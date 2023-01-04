لمحة عامة عن الشَّرج والمستقيم

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي حيث يُغادر البرازُ الجسمَ من خلالها.

المستقيم هو جزءٌ من السبيل الهضمي فوق الشرج يصبح فيه البراز متماسكًا قبل خروجه من الجسم عبر الشَّرج.

الجهاز الهضمي

يتكوَّن الشرج جزئيًّا من الطبقات السطحيَّة للجسم، حيث ينطوي على الجلد مع جزء من الأمعاء.

تتكوَّن بطانة المستقيم من نسيجٍ أحمر متلألئ يحتوي على الغدد المخاطيَّة، والتي تشبه بطانة بقيَّة الأمعاء بشكلٍ كبير.وتكون بطانةُ الـمستقيم غيرَ حسَّاسة للألم نسبيًّا، بينما تكون أعصابُ الشَّرج والجلد الخارجي الـمجاور شديدةَ الحساسيَّة للألم.

تصُبُّ معظم الأوردة القادمة من المستقيم والشَّرج في وريد الباب الذي يؤدي إلى الكبد ومن ثَمَّ إلى جهاز الدَّوران.تصبُّ بعض هذه الأوردة في أوردة الحوض مباشرةً ثم في جهاز الدَّوران.وتصُبُّ الأوعيَة اللِّمفيَّة للمستقيم في العُقَد اللِّمفِية الموجودة في أسفل البطن.بينما تصبُّ الأَوعِيَة اللِّمفية للشَّرج في العُقَد اللِّمفِية في أعلى الفخذ (الأربيَّة).

تحافظ حلقة عضليَّة (المَصرَّة الشرجية) على إغلاق الشرج.يجري ضبط هذه المَصرَّة لا إراديًّا من قِبَلِ الجهاز العصبي اللاإرادي.إلَّا أنَّه يمكن إرخاءُ أو شدُّ جزءٍ من هذه المصرَّة.

وتشتمل اضطرابات الشرج والمستقيم على ما يلي: