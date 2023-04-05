تختلف أسباب انسداد الأمعاء باختلاف عمر الشخص وموضع الانسداد.

حيث ينجم انسداد الأمعاء عند حديثي الولادة والرُّضَّع عن وجود عيبٍ خِلقيٍّ أو كتلة قاسية في محتويات الأمعاء (مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي) أو انفتال في إحدى عُرى الأمعاء (انفتال) أو تضيُّق أو غياب لجزءٍ من الأمعاء (رتق الأمعاء) أو دخولٍ لأحد أجزاء الأمعاء في جزءٍ آخر (انغلاف).

وتكون الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لحدوث الحالة عند البالغين بشكلٍ عام هي أربطة النسيج المُتندِّب الدَّاخلي النَّاجمة عن جراحة سابقة في البطن (الالتصاقات) وبروز أجزاء من الأمعاء من خلال فتحة غير طبيعيَّة (فتق) والأورام.ويختلف احتمال تأثير سبب معين باختلاف جزء الأمعاء الذي يُؤثِّر فيه.

قد ينجم الانسداد في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشرِي) عن سرطان البنكرياس أو عن حدوث تندُّب ناجم عن قرحة أو عن داء كرون.وقد تؤدي الحصاة الصَّفراويَّة أو كتلة من الطعام غير المهضوم أو تجمُّع لديدان طفيليَّة إلى سدِّ أجزاءٍ أخرى من الأمعاء الدَّقيقة في حالاتٍ نادرة.

ينجم انسداد الأمعاء الغليظة عادةً عن السرطان أو عن التهاب الرَّتج أو عن وجود كتلة صلبة من البراز (انحشار البراز).وتُعدُّ الالتصاقات والانفتالات من الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لانسداد الأمعاء الغليظة.