مُتَلاَزِمَةُ الأمعاءِ القَصيرَة

مُتلازمة الأمعاء القصيرة short bowel syndrome هي اضطرابٌ يُسبِّبُ الإسهال وسوء امتصاص المُغذِّيات (سوء الامتصاص)، والتي تحدث غالبًا بعد الاستئصال الجراحي لجزءٍ كبيرٍ من المعى الدَّقيق.

يحدث هذا الاضطراب غالبًا بعد استئصال جزء كبير من المعى الدَّقيق (أكثر من ثلثي طوله عادةً).

يكُون الإسهال العَرَض الرئيسي،

بعد جراحة استئصال المعي، يُعطى الأشخاص الطعام والسوائل عن طريق الوريد.

وينبغي أن تستمرَّ التَّغذية الوريديَّة لبعض الأشخاص طيلة حياتهم.

يُمكن أن تُساعد أدويةٍ مثل لوبراميد وكوليستيرامين على تخفيف الإسهال.

تنطوي الأَسبَاب الشائعة لاستئصال جزءٍ كبيرٍ من المعى الدَّقيق على داء كرون وانسداد شريان يُغذي جزء كبير من المعى (احتشاء المساريق mesenteric infarction)، والتهاب المعى النَّاجم عن الإشعاع (التهاب الأمعاء الإشعاعي enteritis)، والسرطان وانفتال عروة من المعى (التواء المعى volvulus)، والعيوب الخِلقيَّة.

تحدث معظم عمليَّات هضم وامتصاص الطعام في المعى الدَّقيق،وتختلف عواقب استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة باختلاف طول الجزء المُستأصَل وموضعه.يبلغ طول المعى الدَّقيق حَوالى أربعة أمتار،وإذا جرى استئصال الجزء الأوسط (الصَّائم)، يستطيع الجزء الأخير (اللفائفي) أن يتكيف في بعض الأحيان ويقوم بامتصاص المزيد من المُغذِّيات.إذا جرى استئصال ما يزيد عن نحو مترٍ واحدٍ من اللفائفي، لا يستطيع الجزء المتبقي من المعى الدَّقيق التكيف عادةً.قبل حدوث التكيف، أو إذا لم يحدُث، تواجه الأمعاء صعوبة في امتصاص الكثير من المُغذِّيات، بما فيها الدهون والبروتينات والفيتامينات؛وإذا جرى استئصال نهاية الفائفي، لا تستطيع الأمعاء أيضًا امتصاص الحموض الصفراويَّة التي يُنتجها الكبد والتي تساعد على الهضم، ولا يمكنها امتصاص فيتامين B12.تدخل الأحماض الصفراوية الزائدة إلى القولون ويمكن أن تسبب الإسهال.

يؤدي سوء الامتصاص إلى الإسهال الذي يبدأ بعد الجراحة مباشرةً عادةً.يحدث نقص التغذية وعَوَز الفيتامينات عند الأشخاص وقتٍ لاحق، مثل عوز الفيتامين B12.

يعتمد تشخيص مُتلازمة الأمعاء القصيرة على نتائج تَقيِيم الطَّبيب للشخص قبل الجراحة وعلى الأَعرَاض ونتائج الفحص.