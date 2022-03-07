التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب مفاجئ في البنكرياس قد يكون خفيفًا أو مُهدِّدًا للحياة ولكنَّه يهدأ عادةً.
يُعدُّ وجود حصيَّات في المرارة والإدمان على الكحول السببان الرئيسيان لالتهاب البنكرياس الحاد.
يكُون ألم البطن الشديد العرضَ الرئيسيّ،
وتُساعِدُ الاختبارات الدَّمويَّة والفُحوصات التصويريَّة، مثل التَّصوير المقطعي المُحوسَب، الأطباءَ على وضع التَّشخيص.
يحتاج التهاب البنكرياس إلى دخُول المستشفى عادةً، وذلك سواء كان خفيفًا أم متوسطًا أو شديدًا أم حادًا.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن التهاب البنكرياس).
البنكرياس هِيَ عضوٌ في الجزء العلوي من البطن يُنتِجُ سوائل وهرمون الأنسولين.يميل جزء البنكرياس التي يُنتج الهرمونات، وخصوصًا الأنسولين، إلى عدم التأثُّر بالتهاب البنكرياس الحاد.
بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الحادّ، يحدث الالتهاب الحاد بسرعةٍ ويهدأ خلال بضعة أيام، ولكن يمكن أن يستمر لبضعة أسابيع.بالنسبة إلى التهاب البنكرياس المزمن، يحدث الالتهاب بشكلٍ مستمر، ممَّا يتسبَّب بحدوث ضرر دائم.
تحديد موضع البنكرياس
أسباب التهاب البنكرياس الحاد
تنطوي الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا (أكثر من 70% من الحالات) لالتهاب البنكرياس الحاد على:
مُعاقرة الخمرة
الحَصيَات المراريَّة
تُسببُ الحًُصيَّات المراريَّة حَوالى 40% من حالات التهاب البنكرياس الحاد،والحًُصيَّات المراريَّة هي تجمُّعات لمادَّةٍ صلبة في المرارة.تدخُل هذه الحَصيَات في بعض الأحيان إلى القناة المشتركة بين المرارة والبنكرياس وتسدُّها (تُسمَّى القناة الصفراوية المشتركة).
يقوم البنكرياس عادةً بطرح السَّائِل البنكرياسي من خلال القناة البنكرياسيَّة إلى الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثناعشري).يحتوي السَّائِل البنكرياسي على إنزيمات هاضمة تساعد على هضم الطعام.إذا انحشرت الحصيَّة المراريَّة في مصرَّة أودي sphincter of Oddi (الفتحة التي تُفرِغ من خلالها القناة البنكرياسيَّة في الاثناعشري)، يتوقَّف تدفُّق السَّائِل البنكرياسي.يكون الانسداد مؤقَّتًا عادةً، ويُسبب ضررًا محدودًا، حيث يجري إصلاحه سريعًا،ولكن إذا بقِيَ الانسداد، تتجمَّع الإنزيمات في البنكرياس وتبدأ بهضم خلايا هذا العضو، مما يُسبب التهابًا شديدًا.
الكحول
تُسبب معاقرة الخمرة نحو 30٪ من حالات التهاب البنكرياس الحاد.يزداد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس مع ازدياد كميات الكحول (شرب 4 إلى 7 كؤوس يوميًّا عند الرجال و 3 كؤوس أو أكثر يوميًّا عند النساء).ولكن يُصاب أقل من 10 ٪ من الأشخاص الذين يستهلكون الكحول بشكل متكرر بالتهاب البنكرياس الحاد، ممَّا يشير إلى أنَّ هناك حاجة إلى مُحفِّزات إضافية أو عوامل أخرى لحدوث التهاب البنكرياس.
مازالت الطريقة التي يُؤدِّي فيها الكحول إلى التهاب البنكرياس غير مفهومة بشكلٍ كامل.وتقُول إحدى النَّظريَّات إنه يجري تحويل الكحول إلى مواد كيميائية سامَّة في البنكرياس مما يُسبب الضررَ.بينما تقُول نظريَّةٌ أخرى إنَّ الكحول قد يُؤدِّي إلى انسداد القُنيَّات الصغيرة في البنكرياس والتي تصبُّ في القناة البنكرياسية، ممَّا يُسبب التهاب البنكرياس الحادّ في نهاية المطاف.
أسباب أخرى
بالنسبة إلى بعض الأشخاص، يكُون التهاب البنكرياس الحادّ وراثيًا،وقد جَرَى التعرف إلى الطفرات الجينية التي تُؤهِّبُ الأشخاص للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد.يُواجه مرضى التليُّف الكيسي أو الذين يحملون جينات التليُّف الكيسي زيادةً في خطرٍ الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد وكذلك التهاب البنكرياس المزمن.
يمكن للكثير من الأدوية أن تُهيِّج البنكرياس،ويزول الالتهاب عند إيقاف الأدوية عادةً.
يمكن أن تُسبب فيروسات التهاب البنكرياس، والذي يكون قصير الأجل عادةً.
أعراض التهاب البنكرياس الحاد
يُعاني كلُّ مرضى التهاب البنكرياس الحاد تقريبًا من آلامٍ شديدةٍ في الجزء العلوي من البطن.يتغلغل الألمُ إلى الظهر عند حَوالى 50% من الأشخاص.عندما ينجُم التهاب البنكرياس الحاد عن الحَصيَات المراريَّة، يبدأ الألم بشكلٍ مفاجئٍ عادةً ويصل إلى درجته القصوى في غضون دقائق.عندما ينجُم التهاب البنكرياس عن الكحول، يحدث الألم خلال بضعة أيام عادةً.ومهما كان سبب الألم، فإنَّه يبقى ثابتًا وشديدًا ومخترِقًا، وقد يستمرُّ لأيَّام،
وقَد يؤدي السُّعال والحركة القويَّة والتنفُّس العميق إلى تفاقم الألم.قد يؤدي الجلوس بشكل مستقيم والميل إلى الأمام إلى توفير بعض الراحة.يشعر معظم الأشخاص بالغثيان وينبغي عليهم التقيُّؤ، وأحيَانًا إلى درجة التقيُّؤ الجاف (التهوُّع retching من دُون خروج أي قيء).وغالبًا لا تُؤدِّي حتَّى جرعات كبيرة من مُسكِّن أفيونيّ يجري حقنه إلى تخفيف الألم بشكلٍ كاملٍ.
بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الحادّ، قد يحدث شيء من التورم في الجزء العلويّ من البطن عندَ الشخص،وقد يحدث هذا التَّورم بسبب توقُّف حركة محتويات الأمعاء، ممَّا يَتسبَّب بتورُّم الأمعاء (حالة تسمى العِلَّوص).
قد لا تظهر عند بعض الأشخاص، خصوصًا من أُصيبوا بالتهاب البنكرياس الحاد بسبب مُعاقرة الخمرة؛ أيَّة أعراض فيما عَدا ألم يتراوَح بين المتوسط إلى الشديد،بينما يشعر أشخاص آخرون بحالةٍ مزرية،حيث يبدو عليهم المرض مع تعرُّق وتسارع في النَّبض (100 إلى 140 نبضة في الدقيقة) مع تنفُّس ضحل وسريع.كما قد يحدث تنفس سريع أيضًا إذا كان الأشخاص يُعانون من التهاب في الرئتين أو لديهم مناطق انخمص فيها نسيج الرئة (انخماص)، أو تراكم السائل في تجويف الصدر (الانصباب الجنبي).قد تُقللُ هذه الحالات من كمية نسيج الرئة المتوفرة لنقل الأكسجين من الهواء إلى الدَّم المُتاحة لنقل الأكسجين من الهواء إلى الدَّم، ويُمكن أن تُخفض من مستويات الأكسجين في الدم.
قد تكون درجة حرارة الجسم طبيعيةً في البداية، ولكنها قد ترتفع خلال بضع ساعات إلى ما بين 100° درجة فهرنهايت و101° درجة فهرنهايت (37.7° درجة مئوية و 38.3° درجة مئويَّة).يكون ضغط الدَّم منخفضًا عادةً ويميل إلى الهبوط عندما يقف الشخص، مما يسبب خفَّة الرأس.
يُصبح بياض العينين (الصُّلبة) أصفر اللون في بعض الأحيان.
مُضَاعَفات التهاب البنكرياس الحاد
تنطوي المُضاعفات الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحاد على:
الكيسة الكاذبة البنكرياسيَّة
التهاب البنكرياس النَّاخر
عدوى البنكرياس
فشل عضو
الكيسة الكاذِبَةٌ البَنكِرياسِيَّة هي تجمُّع لسائل يحتوي على إنزيمات بنكرياسية يتشكَّل في البنكرياس وحولها.تزول الكيسة الكاذبة تلقائيًا عند بعض الأشخاص،بينما لا تزول هذه الكيسة عند أشخاص آخرين ويمكن أن تُصابَ بالعدوى.
قد يحدث التهاب البنكرياس النَّاخر في حالات التهاب البنكرياس الحاد والشديد.بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الناخر، قد تموتُ أجزاءٌ من البنكرياس وقد يرشحُ سائل الجسم إلى التجويف البطني، ممَّا يُقلُّل من حجم الدَّم وبالتالي يحدث انخفاضٌ كبيرٌ في ضغط الدَّم، وربما يُسبب صدمة وفشلًا في العضو.يمكن أن يكون التهاب البنكرياس الحاد الشديد مُهدِّدًا للحياة.
عدوى البنكرياس الملتهبة هِيَ خطرٌ، وخصوصًا عند الأشخاص الذين لديهم التهاب البنكرياس الناخر.في بعض الأحيان، يشتبه الطبيب في حدوث عدوى عندما تتفاقم حالة الشخص وتحدث الحمى، وخصوصًا إذا حدث ذلك بعد أن بدأت تهدأ الأعراض الأولى للشخص.
يُمكن أن يحدث فشل في العضو عند الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد، وذلك لأن الضَّرر في البنكرياس قد يسمح للإنزيمات المُفعَّلة والذيفانات، مثل السيتوكينات، بدخُول مجرى الدَّم والتسبب بانخفاض ضغط الدم والضرر في أعضاء أخرى مثل الرئتين والكُلى.يُمكن أن يُؤدِّي هذا الضرر إلى أن يُصاب بعض المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد بفشلٍ في أعضاءٍ أخرى، بما فيها الكُلى أو الرئتين أو القلب، وقد يؤدي هذا الفشل إلى الوفاة.
تشخيص التهاب البنكرياس الحاد
اختبارات دموية
فحوصات تصويرية
يُؤدِّي الألم المميز في البطن إلى أن يشتبه الطبيب في التهاب البنكرياس الحاد، خُصوصًا عند مصاب باضطراب في المرارة أو يشرب الكثير من الكُحول.في أثناء الفحص، يُلاحظ الطبيب غالبًا أن البطنَ مؤلم عندَ الجسّ وأن عضلات جدار البطن تكون صلبةً في أحيان قليلة.عندما يضع الطبيب السماعة على بطن المريض، قد يسمع بضعة أصوات للأمعاء أو لا يسمع أي منها.
الاختبارات الدموية
لا يتوفَّر اختبار دمويٌّ يُؤكِّد تشخيص التهاب البنكرياس الحاد، ولكن تُشيرُ اختبارات مُعيَّنة إليه.ترتفع مُستويات إنزيمين في الدَّم تُنتجهما البنكرياس (الأميلاز والليباز) عادةً، وذلك في اليوم الأول من المرض، ولكنَّها تعود إلى طبيعتها خلال 3 إلى 7 أيام؛ولكن إذا تعرض الشخص في السابق إلى نوبات من تفاقم التهاب البنكرياس، قد لا ترتفع مستويات هذين الإنزيمين بشكلٍ ملحُوظ، وذلك لأنَّ قسم كبير من البنكرياس قد يكون تخرَّبَ بحيث يبقى القليل جدًا من الخلايا لتُنتِج الإنزيمين.
الفحوصات التصويريَّة
قد تُظهِرُ صور الأشعَّة السِّينية للبطن عُرىً متوسعة للمعى، أو في حالاتٍ نادرة، حصاة مراريَّة واحدة أو أكثر.قد تُبيِّنُ صور الأشعَّة السِّينية للصدر مناطق من النسيج الرئوي المنخمص أو تراكم للسائل في تجويف الصدر.
وقد يُظهر تخطيط الصدى للبطن حُصيَّات في المرارة أو في القناة الصفراويَّة المشتركة في بعض الأحيان، كما قد يكشف تورمًا في البنكرياس.يُجرى هذا الاختبار عند جميع الأشخاص الذين يعانون من أول هجمة من التهاب البنكرياس الحاد للتأكد من عدم وجود حصى في المرارة قد تُسبب المزيد من التهاب البنكرياس.
ويُفيد التصوير المقطعي المُحوسَب بشكلٍ خاص في التَّحرِّي عن التهاب البنكرياس ويُستعمل مع المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد والشديد.للقيام بهذا الفحص التصويري، يجري حقن الأشخاص بعامل تباين ظليل أيضًا،وهذا العامل هو مادة يمكن رؤيتها في صور الأشعة السينيَّة.ونظرًا إلى أنَّ الصورَ تكون واضحةً جدًا، يساعد التصوير المقطعي المُحوسَب الطبيبَ على وضع تشخيصٍ دقيقٍ والتعرف إلى مضاعفات التهاب البنكرياس.
قد يستخدم الأطباءُ أيضًا تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة بالرَّنين المغناطيسي، وهُوَ فحص تصويري خاص للرنين المغناطيسي، وذلك لمُعاينة القناة البنكرياسيَّة والقناة الصفراويَّة ولتحديد ما إذا كان هناك أي توسُّع أو انسداد أو تضيُّق في القناتين.
يسمح تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع للأطباء بمُعاينة القناة الصفراويَّة والقناة البنكرياسيَّة.في أثناء هذا الفحص التصويري، يتمكن الأطباء من إزالة حُصيَّات القناة الصفراويَّة التي تُسبب الانسداد.
فهم تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيري بالطريق الراجع (ERCP)
ينطوي تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية التنظيريّ بالطريق الرَّاجع على استخدام صبغة ظليلة على الأشعة عبر منظار يجري إدخاله في الفم وعبر المعدة إلى داخل الاثناعشريّ.يجري حقن الصبغة الظليلة على الأشعة في القناة الصفراوية من بعد مَصَرَّةُ أودي sphincter of Oddi مباشرةً،ومن ثمَّ ترجع الصبغة الظليلة على الأشعة إلى القناة الصفراوية وغالبًا ما تُظهِرُ القنوات البنكرياسية.
كما يمكن أيضًا استخدام أدوات جراحيَّة مع المنظار، مما يُساعد الطبيب على إزالة الحصاة من القناة الصفراوية أو إدراج أنبوب (الدعامة) لتجاوز القناة الصفراوية المسدودة بسبب التندب أو السرطان.
اختبارات أخرى
إذا اشتبه الأطباءُ في وجود عَدوى، قد يأخذون عينةً من المادة المُصابة من البنكرياس وذلك عن طريق إدخال إبرة عبر الجلدِ إلى داخل تجمُّع السائل.
كما قد يُجرون اختبارًا للبول أيضًا حولَ إنزيم يُسمَّى التريبسينوجين trypsinogen،وهو إنزيم تُنتجه البنكرياس،وإذا كان مستوى هذا الإنزيم مرتفعًا في البول ، فقد تكون هناك إصابة بالتهاب البنكرياس.
مآل التهاب البنكرياس الحاد
بالنسبة إلى التهاب البنكرياس الحاد، يساعد التصوير المقطعي المُحوسَب على تحديد المآل،وذا أشار الفحص التصويري إلى مُجرَّد تورُّمٍ خفيفٍ في البنكرياس، يكُون المآل ممتازًا،أمَّا إذا أظهر الفحص التصويري مناطق كبيرةٍ من تخرب البنكرياس، فإنَّ المآل يكون سيِّئًا عادةً.
هناك عددٌ من نُظم الدرجات التي تساعد الأطباءَ على توقُّع شدَّة التهاب البنكرياس الحاد، ممَّا يُمكنهم من تدبير الحالة بشكلٍ أفضل.يمكن أن تنطوي نُظم الدرجات هذه على معلوماتٍ مثل العمر والتاريخ الصِّحي ونتائج الفحص السَّريري والفحوص المخبريَّة ونتائج التصوير المقطعي المحوسَب.
عندما يكون التهاب البنكرياس الحاد خفيفًا، يكون مُعدَّل الوفيات حَوالى 5٪ أو أقل،ولكن بالنسبة إلى التهاب البنكرياس مع ضرر شديد، أو عندما لا يكون الالتهاب مقتصرًا على البنكرياس، يمكن أن يكون مُعدل الوفيات أعلى من ذلك بكثير.تنجُم الوفاة في أثناء الأيام العديدة الأولى من التهاب البنكرياس عن فشل القلب أو الرئتين أو الكلى عادةً،بينما تنجُم الوفاة بعد الأسبوع الأول عن عدوى البنكرياس أو عن كيسة كاذبة تنزف أو تتمزَّق عادةً.
علاج التهاب البنكرياس الحاد
السوائل عن طريق الوريد
مُسكِّنات الألم
تدابير لدعم التغذية
التنظير الدَّاخلي أو الجراحة في بعض الأحيان
تنطوي معالجة التهاب البنكرياس الحاد الخفيف عادةً على دخول المستشفى لفترة قصيرة حيث يجري إعطاء السوائل عن طريق الوريد، وتُعطى مسكنات لتخفيف الآلم، ويصوم الشخص في محاولةٍ لإراحة البنكرياس.يبدأ اتِّباع نظام غذائي قليل الدَّسم ويحتوي على أطعمة ليِّنة بعد وقتٍ قصيرٍ من دخول المستشفى إذا لم يحدث غثيان أو تقيُّؤ أو ألم شديد.
يحتاجُ مرضى التهاب البنكرياس الحاد بشكل متوسط إلى البقاء في المستشفى لفترة أطول من الزمن ويُعطَون سوائل عن طريق الوريد.طالما يستطيعُ الأشخاص تحمُّل الأكل والشرب، يمكنهم الاستمرار في فعل ذلك في أثناء المرض.إذا كان الأشخاص غير قادرين على تناول الطعام، يُعطَون الطعام من خلال أنبوب يجري إدخاله عبر الأنف إلى المعدة أو المعى (التغذية بالأنبوب أو أنبوب التغذية المعوية enteral tube nutrition).يجري ضبط أعراضٍ مثل الألم والغثيان من خلال أدويةٍ تُعطى عن طريق الوريد.قد يُعطي الأطباءُ مُضادات حيوية إذا ظهرت عند هؤلاء الأشخاص أيَّة علاماتٍ للعدوى.
يجري إدخال مرضى التهاب البنكرياس الحاد والشديد إلى وحدة الرعاية المركَّزة، حيث يمكن مراقبة العلامات الحيويَّة (النَّبض وضغط الدَّم ومُعدَّل التَّنفس) وإنتاج البول بشكلٍ مستمرٍّ.ويجري سحب عيِّنات الدَّم بشكلٍ متكرر لمراقبة مُكَوِّنات الدَّم المختلفة، بما فيها الهيماتوكريت ومستويات السُّكَّر (الغلُوكُوز) ومستويات الكهارل وتعداد كريات الدَّم البيضاء ومستويات نتروجين يوريا الدَّم.قد يجري إدخال أنبوب من خلال الأنف إلى المعدة (أنبوب أنفي معدي) لسحب السوائل والهواء، وخصوصًا إذا استمر الغثيان والتقيُّؤ وكان العِلَّوص موجودًا.
عند الإمكان، تجري تغذية الأشخاص الذين لديهم التهاب البنكرياس الحاد الشديد عن طريق أنبوب التغذية،وإذا لم يكن هناك مجال لاستخدام هذا الأنبوب، تجري تغذية الأشخاص عن طريق قثطار وريدي يجري إدخاله في وريد كبير (التغذية الوريدية).
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم هبوط في ضغط الدَّم أو الذين هم في حالة صدمة، فتجري المحافظة على حجم الدَّم بعناية مع تقديم السوائل الوريديَّة والأدوية ومراقبة وظائف القلب بشكل دقيق.يحتاج بعض الأشخاص إلى أكسجين إضافي، ويحتاج الأشخاص الذين حالتهم أكثر خطورة إلى استعمال جهاز المِنفسة (وهو جهاز يساعد على دخول وخروج الهواء من الرئتين).
عندما ينجم التهاب البنكرياس الحاد عن حُصيَّات المرارة، فإنَّ معالجته تستنِدُ إلى شدَّته.رغم أنَّ أكثر من 80٪ من المصابين بالتهاب البنكرياس النَّاجم عن حصاة المرارة يتخلَّصون من الحصاة تلقائيًا، إلَّا أن الأطباء يحتاجون عادةً إلى استخدام تصوير البنكرياس والقنوات الصفراويَّة التنظيري بالطريق الرَّاجع مع انتزاع الحصاة بالنسبة إلى المصابين الذين لا تتحسَّن حالتهم لأن لديهم حصاة لا يستطيعون التخلص منها.يقوم الأطباء بإزالة المرارة عندما يكون الأشخاص موجودين في المستشفى عادةً.
يجري عادةً تصريف الكيسات الكاذبة التي ازداد حجمها بسرعة أو التي تُسبِّب الألم أو أعراضًا أخرى.استنادًا إلى موضع الكيسة الكاذبة وعوامل أخرى، يُمكن تصريفها عن طريق وضع قثطار في داخلها.يمكن وضع القثطار باستعمال منظارٍ داخليٍّ أو من خلال إدخال القثطار مباشرة عبر الجلد في الكيسة الكاذبة.يُتيحُ القثطار تصريف الكيسات الكاذبة لعدَّة أسابيع،ونادرًا ما تكون هناك حاجة إلى الجراحة لتصريف الكيسة الكاذبة.
تُعالَج العدوى أو التهاب البنكرياس الناخر عن طريق المضادَّات الحيوية، وقد تحتاجُ إلى إزالة النسيج المُصاب والميت عن طريق المنظار الدَّاخلي أو الجراحة.