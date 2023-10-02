الأورام غير السَّرطانيَّة في المعى الدَّقيق

تكون معظمُ أورام المعى الدَّقيق غير سرطانية (حميدة)،وتنطوي على أورام الخلايا الدهنيَّة (الأورام الشحمية) والخلايا العصبية (الأورام الليفية العصبيَّة) وخلايا النسيج الضام (الأورام الليفيَّة) وخلايا العضلات (الأورام العضلية الملساء).
أعراض أورام الأمعاء الدقيقة غير السرطانية
ولا تُسبِّبُ معظم الأورام غير السرطانية في المعى الدَّقيق أعراضًا،ولكن قد تُؤدِّي الأورام الكبيرة إلى الألم، وظهور دمٍ في البراز، وانسِدادٍ معويّ جزئيّ أو كاملٍ أو خنق معويّ إذا تداخلَ جزء من المعى مع جزءٍ مُجاور (حالة تُسمَّى انغِلاف الأمعاء).تُفرِزُ بعضُ الأورام غير السرطانية هرمونات (انظر الورم الغاستريني) أو مواد كيميائيَّة تُشبه الهرمونات (انظر الفيبوما) يُمكنها ان تُسبِّب أعراضاً مثل الإسهال أو التبيُّغ (احمرار الجلد).
تشخيص أورام الأمعاء الدقيقة غير السرطانية
حقنة معوية enteroclysis
التنظير الداخلي
تنظير داخلي بكبسولة فيديو
يستخدم الأطباء الحقنة المعويَّة enteroclysis عادةً،وينطوي هذا الإجراء على إدخال كمية كبيرةٍ من سائل الباريوم عبر أنبوب في الأنف، ثُمَّ يجري أخذ صورة أشعَّة عندما يتحرَّك الباريوم عبر السبيل الهضميّ.وفي بعض الأحيان، يقوم الأطباء بهذا الإجراء مع التصوير المقطعي المحوسب بدلاً من التصوير بالأشعَّة السينية البسيطة، وفي هذه الحالة يستطيع الشخصُ شربَ الباريوم فقط بدلاً من إدخال أنبوب عبر أنفه.
في التنظير الداخلي، يقوم الطبيب بتمرير المنظار (أنبوب مُعاينة مرن) عبر الفم إلى الاثناعشري وجزء من الصائم (الأجزاء العلوية والوسطى من المعى الدَّقيق)، وذلك لتحديد موضع الورم وإجراء خزعة (أخذ عيِّنةٍ من النسيج لتفحُّصها تحت المجهر).ويستطيع الطبيب أحياناً مشاهدة أورام اللفائفيّ (الجزء السفلي من المعى الدَّقيق) عن طريق تمرير منظار القولون (منظار داخلي يُستخدَم لمُعاينة الجزء السفليّ من السبيل الهضميّ) عبر الشرج وعبر كامل المعى الغليظ وصعودًا إلى داخل اللفائفيّ.
يستطيع المريضُ بلع كبسولة لاسلكية تعمل بالبطارية، وتحتوي على واحدةٍ أو اثنتين من الكاميرات الصغيرة (تنظير داخلي بكبسولة فيديو)، وذلك لأخذ صور الأورام في المعى الدَّقيق.
ويحتاج الطبيب أحيَانًا إلى القيام بجراحةٍ استقصائيَّة للتعرُّف إلى ورمٍ في المعى الدَّقيق.
علاج أورام الأمعاء الدقيقة غير السرطانية
طرائق استئصال متعددة
قد يجري القضاء على الأورام غير السرطانيَّة باستخدام المعالجات التي تُجرى في نفس وقت إجراء التنظير الداخلي.وتنطوي هذه الطرائقُ في المُعالجة على تطبيق تيار كهربائيّ (الكيّ بالكهرباء) أو حرارة (الاستئصال بالحرارة) مُباشرةً إلى الورم أو توجيه حزمة ضوئية ذات طاقة عالية عليه (العلاج الضوئيّ بالليزر).
ولكن، قد تحتاج الأورامُ الكبيرة إلى الجراحة.