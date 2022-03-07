يُعاني كلُّ مرضى التهاب البنكرياس الحاد تقريبًا من آلامٍ شديدةٍ في الجزء العلوي من البطن.يتغلغل الألمُ إلى الظهر عند حَوالى 50% من الأشخاص.عندما ينجُم التهاب البنكرياس الحاد عن الحَصيَات المراريَّة، يبدأ الألم بشكلٍ مفاجئٍ عادةً ويصل إلى درجته القصوى في غضون دقائق.عندما ينجُم التهاب البنكرياس عن الكحول، يحدث الألم خلال بضعة أيام عادةً.ومهما كان سبب الألم، فإنَّه يبقى ثابتًا وشديدًا ومخترِقًا، وقد يستمرُّ لأيَّام،

وقَد يؤدي السُّعال والحركة القويَّة والتنفُّس العميق إلى تفاقم الألم.قد يؤدي الجلوس بشكل مستقيم والميل إلى الأمام إلى توفير بعض الراحة.يشعر معظم الأشخاص بالغثيان وينبغي عليهم التقيُّؤ، وأحيَانًا إلى درجة التقيُّؤ الجاف (التهوُّع retching من دُون خروج أي قيء).وغالبًا لا تُؤدِّي حتَّى جرعات كبيرة من مُسكِّن أفيونيّ يجري حقنه إلى تخفيف الألم بشكلٍ كاملٍ.

بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الحادّ، قد يحدث شيء من التورم في الجزء العلويّ من البطن عندَ الشخص،وقد يحدث هذا التَّورم بسبب توقُّف حركة محتويات الأمعاء، ممَّا يَتسبَّب بتورُّم الأمعاء (حالة تسمى العِلَّوص).

قد لا تظهر عند بعض الأشخاص، خصوصًا من أُصيبوا بالتهاب البنكرياس الحاد بسبب مُعاقرة الخمرة؛ أيَّة أعراض فيما عَدا ألم يتراوَح بين المتوسط إلى الشديد،بينما يشعر أشخاص آخرون بحالةٍ مزرية،حيث يبدو عليهم المرض مع تعرُّق وتسارع في النَّبض (100 إلى 140 نبضة في الدقيقة) مع تنفُّس ضحل وسريع.كما قد يحدث تنفس سريع أيضًا إذا كان الأشخاص يُعانون من التهاب في الرئتين أو لديهم مناطق انخمص فيها نسيج الرئة (انخماص)، أو تراكم السائل في تجويف الصدر (الانصباب الجنبي).قد تُقللُ هذه الحالات من كمية نسيج الرئة المتوفرة لنقل الأكسجين من الهواء إلى الدَّم المُتاحة لنقل الأكسجين من الهواء إلى الدَّم، ويُمكن أن تُخفض من مستويات الأكسجين في الدم.

قد تكون درجة حرارة الجسم طبيعيةً في البداية، ولكنها قد ترتفع خلال بضع ساعات إلى ما بين 100° درجة فهرنهايت و101° درجة فهرنهايت (37.7° درجة مئوية و 38.3° درجة مئويَّة).يكون ضغط الدَّم منخفضًا عادةً ويميل إلى الهبوط عندما يقف الشخص، مما يسبب خفَّة الرأس.

يُصبح بياض العينين (الصُّلبة) أصفر اللون في بعض الأحيان.