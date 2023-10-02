الأورام غير السَّرطانيَّة في المعى الدَّقيق

حقنة معوية enteroclysis

التنظير الداخلي

تنظير داخلي بكبسولة فيديو

يستخدم الأطباء الحقنة المعويَّة enteroclysis عادةً،وينطوي هذا الإجراء على إدخال كمية كبيرةٍ من سائل الباريوم عبر أنبوب في الأنف، ثُمَّ يجري أخذ صورة أشعَّة عندما يتحرَّك الباريوم عبر السبيل الهضميّ.وفي بعض الأحيان، يقوم الأطباء بهذا الإجراء مع التصوير المقطعي المحوسب بدلاً من التصوير بالأشعَّة السينية البسيطة، وفي هذه الحالة يستطيع الشخصُ شربَ الباريوم فقط بدلاً من إدخال أنبوب عبر أنفه.

في التنظير الداخلي، يقوم الطبيب بتمرير المنظار (أنبوب مُعاينة مرن) عبر الفم إلى الاثناعشري وجزء من الصائم (الأجزاء العلوية والوسطى من المعى الدَّقيق)، وذلك لتحديد موضع الورم وإجراء خزعة (أخذ عيِّنةٍ من النسيج لتفحُّصها تحت المجهر).ويستطيع الطبيب أحياناً مشاهدة أورام اللفائفيّ (الجزء السفلي من المعى الدَّقيق) عن طريق تمرير منظار القولون (منظار داخلي يُستخدَم لمُعاينة الجزء السفليّ من السبيل الهضميّ) عبر الشرج وعبر كامل المعى الغليظ وصعودًا إلى داخل اللفائفيّ.

يستطيع المريضُ بلع كبسولة لاسلكية تعمل بالبطارية، وتحتوي على واحدةٍ أو اثنتين من الكاميرات الصغيرة (تنظير داخلي بكبسولة فيديو)، وذلك لأخذ صور الأورام في المعى الدَّقيق.

ويحتاج الطبيب أحيَانًا إلى القيام بجراحةٍ استقصائيَّة للتعرُّف إلى ورمٍ في المعى الدَّقيق.