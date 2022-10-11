أعراض السرطان

لا يُسبب السرطان في بدايته، باعتباره كتلة صغيرة من الخلايا، أية أعراض على الإطلاق (انظر أيضًا لمحة عامة عن السرطان).ومع نمو السرطان وازدياد حجمه، فقد يؤثر تواجده على النسج المجاورة (انظر أيضًا العلامات التحذيرية للسرطان).تُفرز بعض أنواع السرطانات مواد معينة أو تحفز تفاعلات مناعية تسبب أعراضًا في أجزاء أخرى من الجسم غير القريبة من السرطان (متلازمات نظائر ورمية paraneoplastic syndromes).

يمكن في بعض الأحيان أن يكون المؤشر الأول على الإصابة هو نتيجة غير طبيعية لفحص مخبري أُجري لسبب آخر (مثل اكتشاف فقر الدم الناجم عن سرطان القولون بعد فحص روتيني لتعداد كريات الدم).

يؤثر السرطان في الأنسجة القريبة عن طريق النمو داخلها أو الضغط عليها، مما يؤدي إلى تهيجها أو انضغاطها.يسبب هذا التهيج الألم عادةً.يمكن للضغط أن يعيق الأنسجة عن أداء وظائفها الطبيعية.على سبيل المثال، قد تؤدي الإصابة بسرطان المثانة أو ظهور عقدة لمفاوية سرطانية في البطن إلى الضغط على الحالب الذي يصل الكلية بالمثانة، مما يعيق تدفق البول.قد يعيق سرطان الرئة تدفق الهواء في أحد أجزاء الرئة، مما يتسبب في انخماص رئوي جزئي وزيادة خطر العدوى.

قد لا يسبب نمو السرطان في منطقة ذات مساحة واسعة، مثل جدار الأمعاء الغليظة أو تجويف الرئة، أية أعراض حتى يصبح كبيرًا جدًا.في المقابل، قد يتسبب نمو السرطان في مساحة محدودة، مثل الحبال الصوتية، في ظهور أعراض (مثل بحة الصوت) حتى عندما يكون صغيرًا نسبيًا.إذا انتشر السرطان (نقائل ورمية) إلى أجزاء أخرى من الجسم، تحدث نفس التأثيرات الموضعية من التهيج والانضغاط ولكن في موقع جديد، وبالتالي قد تكون الأعراض مختلفة تمامًا.

غالبًا ما تُسبب السرطانات التي تُصيب الغشاء المُغطي للرئتين (غشاء الجنب pleura) أو الغشاء المُغطي للقلب (التأمور pericardium) ارتشاح سائل يتجمع حول هذه الأعضاء.يمكن أن تؤثر تجمعات السوائل الكبيرة على التنفس أو ضخ الدم من القلب.

الجدول بعض مضاعفات السرطان الجدول

الألم تكون العديد من أنواع السرطان غير مؤلمة في البداية، على الرغم من أن الألم قد يكون أحد الأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان، مثل أورام المخ التي تسبب الصداع وسرطانات الرأس والعنق والمريء، والتي تُسبب الألم عند البلع.ومع نمو السرطانات، غالبًا ما تكون الأعراض الأولى خفيفة، ثم تتفاقم بشكل مستمر وثابت حتى تصل إلى ألم شديد مع تضخم السرطان.قد ينجم الألم عن ضغط السرطان، أو التآكل في الأعصاب أو غيرها من البنى التشريحية الأخرى.ومع ذلك، فقد لا تتسبب جميع أنواع السرطان بالألم الشديد.وبالمثل، فان عدم وجود الألم لا يعني أن السرطان لا ينمو أو ينتشر.

النزف في البداية، قد ينزف السرطان بشكل خفيف لأن أوعيته الدموية تكون هشة.وفي وقت لاحق، عندما يتضخم السرطان ويجتاح الأنسجة المحيطة، فقد تنمو الخلايا السرطانية داخل وعاء دموي قريب وتُسبب النزف.قد يكون النزف طفيفًا وغير قابل للكشف، أو يمكن اكتشافه فقط بإجراء اختبار.وغالبًا ما يحدث ذلك في مرحلة مبكرة من سرطان القولون.وقد يكون النزف أكثر خطورة ومهددًا للحياة في المراحل المتقدمة من السرطان. يحدد موقع السرطان موقع النزف.قد يظهر الدم في البراز نتيجة الإصابة بأي سرطان على طول القناة الهضمية.كذلك الأمر بالنسبة للبول، فقد يظهر الدم فيه نتيجة الإصابة بأي سرطان على طول المسالك البولية.وقد تسبب أنواع أخرى من السرطان نزفًا في الأجزاء الداخلية من الجسم.يمكن للنزف داخل الرئة أن يُسبب السعال المدمى.

الخثرات الدموية تنتج سرطانات معينة مواد تسبب فرط تشكل الجلطات، وخاصة في أوردة الساقين (الخثار الوريدي العميق)تنفصل الجلطات الدموية من أوردة الساقين أحيانًا وتنتقل إلى الرئة (الانسداد الرئوي)، وهناك قد تؤدي إلى الوفاة.يكون التخثُّر المفرط شائعًا عند الأشخاص الذين يعانون من سرطان البنكرياس، أو سرطان الرئة، أو الأورام الصلبة الأخرى، والأشخاص المصابين بالأورام الدماغية.

فقدان الوزن والإرهاق عادة ما يعاني المصاب بالسرطان من فقدان الوزن والإرهاق، وهو ما قد يزداد سوءًاً مع تقدم السرطان.يلاحظ بعض الأشخاص فقدان الوزن على الرغم من شهيتهم الجيدة للطعام.في حين قد يفقد مرضى آخرون شهيتهم وقد يشعرون بالغثيان بسبب الطعام أو يواجهون صعوبًة في البلع.وقد يصبح المريض نحيلاً جدًا.غالبًا ما يعاني المصابون بحالات متقدمة من السرطان من إعياء شديد.في حال حدوث فقر دم، فقد يشعر الشخص بالتعب وضيق التنفس عند القيام بأي نشاط، حتى وإن كان خفيفًا.

تورم العقد اللمفية عندما يبدأ السرطان بالانتشار في جميع أنحاء الجسم، قد ينتشر أولاً في العقد اللمفية القريبة، فتصبح متورمة.عادةً ما تكون العقد اللمفية المتورمة غير مؤلمة، وقد تكون صلبة أو مطاطية.قد تتحرك العقد بحرية، وإذا كان السرطان في مرحلة متقدمة، فقد تلتصق بالأنسجة المحيطة، أو ببعضها البعض.

الأَعرَاض العصبية والعضلية يمكن أن ينمو السرطان أو يضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي، مما يسبب العديد من الأعراض العصبية والعضلية، بما في ذلك الشعور بالألم أو الضعف أو التغير في الإحساس (مثل الشعور بالوخز).عندما ينمو السرطان في الدماغ، فقد يصعب تحديد الأعراض، ولكنها قد تتضمن التشوش الذهني، والدوخة، والصداع، والغثيان، وتغير الرؤية، والاختلاجات.قد تكون الأعراض العصبية أيضًا جزءًا من متلازمة الأباعد الورمية paraneoplastic syndrome.