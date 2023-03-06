تنجم الأنماط النوعيَّة من التهاب المعدة عن عددٍ من العَوامِل، بما فيها العدوى والشِّدَّة النَّاجمة عن مرضٍ شديد، والإصابة، واستعمال أدوية مُعيَّنة (مثل الأسبرين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية [NSAIDsٍ])، والكحول، واضطرابات جهاز المناعة.

ينجمالتهاب المعدة التآكلي عن تناول الكحول عادةً والشِّدَّة الناجمة عن مرضٍ شديد والمُهيِّجات مثل الأدوية، ولاسيَّما الأسبرين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.وتنطوي الأسباب الأقلُّ شيوعًا على داء كرون والإشعاع وحالات العدوى الفيروسيَّة والجرثوميَّة (مثل الفيروس المُضخِّم للخلايا) وتناول المواد المُسبِّبة للتآكل والإصابات المباشرة (كما يحدث عند إدخال الأنبوب الأنفي المعدي).يمكن أن يؤدي الاستعمال اليومي للأسبرين عند بعض الأشخاص بمن فيهم الأطفال إلى إلحاق الضَّرر ببطانة المعدة.

ينجم التهاب المعدة غير التآكلي عادةً عن العدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة.

ولا ينجم التهاب المعدة العدوائي عن العدوى ببكتيريا الملويَّة البوابيَّة Helicobacter pylori إلَّا في حالاتٍ نادرة.

قد يحدث التهاب المعدة الفيروسي أو التهاب المعدة الفطري عند الأشخاص الذين يُعانون أو عانوا من مرضٍ طويل الأمد أو من ضَعفٍ في جهاز المناعة، كالأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري أو المصابين بالسرطان أو الذين يستعملون الأدوية المُثبِّطة للمناعة.

يُعدُّ التهاب المعدة الحاد بسبب الشِّدَّة النفسيَّة أحد أشكال التهاب المعدة التآكلي والذي ينجم عن التَّعرُّض المفاجئ لمرضٍ أو إصابةٍ.حتَّى أنَّ الإصابة قد لا تكون في المعدة.فمثلًا، تُعدُّ حروق الجلد الشديدة وإصابات الرأس والإصابات المنطوية على نزفٍ غزيرٍ من الأَسبَاب النموذجيَّة.ومازال سبب حدوث التهاب المعدة نتيجة الإصابة بمرضٍ خطيرٍ مجهولًا ولكنَّه قد يكون مرتبطًا بانخفاض جريان الدَّم إلى المعدة وبازدياد كميَّة الحمض في المعدة وبضَعف قدرة بطانة المعدة على حماية وتجديد نفسها.

التهاب المعدة الحاد إخفاء التفاصيل النقاط الحمراء الصغيرة والمبعثرة هي مناطق ملتهبة في بطانة المعدة ناجمة عن عدوى الملوية البوابية. Photo provided by David M.Martin, MD.

يمكن أن يحدث التهاب المعدة الإشعاعي عند تعريض الجانب السفلي الأيسر من الصدر أو الجزء العلوي من البطن إلى العلاج الإشعاعي، حيث يمكنه تهييج بطانة المعدة.

يحدث التهاب المعدة التَّالي لاستئصال المعدةعند الأشخاص الذين جرى استئصالٌ جراحيٌّ لجزءٍ من مُعَدِهم (يُسمَّى الإجراء استئصال المعدة الجزئي).يحدث الالتهاب في موضع خياطة الأنسجة مع بعضها عادةً.ويُعتقد أنَّ التهاب المعدة التَّالي لاستئصال المعدة يحدث عندما تؤدِّي العملية الجراحية إلى إضعاف جريان الدَّم إلى بطانة المعدة أو عند تعرُّض بطانة المعدة إلى كمية مفرطة من الصفراء (السائل الهضمي الأصفر المُخضر الذي يُنتجه الكبد).

يؤدي التهاب المعدة الضُّموري إلى حدوث ترقُّق شديد في بطانة المعدة (ضموري) وفقد الكثير أو جميع الخلايا المُنتجة للحمض والإنزيمات.يمكن أن تحدث هذه الحالة عند مهاجمة الأضداد لبطانة المعدة (وهو ما يسمى التهاب المعدة الضموري الاستحالي المُتعلِّق بالمناعة الذَّاتيَّة).كما يمكن أن يحدث التهاب المعدة الضموري عند بعض الأشخاص الذين يُعانون من عدوى مزمنة ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة H. pylori.كما أنه يميل إلى الحدوث عند الأشخاص الذين جرى استئصالٌ لجزءٍ من مُعَدهم.

قد ينجم التهاب المعدة اليوزينيعن حدوث ردَّة فعلٍ تحسُّسيَّة للإصابة بعدوى طفيلي الديدان الحلقيَّة، إلَّا أنَّ السببَ يكون مجهولًا عادةً.حيث تتكدَّس الحمضات (أحد أنواع خلايا الدَّم البيضاء) في جدار المعدة عند الإصابة بهذا النوع من التهاب المعدة.

مرض مينيترييه هو اضطرابٌ نادرٌ مجهول السبب، فهو أحد أنواع التهاب المعدة الذي تزداد فيه سماكة جدرانها مع تكوُّن طيَّاتٍ كبيرةٍ وكيساتٍ مملوءة بسائل.قد يكون هذا المرض ناجمًا عن ردَّة فعل غير طبيعيَّة للجِهاز المَناعيّ، كما يمكن أن يكون مرتبطًا بالعدوى ببكتيريا الملويَّة البوَّابيَّة.