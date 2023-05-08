الاختبارات الطبية الشائعَة

يتوفر عدد كبير من الاختبارات الطبية عَلى نطاقٍ واسعٍ.تُستخدم العديد من الاختبارات لاضطراب معين أو لمجموعة من الاضطرابات ذات الصلة.وتُستخدَمُ اختبارات أخرى مع طيفٍ واسعٍ من الاضطرابات عادةً.

يستخدِمُ الأطباءُ الاختبارات لأسبابٍ مُختلفةٍ، مثل:

التحرّي والاستقصاء

تشخيص اضطراب

تقييم شدة اضطراب بحيث يُمكن وضع خطَّة لمُعالَجته

مُراقبة الاستِجابة إلى المُعالَجة

في بعض الأحيان يُستخدَم اختبار لأكثر من غرض واحد،فقد يُبيِّنُ اختبار الدَّم أن الشخصَ لديه عدد قليل جدًا من كريَّات الدَّم الحمراء (فقر الدم)،وقَد يجري تكرار نفس الاختبار من بعد المُعالَجة لتحديد ما إذا عاد عدد هذه الكريَّات إلى المستوى الطبيعيّ.في بعض الأحيان، يمكن مُعالَجَة اضطراب في نفس الوقت الذي يجري فيه اختبار للتحرِّي أو للتشخيص،فعلى سبيل المثال، عندما يُبيِّنُ تنظير القُولون colonoscopy (تفحُّص المِعَى الغليظ من الدَّاخل بأنبوبِ مُعايَنة مَرِن) وجود سلائل، يُمكن استئصال هذه السلائل قبل الانتهاء من هذا الإجرَاء.

الجدول