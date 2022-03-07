التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب طويل الأجل في البنكرياس يؤدي إلى تدهور لا يُمكن الشفاء منه في بنية ووظائف البنكرياس.

تُعد معاقرة الخمرة وتدخين السجائر سببين رئيسيين لالتهاب البنكرياس المزمن.

قد يستمر ألم البطن أو يحدث ويزول.

يستندُ التَّشخيص إلى الأَعرَاض وتاريخ لالتهاب البنكرياس الحاد المتكرر ومعاقرة الخمرة ونتائج فحوصات تصويرية واختبارات وظائف البنكرياس.

تنطوي المعالجة على تجنُّب الكحول والسجائر وتعديل النظام الغذائي وأخذ مُكمِّلات إنزيم البنكرياس والقيام بتدابير لتخفيف الألم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب البنكرياس).

البنكرياس هِيَ عضو في الجزء العلوي من البطن، يقوم بإنتاج هرمون الأنسولين ويفرز السَّائِل البنكرياسي عبر القناة البنكرياسيَّة إلى الجزء الأول من المعى الدَّقيق(الاثناعشري).يحتوي السَّائِل البنكرياسي على إنزيمات هاضمة تساعد على هضم الطعام.

بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الحاد، يحدث الالتهاب بسرعة ويهدأ خلال بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

بالنسبة إلى التهاب البنكرياس المزمن، يكون الالتهاب مستفحلًا ويستمر لفترةٍ طويلةٍ، ممَّا يُسبب ضررًا دائمًا وتندبًا (تليفًا) بالبنكرياس،ويكُون هذا التليف العلامة الرئيسية لالتهاب البنكرياس المزمن.مع استفحال التهاب البنكرياس المزمن، تتخرب الخلايا التي تُنتج الإنزيمات الهاضمة في السَّائِل البنكرياسي ببطءٍ مع مرور الزمن.

تحديد موضع البنكرياس

أسباب التهاب البنكرياس المزمن في الولايات المتحدة، ينجُم نحو نصف حالات التهاب البنكرياس المزمن عن استهلاك الكحول بشكلٍ مفرطٍ،كما يُواجه الأشخاص الذين يدخنون السجائر زيادةً في خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن أيضًا. تنطوي الأَسبَاب الأقل شيوعًا لالتهاب البنكرياس المزمن على اضطرابات وراثيَّة، مثل التليُّف الكيسي أو التهاب البنكرياس الوراثي أو التهاب البنكرياس المناعي الذاتي.وفي حالاتٍ نادرة، تؤدي نوبة شديدة لالتهاب البنكرياس الحاد إلى حدوث تندُّب دائم في البنكرياس (تليف)، ممَّا يؤدي إلى حدوث التهاب البنكرياس المزمن.يحدث التهاب البنكرياس المزمن عند بعض الأشخاص عندما تنسد القناة البنكرياسية بحصى أو ورم. لا يوجد سببُ واضح لبعض حالات التهاب البنكرياس المزمن ( مجهولة السبب).في البلدان المدارية (مثل، الهند وأندونيسيا ونيجيريا)،يحدث التهاب البنكرياس المزمن مجهول السبب عندَ الأطفال والبالغين اليافعين (يُسمَّى التهاب البنكرياس المداري).

أعراض التهاب البنكرياس المزمن يكون ألم البطن عرضًا رئيسيًا لالتهاب البنكرياس المزمن.تختلفُ شدَّة الألم في الجزء العلوي من البطن، وقد تستمر النوبات أو الهجمات لعدَّة ساعات أو أسابيع عديدة.يميل الألم إلى أن يُصبح مستمرًا في مرحلةٍ لاحقةٍ من المرض.يتفاقم الألم بعد وجبات الطعام عادةً، ويمكن أن يخفّ عند الجلوس في وضعٍ مستقيم أو عند الميل إلى الأمام. مع استفحال التهاب البنكرياس المزمن وتخرُّب الخلايا التي تُنتِجُ الإنزيمات الهاضمة، قد يتوقف الألم في البطن. يكُون قُصور البنكرياس العرضَ الرئيسي الآخر لالتهاب البنكرياس المُزمِن،وقُصور البنكرياس هُوَ انخفاض في كمية الإنزيمات الهاضمة في السَّائِل البنكرياسي.مع انخفاض كمية الإنزيمات الهاضمة، يجري تفكيك الطعام بشكلٍ ناقصٍ،ولا يحدث امتصاص مناسب للطعام الذي جرى تفكيكه بشكلٍ ناقصٍ (سوء امتصاص)، وقد يكون براز الشخص كبير الحجم، وذو رائحة كريهة بشكل غير مألوف، ودهنيًا (الإسهال الدهني).يكون البراز بلون فاتح وقد يحتوي حتَّى على قطيرات دهنية.كما قد تُوجَد ألياف عضليَّة غير مهضومة في البراز أيضًا.كما يؤدي الامتصاص الناقص للطعام إلى سوء في التغذية، وعوز الفيتامينات، وفقدان الوزن أيضًا. مُضَاعَفات التهاب البنكرياس المزمن يمكن أن يحدث تجمُّعٌ للسائل يُسمَّى الكيسة الكاذبة البنكرياسيَّة.يُمكن أن تنزف الكيسة الكاذبة أو تتمزَّق، وقد تُسبب الكيسات التي توسَّعت الألمَ أو انسدادًا في الاثناعشري أو في الأقنية الصفراويَّة. وفي نهاية المطاف، قد تتخرَّب خلايا البنكرياس التي تُنتج الأنسولين، ممَّا يؤدِّي إلى الإصابة بداء السُّكَّري بشكلٍ تدريجي. يُواجه مرضى التهاب البنكرياس المزمن زيادةً في خطر سرطان البنكرياس.

تشخيص التهاب البنكرياس المزمن فُحوصات تصويرية

اختبارات وظائف البنكرياس

الاختبارات الدَّمويَّة في بعض الأحيان يشتبه الطبيب في التهاب البنكرياس المزمن بسبب الاعراض عند الشخص وتاريخ من نوبات التهاب البنكرياس الحاد أو معاقرة الخمرة بشكلٍ مفرطٍ.يستخدم الأطباء نتائج الفحوصات التصويرية واختبارات وظائف البنكرياس لوضع التشخيص. هل تعلم... الفحوصات التصويرية قد يستخدم الأطباءُ تصوير البطن بالأشعَّة السِّينية للتَّحرِّي عن ترسُّبات الكالسيوم في البنكرياس، وتكون هذه الترسبات موجودة عند بعض أشخاص لتهاب البنكرياس المزمن. قد يُجرى التصوير المقطعي المحوسب (CT) للبطن لإظهار تغيُّرات التهاب البنكرياس المزمن وللتحري عن مضاعفات، مثل الكيسة الكاذبة. يستخدمُ الكثير من الأطباء حاليًّا نوعًا خاصًا من التصوير بالرنين المغناطيسي يسمى تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرنين المغناطيسي،حيث يُظهر هذا الفحص التصويري الأقنية الصفراوية والبنكرياسية بشكل أكثر وضوحًا من التصوير المقطعي المُحوسَب. يُتيح تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الراجع للأطباء استعراض القناة الصفراويَّة والقناة البنكرياسيَّة.ونادرًا ما يستخدم الأطباء هذا الاختبار لتشخيص التهاب البنكرياس المزمن، ولكنَّهم قد يستخدمونه عند الحاجة إلى معالجة مُعيَّنة للقناة البنكرياسيَّة، مثل وضع أنبوب (دعامة) من خلال انسداد، أو إزالة حصاة موجودة في القناة. التصويرالتنظيري بالأمواج فوق الصوتيَّة (تمرير أنبوب معاينة مرن مع مسبار تخطيط الصدى موصول به عبر الفم إلى المعدة والجزء الأول من المعى الدَّقيق)، هو فحص تصويري آخر يساعد على كشف التشوهات في البنكرياس والقناة البنكرياسية. نظرًا إلى أنَّ المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن يُواجهون زيادةً في خطر سرطان البنكرياس، يجعلُ أي تفاقُمٍ للأعراض أو تضيُّق في قناة البنكرياس الأطباءَ يشتبهون في السرطان.وفي مثل هذه الحالات، من المرجَّح أن يُجري الطبيب اختباراتٍ دمويَّة، و/أو التصوير بالرنين المغناطيسي، و/أو التصوير المقطعي المُحوسَب، و/أو التصويرالتنظيري بالأمواج فوق الصوتيَّة. فهم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الراجع (ERCP) اختبارات وظيفة البنكرياس بالنسبة إلى التهاب البنكرياس المزمن، قد يوصي الأطباء بإجراء اختبارات للبنكرياس أيضًا لمعرفة كيف تقوم بوظائفها.تساعد هذه الاختبارات الأطباء على تحديد ما إذا كان هناك قصور في البنكرياس يُمكن أن يُسبب سوء الامتصاص.قد يُجرَى تفحص للبراز حول مستويات الشحوم أو إنزيم هضميّ مثل الإيلاستاز،حيثُ يُشير انخفاض مستويات الإيلاستاز إلى قصور في البنكرياس. اختبارات الدم تكون اختبارات الدم أقل فائدة في تشخيص التهاب البنكرياس المزمن بالمقارنة مع فائدتها في تشخيص التهاب البنكرياس الحاد، ولكنَّها قد تشير إلى ارتفاع مستويات الأميلاز والليباز (إنزيمان تُنتجهما البنكرياس).كما يمكن استعمال اختبارات الدم أيضًا للتَّحرِّي عن مستوى السُّكَّر (الغلوكوز) في الدَّم، والذي قد يكون مرتفعًا.