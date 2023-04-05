انسداد الأمعاء هو انسدادٌ يُوقف أو يُضعِفُ بشكلٍ خطيرٍ مرورَ الطعام والسَّوائل والمفرازات الهضميَّة والغازات عبر الأمعاء.
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا عند البالغين هي تندُّب الأنسجة النَّاجم عن جراحة سابقة في البطن والفتق والأورام.
من الشَّائع الشُّعور بالألم أو التَّطبُّل أو نَقص الشَّهية.
يعتمد وضع التَّشخيص على نتائج الفَحص السَّريري وصور الأشعَّة السينيَّة.
من الضروري إجراء الجراحة لإزالة الانسداد غالبًا.
(انظر أيضًا نظرة عامة على الحالات الإسعافيَّة في الجهاز الهضمي).
يمكن أن يحدث الانسداد في أيِّ موضعٍ من الأمعاء الدقيقة أو الغليظة وقد يكون جزئيًّا أو كاملًا.يستمرُّ جزء الأمعاء الذي يسبق موضع الانسداد في أداء وظيفته.حيث يتضخَّم هذا الجزء من الأمعاء مع امتلائه بالطعام والسوائل ومُفرَزات الجهاز الهضمي والغاز.تصبح بطانة الأمعاء مُتورِّمة ومُلتهبة.يمكن أن تتمزَّق الأمعاء إذا لم تُعالَج الحالة، حيث تتسرَّب محتوياتها مُسبِّبةً حدوث التهاب وعدوى في تجويف البطن (التهاب الصِّفاق).
أسباب انسداد الأمعاء
تختلف أسباب انسداد الأمعاء باختلاف عمر الشخص وموضع الانسداد.
حيث ينجم انسداد الأمعاء عند حديثي الولادة والرُّضَّع عن وجود عيبٍ خِلقيٍّ أو كتلة قاسية في محتويات الأمعاء (مُتَلاَزِمَةُ سِدادَةِ العِقي) أو انفتال في إحدى عُرى الأمعاء (انفتال) أو تضيُّق أو غياب لجزءٍ من الأمعاء (رتق الأمعاء) أو دخولٍ لأحد أجزاء الأمعاء في جزءٍ آخر (انغلاف).
وتكون الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لحدوث الحالة عند البالغين بشكلٍ عام هي أربطة النسيج المُتندِّب الدَّاخلي النَّاجمة عن جراحة سابقة في البطن (الالتصاقات) وبروز أجزاء من الأمعاء من خلال فتحة غير طبيعيَّة (فتق) والأورام.ويختلف احتمال تأثير سبب معين باختلاف جزء الأمعاء الذي يُؤثِّر فيه.
قد ينجم الانسداد في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشرِي) عن سرطان البنكرياس أو عن حدوث تندُّب ناجم عن قرحة أو عن داء كرون.وقد تؤدي الحصاة الصَّفراويَّة أو كتلة من الطعام غير المهضوم أو تجمُّع لديدان طفيليَّة إلى سدِّ أجزاءٍ أخرى من الأمعاء الدَّقيقة في حالاتٍ نادرة.
ينجم انسداد الأمعاء الغليظة عادةً عن السرطان أو عن التهاب الرَّتج أو عن وجود كتلة صلبة من البراز (انحشار البراز).وتُعدُّ الالتصاقات والانفتالات من الأَسبَاب الأقل شُيُوعًا لانسداد الأمعاء الغليظة.
الخَنق
إذا أدَّى الانسداد إلى قطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء، تُسمَّى الحالة عندها بالخَنق Strangulation.يحدث الخنق عند حَوالى 25٪ من الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأمعاء الدقيقة.ينجم الخنق عادةً عن انحشار جزءٍ من الأمعاء في فتحةٍ غير طبيعيَّة (فتق مختنق) أو عن انفتالٍ أو انغلاف.ويمكن أن تَحدُثَ الغَنغرينة خلال بضع ساعات تصل إلى 6 ساعات.حيث يموت جدار الأمعاء عند حدوث الغَنغرينة، ممَّا يؤدي عادةً إلى حدوث تمزِّقٍ يُسبِّبُ التهابًا في الصفاق وصدمة وإلى الموت عند عدم علاجه.
ما الذي يُسبِّبُ اختناق الأمعاء؟
ينجمُ اختناق الأمعاء (قطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء) عادةً عن أحد الأسباب الثلاثة التَّالية: الفتق المختنق، أو الانفتال، أو الانغلاف.
أعراض انسداد الأمعاء
تشتمل أعراض انسداد الأمعاء عادةً على الشعور بألم تشنُّجي في البطن، يرافقه تطبُّلٌ ونَقص الشَّهية.يميل الألم إلى أن يأتي على شكل موجاتٍ ويصبح مستمرًّا في نهاية المطاف.يُعدُّ القيء من الأعراض الشائعة لانسداد الأمعاء الدقيقة، ولكنَّه أقلُّ شيوعًا ويبدأ متأخِّرًا عند حدوث الانسداد في الأمعاء الغليظة.
يُسبِّب الانسداد الكامل حدوث إمساكٍ شديد، بينما قد يُسبِّبُ الانسدادُ الجزئيُّ حدوث الإسهال.
ويمكن أن يصبح الألم شديدًا وثابتًا عند حدوث الخنق.وتُعدُّ الحمى من الأعراض الشائعة التي من المرجح حدوثها عند تمزِّق جدار الأمعاء بشكلٍ خاص.
يبدأ الألم بشكلٍ مفاجئٍ غالبًا عند حدوث الانفتال.
تشخيص انسداد الأمعاء
فَحص الطَّبيب للبطن
التصوير بالأشعة السينية
التَّصوير المقطعي المُحوسَب
يقوم الطبيب بفحص البطن للتَّحري عن وجود شعور بالألم عند جسِّه أو عن وجود تورُّم أو كتل.حيث يكون البطن مُتورِّمًا بشكلٍ دائمٍ تقريبًا عند وجود انسداد.وقد تكون الأصوات التي تصدر بشكلٍ طبيعي عن الأمعاء الدقيقة (أصوات الأمعاء) عادةً عند قيامها بوظيفتها والتي يمكن سماعها من خلال سمَّاعة الطبيب ذات مستوى ونبرة أعلى بكثير أو قد تكون غائبة.لا يكون الألم النَّاجم عن جسِّ البطن شديدًا عادةً مالم يؤدِّ التمزُّق إلى حدوث التهابٍ في الصفاق.
كما يقوم الأطباء بإجراء دراسات تصويريَّة للبطن عادةً، مثل التصوير بالأشعة السِّينيَّة أو التصوير المقطعي المحوسب.
قد تُظهِر صورة الأشعَّة السينيَّة وجود عُرىً متوسعة في الأمعاء تُشير إلى موضع الانسداد.كما قد تُظهر صورة الأشعَّة السِّينية وجود هواءٍ حول الأمعاء أو تحت الطبقة العضليَّة الفاصلة بين البطن والصدر (الحجاب الحاجز).لا يوجد الهواء في تلك الأماكن عادةً وبالتالي فوجوده يُمثِّلُ علامة على تمزِّق الأمعاء.
ويُستَعملُ التصوير المقطعي المحوسب للبطن غالبًا للحصول على صورةٍ أفضل للأمعاء وللتحديد الدقيق لموضع وسبب حدوث الانسداد على طول الأمعاء.
علاج انسداد الأمعاء
الشَّفط من خلال أنبوب أنفي مِعدي
تقديم السوائل عن طريق الوريد
المعالجة الجراحيَّة للخنق
فغر القولون في بعض الأحيان
ينبغي إدخال أيِّ شخص يُشتبه في وجود انسدادٍ معويٍّ عنده إلى المستشفى.
حيث يَجرِي عادةً تمرير أنبوب طويل ورفيعٍ من خلال الأنف تكون نهايته في المعدة (يُسمَّى أنبوب أنفي مَعِدي) أو في الأمعاء.يجري الشَّفط من خلال الأنبوب لإزالة المواد التي تجمَّعت فوق الانسداد.يَتمُّ إِعطاءُ السوائل والكهارل (الصوديوم والكلوريد والبوتاسيوم) عن طريق الوريد لتعويض الماء والأملاح المفقودة نتيجة حدوث القيء أو الإسهال.
يزول الانسداد دون مزيدٍ من العلاج في بعض الأحيان، وخاصة إذا كان ناجمًا عن تندُّبٍ أو التصاقات.ويمكن في بعض الأحيان استعمال المنظار الدَّاخلي (أنبوب معاينة مرن) ، والذي يجري إدخاله من خلال الشَّرج أو تُستَعمل حقنة الباريوم الشَّرجيَّة التي تزيد في ضخامة الأمعاء الغليظة؛ وذلك في معالجة بعض الاضطرابات مثل انفتال جزءٍ من الأمعاء في الجزء السُّفلي من الأمعاء الغليظة.تُجرى الجراحة غالبًا في أسرع وقت ممكن عند شعور الأطبَّاء بالقلق من وجود الخنق.
يُحدد سبب الانسداد ومظهر الأمعاء إمكانيَّة نجاح الجرَّاح في تخفيف شدَّة الانسداد دون استئصال جزءٍ من الأمعاء.يمكن في بعض الأحيان قطع الالتصاقات لتحرير الجزء المُحتبِس من الأمعاء، ولكن قد تعود للتَّشكُّل ويمكن أن يعود الانسداد مرَّةً أخرى.من الضَّروري في بعض الحالات إجراء فغر اللفائفي (إجراء يُجرى فيه وصل النهاية المقطوعة للأمعاء الدقيقة بشكلٍ دائمٍ بفتحة جراحيَّة في جدار البطن) أو فغر القولون (فتحة مُكوَّنة جراحيًّا بين الأمعاء الغليظة وجدار البطن—انظر الشكل فهم فغر القولون) لتخفيف شدَّة الانسداد.
فَهم فغر القولون
ينطوي فغرُ القولون على قطع المعي الغليظ (القَولون)،تُجلب النهاية السليمة للأمعاء الغليظة، والتي تقع قبل الانسداد، إلى سطح الجلد من خلال فتحة جراحية في جدار البطن.ثم تَجرِي خياطته مع جلد الفتحة.ويمرّ البراز من خلال الفتحة إلى كيسٍ وحيد الاستعمال.يسمح فغر القولون للجزء المتبقي من الأمعاء الغليظة بالراحة بينما يتعافى المريض.بعد أن يتعافى الشخص من الجراحة ويشفى القولون، يمكن إعادة وصل نهايتيه بحيث يخرج البراز بشكل طبيعي.