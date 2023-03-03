مُتلازمة الأمعاء القصيرة short bowel syndrome هي اضطرابٌ يُسبِّبُ الإسهال وسوء امتصاص المُغذِّيات (سوء الامتصاص)، والتي تحدث غالبًا بعد الاستئصال الجراحي لجزءٍ كبيرٍ من المعى الدَّقيق.
يحدث هذا الاضطراب غالبًا بعد استئصال جزء كبير من المعى الدَّقيق (أكثر من ثلثي طوله عادةً).
يكُون الإسهال العَرَض الرئيسي،
بعد جراحة استئصال المعي، يُعطى الأشخاص الطعام والسوائل عن طريق الوريد.
وينبغي أن تستمرَّ التَّغذية الوريديَّة لبعض الأشخاص طيلة حياتهم.
يُمكن أن تُساعد أدويةٍ مثل لوبراميد وكوليستيرامين على تخفيف الإسهال.
تنطوي الأَسبَاب الشائعة لاستئصال جزءٍ كبيرٍ من المعى الدَّقيق على داء كرون وانسداد شريان يُغذي جزء كبير من المعى (احتشاء المساريق mesenteric infarction)، والتهاب المعى النَّاجم عن الإشعاع (التهاب الأمعاء الإشعاعي enteritis)، والسرطان وانفتال عروة من المعى (التواء المعى volvulus)، والعيوب الخِلقيَّة.
تحدث معظم عمليَّات هضم وامتصاص الطعام في المعى الدَّقيق،وتختلف عواقب استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة باختلاف طول الجزء المُستأصَل وموضعه.يبلغ طول المعى الدَّقيق حَوالى أربعة أمتار،وإذا جرى استئصال الجزء الأوسط (الصَّائم)، يستطيع الجزء الأخير (اللفائفي) أن يتكيف في بعض الأحيان ويقوم بامتصاص المزيد من المُغذِّيات.إذا جرى استئصال ما يزيد عن نحو مترٍ واحدٍ من اللفائفي، لا يستطيع الجزء المتبقي من المعى الدَّقيق التكيف عادةً.قبل حدوث التكيف، أو إذا لم يحدُث، تواجه الأمعاء صعوبة في امتصاص الكثير من المُغذِّيات، بما فيها الدهون والبروتينات والفيتامينات؛وإذا جرى استئصال نهاية الفائفي، لا تستطيع الأمعاء أيضًا امتصاص الحموض الصفراويَّة التي يُنتجها الكبد والتي تساعد على الهضم، ولا يمكنها امتصاص فيتامين B12.تدخل الأحماض الصفراوية الزائدة إلى القولون ويمكن أن تسبب الإسهال.
يؤدي سوء الامتصاص إلى الإسهال الذي يبدأ بعد الجراحة مباشرةً عادةً.يحدث نقص التغذية وعَوَز الفيتامينات عند الأشخاص وقتٍ لاحق، مثل عوز الفيتامين B12.
يعتمد تشخيص مُتلازمة الأمعاء القصيرة على نتائج تَقيِيم الطَّبيب للشخص قبل الجراحة وعلى الأَعرَاض ونتائج الفحص.
علاج مُتَلاَزِمَةُ الأمعاءِ القَصيرَة
التََّغذية الوريدية الكاملة (TPN)
الأدوية المُضادَّة للإسهال والمُكمِّلات الغذائية ومُثبِّطات مضخة البروتون في بعض الأحيان
بعد الجراحة مباشرةً، وعندما يكون الإسهال شديدًا عادةً، يُعطي الأطبَّاء السوائل عن طريق الوريد لتعويض السائل والكهارل المفقودة، كما يستخدمون التغذية الوريدية أيضًا،وتحتوي هذه التغذية، والتي تُسمَّى التََّغذية الوريدية الكاملة (TPN)، على جميع المُغذِّيات الضرورية، بما فيها البروتينات والدُّهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.عندما يتعافى الأشخاص ويقل البراز لديهم، يُعطونَ سوائل عن طريق الفم ببطء،
ويحتاج الأشخاص الذين جرى استئصال جزءٍ كبيرٍ من المعى الدقيق لديهم (مثل الذين تبقَّى لديهم أقل من نحو مترٍ واحدٍ من الأمعاء الدقيقة)، والأشخاص الذين يستمرون في فقدان السائل الفائض ومادة مغذية أخرى، إلى التََّغذية الوريدية الكاملة لبقية الحياة.يتحمَّل أشخاص آخرون الطعام عن طريق الفم في نهاية المطاف.يحتوي النظام الغذائي الموصى باتِّباعه على دهون وبروتيناتٍ أكثر من الكربوهيدرات عادةً.من الأفضل تناوُل وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبات أقلّ وأكبر.
قد يجري إعطاءُ الأشخاص الذين يبلغون من العمر سنة واحدة وأكثر الذين يحتاجون إلى التََّغذية الوريدية الكاملة حقنًا لدواء يُسمَّى تيدوغلوتيد.وقد يساعد هذا الدواء على تقليل كمية التََّغذية الوريدية الكاملة التي يحتاجها الأشخاص.
وينبغي أن يأخذ المرضى الذين لديهم إسهال الأدوية المُضادَّة للإسهال بعد الوجبات، مثل لوبراميد قبل ساعةٍ من الأكل.يمكن أخذ الكولسترامين مع وجبات الطعام لتخفيف الإسهال النَّاجم عن سوء امتصاص الحموض الصفراويَّة،
وينبغي أن يأخذ معظم الأشخاص مُكمِّلات الفيتامينات والكالسيوم والمغنيزيوم.
نظرًا إلى أن أشخاص متلازمة الأمعاء القصيرة يكون لديهم كمية فائضة من حمض المعدة غالبًا، فإنَّ معظمهم يأخذون أدوية تكبح الحمض أيضًا، مثل مثبِّط مضخة البروتون.
يحتاج بعض الأشخاص إلى حقنٍ شهريَّة من فيتامين B12.
يُعدُّ زرع المعى الدَّقيق small intestine transplantation علاجًا بديلًا للأشخاص الذين لا يتكيفون مع المعى القصير لديهم ولا يمكنهم تحمُّل التََّغذية الوريدية الكاملة على المدى الطويل.