.5 إلى 2.0 ملغ/دسل
الهيموغلوبين الوسطيّ في الكريات الحمر (MCH)
27 إلى 32 بيكوغرام في الخلية pg/cell
التركيز الوسطيّ للهيموغلُوبين في الكريات الحمر (MCHC)
32 إلى 36% للهيموغلوبين في الخليَّة
الحجم الوسطيّ للكريَّات الحمر (MCV)
76 إلى 100 ميكرومتر مكعَّب cubic μm
الأزمولاليَّة osmolality
280 إلى 296 ميلي أوزمول في الكيلوغرام بلازما
ضغط الأكسجين (يجري التعبير عنه كمقارنة مع ارتفاع مستوى الزئبق [Hg] في أنبوب بسبب ضغط الهواء عند مستوى سطح البحر)
83 إلى 100 ملم زئبقيّ
التشبُّع الأكسجينيّ oxygen saturation (الشريانيّ)
96 إلى 100%
زمن الثرومبوبلاستين الجزئي Partial thromboplastin time
30 إلى 45 ثانية
الفوسفاتاز (القلويّ)
50 إلى 160 وحدة في الليتر (أعلى عندَ الرضَّع والمراهقين، وأقلّ عند الإناث)
الفوسفور
3.0 إلى 4.5 ملغ/دسل
تعداد الصُّفَيحات الدَّمويَّة
150 ألف إلى 350 ألف في الميلي لتر
البوتاسيوم
3.5 إلى 5.0 مئك/ل
مستضد البروستات النوعي (PSA) Prostate-specific antigen
0 إلى 4 نانوغرام / مل (تزداد مع التقدَّم في العمر)
البروتين:
الإجماليّ
6.0 إلى 8.4 غرام/دسل
الألبومين
3.5 إلى 5.0 غرام/دسل
الغلوبولين globulin
2.3 إلى 3.5 غرام/دسل
وقت البروثرومبين (PT)
10 إلى 13 ثانيةً
تعداد خلايا الدم الحمر (RBC)
4.2 إلى 5.9 ميليون/مل
الصوديوم
135 إلى 145 مئك/ل
الهرمون المُنبِّه للدرقيَّة (TSH)
0.5 إلى 5.0 ميلي وحدة في الليتر
إنزيمات ناقلات الأمين (إنزيمات الكبد)
الألانين (ALT)
1 إلى 21 وحدة
الأسبارتات (AST)
7 إلى 27 وحدة في الليتر
التروبونين Troponin في أشكاله المختلفة:
I
أقل من 1.6 نانوغرام / مل
T
أقلّ من 0.1 نانوغرام / مل
نتروجين اليوريا urea nitrogen
7 إلى 18 ملغ/دسل
حمض اليُوريك
3.0 إلى 7.0 ملغ/دسل
فيتامين A §
30 إلى 65 ميكروغرام μ/دسل
تعدَاد كريَّات الدَّم البيضاء (WBC)
4300 إلى 10800 مل
*يُمكن اختبار الدَّم حول العديد من المواد الأخرى أيضًا.
†يجري شرح الوحدات في التذييل أو المُلحَق الأوَّل.يمكن تحويل الوحدات الاعتيادية إلى وحدات دولية باستخدام عامل تحويل.تُستَخدَم الوحدات الدُّولية (IU)، وهي نظام مُختلف، من قِبل المختبرات أحيانًا.
‡ يمكن التعرُّف إلى الأجسام المُضادَّة الأخرى أيضًا.
§يمكن قياس الفيتامينات الأخرى أيضًا.
فُحوصات التصوير
تقدِّم اختباراتُ التصوير صورة للجزء الداخلي للجسم من الجسم كله أو جزء منه.ويساعد التصويرُ الأطباءَ على تشخيص أحد الاضطرابات، وتحديد مدى خطورة الاضطراب، ومراقبة الأشخاص بعدَ التشخيص.ومعظمُ اختبارات التصوير غير مؤلمة، وآمنة نسبيًا، وغير باضعة (أي أنها لا تتطلب شقًا في الجلد أو إدخال أداة في الجسم).
قد تستخدم اختباراتُ التصوير ما يلي:
الإشعاع، كما هي الحال في الأشعَّة السِّينية، وتصوير الأوعية الدموية، والتصوير المقطعي المحوسب، والمسح بالنوكليدات المشعّة بما في ذلك التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)
الموجاتُ الصوتيَّة، كما في التصوير بالموجات فوق الصوتية
المجالات المغناطيسية، كما هي الحال في التصوير بالرنين المغناطيسي
المواد التي يَجرِي ابتلاعها، أو حقنها، أو إدخالها لإظهار أو تحديد حواف الأنسجة أو العضو لفحصه (تسمَّى عوامل التباين)
هناك بعضُ مخاطر الإشعاع في التصوير الطبّي
للحصول على معلومات حول اختبارات التصوير الشائعة لتشخيص وفحوصات محددة ، انظر ما يلي:
التنظير الداخلي
يَجري استخدَام أنبوب مُعايَنة (منظار) لمُراقبة أعضاء الجسم الداخلية أو الأحياز بشكلٍ مُباشَر،وفي معظم الأحيان، يُستخدَمُ منظار مَرِن ولكن في بعض الحالات، يكُون المنظار الصلب أكثر فائدة.يُوجَد على طرف المنظار ضوء وكاميرة عادةً، وذلك حتى يتمكَّن الطبيبُ من مشاهدة الصور على شاشة تلفاز بدلًا من النظر مباشرةً عبر المنظار.يجري غالبًا تمرير أدوات عبر قناةٍ في المنظار،ويجري استخدام نوع واحد من الأدوات لقطع وإزالة عيِّنات النسيج.
يتكوَّن التنظير الداخليّ عادةً من تمرير أنبوب المُعايَنة عبر فتحةٍ موجودةٍ في جسمِ المريض، مثل التالي:
الأنف: لتفحُّص صندوق الصوت (تنظير الحنجرة laryngoscopy) أو الرئتين (تنظير القصبات bronchoscopy)
الفم: لتفحُّص المريء (تنظير المريء esophagoscopy) والمعدة (تنظير المعدة gastroscopy) والمِعَى الدَّقيق (التنظير الهضمي العلوي upper gastrointestinal endoscopy)
فتحة الشرج: لتفحُّص المِعَى الغليظ والمُستقيم والشرج (تنظير القُولون coloscopy)
الإحليل: لتفحُّص المثانة (تنظير المثانة cystoscopy)
المهبل: لتفحُّص الرحم (تنظير الرحم hysteroscopy)
ولكن ينبغي إحدَاثُ فتحةٍ في الجسمِ في بعض الأحيان،حيث يقوم الطبيبُ بإحداث شقّ عبر الجلد وطبقات النسيج تحت الجلد، وذلك حتى يتمكَّن من تمرير المنظار إلى داخل تجويف في الجسم.تُستخدَمُ مثل هذه الشقوق لمُعاينة الأجزاء التالية من الداخل:
المَفاصِل (تنظير المَفصِل arthroscopy)
تَجويف البطن (تنظير البطن laparoscopy)
منطقة الصدر بين الرئتينِ (تنظير المنصف mediastinoscopy)
الرئتين والجنبة (تنظير الصدر thoracoscopy)
قياسُ وظائف الجسم
يَجرِي في كثير من الأحيان قياس وظائف الجسم عن طريق تسجيل وتحليل نشاط أعضاء مُختلفة،فعلى سبيل المثال، يَجرِي قياس النشاط الكهربائي للقلب عن طريق تخطيط كَهربيَّة القلب (ECG)، ويَجرِي قياس النشاط الكهربائي للدماغ عن طريق تخطيط كهربية الدماغ (EEG).يجري قياس قدرة الرئتين على احتجاز الهواء وإدخاله وإخراجه وعلى تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، عن طريق اختبارات الوظائف الرئويَّة.
الخزعة
الخزعة هي إجراء يتم فيه استئصال عينة من نسج الجسم من أجل الفحص.يُوضع التشخيص عندما تُفحص الخلايا تحت المجهر.ويُركِّزُ الفحص غالبًا على إيجاد خلايا غير طبيعيَّة قد تُعطي دليلاً على التهابٍ أو اضطرابٍ، مثل السرطان.تنطوي النُّسج التي يَجرِي تفحصها عادةً على الجلد والثدي والرئة والكبد والكلى والعظام.
تحليل المادَّة الوراثيَّة (الاختبارات الجينية)
انظر أيضًا الجينات.
تقنيات التشخيص الجيني هي طرق علمية تستخدم لفهم وتقييم الكروموسومات أو الجينات (بما في ذلك الحمض النووي DNA)، أو كليهما.يَجرِي تحليل خلايا من الجلد أو الدَّم أو نقِي العِظام عادةً،قد تُستَخدَم اختبارات جينية مع الشرائح البشرية التالية:
الأجنَّة: لتحديد ما إذا كان لديهم اضطراب وراثي
الأطفال والبالغين اليافعين: لتحديد ما إذا كان لديهم اضطراب أو يُواجهون خطر الإصابة باضطراب
البالغين: للمُساعدة أحيانًا على تحديد احتمال أنَّ أقاربهم، مثل أطفالهم أو أحفادهم، سيُصابون باضطراباتٍ مُعيَّنة
تتحسَّن تكنولوجيا التشخيص الوراثي بسرعة؛حيث يمكن استخدامُ أساليب مختلفة لنسخ قِطَع من الجينات، أو لإيجاد التغيُّرات في الجينات.
المخاطر والنتائج
ينطوي كل اختبار على بعض المخاطر،وقد يكون الخطر هُوَ احتمال الإصابة في أثناء الاختبار، أو قد يكُون في الحاجة إلى المزيد من الاختبارات إذا كانت النتائج غير طبيعيَّة،وغالبًا ما تكون الاختبارات الإضافية مُكلفةً أكثر أو خطرة أو كليهما.يُقارن الأطباءُ بين خطر الاختبار والفائدة من المعلومات التي سيُزوِّدهم بها.
يجري التعبير عن قيم الاختبار الطبيعيَّة على شكل نِطاق يستنِدُ إلى القيم المتوسِّطة عند شريحةٍ سليمةٍ من الأشخاص،وهذا يعني أن 95% من الأشخاص السليمين لديهم قيم ضمن هذا النطاق،ولكن تختلف القِيَم المتوسِّطة قليلًا بالنسبة إلى النِّساء والرِّجَال وقد تتباين بحسب العُمر.كما قَد تختلف هذه القِيَم أيضًا من مُختبرٍ إلى آخر بالنسبة إلى بعض الاختبارات،ولذلك، عندما يحصل الأطباء على نتيجة من المُختبر، يُعطيهم العاملون في هذا المختبر النطاقَ الطبيعيّ الخاص بهذا المُختبر بالنسبة إلى ذلك الاختبار أيضًا.يسرد جدول الاختبارات الدموية بعض النتائج الطبيعيَّة النمطية.ولكن نظرًا إلى أنَّ القيم تختلف من مُختبر إلى آخر، ينبغي على الأشخاص استشارة الطبيب حول أهميَّة نتائج اختباراتهم بدلًا من الرُّجوع إلى هذا الجدوَل.