تختلف أسباب انثقاب السبيل الهضمي باختلاف موضع الثقب، ولكنَّ الإصابة يمكن أن تحدثُ في أيِّ جزءٍ من الجهاز الهضمي.

تخرج الأجسام الأجنبيَّة المُبتلعة عادةً من الجسم بسهولة، ولكنَّها تنحشر في بعض الأحيان مؤدِّيةً إلى حدوث انثقاب.

قد تُسبِّبُ الأجسام الأجنبيَّة المُدخَلة عن طريق الشَّرج انثقابَ المستقيم أو القولون.