الدفعُ غير الطَّبيعي للطعام

تتطلب حركةُ الطعام من الفم إلى المعدة عملاً طبيعيًا ومتناسقًا للفم والحلق، وموجات دفعيَّة للتقلصات العضليَّة في المريء (تُسمَّى التمعُّج peristalsis)، وارتخاء المَصَرَّتين (الشريطين العضليين اللذين يجب أن يُفتحا بحيث يمكن أن يمر الطَّعَام من المريء نحوَ المعدة).

(انظر أيضًا لمحة عامة عن المريء).

كيف يعمل المَريء

ولذلك، يمكن أن تسبِّب مشكلة في أيٍّ من هذه الوظائف صعوبة في البلع (عُسر البلع)، أو حرقة، أو ألمًا في الصدر، أو ارتجاعًا (قَلس الطعام من المريء أو المعدة دون غثيان أو تقلُّصات قوية لعضلات البطن) أو تقيُّؤًا أو استنشاقًا للطعام (دخول الطعام إلى المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية عند الاستنشاق).

كما يمكن أن تسبِّب اضطراباتُ الحلق مشاكل في حركة الطعام أيضًا.

والأَسبَابُ الرئيسية للدفع غير الطبيعي للطَّعَام هي اضطرابات الحركة (الحركيَّة) في المريء.وتشتمل الاضطراباتُ الأكثر شيوعًا على:

وفي بعض الأحيان، تؤثِّر الاضطراباتُ التي تصيب الجسمَ كلَّه في حركة المريء أيضًا.وتشتمل الأمثلة على التصلُّب الجهازي وداء شاغاس.

يستخدم الأطباءُ أساليبَ مختلفة لتشخيص اضطرابات الحركة في المريء.وتشتمل هذه الطرائقُ على تنظير المريء مع أخذ خزعات والتصوير بالأشعَّة السِّينية بعد ابتلاع الباريوم، وقياس الضغوط، واختبارات ارتجاع الحمض، وقياس المعاوقة.

ويعتمد علاجُ الدفع غير الطبيعي للطَّعَام على السبب.