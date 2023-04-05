قد يحدث ثقبٌ في أحد أعضاء الجهاز الهضمي المُجوَّفة، مما يؤدي إلى تحرُّر محتويات الأمعاء ويمكن أن يؤدي إلى حدوث إنتان (عدوى مهدِّدة للحياة في مجرى الدَّم) والوفاة إذا لم تُجرَ الجراحة مباشرةً.
وتنطوي الأَعرَاض على الشعور بألمٍ شديدٍ ومفاجئ في الصَّدر أو البطن والشُّعور بألمٍ في البطن عند جَسِّه.
يُستَعمل التصوير بالأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المُحوسَب لوَضع التَّشخيص.
من الضروري إجراء جراحةٍ فوريَّة.
(انظر أيضًا نظرة عامة على الحالات الإسعافيَّة في الجهاز الهضمي.)
يسمح الثقب بتسرُّبِ الطعام أو عُصارات الجهاز الهضمي أو محتويات الأمعاء الأخرى إلى البطن (أو في بعض الأحيان إلى الصَّدر،عند وجود انثقابٍ في المريء).تُسبِّب هذه المواد إزعاجًا شديدًا وتكون محتوية على الجراثيم التي تُسبِّبُ حدوث التهابٍ شديدٍ وعدوى تؤدِّي إلى الوفاة عادةً إذا لم تُعالج.
أسباب انثقاب السبيل الهضمي
تختلف أسباب انثقاب السبيل الهضمي باختلاف موضع الثقب، ولكنَّ الإصابة يمكن أن تحدثُ في أيِّ جزءٍ من الجهاز الهضمي.
تخرج الأجسام الأجنبيَّة المُبتلعة عادةً من الجسم بسهولة، ولكنَّها تنحشر في بعض الأحيان مؤدِّيةً إلى حدوث انثقاب.
قد تُسبِّبُ الأجسام الأجنبيَّة المُدخَلة عن طريق الشَّرج انثقابَ المستقيم أو القولون.
بعض أسباب الانثقاب
منطقة الانثقاب
الأسباب
ملاحظات
في أيِّ مكان على طول السبيل الهضمي
الإصابة
—
—
القيء الشَّديد
يُسمَّى هذا الاضطراب مُتلازمة بورهاف.
الإصابة النَّاجمة عن إجراء طبِّي
تنجم الإصابة عادةً عن المنظار أو عن المُوسِّع البالوني أو عن المُوسِّع (أداة رفيعة على شكل أسطوانة).
ابتلاع مادة كاوية شديدة
ابتلاع حمض البطارية أو القِلي عادةً.
المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري)
لم يكن لدى نَحو ثلث الأشخاص أعراضُ قرحةٍ سابقة.
ابتلاع مادة كاوية شديدة
تُلحِقُ هذه المواد عادةً الضَّرر بالمعدة بدلًا من الأمعاء الدقيقة.
الانسداد الذي يقطع إمدادات الدَّم إلى الأمعاء (انسداد خانق)
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احتمال حدوث التهاب الزَّائدة والتهاب الرَّتج بحسب مايكل
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ينجم الانسداد عن السرطان أو عن انحشار البراز عادةً.
يكون الأشخاص الذين يأخذون بريدنيزون أو الأدوية الأخرى التي تُثبِّطُ الجهاز المناعي مُعرَّضين لخطرٍ كبيرٍ للإصابة بالتهاب الرَّتج.إلَّا أنَّ أولئك الأشخاص قد يُعانون من أعراضٍ قليلة.
الدَّاء المِعوي الالتهابي (مثل التهاب القولون التقرُّحي وداء كرون)
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توسُّع الأمعاء الغليظة (تضخُّم القولون السُّمِّي)
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تلقائيًّا في بعض الأحيان
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الإصابة التي تحدث خلال الاستئصال الجراحي للمرارة (استئصال المرارة) أو خزعة الكبد
(التهاب المرارة) في حالاتٍ نادرة.
قد تكون الإصابة في المرارة أو القنوات الصَّفراويَّة.
أعراض انثقاب السبيل الهضمي
يُسبِّبُ انثقاب المريء أو المعدة أو الاثناعشري ألمًا شديدًا مفاجئًا يمكن أن ينتشرَ (يُشعَّ) إلى الكتف.حيث يبدو الشخص شديد المرض مع حدوث تسرعٍ في معدَّل ضربات القلب وتعرُّق والشعور بألم في البطن عند جَسِّه وثابتًا عند لمسه.نتيجةً لحدوث انثقاب الأمعاء الدقيقة أو الغليظة خلال المعاناة من حالة مؤلمة أخرى غالبًا (مثل التهاب الرَّتج أو التهاب الزَّائدة)، ولأنَّ المحتويات المُتسرِّبة تكون في بعض الأحيان داخل حيِّزٍ صغيرٍ من التجويف البطني دون أن تنتشر أكثر من ذلك، فقد تكون الأعراض أقلَّ شدَّةً ويمكن أن تشيرَ بشكلٍ خاطئ إلى تفاقم المشكلة الأصليَّة.
يُعاني الشخص في جميع أنواع الانثقاب من الغثيان والقيء ونَقص الشَّهية عادةً.
تشخيص انثقاب السبيل الهضمي
الأشعَّة السينيَّة للصدر والبطن
التَّصوير المقطعي المُحوسَب في بعض الأحيان
يُوصي الطبيب بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة للصدر والبطن عادةً، والتي قد تُظهِرُ الهواء الذي تسرَّب من الجهاز الهضمي، والذي يُعدُّ علامة مؤكَّدة على وجود انثقاب.
يحتاج الطبيب في بعض الأحيان إلى إجراء مسحٍ بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب للبطن وذلك لتأكيد التَّشخيص.
علاج انثقاب السبيل الهضمي
الجراحة
السوائل والمضادَّات الحيوية عن طريق الوريد
من الضَّروري إجراء جراحة فوريَّة عادةً عند تشخيص الأطبَّاء وجود انثقاب.يُقرِّرُ الأطباء نوع الإجراء الجراحي وفقًا لموضع الثقب وسبب حدوثه.يكون الهدف المباشر للأطباء هو إيقاف تسرُّب محتويات الأمعاء إلى تجويف البطن أو الصدر.وقبل البَدء بالجراحة، يحصل الشخص على السوائل والمضادَّات الحيويَّة عن طريق الوريد،
ويُوضَع في بعض الأحيان أنبوبٌ صغيرٌ من خلال الأنف في المعدة لشفط عصائر المعدة حتى لا تتسرَّب من الثقب ولتخفيف الضَّغط في الأمعاءِ.