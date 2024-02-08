لمحة عامة عن انسدادات المريء

يمكن أن يتضيَّقَ المَريء esophagus (أنبوبٌ أجوف يمتدُّ من الحلق (البلعوم) إلى المعدَة) أو يُسدّ بالكامل.

ويكون السببُ مجهولاً في معظم الحالات.

قد تمتد الإصابة إلى المريء

نموّ ورمي

الطعام والأجسام الأجنبيَّة

والإصاباتُ التي يمكن أن تتفاقمَ إلى انسداد قد تنجُم عن الضرر الذي لحق بالمريء بسبب تكرار الارتجاع الحمضي من المعدة (الارتجاع المعدي المريئي)، على مدى سنوات عادة.يمكن لالتهاب المريء اليوزيني أن يسبِّبَ التهابًا مزمنًا في المريء قد يؤدي بدوره إلى تضيق وانسداد المريء.كما يمكن أن يكونَ الانسداد ناجمًا أيضًا عن ضَرَر المريء الذي يحدث بعد بلع مادةٍ آكَّالة (التهاب المريء التآكلي)، أو بعدَ التهاب المريء الناجم عن حبوب تنحشر في المريء لفترة من الزمن في أحيانٍ نادرة.

الأورامُ هي أسبابٌ خطيرة للتضيُّق، بما في ذلك الأورام السرطانية والأورام غير السرطانية في المريء.

وقد يحدث التضيُّق أيضًا عندما يضغط شيء ما على المريء من الخارج.ويمكن أن يكونَ هذا الانضغاطُ ناجمًا من عددٍ من الأَسبَاب، مثل:

توسُّع الأذين الأيسر للقلب

أم الدَّم الأبهرية Aortic aneurysm

الأوعية الدموية المتشكِّلة بشكلٍ غير طبيعي (عسر البلع العَجيب)

الغدَّة الدرقية غير الطَّبيعية

نتوء عظمي للعمود الفقري

السرطان (والأكثر شُيُوعًا هو سرطان الرئة)

ويكون السببُ وراثيًّا أحيانًا (على سبيل المثال، حلقات المريء السفلية أو الوترة المريئيَّة).وتسبِّب هذه الاضطرابات انسدادًا جزئيًا فقط عادة.

وبما أنَّ كل هذه الحالات تقلِّل من قطر المريء، لذلك فإنَّ الأشخاص الذين لديهم واحدة منها يشكون من صعوبة في البلع للأطعمة الصلبة عادة، وخاصَّة اللحوم والخبز.وتظهر صعوبة في بلع السوائل في وقتٍ لاحق، وقد لا تظهر على الإطلاق.